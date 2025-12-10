Вклад учёных и железнодорожников в победу в Великой Отечественной войне

Война вызвала напряженную научную работу и изобретательство в приспособлении деповского оборудования к новой работе, в отыскании ряда заменителей дефицитного материала. Железнодорожники Лунин и Рожновский, бригада Центрального исследовательского института транспорта, ряд ученых транспорта получили высокую оценку правительства, Сталинскую премию за их работу.

Транспорт нельзя изучать, рассматривать и использовать иначе, как в комплексе, поскольку все виды транспорта переплетаются и влияют друг на друга.

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне следует особо отметить неоценимый вклад советской науки и ученых в разгром немецко-фашистских войск. В видеоподкасте речь пойдет о русском и советском ученом в области транспорта академике Владимире Николаевиче Образцове (1874-1949 гг.) и советских железнодорожниках.11 января 1936 года, будучи начальником Центрального научно-исследовательского института железнодорожного транспорта, Владимир Образцов был утверждён в состав Совета при народном комиссаре путей сообщения. Он лауреат двух Сталинских премий (1942, 1943), академик АН СССР с 1939 года, обладатель почетного звания генерал-директор движения 1-го ранга.В сентябре 1943 года судьба фронта и тыла зависели от снабжения. Железные дороги работали на пределе возможностей — под бомбежками, в условиях разрухи и острейшей нехватки ресурсов. В это судьбоносное для нашей Родины время нашёлся человек, чей научный доклад стал боевым приказом для тысяч умов — выдающийся учёный в области транспорта Владимир Образцов. Его выступление 27 сентября 1943 года на собрании Академии наук СССР стало стратегическим планом мобилизации научных сил на нужды фронта.Владимир Николаевич прославился тем, что он проектировал станции и железнодорожные узлы с учетом максимальной эффективности транспортировки. Этой научной и прикладной работой он начал заниматься еще до Октябрьской революции.Самый первый вызов, в то время стоявший перед железнодорожниками, был связан с эвакуацией. Железные дороги приняли на себя невиданную доселе нагрузку с первых дней войны. Поначалу возник хаос. Дошло до того, что Сталин лично принимал решения по работе железной дороги. Транспорт был переведен на военное положение, а его работники приравнены к мобилизованным военнослужащим.В условиях войны на территории огромной страны требовались простые, легко масштабируемые и одновременно гениальные не просто логистические, а именно научные решения. То, как была организована эвакуация, часто становилось неожиданностью для немцев. Они заходили в город и не могли понять, куда делся целый завод, который еще недавно был здесь. Стены стоят, а оборудование отсутствует.На тот момент железнодорожное сообщение в СССР было в основном однопутным. Это значит, что движение необходимо было организовать так, чтобы в сторону фронта непрерывно шли эшелоны, не мешая встречным эвакуационным составам. Вся логистика решалась на узловых станциях, в рекордно короткие сроки строились объездные и совершенно новые дороги.Из выступления Владимира Образцова:Тогда впервые были применены локомотивы, один из которых был тягачом, а второй сзади толкал состав. Это позволило в два раза увеличить количество вагонов при сохранении скорости. Схему двойной тяги впервые опробовал в 1941 году обычный машинист Николай Лунин. Его изобретение породило целое движение среди советских железнодорожников, названное «лунинским».После выхода за границы СССР в результате наступления Советской армии возникла новая проблема — разница в ширине колеи советских и европейских дорог. Помимо замены колесных пар, наши железнодорожники прокладывали новые дороги в Европе параллельно существующим. Еще приходилось восстанавливать железные дороги, в том числе разрушенные нашими военными при отступлении. Поработали над этим и партизаны.Высказывания инженера-транспортника Владимира Образцова актуальны и в настоящее время:Ученый подчеркивал, что транспорт — сложнейшая система, объединяющая множество наук: химию, физику, механику, геологию, естественные науки. Фактически, все отрасли человеческих знаний находят применение на железных дорогах, транспорт их объединяет.Под руководством Владимира Образцова по заданию НКПС (ныне — РЖД) были разработаны проекты переустройства 35 крупнейших транспортных узлов страны, в том числе Москвы, Ленинграда, Донбасса, Кузбасса, станции Пермь, Ярославль и ряда других. В Сочи был выполнен проект первого в СССР фуникулера. Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2023 года № 1902 учреждена ежегодная премия в области транспортной науки и техники имени В. Н. Образцова в трех номинациях.