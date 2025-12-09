Госдума закрепит кресты на гербе РФ: законопроект принят в первом чтении

6 339 100
Госдума закрепит кресты на гербе РФ: законопроект принят в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который впервые четко прописывает то, что на российском гербе и так видно невооруженным глазом: на коронах и державе есть кресты, и они должны оставаться там несмотря ни на что.

За документ проголосовали 412 депутатов. В документе речь идет о необходимости формально закрепить детали, которые исторически всегда были частью символа, но почему-то не были отражены в законе.



Теперь в официальное описание герба добавляют прямое указание: малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами.

Формулировка сухая, но смысл понятный – закрыть лазейку, через которую можно было трактовать изображение по-разному. Этот пробел позволял искажать государственную символику, и это пора прекратить.

Глава думского комитета Яна Лантратова напомнила, что каждая деталь государственного знака – не просто картинка. Крест в русской геральдике символизирует верховную власть и преемственность. И пока описание было размытым, нашлись те, кто пытался сыграть на этом.

Законопроект еще будут доводить до финального варианта в профильном комитете, но главный вектор документа уже выбран.
100 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. BAI Звание
    BAI
    +10
    Сегодня, 16:19
    Теперь Михалков еще раз повторит свой Бесогон, посвященный этой теме. Может собой гордиться - добился своего.
    И, в принципе, он прав в этом вопросе
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +4
      Сегодня, 16:45
      Может собой гордиться - добился своего.
      Офигеть на сколько людям не чем заняться...
      1. frruc Звание
        frruc
        +5
        Сегодня, 16:46
        законопроект принят в первом чтении

        Молодцы, единогласно , без поправок. Отработали как надо.
      2. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 17:49
        Где-то, даже, завидно...

        .


        .
      3. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        -2
        Сегодня, 17:56
        А с, чего вы решили что это не важно!
    2. Ясная Звание
      Ясная
      +7
      Сегодня, 16:52
      Цитата: BAI
      И, в принципе, он прав в этом вопросе

      Он то конечно прав, только смущает, что мы очевидные многовековые традиции, в своей России (Руси) закрепляем законодательно. Что тут твориться? Как могло возникать достаточно уродливое явление - затирание православных крестов на изображениях храмов?
      Когда мы приезжаем к ребятам в зону СВО, то самые желанные подарки - это иконки, кресты, и бойцы в зоне СВО идут в бой с крестом в сердце, с крестом на шее, а в тылу какие-то дизайнеры стирают кресты и говорят: “Нет, будет по-другому”.
      Печально, если дошло до Закона.
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +5
        Сегодня, 17:13
        Цитата: Ясная
        а в тылу какие-то дизайнеры стирают кресты и говорят: “Нет, будет по-другому”.

        Дело не в дизайнерах - они "рисуют" то что им заказывают и за что платят. А вот заказчики, как раз таки, в массе своей, что из бизнеса, что во власти, это люди взращенные в "святые" 90-ые" и "благословенные 00-ые". То есть абсолютно прозападные, совершенно либерально настроенные люди! Если бы не СВО, они бы уже здесь построили подобие Европы (хоть и жалкое), со всеми прелестями ЛГБТ, гей-парадов, гендерной неопределённости детей... и далее по списку...
      2. Ате_ист Звание
        Ате_ист
        +8
        Сегодня, 17:20
        бойцы в зоне СВО идут в бой с крестом в сердце, с крестом на шее

        Только вот на их знаменах, как правило, не триколор, а Серп с Молотом или Спас Нерукотворный
      3. Наган Звание
        Наган
        +1
        Сегодня, 21:08
        Цитата: Ясная
        очевидные многовековые традиции

        Политкорректность и нежелание задеть иноверцев доводят до полнейшего идиoтизмa. В США уже местами Christmas (Рождество) именуют "winter holidays (зимние праздники)", a елку, которая традиционно была Christmas tree, "Holiday tree" - все для того, чтоб не потревожить религиозных убеждений воинствующих атеистов и еще более воинствующих приверженцев так называемой "религии мира". И это притом, что в рождественский сезон немалая часть розничных торговцев делает половину, а то и больше, годовой прибыли.
        Хоть я и ни разу не православный, но меня крест не задевает, особенно там, где он исторически принадлежит к символике, в частности на имперской короне и державе. А если каких-то кишлачных понаехов он задевает - пусть сглотнут и утрутся.
    3. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +4
      Сегодня, 16:52
      Цитата: BAI
      И, в принципе, он прав в этом вопросе

      Да, ну...
      Раньше, когда ГД выписывала антинародные законы, мы говорили: «Креста на вас нет!!!»

