Трамп: Дни Мадуро во главе Венесуэлы сочтены

США могут расширить охоту на наркокартели далеко за пределы Карибского моря – прямо вглубь Мексики и Колумбии. Об этом Дональд Трамп рассказал в интервью Politico. Он сказал это так прямо, будто обсуждает не международную операцию, а обычный рабочий план:

Да, я мог бы. Определенно. Я мог бы.

И добавил, что терпеть картели, которые годами наглеют у границ США, он больше не собирается.



Вашингтон уже несколько месяцев гоняет суда у берегов Венесуэлы. С сентября американские военные регулярно атакуют корабли, которые, по версии Белого дома, возят наркотики.

По сведениям The Telegraph, Пентагон заранее проработал варианты удара по Венесуэле. И напряжение растет не только из-за картелей. Вашингтон давит на Николаса Мадуро: Reuters писал, что США дали венесуэльскому лидеру жесткий дедлайн для «тихого ухода», который уже истек – 29 ноября.

Трамп в интервью заявил, что «дни Мадуро сочтены». При этом он отказался сказать прямо, будет ли наземная операция. CNN сообщала, что Мадуро в частных разговорах намекал на готовность уйти через полтора года, и даже просил разрешить вывезти из страны 200 млн долларов. США посчитали предложение неуместным и потребовали его немедленной отставки.

Если Вашингтон правда решится перенести операцию на территорию Мексики и Колумбии, Латинская Америка окажется в новой реальности – куда более жесткой, чем та, к которой привыкла за последние годы.
  1. Aken Звание
    Aken
    +1
    Сегодня, 16:56
    Мадуре бы ещё пару лет продержаться, чтобы помахать Трампу платочком.
    1. Себенза Звание
      Себенза
      +2
      Сегодня, 17:09
      Следующий будет не лучше, не хуже. Много там чёрного золота. Пусть лучше определится где осваивать нажитое. Хотя, кто-то расскажет за патриотизм. Фиделя вспомнят, Че Гевару, Анджелу Девис...
    2. Пионер1984 Звание
      Пионер1984
      +2
      Сегодня, 17:12
      Трамп что то хреново выглядит.Через пару лет Мадуро "веночек" пошлёт,на его похороны.А может и раньше.
      1. kromer Звание
        kromer
        +1
        Сегодня, 17:17
        Цитата: Пионер1984
        Трамп что то хреново выглядит.


        Это он внешне выглядит плохо, а душа то еще молодая. Иногда такое ляпнет, что сразу вспоминается вот эта картинка:
  2. Canecat Звание
    Canecat
    +2
    Сегодня, 17:01
    Да, я мог бы. Определенно. Я мог бы.

    Можешь, делай. Не можешь, молчи.
    Доня время тянет, пока Конгресс с подачи демократов инициирует запрет на любую военную операцию в Венесуэле. Зато потом, каааак наденет белое пальто, как расскажет об упущенных возможностях. laughing
    1. Alex777 Звание
      Alex777
      0
      Сегодня, 19:17
      Цитата: Canecat
      Доня время тянет, пока Конгресс с подачи демократов инициирует запрет на любую военную операцию в Венесуэле.

      Уже согласование потребовали в Сенате.
    2. Aндрей Ко Звание
      Aндрей Ко
      0
      Сегодня, 19:29
      Доня боится начинать поскольку итог не предрешен, а перед выборами 2026 это немаловажно для него это большой риск, напугать Мадуру не получилось теперь точно думает как отпрыгнуть что б не как Байден с Авганом
  3. Лимон Звание
    Лимон
    +3
    Сегодня, 17:03
    Вспоминается как Асаду время отмеривали западники.)) Сколько же их самих ,,ушло,,пока ,,хоронили,,Асада.)))Вот и здесь будет также!
    1. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 17:14
      К месту вспомнили. Не смогли хоронильщики. В итоге Асад сам себя похоронил. Супротив себя самого у него шансов не было.
      1. Alex777 Звание
        Alex777
        -2
        Сегодня, 19:18
        Цитата: Aken
        В итоге Асад сам себя похоронил.

        Наркоторговцы вроде Асада и себя, и всех дискредитируют.
        1. Aken Звание
          Aken
          0
          Сегодня, 19:45
          Причём тут наркоторговцы?
          1. Alex777 Звание
            Alex777
            0
            Сегодня, 19:46
            При Асаде. Вы не в курсе?
            1. Aken Звание
              Aken
              0
              Сегодня, 19:47
              В курсе, что ИГИЛ и исламские фундаменталисты ополчились на Асада из-за наркоторговли? Нет, не в курсе.
              Расскажите.
              1. Комментарий был удален.
              2. Alex777 Звание
                Alex777
                0
                Сегодня, 19:59
                Цитата: Aken
                Расскажите.

