Мерц предложил США вместо всего Евросоюза взять в партнёры только ФРГ

3 187 15
Немецкий канцлер Фридрих Мерц на фоне явного недовольства администрации Трампа обстановкой в Евросоюзе предложил Трампу вместо всей Европы взять в партнеры только Германию.

В ходе своей речи в рамках поездки в федеральную землю Рейнланд-Пфальц Мерц заявил, что если США не готовы к партнерству со всем Евросоюзом, то они могут ограничиться одной Германией. При этом Мерц считает, что Вашингтону, даже если он руководствуется принципом «Америка прежде всего», необходимы партнеры в разных регионах мира. Однако, если Трампа категорически не устраивает ЕС, он может назначить «любимой женой» одну Германию.



Мерц также отметил важную роль присутствия американских военных в Рейнланд-Пфальце и призвал немецких политиков всех уровней поддерживать с ними хорошие отношения, при этом продвигая идею о германо-американском партнерстве. Канцлера ФРГ чрезвычайно беспокоит, что в случае, если ситуация каким-либо образом изменится, США перестанут обеспечивать безопасность Европы и Германии в частности.

Кроме того, Мерц подобострастно назвал «понятными и оправданными» многие положения недавно опубликованной новой стратегии национальной безопасности США. При этом немецкий канцлер максимально мягко указал на то, что Берлин в настоящее время не видит необходимости в спасении американцами европейской демократии. По словам Мерца, в случае, если бы такая необходимость все же возникла, то европейцы справились бы с этой проблемой самостоятельно.
  1. Mitos Звание
    Mitos
    +1
    Сегодня, 21:24
    Прям чувствуется единство союза.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 21:45
      Цитата: Mitos
      Прям чувствуется единство союза.

      Союз союзом, но попробовать стать "любимой женой" Трампа - это же так престижно и выгодно будет, при удаче замысла. И вообще, это не предательство "единой" ЕС, а интуитивное предвидение - кто не успел, тот опоздал. smile
      1. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        +2
        Сегодня, 21:56
        Вот же проститутка политическая! Смелый Макрон вон даже Китайцам грозится, особо одарённые политическую войну Трампу объявлять собираются, немецкий бизнес бежит в Штаты … а этот предаёт «гейропейские ценности»! Исключить его из ЕС! laughing
      2. Ныробский Звание
        Ныробский
        +1
        Сегодня, 22:23
        Цитата: Монтесума
        Цитата: Mitos
        Прям чувствуется единство союза.

        Союз союзом, но попробовать стать "любимой женой" Трампа - это же так престижно и выгодно будет, при удаче замысла. И вообще, это не предательство "единой" ЕС, а интуитивное предвидение - кто не успел, тот опоздал. smile

        Мерц таки опоздал. В качестве любимой жены матрасы выбрали не фрау Мерц, а Польшу)))
  2. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 21:25
    Крупнейшая база США Рамштайн - в Германии. Есть козырь для торгов
  3. Комментарий был удален.
  4. Livonetc Звание
    Livonetc
    0
    Сегодня, 21:29
    Ай молодца!
    Разваливает гейропейский союз.
    Верное решение.
  5. Грац Звание
    Грац
    +1
    Сегодня, 21:32
    аха ха вот и первый предатель ес, пытается в другой лагерь перебежать)
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +1
      Сегодня, 21:40
      Цитата: Грац
      аха ха вот и первый предатель ес, пытается в другой лагерь перебежать)

      Вовремя предать это не предать, а предвидеть!©
      А по факту - всего лишь отрабатывает положения Канцлер-пакта... request
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 21:34
    Не сказать, что слишком заумно, а так, витеевато, вокруг да около... у них и право так рассуждают или это "проблема перевода" ?
  7. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 21:38
    Немецкий канцлер Фридрих Мерц на фоне явного недовольства администрации Трампа обстановкой в Евросоюзе предложил Трампу вместо всей Европы взять в партнеры только Германию.

    Так вот, как выглядит крыса...
  8. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 21:40
    Вот! Это то, что нужно! И, всячески это надо приветствовать. Вовремя предать - это предвидеть!
  9. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    +2
    Сегодня, 21:54
    ЕС уже очень сплочен! lol laughing
    Когда Трамп посмотрит на результаты опроса Мерца в Германии, он подумает: «Чего этот клоун от меня хочет?»
    А что может предложить Германия? 25 000 компаний обанкротились в этом году. Ресурсов/сырья практически нет. Лучшие специалисты уже эмигрируют и т.д. и т.п.
    1. awdrgy Звание
      awdrgy
      0
      Сегодня, 22:15
      Похоже они всё. Не хотели с нами дружить.
  10. Антоний Звание
    Антоний
    +1
    Сегодня, 22:02
    Как же Таллиннские опоздали первыми лизнуть то??? laughing
  11. Себенза Звание
    Себенза
    0
    Сегодня, 22:43
    хаст мищ и потом как-то ду дуд дуду.