      А теперь с чистой совестью можем молвить: «Крест на вас есть, идите с Богом!!!»
      1. Наган Звание
        Наган
        0
        Сегодня, 21:28
        Да ладно кресты. Вон в Британии на официальном гербе 10 мужских половых органов изображено, и живут с этим, в том числе и местные феминисты.
  2. Sky Strike fighter Звание
    Sky Strike fighter
    +14
    Сегодня, 16:21
    Сразу видно что ГосДума уже практически все вопросы в стране решила.Теперь начала принимать взаимоисключающие законы.То убрали с какой то стати Крест который подчеркну был на Гербе России всегда,то теперь наконец то вернули.Бурную деятельность развернули в ГосДуме как видится.Вот только кто и когда начнёт реально решать реальные проблемы коррупции, импортозамещения,миграции и т.д. и т.п.?Как прежде то уже никогда не будет.Забудьте об Дорогах,Аэрбасах,автомобилях-иномарках.Теперь всё это прийдётся не покупать,а делать самим,как бы кому то во чтобы там не хотелось верить и говорить что всё будет как раньше.Не будет.Работать надо, создавать, строить,а не перекупать.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +3
      Сегодня, 16:28
      Там где слово Дорогах я написал Боингах,но слишком умный смартфон всё исправил.
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 16:58
        Цитата: Sky Strike fighter
        Там где слово Дорогах

        Цитата: Sky Strike fighter
        Забудьте об Дорогах

        Выбор предлога «о», «об» или «обо» зависит от того, с какого звука (гласного или согласного) начинается последующее слово и в каком падеже оно употребляется
      2. multicaat Звание
        multicaat
        +1
        Сегодня, 17:09
        меня тоже Т9 бесит )))) никакой пощады боингам не дает!
        1. Дед-дилетант Звание
          Дед-дилетант
          +2
          Сегодня, 17:34
          меня тоже Т9 бесит
          Неужели нельзя просто отключить эту функцию? recourse
        2. Альф Звание
          Альф
          0
          Сегодня, 19:13
          Цитата: multicaat
          меня тоже Т9 бесит

          А без Т9 писать никак нельзя ?
      3. Наган Звание
        Наган
        0
        Сегодня, 21:13
        Цитата: Sky Strike fighter
        Там где слово Дорогах

        На Руси традиционно были две беды - Дороги и Дypaки. С одной из них вопрос можно решить асфальтоукладчиками и асфальтовыми катками. А вот построить по уму дороги куда сложнее. tongue
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 17:23
      Цитата: Sky Strike fighter
      Забудьте об Дорогах,Аэрбасах,автомобилях-иномарках.

      Забудут об этих, вспомнят о китайских. Там уже сейчас проектируют COMAC C929. И видя как развивается Китай, уверен - через 10 лет все российские авиакомпании будут летать на нём! Что до иномарок (китайских), то выйдите на улицу или выглянете в окно...
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        +3
        Сегодня, 17:26
        Не будут.Там движки все американские или британские.Санкции.Просто не поставят западные движки,а без них китайский самолёт не взлетит,так что забудьте своё "купим".Не купим.Просто не продадут.Свое надо делать как при СССР, но в ногу со временем.А по проекту есть что сказать.

        .Поднять в воздух и начать использовать Ил-96М никто, кроме летного отряда президента России, так и не решился. Вместо этого с 2014 года в угаре союзных отношений мы начали делать совместный проект с Китаем. В плане было строительство совместного широкого фюзеляжа с двумя двигателями CR 929. Китайцы сделали как всегда – за наш счет вытянули из нас все технологии, которые не имели, а потом вышвырнули русских из проекта

        – обратил внимание Живов.

        Он подчеркнул, что были потрачены годы и ресурсы, которые можно было направить на ускорение разработки двигателя ПД-35, который бы пригодился для Ил-96М. Но пока сил у российского авиапрома не хватает даже на установку ПС-90А3.

        8 лет работы лучших инженеров и миллиарды долларов инвестиций ушли на светлое китайское будущее, а наши остались ни с чем, что неохотно признали в 2020-2022 годах. Не будучи специалистом в области авиастроения, но хорошо понимания суть отношений России и Китая, писал об этом еще в 2018 году. Писал, что это путь в никуда и зря потраченное десятилетнее

        – разъяснил он.


        https://topcor.ru/66755-kogda-v-rossii-nachnetsja-proizvodstvo-modificirovannogo-il-96.html

        . Что до иномарок (китайских), то выйдите на улицу или выглянете в окно


        Которые низкого качества и ненадолго.Спрос на них тоже падает у нас в стране.
        1. Наган Звание
          Наган
          0
          Сегодня, 21:19
          Цитата: Sky Strike fighter
          Там движки все американские или британские.Санкции.Просто не поставят западные движки,а без них китайский самолёт не взлетит
          И ведь не взлетает. Трамп перекрыл поставки Китаю движков, и производство у китайцев встало, им девать некуда почти готовые самолеты без моторов. А своих моторов у китайцев нет, и будут (если вообще будут) очень нескоро. И похоже, что не видать китайцам движков как минимум пока не выберут в президенты дерьмократа.
    3. Усатый Кок Звание
      Усатый Кок
      -2
      Сегодня, 17:34
      Почему? Всё можно купить. Просто раньше покупали в Европе и США. Сейчас у Китая или на вторичном рынке через третьи страны.
      Санкции стали вводить с 2014 года. Крупные санкции с полным запретом на торговлю с нами - с 2022. Уже скоро как 4 года будет с момента начало СВО и 12 лет с момента ввода первых санкций. Что своё возобновили? Да почти всё "импортозамещенное" это либо покупка у китайцев, либо финальная сборка у нас вещей из деталей закупленных в том же Китае.
      Сырьё мы больше стали продавать в Китай. А нефть и газ, серым импортом всё равно умудряемся продавать и на запад. Вроде как ведём борьбу с Западом и подлой Украиной, но трубопроводы идущие на запад, как то не трогаем
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        +4
        Сегодня, 17:38
        Не спорю что на черном рынке и Айфон можно достать.Но это потребительские товары,а если надо какой чип(процессор),ПО купить, двигатель,литограф,то этого и до санкций не продавали,а теперь и подавно не продадут.Я имею ввиду что то реально новое. Не всё продается на чёрном рынке.Что серьезное вы там не купите,только по мелочи и без гарантии,без тех.обслуживания,а это уже не дело от слова совсем.
  3. Лимрак Звание
    Лимрак
    +12
    Сегодня, 16:22
    а почему только на гербе? а на разных изображениях куполов наших храмов на которых вопиюще некоторые отказываются их рисовать объясняя это ущемлением мусульман?
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      0
      Сегодня, 16:49
      Ну - кто-то же рассказывал про прадеда, которому мусульманский георгиевский крест дали при царе, с орлом вместо Георгия Победоносца. Тот жутко обиделся, заявив - зачэм мнэ с курица, ты мнэ с джигитом медаль давай!!
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +1
      Сегодня, 17:00
      Цитата: Лимрак
      а почему только на гербе? а на разных изображениях куполов наших храмов на которых вопиюще некоторые отказываются их рисовать объясняя это ущемлением мусульман?


