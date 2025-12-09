Путин: Спецоперация на Украине завершится только при достижении всех целей

8 564 55
Путин: Спецоперация на Украине завершится только при достижении всех целей

Россия доведет специальную военную операцию до логического завершения, боевые действия завершатся при достижении всех поставленных целей. Об этом заявил Владимир Путин.

Российский президент провел в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, на котором заявил о сроках проведения СВО. По его словам, проводимая на Украине спецоперация ВС РФ завершится только при достижении всех поставленных целей.



Мы, безусловно, доведем это дело до логического завершения, до достижения целей специальной военной операции.


Ранее Путин заявил, что предложенный американцами мирный план можно использовать как некую платформу для выработки окончательного соглашения по урегулированию на Украине, но каждый пункт необходимо обсуждать и выстраивать уже подходящий нам план.

Также президент подчеркнул, что Москва выступает за мирное решение, но нас устроит и иной вариант, боевые действия российская армия прекращать не собирается. Тем более что Европа не даст Зеленскому «зеленого света» на переговоры с Россией, а вариант европейского мирного плана Москва не примет.
55 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +14
    Сегодня, 18:19
    Ранее Путин заявил, что предложенный американцами мирный план можно использовать как некую платформу для выработки окончательного соглашения по урегулированию на Украине, но каждый пункт необходимо обсуждать и выстраивать уже подходящий нам план.

    ВВП очень грамотно перевёл стрелки на лохлов, показал то, что они абсолютно недоговороспособны, собственного мнения не имеют, идут на поводу Мерцев, Макронов и прочих ушлёпков. Ещё и гейропу с США немножечко поссорил.
    1. sub307 Звание
      sub307
      +8
      Сегодня, 18:29
      Цитата: Охотовед 2
      ВВП очень грамотно перевёл стрелки

      Да ВВП ничего и "переводить" не нужно..."лохлы", как Вы выразились, заодно с "гейропой" сами себе "приговор рисуют". winked
      1. SSR Звание
        SSR
        +1
        Сегодня, 19:45
        Цитата: sub307
        Да ВВП ничего и "переводить" не нужно..."лохлы", как Вы выразились, заодно с "гейропой" сами себе "приговор рисуют".

        Когда камрады, писали ещё два года назад, что цель СВО, не просто побить рагулей а переформатировать с прыжков и с подчинения гейропы, направить в нормальное русло, направить гнев на тех кто их использовал, многие прайсы ржали, когда этим лозунгаторам отвечали, что цели СВО, не те что диванопёрды себе нарисовали, их гнобили, обсирали и шайка типа прайса тролила.
        Теперь это "рагульё" отечественного разлива, переобуваеться.
        1. Обычный Звание
          Обычный
          +1
          Сегодня, 20:18
          Если в вопросе "что делает", нет мягкого знака, то и в слове переобувается его тоже не может быть. Русский не родной, "прайс"?
      2. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        +1
        Сегодня, 19:46
        сами себе "приговор рисуют"
        Этот приговор у них давно уже на лбу нарисован wink
    2. Михаил Драбкин Звание
      Михаил Драбкин
      -1
      Сегодня, 21:30
      до достижения целей специальной военной операции.
      - это большая одесская разница с «достижением ВСЕХ целей» - ВСЕХ не упомянуто Президентом. Надо надеяться, что это слово, как в арифметике, было «в уме».
      1. Самоед Звание
        Самоед
        0
        Сегодня, 21:44
        Вот это и беспокоит. Сказал А, говори Б. А не Меееее...
  2. Livonetc Звание
    Livonetc
    +3
    Сегодня, 18:25
    Врач высочайшей квалификации сказал в морг.
    Значит в морг.
  3. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +4
    Сегодня, 18:26
    Слова не мальчика, но мужа. Если произойдет договорняк на не наших условиях, погибшие не простят Путина. А он человек набожный.
    1. Zhan Звание
      Zhan
      +8
      Сегодня, 18:30
      Цитата: Товарищ Берия
      Слова не мальчика, но мужа. Если произойдет договорняк на не наших условиях, погибшие не простят Путина. А он человек набожный.

