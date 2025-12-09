Сенатор США назвал лучшими гарантиями ввод войск на Украину, оплаченный Европой

США и Европа должны предоставить Киеву «лучшие» гарантии безопасности, благодаря которым Россия вообще забудет о существовании Украины. А лучшими из них будут американские самолеты в небе и европейские войска на земле. И всё это должны оплатить Европа и Украина.

Сенатор-демократ Кристофер Кунс заявил о необходимости добиться для Украины «справедливого мира», но только не на условиях России. По его словам, киевский режим, названный им «демократией», не должен идти на уступки в вопросе территорий, ограничении вооруженных сил или вступления в НАТО. А США и Европа должны предоставить Украине гарантии безопасности, желательно разместив свои войска на украинской территории.



Как могут выглядеть гарантии безопасности? Европейские войска на земле, американские ВВС патрулируют небо, неограниченный доступ к разведанным и гарантиям США, а также к вооружению, желательно оплаченному украинцами и европейцами.


Стоит отметить, что именно за мир на таких условиях сейчас выступает Европа и часть политических сил США. Макрон и Стармер открыто заявляют о готовности разместить войска на территории Украины, поддерживая заявления киевской марионетки. Единственный вариант на сегодняшний день у России — это заставить капитулировать киевский режим вместе с его хозяевами, поставив их в безвыходное положение. А договориться не получится.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:49
    Америкос озвучивает влажные хахлячьи мрии, а Гейсоюз и так их кормит....
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 17:57
      Цитата: Ирек
      Америкос озвучивает влажные хахлячьи мрии, а Гейсоюз и так их кормит..

      Всех уже выслушали, осталось только с Кунсом посоветоваться, или сКунсом, что лучше его хотелки характеризует crying
      1. Aндрей Ко Звание
        Aндрей Ко
        +3
        Сегодня, 19:22
        Рановато стартуют демократы - выборы после рождества, а вообще так повеяло знакомой риторикой клинтанутых байденюков
      2. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 19:47
        Кунс заявил о необходимости добиться для Украины «справедливого мира», но только не на условиях России.

        Заявлять можно что угодно, рот как у курицы клоака, не закрывается. Посмотрим.
  2. Livonetc Звание
    Livonetc
    0
    Сегодня, 17:49
    От демократов ожидать что либо кроме провокаций не стоит.
  3. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 18:04
    Сенатор-демократ Кристофер Кунс

    По английски его зовут
    Christopher Coons (Ссооns)

    или "Вонючка"
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +1
      Сегодня, 18:46
      Да ладно, а я всю жизнь считал что Coons это енот. laughing , А вонючка, он же скунс это skunk (сканк).
  4. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 18:13
    Время таких "демократов", судя по политике Трампа , Вэнса и ко., ушло безвозвратно. Для этого нужны деньги и безоговорочная поддержка народа, собственного народа. Но этого нет и не предвидится. А ведь если бы натовская банда почувствовала слабость, они бы вторглись как и в Югославии, Ливии, Ираке, в Гренаде, да везде! Но ядерный щит есть, а авиация у них не такая сил ная как кажется, хотя и в разы больше нашей.
  5. Anglorussian Звание
    Anglorussian
    -1
    Сегодня, 18:48
    А что еще вы хотели услышать от демократа- глобалиста?
  6. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 19:10
    Ну и наверное по справедливости ещё и лично ему ЕС должен платить да побольше
  7. Mike777 Звание
    Mike777
    0
    Сегодня, 19:10
    Same way Russia planes, troops should be stationed in Venezuela
  8. Alex777 Звание
    Alex777
    0
    Сегодня, 19:11
    Клоуны денег собрали и покупают сенаторов пачками.
    Поэтому переговоры ведет миллиардер Уиткофф или
    зять Кушнер, которых клоунам так запросто не купить.
  9. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    0
    Сегодня, 19:11
    Единственный вариант на сегодняшний день у России — это заставить капитулировать киевский режим вместе с его хозяевами, поставив их в безвыходное положение.

    Чего, увы, тоже не получается. Попахивает тупиком
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 19:50
    Цитата: Монтесума
    осталось только с Кунсом посоветоваться
    Или со мной! wink
  11. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 19:52
    Лучшие гарантии безопасности для США кубинские войска в Вашингтоне. Ну или войска КНДР.
    Уверяю Вас сенатор покой и Мир будет Вам гарантирован.
  12. severok1979 Звание
    severok1979
    +1
    Сегодня, 20:41
    Так мы давно предлагали унасекомить Юкрейн до границ Киевской области, а остальное поделить между Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией🤣🤣🤣