      Но ни кто же не говорит что допустим чисто теоретически якобы кого то полумесяц ущемляет ,ну допустим тех же христиан, иудаистов, буддистов,протестантов, католиков и представителей прочих конфессий нашей многонациональной, много религиозной страны?Никто же так не говорит.Так почему же тогда мусульман нашей страны должны ущемлять религиозные символы других Религий России? Вера ведь у каждого своя.У нас светское государство.Никто же не предъявляет претензий мусульманам,так почему же тогда мусульмане должны кому предъявлять претензии?Принцип светского государства что каждый верит в кого хочет ,во что хочет и никому не мешает верить в то,во что хотят верить все остальные.Как бы кто бы во что не верил.Каждый верующий человек привержен своей Религии.Очень странно что в России, традиционно и изначально преимущественно Христианской стране вдруг должны запрещать традиционный символ христиан Крест.
  4. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +16
    Сегодня, 16:23
    Других полезных дел и законов в этой конторке больше не осталось..Мда..
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +5
      Сегодня, 16:29
      Цитата: dmi.pris1
      Других полезных дел и законов в этой конторке больше не осталось..Мда..

      То есть вы не в курсе эпопеи с ромбиками?
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +5
        Сегодня, 16:36
        Нет,не в курсе.Да и знать не хочу.Все что там творится это треш какой то.
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          +2
          Сегодня, 16:39
          Цитата: dmi.pris1
          Нет,не в курсе.Да и знать не хочу.Все что там творится это треш какой то.

          Это не там- это здесь был кипеж от ромбиков на церквях в изображениях на куче всего...
          Толерантность рвалась на волю...
          1. Trapp1st Звание
            Trapp1st
            -1
            Сегодня, 16:47
            Толерантность рвалась на волю...
            Так толерасты и те кто принимает такие законы, это одни и те же персонажи...
            1. свой1970 Звание
              свой1970
              -2
              Сегодня, 18:19
              Цитата: Trapp1st
              Толерантность рвалась на волю...
              Так толерасты и те кто принимает такие законы, это одни и те же персонажи...

              Для вас- Госдума официально закрепила КРЕСТЫ на Гербе страны, а не полумесяц.
              Главенство Христианства над Исламом в России.
              А то отдельные товарищи начали ромбики belay на Гербе рисовать
    2. astepanov Звание
      astepanov
      0
      Сегодня, 16:42
      Цитата: dmi.pris1
      Других полезных дел и законов в этой конторке больше не осталось..Мда..
      Ай, бросьте. Важные вопросы решаются постоянно: о регламенте, о зарплатах думских думцев, опять же вопросы межпартийного взаимодействия и противодействия, про борьбу с коррупцией говорят, о молочных реках и кисельных берегах после 2030 года, о еще более дальнейших планах по улучшению, углублению, расширению, упрочнению, разделению и объединению, повышению рождаемости и облегчению родов, о том, что бы еще запретить, а что - наоборот, не разрешить...
    3. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +3
      Сегодня, 16:44
      Цитата: dmi.pris1
      Других полезных дел и законов в этой конторке больше не осталось..Мда..


      Не первый год такое происходит.Я уже даже не хочу вспоминать знаменитые майские указы и что с ними стало по итогу.Холостой ход.А потому что всё легко даётся десятилетиями за счёт ресурсов государства,а не за счёт реального производства,сектора IT и высоких технологий.Тренд про который говорили либералы 90-ых годов,мол продадим нефть и газ,а на вырученные средства купим что нам надо так и остался с тех времён.Быть может нам повезёт и сработает принцип не было бы счастья да несчастье помогло и нынешние санкции сподобят таки нас на структурные реформы в экономике с упором на реальный сектор производства,автомобилестроения, самолётостроения,производства своих литографов,чипов,развитие сферы IT не на словах ,а на деле?Потому что старая сырьевая система построения экономики элементарно исчерпала себя и пути назад уже нет,кроме как меняться.Но все изменения начинаются с головы,с новых идей,а не чтобы как было раньше.Потому что как раньше уже не будет.Для того оно и прошлое.Кризис это всегда опасность,но при этом это и возможность измениться, обновиться.
      1. multicaat Звание
        multicaat
        +1
        Сегодня, 17:12
        Цитата: Sky Strike fighter
        за счёт ресурсов государства

