Боррель потребовал от ЕС объявить политическую войну Трампу

Бывший глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сетует, что откровенное презрение, которое выразил по отношению к Европе американский вице-президент Вэнс на встрече в Мюнхене, которое Трамп фактически возвел в ранг Стратегии национальной безопасности США, Борелль считает этим шагом объявлением Вашингтоном Евросоюзу самой настоящей политической войны.

Боррель убежден, что Трамп хочет видеть белую Европу, разделенную на отдельные нации и при этом полностью подчиняющуюся требованиям США и голосующую за тех, кого укажет Трамп. Бывший глава евродипломатии считает, что, чтобы этого избежать, лидерам стран Евросоюза следует перестать притворяться, что Трамп не является последовательным противником Европы. Объявив политическую войну Трампу, по мнению Борреля, ЕС необходимо начать отстаивать свой суверенитет — как в сфере безопасности и обороны, так и политический. В то же время действующая глава евродипломатии Кая Каллас согласилась со своим предшественником и призвала США, вместо того чтобы обвинять ЕС в отсутствии свободы слова, искать нарушения в других местах.



Между тем Евросоюз вместо консолидированного противостояния Трампу лихорадочно ищет возможность продолжить финансирование Украины. Чтобы обеспечить ВСУ необходимыми объемами вооружений и боеприпасов, необходимо финансирование в размере по меньшей мере миллиарда евро в месяц. Европейские правительства уже начинают готовить новые пакеты поставок. В частности, Нидерланды уже объявили о выделении Украине дополнительных 250 миллионов евро в рамках программы PURL. Пакет включает боеприпасы для истребителей F-16, системы ПВО и беспилотники.
  1. Livonetc Звание
    Livonetc
    +3
    Сегодня, 17:54
    "Боррель потребовал от ЕС объявить политическую войну Трампу".
    Массовый маразм или что?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +5
      Сегодня, 17:57
      а чего ему? он бывший, ему уже не страшно, чесать может что угодно...
      1. Livonetc Звание
        Livonetc
        +1
        Сегодня, 17:59
        Обычно "бывшее" вдруг становятся более адекватны.:)
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +6
          Сегодня, 18:03
          Это Боррелько. С ним и ранее было "весело". Конченный русофоб и... и просто маразматик. Вот такой анамнез.
        2. Андрей из Челябинска Звание
          Андрей из Челябинска
          0
          Сегодня, 19:22
          Так он совершенно адекватные вещи говорит. ЕС давным давно следовало озаботиться сохранением достаточной силы и самостоятельности чтобы не быть хвостиком США. И чтобы иметь возможность идти своим путем, когда Европа перестанет быть любимой женой американских президентов
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 18:05
        Цитата: Nexcom
        а чего ему? он бывший, ему уже не страшно, чесать может что угодно.

        У Борреля обострение боррелиоза, который, как достоверно известно, может влиять на работу мозга. (Похоже, что не только у него.) И какой клещ их там всех в Брюсселе так перекусал? request
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 18:06
          Там и клещи кусать не станут - потравятся ядом русофобским.
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            0
            Сегодня, 18:08
            Цитата: Nexcom
            Там и клещи кусать не станут - потравятся ядом русофобским.

            Тоже верно, от русофобии вакцины ещё не придумали - только хирургия помогает, с применением "Скальпеля".
        2. Aндрей Ко Звание
          Aндрей Ко
          +1
          Сегодня, 19:15
          Э защем клещ ? Там целый Франция своих клопов выращивает - доморощенный, на всяких фюрерах замешанный, трампоустойчивый....
        3. Ныробский Звание
          Ныробский
          +2
          Сегодня, 19:16
          Цитата: Монтесума
          И какой клещ их там всех в Брюсселе так перекусал?

          Какой, какой? Любой политический энтомолог знает, что это клещ украинский, семейства бандерлоговых, подотряда хреноголовых. winked
        4. Васян1971 Звание
          Васян1971
          +1
          Сегодня, 21:56
          Цитата: Монтесума
          У Борреля обострение боррелиоза, который, как достоверно известно, может влиять на работу мозга.

          Не все "эксы" умнеют после отставки, видимо...what
    2. Проксима Звание
      Проксима
      +2
      Сегодня, 17:59
      Как могут сателлиты объявить войну хозяину? Пусть и политическую. request
      1. Kuroneko Звание
        Kuroneko
        +3
        Сегодня, 18:14
        В том-то и дело, что хозяева Боррелей и иже с ними - не Трамп и США как таковые, а глобалисты. Ротшильды, Соросы и прочая тёплая компашка Клинтонов и Обам.
        Трамп для них самих - аберрация и кость в глотке.
    3. Kuroneko Звание
      Kuroneko
      +1
      Сегодня, 18:06
      Он художник садовник, он так видит.

