Британская пресса: план Трампа «на грани развала» из-за позиции Зеленского

По мнению британской прессы, предложенная администрацией Трампа мирная инициатива по украинскому кризису в настоящее время оказалась под угрозой срыва. Ключевую роль в развале плана Трампа играет глава киевского режима Владимир Зеленский, наотрез отказывающийся вывести свои войска из оставшейся под украинским контролем части Донбасса.

Как отмечает газета The Telegraph, по итогам прошедшего накануне саммита в Лондоне Киев намеревается передать в Вашингтон европейскую контрверсию американского проекта мирного плана. В пересмотренной версии многие спорные пункты были «выделены» для обсуждения на личной встрече Трампа и Зеленского. При этом отказ Зеленского обсуждать передачу Донбасса делает шансы на компромисс минимальными, поскольку Москва явно не согласится на остановку боевых действий по текущей линии фронта.



Поскольку без согласия обеих сторон конфликта Трамп не сможет добиться подписания соглашения, Вашингтон усиливает давление на Киев, настаивая на условиях, изложенных в плане Трампа. В свою очередь, пытаясь усилить свои позиции и заручиться поддержкой НАТО и ЕС, Зеленский отправился сначала в Брюссель, затем в Рим. Украинский диктатор упрекает Трампа в том, что его видение мирного разрешения конфликта несколько отличается от реального положения дел.

Между тем Трамп, в свою очередь, напоминает Зеленскому, что Украина проигрывает в противостоянии с Россией, и обвиняет главу киевского режима в попытках максимально затянуть боевые действия, чтобы не проводить президентские выборы и оставаться у власти в стране.
  1. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 17:15
    Ну почему бы Трампу не начать угрожать Зеле как Мадуро? Или кишка тонка?
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +1
      Сегодня, 17:20
      Цитата: alexoff
      Ну почему бы Трампу не начать угрожать Зеле как Мадуро? Или кишка тонка?

      Доня мужчинка обидчивый, может чего и удумает против Зели…
      Вся ситуация нам на руку, можно смело переводить стрелки на лохлов, это они бяки не оценили миротворческие усилия Трампа!
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Сегодня, 17:28
        Доня давно в склерозе, Зеля топил против него давно и ничего, простил всё
        1. Eugen 62 Звание
          Eugen 62
          0
          Сегодня, 18:04
          Зеля топил против него давно и ничего, простил всё
          Ещё не вечер. Зеля своё ещё получит. Только клоун не знает где и когда это произойдёт. Пока что были только намёки в виде некоторых материалов из дела Мидича и Цукермана.
          1. alexoff Звание
            alexoff
            0
            Сегодня, 19:25
            Ну да, в старости. Трамп вот что-то до Клинтонши и Бидона не смог дотянуться, вообще не помню чтоб он кому-то "навалял". Только своим, да может всяким гендерным экспертам в армии
    2. Alex777 Звание
      Alex777
      0
      Сегодня, 17:23
      А зачем? План Трампа не выгоден никому, кроме Трампа.
      Зато потом он сможет сказать, что предлагал 404 намного
      лучшие условия, но клоун отказался. И Трамп не виноват.
  2. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    Сегодня, 17:15
    Этот план был обркчен с самого начала!
  3. Антоний Звание
    Антоний
    +1
    Сегодня, 17:19
    Не надо никаких планов. 300 млрд возвращают пусть, санкции все на 2013 откатываются, все в админ границах 4 области наши безоговорочно и без ущемлений (войска не вводить типа, серая зона какая то и т. п.), оф признание всеми их и Крыма, никакого НАТО и прочих на Украине и это минимум. Не согласны? Ну тогда забираем все Левобережье ну и если получится Правобережье кроме галичины и все. И больше пусть не предлагают ничего.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 17:24
    ❝ Британская пресса: план Трампа «на грани развала» ❞ —

    — Пока европейцы с Трампом планами меряются, наши бойцы на СВО работают по своему плану ...
    (Работайте, братья!)
  5. Помеха с права Звание
    Помеха с права
    0
    Сегодня, 17:33
    Между тем Трамп, в свою очередь, напоминает Зеленскому, что Украина проигрывает в противостоянии с Россией, и обвиняет главу киевского режима в попытках максимально затянуть боевые действия, чтобы не проводить президентские выборы и оставаться у власти в стране.
    Хе-хе...
  6. Lorenzo Cesare Звание
    Lorenzo Cesare
    0
    Сегодня, 17:43
    basterebbe spegnere Starlink.404 per qualche giorno, oppure mettere in giro un po' di " Gossip WC Gold " riguardante il " nano sniffolone " !!!???
  7. VicVic Звание
    VicVic
    0
    Сегодня, 18:39
    Хотел бы Трамп завершить конфликт, смог бы завершить. К нам "разрушительные" санкции, а к украине ... уговоры и якобы, стращает антикоррупуионными расследованиями. Оружие продаёт, пусть и не напрямую, разведданные передаёт, а мог прекратить. Не желает Трамп поражения Украины. Нужен амерам этот режим у наших границ, пусть и с другим главарём вместо зели.
  8. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 18:56
    Ключевую роль в развале плана Трампа играет глава киевского режима Владимир Зеленский

    Как интересно!
    Три года нам объясняли, что весь киевский режим, во главе с Зеленским - марионетки, куклы, а все ниточки - в руках США
    И вдруг всё меняется... да, конечно, есть другое объяснение, что Европа (которая, впрочем - тоже марионетки США, это нам тоже объясняли), так вот, есть объяснение, что Европа взяла Киев под своё крыло (забавно, да? большая марионетка игнорирует хозяина, и сама руководит марионеткой поменьше? ну ок, пусть так)
    Вот просто интересно, что мы услышим завтра, когда и Европе станет окончательно невыгодно нянчиться с Украиной, и она пойдет по пути США?
  9. АндрейВРН Звание
    АндрейВРН
    0
    Сегодня, 19:36
    Я, вот уже недели 2-3, захожу в магазин - а попкорна нет, ну нигде нет... Я понимаю, что мы, россияне скупают его в немерянных дозах и с удовольствием смотрят за этим псевдополитшоу... Так держать!! Зима прям интересная наступила))
    P.S. За достоверность не ручаюсь, ОБС... Но у букмекеров местных ставят на продолжительность жизни зелёногофюрера...
  10. severok1979 Звание
    severok1979
    +1
    Сегодня, 20:54
    Условия Трампа реальная катастрофа: Украина к уже утраченному теряет 4,5 тыс. км Донбасса, ЕС окончательно теряет 187 млрд, тупо отданых свидомым. Видимо, пока ЛБС не пройдёт по Днепру, салопоклонники не угомонятся.