        не государства, а народа. У государства только 1 ресурс - люди.
        Цитата: Sky Strike fighter
        продадим нефть и газ,а на вырученные средства купим

        немного не так. Сесть на "потоки" и ни чего не делать. Как в мультфильме про нехочуху.
        Не важно нефть или люди новая нефть или еще что-то. Просто источник халявы.
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          -1
          Сегодня, 17:16
          Ну понятно.И деятельность ГосДумы тут как лакмусовая бумажка.Возможно она бы и рада что то колоссальное сделать для страны,но круг рамок отведенный для их деятельности узок в рамках нынешней системы ,возможно что это и не надо,не предусмотренно так сказать такой функции.
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 17:30
        Тут еще такое.Сопротивление топливноэнергетического сектора.Там работают люди,много людей.Верхушка будет безусловно противится развитию передовых отраслей.И она имеет сильное лобби
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          0
          Сегодня, 17:34
          То то топливноэнергетический сектор финансировал разработку отечественных движков для прокачки того же газа.Ему деваться некуда.Хочешь жить умей вертеться.Вон недавно двигло на 32 мВт разработали,раньше такого у нас в стране не делали,спроса не было, всё купить можно было,а теперь нельзя.Один выход делать всё самим.

          . Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех в рамках импортозамещения разработала новый индустриальный двигатель НК-36СТ-32. Это первая отечественная разработка мощностью 32 МВт для транспортировки газа по магистральным трубопроводам. Опытный образец двигателя впервые представлен на XIV Петербургском международном газовом форуме в Санкт-Петербурге.

          Новейший газотурбинный двигатель НК-36СТ-32 разработан и произведен на самарском предприятии «ОДК-Кузнецов». Он был создан на базе серийного двигателя НК-36СТ-25 мощностью 25 МВт с применением современных технологий и решений. Конструктивная преемственность с базовым двигателем НК-36СТ-25 позволит минимизировать затраты на модернизацию существующих компрессорных станций.


          https://rostec.ru/media/news/rostekh-sozdal-pervyy-rossiyskiy-dvigatel-moshchnostyu-32-mvt-dlya-transportirovki-gaza/
          1. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            0
            Сегодня, 17:39
            Ну и куда это двигло?На самолет?Нет на перекачивающую станцию.Нефть и газ.Нет,и это надо.А сколько они потратились на производство отечественной электроники?На литогаф,к примеру?А там серьезные деньги нужны
            1. Sky Strike fighter Звание
              Sky Strike fighter
              +1
              Сегодня, 17:40
              Ну так а выхода же нет.Или так, или никак.Вопрос не в деньгах,а в выживании.
      3. свой1970 Звание
        свой1970
        -1
        Сегодня, 18:24
        Цитата: Sky Strike fighter
        уже даже не хочу вспоминать знаменитые майские указы и что с ними стало по итогу.Холостой ход.

        Был такой вожак 16 миллионного стада( "приказа же не было!!" (с) ) - который обещал "каждому по квартире к 2000му году"...
        Потом был - "#лягунарельсы"
        Хрущ обещался вообще социализм построить к 2000му...

        Так что не первый и не последний население пролетает как фанера
  5. Самоед Звание
    Самоед
    +9
    Сегодня, 16:27
    Дъявол в мелочах! Почему, до такого важного символа в Гербе, дошли эти депутаты только сейчас? Я атеист, но, метафорически: хватить "драпировать " Мавзолей!
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +4
      Сегодня, 16:35
      Цитата: Самоед
      Я атеист, но, метафорически: хватить "драпировать " Мавзолей!

      Ну, что Вы, право слово. Мавзолей- это другое. Скорее на уроках "Основ религиозных культур и светской этики" будут фильм "Мумия" детям показывать, а может и уже показывают.
    2. Баюн Звание
      Баюн
      -3
      Сегодня, 17:02
      Пока правитель Руси сидит в СРЕДНЕВЕКОВОЙ КРЕПОСТИ(!), никуда мы из духовно-умственного "средневековья" не сдвинемся. Государь(просто слово вместо Президент) Руси должен обитать где-то на плато Путорана, Северном Урале или в глуши таежных скал.

      Вот, Ильич поныкался по европкам и развалил Русь-Матушку. А тов. Сталин внял силам гор и силе Тайги и создал Великий Союз-Батюшку.

      Если Правитель сидит посреди базара, с коррупцией-мздоимством даже и смысла нет биться, когда "вокруг купцы-купцы".
      1. Ате_ист Звание
        Ате_ист
        +3
        Сегодня, 17:15
        Вот, Ильич поныкался по европкам и развалил Русь-Матушку. А тов. Сталин внял силам гор и силе Тайги и создал Великий Союз-Батюшку

        Все по методичке идеолога перестройки Яковлева:
        1. Ударим авторитетом Ленина по Сталину;
        2. Если получится по п.1, ударим по Ленину авторитетом Плеханова и европейской социал-демократии.
        Есть только небольшой временной нюанс - в год 80-летия Победы критиковать Сталина как то уж совсем неудобно, народ не поймет. Потом можно
        1. Баюн Звание
          Баюн
          -3
          Сегодня, 17:23
          Методичками не пользуюсь. "Авторитетов" и кумиров не имею. Ленин = РАЗРУШИТЕЛЬ. Сталин = СОЗИДАТЕЛЬ. Сермяжная житейская быль. Чего не так-то?

          П.С.: Христос, например, тоже принес "не мир, но меч".

