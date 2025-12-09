На Украине сетуют на острую нехватку ресурсов, необходимых для восстановления своих объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных в результате атак ВС РФ.По словам директора украинского Центра исследования энергетики Харченко, оставшихся в настоящее время запчастей, необходимых для ремонта поврежденного оборудования, хватит буквально еще на два-три обстрела. Кроме того, у Киева не осталось и возможности закупки нового оборудования. Исходя из этого, как отмечает Харченко, украинским энергетикам остается лишь «просто смотреть» на пораженные объекты без возможности их ремонта.В то же время украинская армия явно не в состоянии защитить энергетику и железнодорожную инфраструктуру бывшей УССР от массированных комбинированных атак ВС РФ. Систематические точные удары по ТЭЦ/ГЭС, подстанциям и газовым объектам уже привели к масштабным нарушениям в системе как городской, так и межрегиональной логистики. Представители украинских энергетических компаний предупреждают оставшееся в стране население о переходе на постоянный кризисный режим и предлагают самостоятельно обеспечивать себя теплом и электроэнергией.При этом уже очевидно, что даже если зима 2025-2026 годов будет относительно теплой, на подконтрольных киевскому режиму территориях дефицит электроэнергии неизбежен. Помимо прочего, это отразится на военной составляющей Украины: как на возможности производить необходимые для ВСУ вооружения, так и на способности обеспечивать полноценную логистику.

