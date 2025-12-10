Новые планы США в отношении Украины



Партия гранатомётов M141 для Украины, 2022 г.

Новые принципы

Финансовая помощь



Американские гаубицы M777 в пути на Украину

Разведывательные данные



V-Bat — один из многочисленных БПЛА, поставляемых из США на Украину

Присутствие в Европе

Общие тенденции



Европейские страны планируют поставить на Украину самоходки RCH-155

В течение нескольких последних лет США регулярно предоставляли Украине военно-техническую, финансовую и иную помощь. Суммарные объёмы такой помощи постоянно росли, а также предлагались новые программы, предусматривавшие рост подобных трат. Однако теперь в Вашингтоне рассматривают возможность сокращения помощи и изменения подходов к её предоставлению. Соответствующие решения будут приняты в ближайшее время.Несколько дней назад администрация президента США опубликовала новую Стратегию национальной безопасности (The National Security Strategy — NSS). Этот документ определяет основные положения внешней политики государства, перечисляет актуальные вызовы и угрозы, а также предлагает меры борьбы с ними.Авторы новой версии NSS из администрации Дональда Трампа предложили радикально пересмотреть ряд вопросов внешней политики. Должны измениться отношения с Европейским союзом и его странами-участниками, с Украиной и т.д.Всего через несколько дней после выхода новой NSS, 7 декабря в Конгресс внесли законопроект о полномочиях в сфере национальной обороны (National Defense Authorization Act — NDAA) на 2026 финансовый год. Он был составлен с учётом обновлённой NSS, и в нём содержатся конкретные планы и меры по её реализации.Глава XII нового NDAA затрагивает вопросы отношения с третьими странами. Особый интерес представляет её раздел «E», посвящённый взаимодействию с Европой, Украиной и Россией. В нескольких параграфах описывается новый подход к организации и предоставлению помощи украинской стороне. При этом предлагаются заметные сокращения и другие достаточно жёсткие меры.С 2022 по 2025 г. включительно США в рамках нескольких программ предоставили Украине имущество военного назначения общей стоимостью ок. 70 млрд долларов. Более половины такой помощи пришлось на программу «содействия обороне» Ukraine Security Assistance Initiative (USAI).Согласно новому NDAA, такие программы не будут остановлены, но их объём резко сократится. Так, в 2026 и 2027 финансовых годах Белый дом предлагает выделить Украине только по 400 млн долл. На эти суммы Киев сможет приобрести американское вооружение или иную продукцию.Таким образом, США принципиально не отказываются от продолжения военно-технической помощи Украине. Однако на неё будет выделяться в несколько раз меньше средств. Соответственно, сократятся объёмы поставок и их влияние на возможности украинских формирований.Важнейшая составляющая американской военной помощи — предоставление актуальной разведывательной информации, собираемой разными структурами США. Данные такого рода используются на разных уровнях, от организации единичных ударов до планирования полноценных операций.Согласно ранее различным публикациям, ранее разведданные использовались при подготовке вторжения в Курскую область, а сейчас с их помощью пытаются осуществлять удары по российским объектам в глубоком тылу. Ценность подобных сведений для Украины очевидна.Новый NDAA предусматривает продолжение предоставления разведывательной информации. При этом не исключается приостановка или полное прекращение таких процессов в зависимости от разных факторов. Что может остановить передачу данных, не уточняется.Может быть изменён порядок работы с разведданными. Так, если Пентагон по тем или иным причинам захочет приостановить передачу данных или отказаться от неё, ему придётся сначала уведомить Конгресс. Сделать это нужно будет не позже, чем за двое суток до планируемой приостановки или отключения.Предполагается, что 48-часовой промежуток будет использоваться для экстренного принятия мер. Конгресс сможет предпринять необходимые действия, чтобы Украина не осталась без нужных ей данных или, как минимум, меньше пострадала от такого отключения. Впрочем, конкретные меры и действия такого характера в последних документах не приводятся.Новый NDAA, как и предыдущие аналогичные документы, открыто говорит о продолжении противостояния с Россией в Восточной Европе. Сейчас основные события такого рода происходят на Украине, но предусматривается и вовлечение других стран. США планируют по-прежнему использовать структуры НАТО для решения своих задач.Законопроект о полномочиях в обороне предусматривает сохранение ряда международных программ по защите восточного фланга НАТО от «российской агрессии». Также прорабатываются новые. Так, предложена инициатива по расширению сотрудничества со странами Прибалтики. На этот проект требуется ок. 175 млн долл.Авторы NDAA не согласны с мнением о необходимости сокращения американского контингента в Европе. В связи с этим предлагается новый порядок изменения численности войск. Так, сокращение группировки до 76 тыс. чел. или менее потребует предварительного одобрения Конгресса. Выше этого количества Пентагон может распоряжаться частями и подразделениями в рамках уже существующих правил. Нужно напомнить, что сейчас в европейских странах присутствует ок. 85 тыс. американских военнослужащих.В новых документах разного рода Белый дом и смежные структуры раскрыли свои взгляды на текущую военно-политическую ситуацию, а также показали, как собираются действовать в обозримом будущем. Кроме того, NSS и NDAA позволяют понять, как может развиваться ситуация в будущем.В целом США не собираются отказываться от военного присутствия в Европе. Также они не прекратят поддерживать Украину. Всё это связано с желанием укреплять восточные рубежи НАТО и противодействовать России в разных вопросах.Однако нынешнее руководство США не считает необходимым тратить на подобные программы чрезмерные суммы, опустошать ради них склады собственной армии и создавать риски для своей безопасности. Предлагается целый ряд мер по сокращению объёмов и темпов помощи. При этом Белый дом не запрещает своим союзникам продолжать аналогичную помощь, но за свой счёт.Если новый законопроект будет принят в предложенном виде, то помощь Киеву от США по разным программам сократится в разы или в десятки раз. Соответствующим образом упадут темпы и объёмы поставок продукции военного назначения. Последствия этого вполне понятны и предсказуемы.Интересны предлагаемые меры в области разведки. Идея о предварительном информировании Конгресса говорит о том, что законодатели опасаются возможного отключения Украины от американских и натовских информационных систем. Конгрессмены хотят иметь возможности и запас времени для исправления такой ситуации.Впрочем, в целом ситуация складывается не в пользу Киева и его союзников. Как уже показала практика, иностранная военная помощь на десятки миллиардов долларов не помогла построить надёжную оборону и эффективно противостоять российской армии. Если же выделяемая помощь сократится в разы, ситуация станет ещё хуже. В свою очередь, отключение от разведданных негативно скажется на оперативных возможностях украинских формирований, и без того ограниченных.Следует отметить, что новые документы вышли на фоне «миротворческой» риторики президента Дональда Трампа. Он призывает к скорейшему решению всех проблем и прекращению боевых действий. Кроме того, в последних заявлениях глава США говорил о многочисленных проблемах Украины и превосходстве России.Вполне возможно, что новые NSS и NDAA призваны надавить на Киев и поспособствовать разрешению имеющегося кризиса. По сути, США угрожают украинскому руководству сокращением помощи и хотят сделать его более сговорчивым. Это должно в известной мере поспособствовать реализации инициатив Д. Трампа.Таким образом, США решили изменить свою политику в Европе и скорректировать ключевые планы разного рода. В результате этого должно измениться и отношение к Украине. Удастся ли без больших изменений провести новый законопроект и реализовать все его предложения, пока неясно. Однако уже понятно, что Д. Трамп собирается исполнить своё желание и стать «великим миротворцем».