          П.П.С.: А Ильича уважаю, как велосипедист велосипедиста.
          1. Ате_ист Звание
            Ате_ист
            +1
            Сегодня, 17:38
            Сермяжная житейская быль

            Это ваша личная быль. К слову, Сталин себя прилюдно называл верным учеником Ленина. Таким и был. Как учат историки, события минувших дней необходимо рассматривать исторически, т.е. с позиций современников. Это позволяет понять логику принятия решений людей той эпохи. Сидеть на диване в 2025 году и давать свою жалкую оценку великим людям, которые жили более века назад просто смешно. Кстати, имеет смысл познакомиться с оценкой Ленина таких известных людей того времени как Альберт Энштейн и Бернард Шоу
            1. свой1970 Звание
              свой1970
              -2
              Сегодня, 18:58
              Цитата: Ате_ист
              слову, Сталин себя прилюдно называл верным учеником Ленина. Таким и был.

              Поэтому пострелял всю "старую ленинскую гвардию" подчистую.
              И тут вопрос - вокруг Ленина одни шпионы, вредители и подлецы- проходимцы тусили?Раз их ВЕРНЫЙ ученик как собак на помойке отстреливал?
              1. Ате_ист Звание
                Ате_ист
                +1
                Сегодня, 19:52
                Ну вот еще один противник исторического подхода жестоко "заклеймил" товарища Сталина laughing
                1. свой1970 Звание
                  свой1970
                  0
                  Сегодня, 20:20
                  Цитата: Ате_ист
                  противник исторического подхода

                  Отрицаете:
                  1) "старую Ленинскую гвардию"?
                  2) расстрелы их подчистую?
                  3) их приговоры "шпионаж, вредители, враги народа"?
                  1. Ате_ист Звание
                    Ате_ист
                    0
                    Сегодня, 20:41
                    Вы тему то раскройте подробнее. За какие заслуги? В каких условиях? А вот после этого можно уже попытаться сделать вывод, прав был Сталин или нет.
                    Простой пример. Раскулачивание. Хорошо это или плохо. И с житейской точки зрения и с государственной, наверное все же плохо. Ведь теоретически можно было "победить" кулака экономически лет за 20-30.
                    Ну а если рассматривать раскулачивание через призму необходимости "пробежать за десять лет то, что пробежала Европа за 50-100 лет". Потому как, если не пробежать, то физическая смерть и потеря государственности. Без индустриализации, коллективизации и культурной революции о победе в ВОВ можно было даже не мечтать. А вы полагаете, что Сталин был единоличным диктатором в 30-е годы? Отнюдь, кроме него были и другие очень авторитетные советские лидеры, которые выступали против таких радикальных мер. И не просто выступали, но и баламутили народ. И что нужно было делать в тех условиях?
                    1. свой1970 Звание
                      свой1970
                      0
                      Сегодня, 21:01
                      Цитата: Ате_ист
                      Вы тему то раскройте подробнее. За какие заслуги? В каких условиях? А вот после этого можно уже попытаться сделать вывод, прав был Сталин или нет.
                      - вообще не интересно - прав он или не прав.
                      Если прав - вокруг Ленина одни плгловные подлецы, если неправ - Сталин подлец.
                      Даже если оба утверждения ложны - Сталин не может быть верным учеником, потому что гвардия с дырками в затылке.

                      Цитата: Ате_ист
                      Ну а если рассматривать раскулачивание через призму необходимости "пробежать за десять лет то, что пробежала Европа за 50-100 лет"

                      А давайте вам "через призму развития страны" приговор вынесем, приведем в исполнение и где нибудь прикопаем?
                      А потом напишем вам посмертно - " Да он нормальный мужик был!!! И не виноват ни грамма!! А того кто его шлепнул- уже расстреляли, их правда тоже потом расстреляли"
                      1. Ате_ист Звание
                        Ате_ист
                        0
                        Сегодня, 21:47
                        А давайте вам "через призму развития страны" приговор вынесем

                        Я понял. Видимо, есть семейная история, которая определила ваше отношение к Сталину. Тогда дискутировать не о чем
  6. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +10
    Сегодня, 16:30
    Дожили конечно ... Само собой разумеющееся вещи закрепляем законом. Во времена СССР даже представить нельзя было бы флаг государства с одним серпом. Или молотом. Такого быть не могло потому что не могло быть . Но в либеральной России герб без креста как за здрасьте , а то и орёл без головы . И так спокойно это все происходит ... Никто по шапке даже не получил. А ведь у каждого (!!) каждого такого крестопада есть конкретная фамилия и должность того кто дал указание это сделать.
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +4
    Сегодня, 16:31
    Цитата: BAI
    Теперь Михалков еще раз повторит свой Бесогон
    Этот всегда говорит то, что надо власти. Как и его папаша
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 16:44
      У этого мужика достаточно средств, а главное - ЛЕТ, чтобы уже говорить то, что он ДУМАЕТ.
      Не обращая внимания и на власть... и на всё остальное.
      1. Ате_ист Звание
        Ате_ист
        +2
        Сегодня, 20:09
        Не обращая внимания и на власть