      hi
      Значит Николаевская и Одесская область, точно попадают в задачи СВО.
      1. Товарищ Берия Звание
        Товарищ Берия
        +16
        Сегодня, 18:37
        Украину просто необходимо отрезать от моря. Иначе потом проблем не оберёшься.
        1. Alex777 Звание
          Alex777
          +2
          Сегодня, 19:45
          Да и океанский флот в Николаеве надо строить.
          Там все условия исторически созданы предками.
    2. ЙЕХУ Звание
      ЙЕХУ
      +8
      Сегодня, 19:27
      Не скажите ли мне, что это за цели? Помнится, когда все начиналось, речь шла о денацификации и демилитаризации. Правда тоже без конкретики. Понимай под этим что хочешь. И даже кто то, чье имя всуе не упоминают, чуть ли не божился. Никаких территориальных претензий никто ни к кому не имеет. Теперь все эти бла бла никто и не вспоминает. Лейте нам дальше в уши. Нам по кайфу. Относитесь к Западу как хотите. Но у него всегда есть дорожная карта. Они знают чего хотят. Чего хотим мы. Не мы с вами. Мы никому не интересны. Чего хочет наше многоречивое руководство? Я что то давно перестал его понимать. Может хоть вы меня просветите? Судя по вашему "поддержамс" вы в курсе. Я нет. Просветите. Где и что я пропустил?
      1. Самоед Звание
        Самоед
        0
        Сегодня, 21:47
        Путин неоднократно доказывал, что он не за русских. Он за российских капиталистов. И боится он идеологии справедливости как чёрт ладана.
        1. aybolyt678 Звание
          aybolyt678
          0
          Сегодня, 22:22
          Цитата: Самоед
          И боится он идеологии справедливости как чёрт ладана.

          а что такое идеология справедливости?
          1. Самоед Звание
            Самоед
            0
            Сегодня, 22:32
            Христианские заповеди или Кодекс строителя коммунизма...Почти одно и тоже...
      2. Rafaello Звание
        Rafaello
        0
        Сегодня, 21:53
        Я поддерживаю твои слова, потому что они, по сути, не нуждаются в дополнительных комментариях, а только в поддержке.
        Не только ты давно перестал понимать, каковы цели этой операции — захват Донбасса, демилитаризация всей Украины или денацификация? На этот вопрос, пожалуй, никто не сможет дать внятного ответа, даже высшие представители Российской Федерации. hi
        1. Самоед Звание
          Самоед
          0
          Сегодня, 22:40
          Самые большие сволочи сидят на самом верху. История неоднократно это демонстрировала. Как у Стругацких:" Умные нам не надобны. Надобны преданные!" Поймите, там не люди в гуманистическом аспекте. Это для вас смерть человека- трагедия. А им смерти тысяч- расходный материал для достижения собственнических целей.
    3. Самоед Звание
      Самоед
      0
      Сегодня, 22:48
      Он Присягу предал... О чём речь?
  4. Гений Ё Звание
    Гений Ё
    +4
    Сегодня, 18:28
    Значит будем воевать...
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +8
      Сегодня, 18:35
      И, заметьте, воюем не с Украиной. А то, что в этой войне гибнут украинцы, так это их проблемы, за это они и скакали.
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 18:29
    Все ясно. Чётко и понятно.
    1. A.A.G. Звание
      A.A.G.
      +6
      Сегодня, 18:49
      Цитата: Андрей Николаевич
      Все ясно. Чётко и понятно.

      Мне вот - тупому, даже спустя почти Четыре года непонятно!!! - " Денацификации", "Демилитаризация"...
      Ну, и в контексте, - "... не приближение границ НАТО... "...
      АГА! Фины, Дания... Базы в Прибалтике... Санкции, - вообще не смешно, - учитывая возросший список " россиян" в рейтинге Форбс, в ценах в РФ(((...
      1. kromer Звание
        kromer
        -5
        Сегодня, 19:00
        Цитата: A.A.G.
        Мне вот - тупому, даже спустя почти Четыре года непонятно!!! - " Денацификации", "Демилитаризация"...
        Ну, и в контексте, - "... не приближение границ НАТО... "...