                https://www.kommersant.ru/doc/7422881
                https://www.kommersant.ru/doc/5926861
                1. Aken Звание
                  Aken
                  0
                  Сегодня, 20:01
                  Конечно же я поверил......
                  1. Alex777 Звание
                    Alex777
                    0
                    Сегодня, 20:03
                    Ну а почему его все бросили? Как думаете?
                    Одни изменники его окружали?
                    Или вы не в курсе истории Рафика Харири?
                    1. Aken Звание
                      Aken
                      0
                      Сегодня, 20:05
                      Об этом уже много сказано.
                      И нужно быть полным демократом, что схавать наркотическую версию.
                      1. Alex777 Звание
                        Alex777
                        0
                        Сегодня, 20:06
                        Не. Я отнюдь не демократ. bully
                        И было за державу обидно.
                      2. Aken Звание
                        Aken
                        0
                        Сегодня, 20:11
                        Если коротко:
                        1. Он оттолкнул от себя союзников, которые его спасли. Побоялся ограничения власти.
                        2. Солдаты решили, что война закончена и расслабились. А если что, как они думали, русские + персы + Хезболла опять их спасут. Поэтому даже и не думали сопротивляться.
                        А помощь не пришла. см. п.1
                        Вброс с наркотиками - попытка кукловодов оправдать разрушение страны.
                      3. Alex777 Звание
                        Alex777
                        0
                        Сегодня, 20:16
                        Ваше право так думать. Я считаю иначе.
                        Лично меня Асад сильно разочаровал.
                      4. Aken Звание
                        Aken
                        0
                        Сегодня, 20:17
                        Меня тоже. См п.1. Он оказался необучаемым.
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -3
    Сегодня, 17:07
    Трамп: Дни Мадуро во главе Венесуэлы сочтены

    Такие смелые заявления можно делать, если заручиться заверениями, что Россия (или Китай) не станут вмешиваться на стороне Мудуро...
    По неволе вспоминается визит американцев в Москву и в голову лезут «глупые» догадки.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 17:22
      Цитата: ROSS 42
      Такие смелые заявления можно делать, если заручиться заверениями, что Россия (или Китай) не станут вмешиваться на стороне Мудуро

      А разве у Китая или РФ заключён договор с Венесуэлой о прямой военной помощи? Если и помогут, то политической поддержкой или поставками оружия, не более того.
      Цитата: ROSS 42
      По неволе вспоминается визит американцев в Москву и в голову лезут «глупые» догадки.

      Ну да, конечно же, договорняк. Предали и продали Мадуро, чтобы угодить "уважаемым западным партнёрам". yes
      Ох уж эти конспирологи - точно ничего не знаем и знать не можем, но эти мучительные "глупые" догадки, беззастенчиво проникающие в голову, просто покоя не дают. request smile
    2. Aндрей Ко Звание
      Aндрей Ко
      0
      Сегодня, 19:34
      Доня и не такие заявления делал, он и 8,5 войн остановил и супер-пупер ракету построил которой нет ни у кого
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 17:15
    Трамп: Дни Мадуро во главе Венесуэлы сочтены ❞ —

    — «Ещё раз пересчитай и подумай» ...
  6. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    0
    Сегодня, 17:40
    Любому, кто поднимет руку на Венесуэлу, Венесуэла отрубит ему руку.
  7. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 18:51
    Донни, потренировался бы ты лучше на клоуне. Гешефт больше будет, как минимум - нобелевка мира твоя.
    И даже я могу объявить тебя почётным гражданином своей деревни. lol
    1. Alex777 Звание
      Alex777
      0
      Сегодня, 19:22
      Цитата: Товарищ Берия
      Донни, потренировался бы ты лучше на клоуне.

      Венесуэла это, скорее, тема кубинца Рубио.
      Если кто и свернет там себе шею, то Марко.
      1. Товарищ Берия Звание
        Товарищ Берия
        +1
        Сегодня, 19:24
        Цитата: Alex777
        тема кубинца Рубио.


        Пусть вспомнит залив Кочинос на Кубе.
        1. Alex777 Звание
          Alex777
          0
          Сегодня, 19:25
          Цитата: Товарищ Берия
          Пусть вспомнит залив Кочинос на Кубе.

          Да я только "за".
  8. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 19:22
    Na vině jsou USA, které neměli prodejce drog do USA pouštět. Není přijatelné, aby Trump vyhrožoval Madurovi, už bylo dost vývozu Americké "demokracie"! Venezuela Trumpa už nenavrhne na Nobelovu cenu míru. Myslím, že Trump ještě není uznávaný bůh na planetě, který může všechno.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 19:23
      Виноваты США, им не следовало пускать наркоторговцев в США. Трампу недопустимо угрожать Мадуро, хватит экспортировать американскую «демократию»! Венесуэла больше не будет выдвигать Трампа на Нобелевскую премию мира. Думаю, Трамп ещё не признанный бог на планете, который может всё.
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 20:01
    США могут расширить охоту на наркокартели далеко за пределы Карибского моря – прямо вглубь Мексики и Колумбии
    А Мексика и Колумбия уже в составе США?
  10. severok1979 Звание
    severok1979
    +1
    Сегодня, 20:28
    А теперь, Трампик, выход на бис и под аплодисменты то же самое для публики, но про Зелю! 🤣🤣🤣