        Уже смешно. Тех, кто не обращает внимание на власть, даже близко не подпускают к государственным телеканалам
    2. Десница ока Звание
      Десница ока
      -1
      Сегодня, 16:45
      Михалков то, как раз, настоящий патриот своей Родины, очень умный и знающий человек. И, совсем не на поводке у власти, а самостоятельный. Критикует в своих программах и финансовый блок и других представителей нашей правящей верхушки, а так же представителей той самой пятой колонны, притом, достойно аргументируя, а не как некоторые провластные пропагандисты, нахваливают все и вся, лишь бы это не бросало тень на власть и ее структуры. В общем, кого кого, а его реально уважаю и знаю, что он отстаивает только свое собстенное мнение, вскрывает настоящие болевые, ущербные точки, а не игнорирует их и тп. И все это, только из его реальной любви к своей Родине и неподдельного желания ей добра... И, кстати, "бесы", в том числе и внутренние скрытые враги-перевертыши, очень не любят его за это.., за то что проходится по ним, обличает их истиную сущность.
      1. Дмитрий Иванов_1991 Звание
        Дмитрий Иванов_1991
        +3
        Сегодня, 18:15
        Михалков то, как раз, настоящий патриот своей Родины
        он им стал, когда окончательно убедился, что на Западе его не ждут и что его "Утомлённые солнцем" даже там не признали. до этого упорно стучался в ту- Западную дверь. И детишки-внучата у него гражданство всех европейских стран имели, но когда там началась ЛГБТ повестка - Михалков оттуда свои мечты и убрал.
        И только тогда стал патриотом.
        к сожалению, вот такой вот факт.

        патриотом он стал не по зову сердца, а вопреки.
        1. Десница ока Звание
          Десница ока
          -1
          Сегодня, 21:40
          до этого упорно стучался в ту- Западную дверь.

          Это когда он туда стучался?! - пример?...) Когда фильмы для нашей страны создавал, которые стали частью ее истории, народными, в прямом смысле слова, отражающими его дух.., теми,? которые смотрели не один раз и тп.? Или когда?
          И детишки-внучата у него гражданство всех европейских стран имели, но когда там началась ЛГБТ повестка - Михалков оттуда свои мечты и убрал.
          И только тогда стал патриотом.
          к сожалению, вот такой вот факт.

          К сожалению, этот "факт" ничего не доказывает, ни о чем не говорит... Детишек, заграницей учат многие.., со всего мира. И, некоторым нравится там, просто жить.., какое то время.... Это совсем не свидетельствует о том, что такой человек таким образом, перестает или не может быть патриотом своей страны, Любить и ЗНАТЬ свою Родину и тп.
          Мы ж, типо, до СВО, дружили с Западом.., никто не видел ничего плохого, в пребывании себя или своих родных, близких, на территории западных стран... Не все могут сейчас, резко все бросить и вернуться на Родину, но это совсем не значит, что они не за нее и тп....
          П. С. А вас тоже смотрю колбасит, от упоминания о Михалкове,, "Бесогоне"? laughing
      2. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        +1
        Сегодня, 19:37
        Критикует в своих программах и финансовый блок и других представителей нашей правящей верхушки
        А вы телевизор больше смотрите! Там вам и не такое скажут wink
        1. Десница ока Звание
          Десница ока
          -1
          Сегодня, 21:44
          Какой ущербный вывод.., из написанного мной))). Причём тут, телевизор и мировоззрение Михалкова, вообще? laughing Какой то неадекватный ответ, не находите? - ни к селу и не к городу. )))
  8. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +4
    Сегодня, 16:42
    на коронах и державе есть кресты
    Это - хорошо.
    А теперь... знали бы все почему на гербе три короны?
    Головы - две, а короны - три.
    Так, глядишь, по-тихоньку и вспомним "Кто мы?"
    1. Alex777 Звание
      Alex777
      -1
      Сегодня, 16:51
      Цитата: Смею_заметить_
      Головы - две, а короны - три.

      Запад и Восток. Великия, Малыя и Белыя Русь.
      1. Магог_ Звание
        Магог_
        -1
        Сегодня, 17:11
        "Запад и Восток", говоришь ? Ну-ну... А три головы ? Север или Юг ?
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          -1
          Сегодня, 19:01
          Цитата: Магог_
          "Запад и Восток", говоришь ? Ну-ну... А три головы ? Север или Юг ?

