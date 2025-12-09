ЕК: Только украинский народ может решать вопросы проведения выборов на Украине

Евробюрократы, ставленники того самого «глубинного государства», о котором нередко говорил Дональд Трамп, бросились комментировать заявления американского президента о выборах на Украине. Напомним, что Трамп заявил о необходимости Киева как можно скорее провести выборы, потому что в условиях их отсутствия речь не может идти о полноценной демократии.

Серпентарий, который носит громкое название «Еврокомиссия», откликнулся следующим образом:



Вопросы, связанные с проведением выборов, может решать только украинский народ. Еврокомиссия продолжает считать Владимира Зеленского президентом Украины.

Подобного рода заявление сделала Анита Хиппер, официальный представитель Еврокомиссии. Напомним, что саму ЕК возглавляет Урсула фон дер Ляйен.

При этом г-жа Хиппер почему-то не конкретизировала, а не может ли так случиться, что «украинский народ» решит и вовсе обходиться без выборов, чтобы «спаситель нации» Зеленский оставался в президентском кресле пожизненно? Да и вообще интересный этот украинский народ. Оказывается, только он определяет, когда проводить выборы, но почему значительная часть этого народа, голосовавшая за партии, которые теперь оказались под запретом, вообще выключена из политического процесса. Или это украинский народ какого-то другого сорта, который по поводу выборов своего мнения иметь не должен? А, г-жа Хиппер?
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +4
    Сегодня, 17:24
    Вот это поворот, ну так пожизненным президентом уже Зелю назначьте, пусть Лохлы радуются… правда сколько этой жизни у него осталось?
    Подобного рода заявление сделала Анита Хиппер, официальный представитель Еврокомиссии. Напомним, что саму ЕК возглавляет Урсула фон дер Ляйен

    Ещё одна дегенератка в дополнении к Кае, Урсуле и Аналене…они там почкован ем что ли размножаются?
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 17:30
      Цитата: Охотовед 2
      правда сколько этой жизни у него осталось?

      Сегодняшнее сообщение в СМИ - какая злая ирония судьбы в отношении "Слуги народа", жаль, что исполнитель главной роли пока ещё избежал подобной участи.
      МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Украинский актер и спортсмен Иван Кононенко, сыгравший в сериале "Слуга народа", погиб в зоне СВО. Об этом сообщило украинское Государственное агентство по вопросам кино.
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +2
      Сегодня, 17:34
      Цитата: Охотовед 2
      они там почкован ем что ли размножаются

      Так попробуй без мужиков поживи. Мужики то в гейропе тоже все ба бы. laughing
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 18:30
        они там фемки почти все. а фемкам мужуки не нужны - им и с вибратором хорошо. или с аналогичной "подругой".
        1. ваш вср 66-67 Звание
          ваш вср 66-67
          +1
          Сегодня, 19:31
          Цитата: Nexcom
          фемкам мужуки не нужны - им и с вибратором

          Вот потому они и страшные все! laughing
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Сегодня, 19:42
            ошибочная логическая цепочка, уважаемый.
            не потому они страшные, а наоборот- они изначально страшные, мужукам неинтересные - потому в фемки и подались - типа а нафик им мужуки не нужны. они себя этим самоуспокаивают. типа раз неинтересны мужукам, то типа и нафик мужуки не нужны им. самообман. подменяют причину следствием. laughing
    3. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 18:20
      Цитата: Охотовед 2
      они там почкован ем что ли размножаются?

      Да, от Сороса отпочковываются)))
  2. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 17:27
    А украинский народ это кто? Зеленский видимо только? Или его приятель, проводящий соцопросы?
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      0
      Сегодня, 17:44
      Народ безмолствует.
      Пушкина надо читать!
      Ах да,вы же его запретили laughing
  3. kromer Звание
    kromer
    +2
    Сегодня, 17:27
    Вопросы, связанные с проведением выборов, может решать только украинский народ. Еврокомиссия продолжает считать Владимира Зеленского президентом Украины.


    А под украинским народом Еврокомиссия конечно подразумевает себя.
  4. Помеха с права Звание
    Помеха с права
    +3
    Сегодня, 17:28
    ЕК: Только украинский народ может решать вопросы проведения выборов на Украине
    От души посмеялся...)))
  5. Etoya Звание
    Etoya
    +1
    Сегодня, 17:30
    И как вот это согласуется между собой
    Вопросы, связанные с проведением выборов, может решать только украинский народ. Еврокомиссия продолжает считать Владимира Зеленского президентом Украины
    ну или украинский народ, или Еврокомиссия. Хотя украинскому народу слова не давали, срок полномочий уже давно истёк. Они настолько заврались, что это уже звучит кринжово
  6. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +1
    Сегодня, 17:30
    Так называемый "украинский народ" голосует за Зеленского в зоне СВО и массово стирается "за демократию".
    Можно подумать, что если выберут "вна украине" другого клоуна в президенты, то "украинский народ" изменится, станет "братским", и побежит в плен или по домам? А чего сейчас не бежит..??..
  7. Alex777 Звание
    Alex777
    0
    Сегодня, 17:36
    А лихо Трамп разводит либерастов.
    Они ведутся на все его провокации.
  8. 501Legion Звание
    501Legion
    +1
    Сегодня, 17:38
    решает не народ а конституция. куски вы нелепого европейского говна.
    народ там давно ничего не решает, в принципе как в большинстве стран мира
  9. Kuroneko Звание
    Kuroneko
    +1
    Сегодня, 18:02
    А "украинский народ" тоже только сам может решать, запихивать ли себя в бусики и делиться на ноль под ударами ФАБов?
  10. Victor19 Звание
    Victor19
    +1
    Сегодня, 18:18
    Украинский народ уже, конечно, выбрал, чтобы его били и затаскивали лежачих в бусики и, чтобы его убивали прямо на границе опричники Зеленского.
  11. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 18:24
    ЕК: Только украинский народ может решать вопросы проведения выборов на Украине

    Может. yes
    Только кто же ему даст? fool wassat
    Там такие "деньгопийцы" ко всем финансам присосались куда там вампирам и прочим клещам. laughing
    Люди бабло рубят, по ка есть возможность. Вот они эту возможность и продлевают.
    А кто выступает против то рука Москвы и лазутчик. Так что или в тюрьму или в окоп, из которого не выпустят. Чтобы не мешал "людям" на жизнь себе и правнукам зарабатывать. lol
  12. Моторист Звание
    Моторист
    +1
    Сегодня, 18:41
    г-жа Хиппер

    С сокращением "г-н" я разобрался -- это неподцензурное название контрацептива типа "condom". А вот что такое "г-жа"? Гадюко-жаба?
  13. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 19:49
    Может они тогда объяснят какое отношение Еврокомиссия имеет к Украинскому народу, да и к Европе в целом.
  14. greencon
    greencon
    0
    Сегодня, 19:56
    Против Трампа вообще высказываются только подчиненные. Такие тяжеловесы, как Макрон, Мец, Фон де Лайен, пока воздерживаются от комментариев по поводу демократии в зоне 404. Они знают, что Трамп бьет по их самому слабому месту, а именно по подавлению политической оппозиции, коррупции и злоупотребления властью.
  15. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 19:57
    Цитата: Victor19
    Украинский народ уже, конечно, выбрал, чтобы его били и затаскивали лежачих в бусики
    Скакать надо было меньше wink