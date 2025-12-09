Сенатор США назвал лучшими гарантиями ввод войск на Украину, оплаченный Европой
США и Европа должны предоставить Киеву «лучшие» гарантии безопасности, благодаря которым Россия вообще забудет о существовании Украины. А лучшими из них будут американские самолеты в небе и европейские войска на земле. И всё это должны оплатить Европа и Украина.
Сенатор-демократ Кристофер Кунс заявил о необходимости добиться для Украины «справедливого мира», но только не на условиях России. По его словам, киевский режим, названный им «демократией», не должен идти на уступки в вопросе территорий, ограничении вооруженных сил или вступления в НАТО. А США и Европа должны предоставить Украине гарантии безопасности, желательно разместив свои войска на украинской территории.
Как могут выглядеть гарантии безопасности? Европейские войска на земле, американские ВВС патрулируют небо, неограниченный доступ к разведанным и гарантиям США, а также к вооружению, желательно оплаченному украинцами и европейцами.
Стоит отметить, что именно за мир на таких условиях сейчас выступает Европа и часть политических сил США. Макрон и Стармер открыто заявляют о готовности разместить войска на территории Украины, поддерживая заявления киевской марионетки. Единственный вариант на сегодняшний день у России — это заставить капитулировать киевский режим вместе с его хозяевами, поставив их в безвыходное положение. А договориться не получится.
