Мерц испугался «восстановления СССР» и призвал увеличить военные расходы

Немецкий канцлер Фридрих Мерц чрезвычайно встревожен, по его мнению, возможной перспективой «восстановления Советского Союза» и в связи с этим призывает еще больше увеличить военные расходы.

В эфире ARD Мерц заявил, что европейские члены НАТО наращивают свои военные расходы якобы из-за «желания Путина вернуть СССР». Кроме того, глава немецкого правительства утверждает, будто у него есть информация, свидетельствующая о якобы ведущейся в России подготовке к нападению на одну из стран альянса. Источники этой «достоверной информации» Мерц раскрывать отказался, однако при этом сослался на действующие доктрины безопасности России. Соответствующее заявление прозвучало в ответ на заданный жительницей Дрездена вопрос, в котором, помимо прочего, прозвучало предложение выделять больше денег на решение внутренних проблем Германии.

На воинственное заявление перепуганного Мерца не преминули ответить в Кремле, отметив, что заявления немецкого канцлера про стремление Москвы восстановить СССР и напасть на Европу, мягко говоря, не соответствуют действительности. Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков напомнил, что Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что не планирует восстанавливать СССР, поскольку считает этот шаг бессмысленным.

Ранее Путин заявлял, что восстановление СССР было бы по меньшей мере нерациональным шагом, поскольку это привело бы к радикальному изменению национального и религиозного состава населения Российской Федерации. Высказываемые на Западе опасения по поводу возможной «российской агрессии» Путин объяснил попыткой хоть как-то оправдать свою агрессивную политику в отношении России.
  Охотовед 2
    Охотовед 2
    +2
    Сегодня, 15:48
    Как-то много внимания мы уделяем этому ушлёпку. Пора уже игнорить новости с этим нацистким выкормышем.
  Gomunkul
    Gomunkul
    0
    Сегодня, 15:50
    Кроме того, глава немецкого правительства утверждает, будто у него есть информация, свидетельствующая о якобы ведущейся в России подготовке к нападению на одну из стран альянса.
    По-любому это будет Бельгия, если они российские активы своруют.
  Alex777
    Alex777
    0
    Сегодня, 15:50
    Этот Мерц допросится.
    Не хотели, а восстановим.
    Не СССР, так Славянский союз, хотя бы.
    Для "защиты от немецкой угрозы".
  Tooks
    Tooks
    0
    Сегодня, 15:53
    И вот такие ... руководят Германией.
  alex_spb
    alex_spb
    0
    Сегодня, 15:57
    мягко говоря, не соответствуют действительности

    а не мягко - обыкновенное вранье, что постоянно льется на западе, этом "цветущем саду"