За счёт чего противник удерживает за собой «сектор ККК» в Харьковской области
Российские войска продолжают продвижение в Харьковской области, в том числе в районе Купянска, об освобождении которого ранее сообщили в Минобороны России. При этом обсуждается ситуация для противника на левом берегу Оскола – в районе Ковшаровки и Куриловки. Обсуждение упирает в вопрос о том, за счёт противник сохраняет свои позиции на этом участке фронта при учёте того, что со всех сторон он (участок) блокирован. С запада блокирован рекой Оскол, с других направлений - российской армией.
На текущий момент объяснение того, почему противник продолжает удерживать за собой этот участок, состоит в следующем: у противника остаются немалые запасы оружия, боеприпасов и провианта в районе Купянска-Узлового. Примерно там же ВСУ используют «лодочные» и даже «бродовые» варианты снабжения своего гарнизона и обеспечения минимальной, если это можно так назвать, ротации.
По берегам Оскола южнее Купянска местность лесистая, чем противник пытается пользоваться для того, чтобы «подпитку» своего «левобережного оскольского» гарнизона сохранять.
Это можно было бы воспринимать как некое оправдание, но, на самом деле, нахождение ВСУ в районе Куриловки, Ковшаровки и Купянска-Узлового (так называемый сектор «Трёх К» или «ККК») уже вряд ли имеет хоть сколько-нибудь серьёзное военное значение. Присутствие ради присутствия при учёте того, что гарнизон ВСУ в этом секторе ежедневно тает от многочисленных ударов ВС РФ с использованием самых разнообразных средств огневого поражения. Это и дроны, и артиллерия, и ТОС, и авиабомбы. А ещё это мины, которыми сами же украинские военные «густо удобрили» местные поля и лесополосы для обороны подступов к своим позициям. Но при учёте того, что с картами полей у различных подразделений ВСУ не всё в порядке, а подступы превращаются в «отступы», зачастую эти же минные поля становятся последней точкой военного пути остающихся под Купянском-Узловым «всушников».
На что расчёт на данном участке фронта у украинского командования? Пока этот расчёт традиционно на затягивание времени и на попытки нанесения контрударов по нашим войскам с правого берега Оскола. Определённое время противник действительно выигрывает, но насколько это помогает ему в целом удерживать ситуацию южнее Купянска под контролем - вопрос, скорее, риторический.