        Смешались в кучу люди, кони .... Демилитаризация и Денацификация украины это задачи СВО. А не приближение границ НАТО это вообще не о СВО.
        1. Попуас Звание
          Попуас
          +4
          Сегодня, 19:21
          СВО и начали в том числе ..о невступлении Украины в НАТО...а денацификация и демилитаризация идут паровозом yes
          1. kromer Звание
            kromer
            -1
            Сегодня, 19:36
            Видите ли, в фразах "о невступлении Украины в НАТО" и "не приближение границ НАТО" есть небольшая, но существенная разница.
            1. Попуас Звание
              Попуас
              -2
              Сегодня, 20:08
              Вообще не вижу...от слова совсем.. request
              1. kromer Звание
                kromer
                +3
                Сегодня, 20:11
                Цитата: Попуас
                Вообще не вижу...от слова совсем.. request


                Недавно Финляндия вступила в НАТО, тем самым границы приблизились.
                1. topol717 Звание
                  topol717
                  0
                  Сегодня, 20:28
                  Цитата: kromer
                  Недавно Финляндия вступила в НАТО, тем самым границы приблизились.
                  Я вам страшную тайну открою, от Таллина до Москвы несколько ближе чем от Хельсинки. А от Шостки до Москвы всего 500 км. То что Финны вступили в НАТО для России почти ничего не поменялось, чего не скажешь про Украина.
        2. A.A.G. Звание
          A.A.G.
          +3
          Сегодня, 19:21
          Цитата: kromer
          Цитата: A.A.G.
          Мне вот - тупому, даже спустя почти Четыре года непонятно!!! - " Денацификации", "Демилитаризация"...
          Ну, и в контексте, - "... не приближение границ НАТО... "...


          Смешались в кучу люди, кони .... Демилитаризация и Денацификация украины это задачи СВО. А не приближение границ НАТО это вообще не о СВО.

          Не внимательно (или избирательно) слушали слова Президента РФ?
          И, кстати, - неоднократно писал по поводу реакции главы СВР на Совете Федерации: - а может он что-то Знал(?!), о чëм-то докладывал?! А, не просто "блеял", - как позже в СМИ представили?!
          Может быть знал, - что "с цветами" ни в Киеве, ни во многих иных областях наши ВС встречать не станут?!!!
          Или вы не видели как наших пацанов "потрошили" в 22-ом году?!
          Сердце рвëтся.
          ... А по ТВ- каналам всë пляшут( плебс нельзя расстраивать...)... ((((
        3. Самоед Звание
          Самоед
          0
          Сегодня, 21:49
          Причина СВО- прежде всего- идеологическая. А Путин и Ко, всё кровати переставляют.
      2. Rafaello Звание
        Rafaello
        0
        Сегодня, 22:25
        Вы видите всё это, потому что смотрите с уровня земли — с позиции каждого из нас, будь то Москва, Омск или Тула.
        Есть и те, кто это понимает и даже поддерживает.
        А я в другом комментарии получаю минус только за то, что спросил, выдержит ли всё это российская экономика…
        Что ж, остаётся только быть оптимистом и надеяться, что эта ситуация всё-таки закончится в нашу пользу.
  6. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +11
    Сегодня, 18:42
    Положительный вариант для России только один - это отсутствие на геополитической карте Евроазийского континента государства под названием Украина. В принципе. Если этого не произойдёт - всё будет повторяться по кругу: боевые действия между которыми в паузах - акты террора на территории России диверсионными группами и одиночками с территории Украины. А такой положительный вариант возможен только при РАЗДЕЛЕ "украины" между соседями...
    1. Normann Звание
      Normann
      -2
      Сегодня, 20:07
      Ну-ну, а другие соседние страны куда деть? Такие как Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия.
    2. Лимрак Звание
      Лимрак
      +3
      Сегодня, 20:10
      Что будет потом ..после окончания войны на остатках украины.
      Для остатков укратуземцев военное поражение и потеря территории станут причиной глубокой психологической травмы, которая со временем превратится в маниакальное стремление к военно-политическому реваншу, а так же станет паранойяльной основой для украинской национальной идеи и смыслом существования всего украинства как такового. Те кто себя считает украинцами по своей природе необучаемы. Поражения их никогда ничему не учили, параноик не обращает внимание на неудачи и предстоящее поражение - так же их ничему не научит. И для этих людей нет выхода из соматического угара, они просто все дружно погрузятся в хронический русофобский психоз и будут десятилетиями жить ненавистью ко всему русскому, жить мечтой об уничтожении России и из ненависти они будут черпать свою жизненную энергию, а чем слабее будут их воспоминания о войне, о позоре и поражении, тем агрессивнее будут их сказки и мечты о пЭрЭможном реванше. Они превратят гигантские кладбища с погибшими людьми и нелюдями в пантеоны героев и на желто-голубых могильниках будут взращивать новое поколение психопатов, рефлекторно пускающих пену изо рта лишь при одном упоминании о России. Они уже сейчас это делают. Это их душевная суть и ментальная основа. Иного смысла в существовании всего украинства просто нет.
      1. Самоед Звание
        Самоед
        +1
        Сегодня, 21:54
        Американцы в своей зоне влияния в Германии, принудительно водили немцев на документальные фильмы об их зверствах. Где российские фильмы о зверствах бандеровцев? Где иски о геноциде русских? 30 лет только щёки надувает! Где защита русских в бывших республиках СССР? Ведь это русский мир! Балабол.
    3. Rafaello Звание
      Rafaello
      0
      Сегодня, 22:31
      Если вы так понимаете успех, то боюсь, что СВО не закончится так, как вам хотелось бы. Нет оснований полагать, что нынешние шаги — и на военном, и на политическом уровне — смогут принять такую форму и содержание, которые обеспечат желаемый исход.
  7. Санчо да Винча Звание
    Санчо да Винча
    +4
    Сегодня, 18:49
    Ну и славно! Кто что хотел услышать, тот то и услышал. Терпения и выдержки нашему ВГК !
    1. kromer Звание
      kromer
      +11
      Сегодня, 19:04
      Цитата: Санчо да Винча
      Ну и славно! Кто что хотел услышать, тот то и услышал.


