Оператор «Турецкого потока» переезжает из Нидерландов в Венгрию

Проектная компания «Турецкого потока» сворачивает офис в Нидерландах и переезжает в Венгрию – об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. И случилось это буквально через сутки после того, как нидерландский суд арестовал активы South Stream Transport B.V. по запросу украинской «ДТЭК Крымэнерго».

Сийярто уверяет, что процесс уже запущен, и подчеркивает: к санкциям деятельность оператора газопровода отношения не имеет. По его словам, вокруг компании пытались «нагнать жути», но теперь, мол, все вопросы решаются сменой юрисдикции.

Арест активов связан с давним спором вокруг активов «ДТЭК Крымэнерго» в Крыму. Еще в ноябре 2023-го арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить почти 208 миллионов долларов компенсации за имущество, которое Киев называет «незаконно изъятым». Плюс дополнительные издержки – около 11 миллионов. Москва с этим решением не согласилась и продолжает настаивать, что арбитраж не имел права рассматривать спор из-за статуса Крыма.

Это уже не первая попытка Нидерландов заморозить имущество SST: летом 2024 года суд блокировал счета компании в ABN Amro. Теперь удар повторился, и компания решила просто уйти туда, где рисков меньше – в Венгрию.

Но переезд не закрывает старые споры. Конфликт вокруг компенсаций остается в подвешенном состоянии и вполне может перейти в новый раунд международных разбирательств.
    Сегодня, 15:10
    Чубатым пора бы уже забыть про Крым и имущество,что там было. ,,От мёртвого осла уши,,а не кофей на набережной Ялты!)))
    Сегодня, 15:11
    Попутно месяц- два назад в 2025 г. прошло без особого шума решение Верховного суда Нидерландов отклонившего кассацию российской стороны и утвердившего постановление Апелляционного суда Амстердама о выплате $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа.
      Сегодня, 15:19
      Не думаю, что Сечин желает отдать Ходору 50 лярдов.
      Просто любые будущин сделки должны для нас исключать арбитраж в Европе, бандиты все и всегда судят только в свою сторону, а следовательно - это и не суд, в привычном понимании. Так же, как и Усула с Кайей "комиссары" в пыльных шлепах.
        Сегодня, 15:41
        Каю в ЕС многие уже считают УО и психопаткой и смеются над ней. Да и Урсулу в лицо обвиняли в воровстве разные парламентарии. А полька с смешной и неприлично фамилией предложила ей её 7 детей и мужа послать на украинский фронт. И самой пойти туда же
      Сегодня, 15:32
      А не накласть ли на это решение?
        Сегодня, 15:47
        Цитата: роман66
        А не накласть ли на это решение?


        К сожалению не накласть. При невыплате денег в ход идет исполнительное производство, по которому наши объекты за границей будут изыматься. Изъятые объекты оцениваются и продаются. Оценка всегда заниженная, к примеру завод стоит 150 млн долларов, а оценят его максимум в 20 млн долларов, т.е. за копейки. Экономически проще выплатить 50 млрд, чем изымут и продадут имущества на 200-350 млрд.
    Сегодня, 15:13
    Отнять и поделить. wink laughing По традиции.
    Сегодня, 15:24
    Удивительное дело! Переезжает в Венгрию!
    А почему бы структурному подразделению российской госкорпорации Газпром не переехать в РФ?
      Сегодня, 15:33
      Там хреново. Серо грязно и уныло
        Сегодня, 15:48
        За то дома и судись в обратную сторону не хочу. wassat
    Сегодня, 15:27
    Голландские грабли они такие. Мазохистские изрядно.
    Сначала Nexperia национализировать пытались бесславно.
    Теперь наши активы сбежали от них подальше. Зря они так.
      Сегодня, 15:37
      В Голландии давняя русофобия, Александр hi! Как и у других скандинавов, впрочем .Нашли повод
        Сегодня, 15:38
        Да там просто тупость. Ладно бы русофобия... )))
        Не могли два плюс два сложить, прежде чем на
        Китай наезжать? Ведь понятно было, что их ходы
        давно просчитаны и все подготовились.
          Сегодня, 15:43
          просто тупость

          Это злоба и ненависть request
            Сегодня, 15:45
            Цитата: Reptiloid
            Это злоба и ненависть

            Скорее нищетовость. Очень деньги нужны... bully
            Сегодня, 15:50
            Интересно, а цветы мы у этих наркоманов покупаем или как?
      Сегодня, 15:56
      Цитата: Alex777
      Голландские грабли они такие.

      Особенно детские. laughing