          А 3 головы - от балды
          1. Магог_ Звание
            Магог_
            0
            Сегодня, 19:34
            В геральдике просто так, "от балды", ничего не изображают, также как и нет "Запада, Востока, Юга или Севера", что есть показатель глупости тех, кто так трактует...
            Чтобы правильно понимать геральдические символы, надо правильно понимать историю, а с этим у нас напряжёнка.
            1. Alex777 Звание
              Alex777
              0
              Сегодня, 21:07
              Две головы у Орла потому, что он смотрит и на Восток, и на Запад. Страна у нас такая. Большая и разная.
              А три короны символизируют Россию, Украину и Беларуссию.
              Великия, Малыя и Белыя Русь.
              1. Магог_ Звание
                Магог_
                0
                Сегодня, 21:32
                Символика Российской империи не подразумевала наличие Украины и Белоруссии. Это вы путаете с устройством Советского Союза. И где в геральдическом изображении "указатели" направлений на запад и восток ? Не повторяйте глупости историков, которые не могут, или не хотят, объяснять наличие двух голов.
        2. Тарелка Звание
          Тарелка
          0
          Сегодня, 20:29
          Насколько я помню с истории, 3 головы для того, чтоб фигура не была плоской, и с любой стороны без проблем виднелся двуглавый орёл. Ну что, к слову, на фотографии и видно.
          1. Магог_ Звание
            Магог_
            0
            Сегодня, 20:40
            Плоских трёхглавых орлов в геральдике России тоже много.
            1. Тарелка Звание
              Тарелка
              0
              Сегодня, 21:31
              Впервые вижу такое, честно говоря. А это откуда, из какого периода? Ну или спрошу проще. Что гуглить, чтоб почитать об этом? Сам-то я напрямую забил "трёхглавый орёл", но какого-то глубинного смысла не нашёл. Малопопулярная тематика.
              1. Магог_ Звание
                Магог_
                0
                Сегодня, 21:38
                Некую подсказку, если это она, даю : Москва строилась ( в 16 веке ) под лозунгом "Москва - Третий Рим"... Кстати, уже есть попытки историков "отменить этот факт" и объявить такой лозунг ошибочным ! Остаётся понять, что в указанное время считали Первым и Вторым Римом ?
                1. Десница ока Звание
                  Десница ока
                  0
                  Сегодня, 21:59
                  Москва - третий Рим, конечно, ошибочный лозунг...))) Начнем с того, что Рим может находится только на территории или вблизи Италии... Да и другие детали не сходятся.. Италия, это духовный (папский) центр ЕС... Здесь, дело скорее всего, в религиозном, связанном с религией "крушении Рима"... Сейчас Европой, с религиозной точки зрения, позиций - правят Иезуиты...
                  1. Магог_ Звание
                    Магог_
                    0
                    Сегодня, 22:03
                    Начнем с того
                    что вы имеете представление об истории цивилизации лишь по банальной традиционной версии, и не допускаете того, что эта версия ошибочная, или лукавая, как кому нравится это называть.
                    1. Десница ока Звание
                      Десница ока
                      0
                      Сегодня, 22:08
                      От куда вам знать вообще, от куда я имею свои представления, о всем вышесказанном?)
                      1. Магог_ Звание
                        Магог_
                        0
                        Сегодня, 22:10
                        Успокойтесь, мне малоинтересно что вы там представляете. Но туда же : "лозунг ошибочный"...
          2. Магог_ Звание
            Магог_
            0
            Сегодня, 20:48
            Тут важно подметить, на мой взгляд, что во всех вариантах геральдической птицы было стремление изобразить именно три головы ! Количество корон не столь важно. В случае с двумя головами : на каждой голове - имперская корона, и обе под одной главной короной ( тоже имперской ). Также и с тремя головами и коронами в объёмном исполнении на другом изображении, что я здесь привёл.
  9. Роман_ Звание
    Роман_
    +1
    Сегодня, 16:45
    Ну как-то касячат граждане либерасты, на державе просится знак анархии, скипетр должен венчать портрет Берии, на коне ВВП (ку три раза), в центре крест оставить, слева луну, справа надкушенное яблоко - полный либерофеншуй. Не доработали граждане тунеядцы...
  10. Баюн Звание
    Баюн
    -1
    Сегодня, 16:48
    Короны с крестом на Гербе достаточно для теократически-монархической составляющей Руси. В лапы орлу логично вставить серп и молот, как у австрийцев для народно-социалистической части. А на образе в центре лучше памятник Мухиной с Рабочим и Крестьянкой, или Гагарин в порыве к звездам. Символ в центре должен символизировать "движение вверх".

    Радует одно, Дума начала задумываться над действительно важными вещами, отражающими 1000-летние русские смыслы а не сиюминутную "запретиловку" с безумной деньгодобычей.

    П.С.: Еще напрашивается "импортозамещение": Федерации на Союз, Президента на Государя и Конституции на Верховный Закон.
  11. Енот-потаскун Звание
    Енот-потаскун
    +2
    Сегодня, 16:50
    А что там у нас с 14 (кажется) статьёй Конституции?
  12. Себенза Звание
    Себенза
    0
    Сегодня, 16:54
    "Законопроект еще будут доводить до финального варианта в профильном комитете, но главный вектор документа уже выбран". Есть ведь ещё чем заняться.
  13. юрий Л Звание
    юрий Л
    +3
    Сегодня, 16:54
    И все таки кресты навевают грусть. Аж четыре креста могильную грусть навевают.Хоть бы одну звездочку рассветную на гербе оставили бы...
  14. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +4
    Сегодня, 16:59
    Если сегодня Россия официально светское государство - то причём и зачем герб с куполами/крестами? Тогда под такой герб необходим и соотвествующий государственный флаг: чёрно, жёлтый, белый. Но коль скоро Россия сегодня - увы, не Монархия, то наличие монархических символов - не "к селу" и не "в огороде". Абсолютно половинчатое решение, которое равно неприемлемо: ни монархистами, ни демократами... Разве что - пофигистам "всё в масть"...
  15. JcVai Звание
    JcVai
    +2
    Сегодня, 17:06
    Обычный самопиар.
    Если б это было в рабочем порядке, а не на публику, - сделали б проще: схожие с гербом изображения, не соответствующие по содержанию эталонному, - гербом не являются!
    Все. И не надо проводить кучи согласований-голосований по каждому кресту, короне, орлу...
    А уж если "кто-то" самовольно/незаконно изменил эталонное изображение, то нужно проводить не цирковое заседание депутатов, а открытый судебный процесс.
  16. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    0
    Сегодня, 17:07
    Все правильно,нет ну а что прячем то что должно быть,если есть герб то его нельзя искажать,мы же не говорим что черное это белое,так что ставим +
  17. multicaat Звание
    multicaat
    +2
    Сегодня, 17:07
    важнее крестов на флаге вопросов нет???
    еще на пол-года растяните обсуждение какой формы и цвета крест.
    А тем временем убыль населения продолжается чудовищными темпами
    по данным росстата за 24 год убыль населения пол-миллиона, причем с учетом приезда мигрантов. Если без них - около 750к убыль. Это больше всей группировки на СВО. У нас в тылу второй фронт, причем он больше и потери больше, но про него нет ни слова.
    1. Andrey_5 Звание
      Andrey_5
      -3
      Сегодня, 17:11
      Ну так иди на этот фронт, можно начать с похода в детдом, там куча никому не нужных детей разного возраста
      1. multicaat Звание
        multicaat
        +1
        Сегодня, 17:14
        я лучше своими проблемами займусь, а не чужими. Своими детьми, своим фронтом, с меня и так кучу налогов дерут.
  18. Andrey_5 Звание
    Andrey_5
    +1
    Сегодня, 17:10
    У сущностей кто убирает кресты есть фамилия и имя. Достаточно несколько раз их имена озвучить на всю страну и тенденция пойдёт в сторону прекращения подобной практики.
  19. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 17:23
    Цитата: Trapp1st
    Может собой гордиться - добился своего.
    Офигеть на сколько людям не чем заняться...