      У Президента давно появилась дипломатическая черта говорить обо всем и в тоже время ни о чем.
      И самое интересное, что в его словах каждый найдет то что он именно ищет. laughing
    2. tsvetahaki Звание
      tsvetahaki
      +7
      Сегодня, 19:36
      Цитата: Санчо да Винча
      Кто что хотел услышать, тот то и услышал.

      Абсолютно верно!
      Осталось понять, что он сам об этом думает.
      1. Самоед Звание
        Самоед
        -1
        Сегодня, 21:56
        О чём думает особь с низкой социальной ответственностью? Как говорили, лет 50 назад- он не тянет. Ни Богу свечка , ни чёрту кочерга.
  8. lutikovvn Звание
    lutikovvn
    +4
    Сегодня, 19:07
    Я это понял еще 2022 году, когда началось СВО. Понял и ужаснулся перспективе. Из этой драки нас так просто уже не выпустят. Или мы их или они нас. Причем они, также настроены идти до конца.
  9. Ныробский Звание
    Ныробский
    +7
    Сегодня, 19:09
    План устранения разногласий без войны Россия предлагала ещё в ноябре 2021 года, но тогда бандерлоги, матрасы и еврошушера этот план демонстративно проигнорировали.
    Теперь все разногласия по украине будут решаться военными методами и до того момента который Россия сочтёт достаточным, обратного пути нет.
  10. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +1
    Сегодня, 19:15
    Ну что ж! Запомним это обещание (уже не первое за последние дни). Цели СВО были озвучены в феврале 2022-го. Запарожской и Херсонской областей в составе России там не было, а вот денацификация и демилитаризация Украины были. И много ещё чего. Посмотрим……..
    1. tsvetahaki Звание
      tsvetahaki
      +3
      Сегодня, 19:38
      Цитата: Роман Ефремов
      Цели СВО....

