Трамп: Дни Мадуро во главе Венесуэлы сочтены ❞

Да, я мог бы. Определенно. Я мог бы.

США могут расширить охоту на наркокартели далеко за пределы Карибского моря – прямо вглубь Мексики и Колумбии. Об этом Дональд Трамп рассказал в интервью Politico. Он сказал это так прямо, будто обсуждает не международную операцию, а обычный рабочий план:И добавил, что терпеть картели, которые годами наглеют у границ США, он больше не собирается.Вашингтон уже несколько месяцев гоняет суда у берегов Венесуэлы. С сентября американские военные регулярно атакуют корабли, которые, по версии Белого дома, возят наркотики.По сведениям The Telegraph, Пентагон заранее проработал варианты удара по Венесуэле. И напряжение растет не только из-за картелей. Вашингтон давит на Николаса Мадуро: Reuters писал, что США дали венесуэльскому лидеру жесткий дедлайн для «тихого ухода», который уже истек – 29 ноября.Трамп в интервью заявил, что «дни Мадуро сочтены». При этом он отказался сказать прямо, будет ли наземная операция. CNN сообщала, что Мадуро в частных разговорах намекал на готовность уйти через полтора года, и даже просил разрешить вывезти из страны 200 млн долларов. США посчитали предложение неуместным и потребовали его немедленной отставки.Если Вашингтон правда решится перенести операцию на территорию Мексики и Колумбии, Латинская Америка окажется в новой реальности – куда более жесткой, чем та, к которой привыкла за последние годы.