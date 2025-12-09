Дрон ВС РФ с земли заснял удары ФАБ-500 по переправе ВСУ в районе Купянска

7 721 14
Дрон ВС РФ с земли заснял удары ФАБ-500 по переправе ВСУ в районе Купянска

В сети опубликовано довольно необычное видео, снятое на камеру российского беспилотника не сверху, как это обычно бывает, а с земли. Так называемый «дрон-ждун» ВС РФ в состоянии гибернации затаился в ожидании подходящей вражеской цели вблизи с переправой через реку Оскол в районе поселка городского типа Купянск-Узловой Харьковской области.

FPV-дрон «разбудили» три кряду прилета по переправе полутонных фугасных авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции (ФАБ-500 с УМПК). Хотя взрывы прогремели буквально в нескольких метрах от БПЛА, он даже не шелохнулся.





Теперь задача нашего беспилотника слегка подкорректирована ВКС РФ. Если ранее он терпеливо выжидал передвижение врага по переправе, судя по кадрам, не капитальной, а временной, то теперь будет атаковать противника, который вдруг попытается восстановить насыпь через Оскол. Главное, чтобы заряда аккумулятора хватило.

Между тем, поступает информация, что высокоточными ударами РСЗО группировки войск «Север» ВС РФ окончательно уничтожена дамба Печенежского водохранилища на реке Северский Донец, обеспечивавшая логистику ВСУ на востоке Харьковской области. Противник попытался навести переправу через понтонный мост в районе Старого Салтова, но она долго не простояла и также была уничтожена.

Сейчас все силы инженерных подразделений ВСУ будут направлены на восстановление путей как в Старом Салтове, так и Печенегах, поскольку для снабжения того же контингента у Вильчи и Волчанских Хуторов, где атакуют ВС РФ, придется делать большой крюк по дороге через Чугуев и Базалиевку, где также установлена временная переправа. Именно так в ближайшие дни будет обеспечиваться снабжение ВСУ на направлении Великого Бурлука. Есть уверенность, что возведенные противником переправы долго не просуществуют.

  1. Mitos Звание
    Mitos
    +1
    Сегодня, 20:17
    Дрон явно ждал цель. Но фабы оказались шустрее.
  2. Kotofeich Звание
    Kotofeich
    +3
    Сегодня, 20:23
    Жалко малек промазали, но взрыв знатный.
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 22:06
      Цитата: Kotofeich
      Жалко малек промазали, но взрыв знатный.

      Не верен что промазали и не уверен что ФАБ был. взрыва как буд-то 2 было. сначала просто пробило что то типа перекрытия, а потом уде ухнуло.
      1. Kotofeich Звание
        Kotofeich
        0
        Сегодня, 22:08
        Посмотрите в замедленном просмотре на 6 исекунде
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 22:09
          Все верно на 6й секунде первый взрыв и он слабенький на 8й второй и уже сильный
  3. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 20:33
    Кто-то одну координату вбил неправильно, бомбы упали в одну линию, но метрах в пяти-десяти от переправы
    1. severok1979 Звание
      severok1979
      +3
      Сегодня, 20:38
      Если бы в это время через переправу шла колонна грузовиков, то колонну бы просто сдуло. Прилет пришелся по месту старого ж/д моста, который снесли ещё в 2022. Добивание - вопрос времени.
  4. Самоед Звание
    Самоед
    0
    Сегодня, 21:17
    Вопрос о подзарядке ждунов. Ну прилетает дрон-заправщик, меняет АКБ на свежий. Жди хоть неделю. Ещё меняет. Засада- очень эффективно. Интерфейс перезарядки- вопрос для советских старшеклассников: замена, контакт( в разных положениях), бесконтакт.... Да, кстати, один дрон на волокне может нести другой. Когда материнский заканчивается, то дочка взлетает со своим, неизрасходованным. Можно и гнездо делать, для нескольких.Каскад. .
    1. ОлегEKB Звание
      ОлегEKB
      +1
      Сегодня, 21:28
      их вообще не надо заряжать
      камера много "не кушает"

      прилетает дрон-заправщик, меняет АКБ на свежий.

      это нереально
      1. Самоед Звание
        Самоед
        0
        Сегодня, 22:12
        Здесь есть противоречие фундаментальным законам? Остальные трудности только в упёртости разработчиков.
    2. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      0
      Сегодня, 21:54
      Цитата: Самоед
      Можно и гнездо делать, для нескольких.Каскад.

      В скором времени дроны будут вить гнезда на столбах. Куда катится мир? sad
      1. balabol Звание
        balabol
        +1
        Сегодня, 22:07
        Ну да, на электрических им самое место. Кстати, по высоковольтной линией можно тоже немного подзарядиться.
      2. Самоед Звание
        Самоед
        0
        Сегодня, 22:30
        Аналогия. База. От неё уходят боевые группы разной специализации.На базе они адаптируются под задачи. База может быть и наземным роботом.Про самоорганизацию сто лет назад теоретизировали. Каскад. Дрон с оптоволокном тянет на себе другой. Долетел, сел, работает как опторетранслятор для того, которого принёс. Энергетика будет увеличивать удельную мощность. Гипербола- дроны с ядерным реактором. "Интеллектуальные" возможности будут возрастать, скажем, каждый дрон обладает возможностями нынешнего ChatGPT. Развитыми сенсорами, вплоть до обоняния? Появятся механические устройства типа манипуляторов. Скажем, подсыпят мышьяк в кокаин Зеленскому. Боевое могущество- атомное оружие у дронов. Вроде у Калифорния критмасса несколько грамм. Правда распадается. Да, я утрирую, но, если нет фундаментальных ограничений, то - сделают. А если есть, то "пророют туннель". Найдут обходной вариант. Посмотрите "Принцессу Турандот", почитайте Стругацких, Бахову "Чайка по имени Джонатан...
        1. Комментарий был удален.
        2. Kotofeich Звание
          Kotofeich
          0
          Сегодня, 22:43
          Цитата: Самоед
          почитайте Стругацких

          "Непобедимый" Станислав Лем 1964г.