      Да и "дедушка старенький, ему всё равно".
      1. Aндрей Ко Звание
        Aндрей Ко
        0
        Сегодня, 19:16
        "дедушка старенький, ему всё равно" - деменция однако....
    4. sub307 Звание
      sub307
      0
      Сегодня, 18:19
      Да "член" с ними...,пускай объявляют...,да хоть не только политическую...тут НАТО и "кирдык". winked
    5. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 19:11
      Ну и прекрасно же, пусть там хоть поубивают друг друга
    6. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 20:10
      Цитата: Livonetc
      "Боррель потребовал от ЕС объявить политическую войну Трампу".
      Массовый маразм или что?

      Боррельку пора вслед за Могерини арестовать и тряхнуть за откаты.
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        0
        Сегодня, 21:54
        Цитата: carpenter
        Боррельку пора вслед за Могерини арестовать и тряхнуть за откаты.

        "Я" на "А" заменить для начала, может?lol
  2. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 18:00
    А Боррель - это кто? Из *(ануса) вылез и в *(анус) сгинул.
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +3
    Сегодня, 18:01
    Европа хотела пересидеть плохого барина Трампа,возложив все свои надежды на хорошего барина пришедшего на смену плохому барину Трампу .Но по моему начала ,что то если не понимать,но уже подозревать. . . winked
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 18:39
      С такими маразмами их подозрения будут ещё не один десяток лет lol До полного их издыхания.
  4. rs777 Звание
    rs777
    +1
    Сегодня, 18:12
    А че - только политическую? Даешь нормальную. полномасштабную войну, а то при политической войне будут только лясы чесать.
    1. Попуас Звание
      Попуас
      +1
      Сегодня, 18:25
      Все идёт к тому ,что Европу будут "демократизировать" ... bully
    2. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 18:41
      Цитата: rs777
      А че - только политическую? Даешь нормальную. полномасштабную войну, а то при политической войне будут только лясы чесать.

      При политической войне, можно больше £££ $$$ украсть их чиновникам wassat Вот что
  5. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 18:28
    Боррель потребовал от ЕС объявить политическую войну Трампу


    Пусть в своём "райском саду" порядок наведет, садовник xpeнов. laughing
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 18:45
      Цитата: Товарищ Берия
      ...... Пусть в своём "райском саду" порядок наведет, садовник xpeнов. laughing
      Там паразитов и вредителей дополна tongue Ничего не исправить
  6. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 18:34
    Современная Европа деградировала до такой степени,что ею даже потдереться,стыдно.
  7. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    0
    Сегодня, 18:34
    ЕС необходимо начать отстаивать свой суверенитет ..... crying .
    Опоздали! ХА-ХА-ХА! Момент упущен навседа am
  8. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 18:50
    Дядя молодец - решил добить ЕС окончательно)))
  9. АндрейВРН Звание
    АндрейВРН
    0
    Сегодня, 19:41
    Фантомные боли Гейропы они такие...
  10. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 19:44
    Боррель убежден, что Трамп хочет видеть белую Европу

    А вот когда к тебе в дом Жозеп Боррель придут не белые и совсем не европейцы и сделают с тобой и твоей семьей все что захотят, вспомни слова Трампа.
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 19:49
    Цитата: alexoff
    Ну и прекрасно же, пусть там хоть поубивают друг друга

    А Путин спляшет на их костях! drinks
  12. Сергей Киракосян Звание
    Сергей Киракосян
    0
    Сегодня, 19:56
    Ай Моська!
    Знать она сильна...!!!)))
  13. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    0
    Сегодня, 20:04
    Давай уже сразу ракетно-ядерную, какая такая политическая?
  14. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 20:45
    Боррель хочет к Могеррини.
    Ну, тупые!
    У штатовских спецслужб компры ни любого Борреля на пожизненное хватит.
  15. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 21:52
    Объявив политическую войну Трампу, по мнению Борреля, ЕС необходимо начать отстаивать свой суверенитет — как в сфере безопасности и обороны, так и политический.

    Да! Однако Мерц в этой "войне" уже капитулировал! wassat
  16. Madrina Звание
    Madrina
    0
    Сегодня, 22:43
    The Garden declares war on the Jungle - or the Colonies mutiny against their Hegemon and at the same time beg the US on their knees to keep them occupied-
    Dementia is spreading rapidly in aging Europe.