      Цели СВО, при таких расплывчатых заявлениях, мы узнаем после подписания мирного договора.
      Нам и обьяснят нашу победу и достигнутые цели.
      1. lutikovvn Звание
        lutikovvn
        -1
        Сегодня, 20:26
        Цитата: tsvetahaki
        Нам и обьяснят нашу победу и достигнутые цели.

        Кто захочет понять, тот поймет и без объяснений.
  11. AK-1945 Звание
    AK-1945
    -2
    Сегодня, 19:37
    Спецоперация на Украине завершится только при достижении всех целей

    Я во многом был и есть не согласен с нашим Верховным, я вижу много ошибок в его действиях, и я вижу что он их осознает и делает правильные выводы. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Прискорбно, что эти ошибки очень дорого обходятся. Работай Володя, исправляй косяки, как свои, так и своего двора.
    1. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      0
      Сегодня, 20:13
      Комментатор не владеющий даже сотой доли того что ложится на стол Верховному, говорит что он видит ошибки и ВВП молодец исправляется. Я считаю это просто великолепный комментарий.
      1. 30 вис Звание
        30 вис
        -1
        Сегодня, 21:33
        Цитата: Скобаристан
        Комментатор не владеющий даже сотой доли того что ложится на стол Верховному, говорит что он видит ошибки и ВВП молодец исправляется. Я считаю это просто великолепный комментарий.

        Плебс должен молчать и сопеть в две дырки ? Ну не имеет права охлос делать выводов . Так ? Правильно я интерпритировал вашу главную мысль , Вашего возмущённого патрицианского сознания ?
      2. Самоед Звание
        Самоед
        -1
        Сегодня, 22:07
        Не согласен. А что ложится ему на стол? Бравурные отчёты? А потом оказывается, что десятки генералов МО погрязли в коррупции. Или, деньги на защиту Курска- разворованы. Или, что ЦБ создаёт условия для колонизации России? Или, весь выпуск академии ФСБ сфотографирован и в свободном доступе! Или, создать замену кукурузнику не могут десятки лет? Или, космодром Байконур разваливается? Или, миллиарды АвтоВаЗу приводят к новым тазикам с гайками.... Кто-то из Великих сказал, что по капле воды можно предсказать Океан, по песчинке- дальние страны... Утрирую, а если он эти отчёты просто спускает в унитаз?
  12. ximkim Звание
    ximkim
    -1
    Сегодня, 19:52
    Ясно.
    Европа и Россия не бросит Украину.
  13. Комментарий был удален.
  14. ximkim Звание
    ximkim
    -4
    Сегодня, 20:25
    Путин: Спецоперация на Украине завершится только при достижении всех целей

    Не завершится, так как ВС России в Украине не встречают с хлебом и солью.
    Города проходят ампутацию , так как все пошло не по плану.
    СВО имеет круговорот - конфликт с подпиткой , т.е. Россия всегда будет подпитывать Украину для поддержания боевых действий.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +2
      Сегодня, 21:17
      Завершится. На "встречающих" плевать, будут они или нет. Не по плану пошло у матрасни и бриташек, а Россия своего добьется.
  15. Самоед Звание
    Самоед
    -1
    Сегодня, 21:24
    При освобождении Одессы, надо не вводить войска пару дней. Одесситы сами денацифицируют тех , кто их жёг в Доме Профсоюзов! А вот Путин на это не способен. Его родственников не жгли! И сам он не горел!
  16. Rafaello Звание
    Rafaello
    -2
    Сегодня, 21:40
    Так вот... задумываюсь. СВО вот-вот пробьёт рубеж четырёх лет, и все вокруг озираются — видно, что в стране, мягко говоря, не всё в порядке, если выражаться осторожно.
    Захват очередных территорий российской армией ценой больших людских потерь — будь то гибель солдат или их тяжёлые ранения на поле боя — заставляет задумываться и пересчитывать расходы. А эти расчёты, увы, всё меньше укладываются в финансовую логику.
    Было ли до СВО везде и всегда чудесно? Конечно, нет. Но люди, которые уже месяцами занимаются экономикой и бюджетом, бьют тревогу: текущее положение чрезмерно нагружает бюджет, в результате в других сферах появляются дефициты — и по собственному опыту мы понимаем, что это значительные нехватки...