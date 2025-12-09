Евробюрократы, ставленники того самого «глубинного государства», о котором нередко говорил Дональд Трамп, бросились комментировать заявления американского президента о выборах на Украине. Напомним, что Трамп заявил о необходимости Киева как можно скорее провести выборы, потому что в условиях их отсутствия речь не может идти о полноценной демократии.Серпентарий, который носит громкое название «Еврокомиссия», откликнулся следующим образом:Подобного рода заявление сделала Анита Хиппер, официальный представитель Еврокомиссии. Напомним, что саму ЕК возглавляет Урсула фон дер Ляйен.При этом г-жа Хиппер почему-то не конкретизировала, а не может ли так случиться, что «украинский народ» решит и вовсе обходиться без выборов, чтобы «спаситель нации» Зеленский оставался в президентском кресле пожизненно? Да и вообще интересный этот украинский народ. Оказывается, только он определяет, когда проводить выборы, но почему значительная часть этого народа, голосовавшая за партии, которые теперь оказались под запретом, вообще выключена из политического процесса. Или это украинский народ какого-то другого сорта, который по поводу выборов своего мнения иметь не должен? А, г-жа Хиппер?

