По мнению британской прессы, предложенная администрацией Трампа мирная инициатива по украинскому кризису в настоящее время оказалась под угрозой срыва. Ключевую роль в развале плана Трампа играет глава киевского режима Владимир Зеленский, наотрез отказывающийся вывести свои войска из оставшейся под украинским контролем части Донбасса.Как отмечает газета The Telegraph, по итогам прошедшего накануне саммита в Лондоне Киев намеревается передать в Вашингтон европейскую контрверсию американского проекта мирного плана. В пересмотренной версии многие спорные пункты были «выделены» для обсуждения на личной встрече Трампа и Зеленского. При этом отказ Зеленского обсуждать передачу Донбасса делает шансы на компромисс минимальными, поскольку Москва явно не согласится на остановку боевых действий по текущей линии фронта.Поскольку без согласия обеих сторон конфликта Трамп не сможет добиться подписания соглашения, Вашингтон усиливает давление на Киев, настаивая на условиях, изложенных в плане Трампа. В свою очередь, пытаясь усилить свои позиции и заручиться поддержкой НАТО и ЕС, Зеленский отправился сначала в Брюссель, затем в Рим. Украинский диктатор упрекает Трампа в том, что его видение мирного разрешения конфликта несколько отличается от реального положения дел.Между тем Трамп, в свою очередь, напоминает Зеленскому, что Украина проигрывает в противостоянии с Россией, и обвиняет главу киевского режима в попытках максимально затянуть боевые действия, чтобы не проводить президентские выборы и оставаться у власти в стране.