    «В основе прогресса лежат не столько перемены, сколько традиции. Те, кто не способен запомнить прошлое, обречены повторять его».
    Николай Дмитриевич Кузнецов. Тот самый, который НК.
  20. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 17:25
    Цитата: multicaat
    важнее крестов на флаге вопросов нет???
    еще на пол-года растяните обсуждение какой формы и цвета крест.
    А тем временем убыль населения продолжается чудовищными темпами
    по данным росстата за 24 год убыль населения пол-миллиона, причем с учетом приезда мигрантов. Если без них - около 750к убыль. Это больше всей группировки на СВО. У нас в тылу второй фронт, причем он больше и потери больше, но про него нет ни слова.

    Традиционная для либерды демагогия. Заниматься надо всем и сохранение исторической традиции далеко не последнее в списке.
  21. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +1
    Сегодня, 17:28
    Цитата: ROSS 42
    Цитата: Sky Strike fighter
    Там где слово Дорогах

    Цитата: Sky Strike fighter
    Забудьте об Дорогах

    Выбор предлога «о», «об» или «обо» зависит от того, с какого звука (гласного или согласного) начинается последующее слово и в каком падеже оно употребляется

    И еще прийдётся
  22. Mishka78 Звание
    Mishka78
    +4
    Сегодня, 17:29
    Бред какой-то.
    Есть ФКЗ "О государственном гербе РФ".
    К нему есть 2 приложения с изображением. На них чётко видна вся символика.
    Одновременно, есть статья 329 УК РФ "Надругательство над Государственным гербом...", которая предусматривает:
    Ограничение свободы до 1 года. Принудительные работы до 1 года. Арест от 3 до 6 месяцев. Лишение свободы до 1 года.
    Зачем ещё некие дополнительные законы? Применяйте имеющийся!
  23. Хвосттрубой Звание
    Хвосттрубой
    -2
    Сегодня, 17:44
    Некоторые комментаторы напоминают Виктора Полесова (слесаря-интеллигента со средним образованием) - "...Плашек 5/8 нет, а трамвай собираются пускать! При наличии отсутствия пропитанных шпал это будет не трамвай - это будет одно горе!". Что бы в ГосДуме не сделали, даже (случайно) правильную вещь - они начинают ныть, что думцы не тем занимаются...
  24. ximkim Звание
    ximkim
    +1
    Сегодня, 17:53
    Мечкаются.
    Крест в русской геральдике символизирует верховную власть и преемственность. И пока описание было размытым, нашлись те, кто пытался сыграть на этом.

    С властью у нас все в порядке - верховная и готовит себе наследников - за счёт этого и стоит Герб.
    Но , способен ли Герб устоять при нынешних условиях , развитии и жизни России?
  25. Sovetskiy Звание
    Sovetskiy
    +3
    Сегодня, 18:00
    Крест в русской геральдике символизирует верховную власть и преемственность.

    Следующий шаг ГД: внести поправочки в Основной закон и узаконить монархию, потому как
    ...исторически всегда были...
    wink
  26. Дмитрий Иванов_1991 Звание
    Дмитрий Иванов_1991
    +1
    Сегодня, 18:07
    Цитата: Ясная
    Что тут твориться? Как могло возникать достаточно уродливое явление - затирание православных крестов на изображениях храмов?

    Военные блогеры раскритиковали появившееся в интернете видео награждения сына главы Чечни Адама Кадырова из-за кадра с гербом России с отсутствующими на нем христианскими символами — крестами.

    ПС: предателей, шайтанов и инициаторов легко найти, если в яндексе простой вопрос задать.
  27. balabol Звание
    balabol
    0
    Сегодня, 18:11
    малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами.
    Замечу, что в лапе орла скипетр увенчаный гербом с орлом, коронами и державой со скипетром, который (скипетр) в свою очередь снова венчен гербовым орлом. И далее до бесконечности...
  28. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    +1
    Сегодня, 20:11
    Жалкая попытка создать видимость сопротивления поступательному наступлению полумесяца...