Дрон ВС РФ с земли заснял удары ФАБ-500 по переправе ВСУ в районе Купянска
В сети опубликовано довольно необычное видео, снятое на камеру российского беспилотника не сверху, как это обычно бывает, а с земли. Так называемый «дрон-ждун» ВС РФ в состоянии гибернации затаился в ожидании подходящей вражеской цели вблизи с переправой через реку Оскол в районе поселка городского типа Купянск-Узловой Харьковской области.
FPV-дрон «разбудили» три кряду прилета по переправе полутонных фугасных авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции (ФАБ-500 с УМПК). Хотя взрывы прогремели буквально в нескольких метрах от БПЛА, он даже не шелохнулся.
Теперь задача нашего беспилотника слегка подкорректирована ВКС РФ. Если ранее он терпеливо выжидал передвижение врага по переправе, судя по кадрам, не капитальной, а временной, то теперь будет атаковать противника, который вдруг попытается восстановить насыпь через Оскол. Главное, чтобы заряда аккумулятора хватило.
Между тем, поступает информация, что высокоточными ударами РСЗО группировки войск «Север» ВС РФ окончательно уничтожена дамба Печенежского водохранилища на реке Северский Донец, обеспечивавшая логистику ВСУ на востоке Харьковской области. Противник попытался навести переправу через понтонный мост в районе Старого Салтова, но она долго не простояла и также была уничтожена.
Сейчас все силы инженерных подразделений ВСУ будут направлены на восстановление путей как в Старом Салтове, так и Печенегах, поскольку для снабжения того же контингента у Вильчи и Волчанских Хуторов, где атакуют ВС РФ, придется делать большой крюк по дороге через Чугуев и Базалиевку, где также установлена временная переправа. Именно так в ближайшие дни будет обеспечиваться снабжение ВСУ на направлении Великого Бурлука. Есть уверенность, что возведенные противником переправы долго не просуществуют.
