Россия и Китай возобновили совместные полёты стратегов Ту-95МС и Xian H-6

1 994 7
Россия и Китай возобновили совместные полёты стратегов Ту-95МС и Xian H-6

Россия и Китай провели очередное совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны.

ВКС РФ и ВВС НОАК возобновили практику совместных воздушных патрулирований. С российской стороны участвовали стратегические ракетоносцы Ту-95МС, с китайской — стратегические бомбардировщики Xian H-6. На всем маршруте полета стратегов сопровождали российские и китайские истребители Су-30СМ, Су-35С и J-16 (Shenyang J-16). Также на отдельных участках появлялось сопровождение из иностранных истребителей.



Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая провели очередное совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.


В общей сложности полет продлился 8 часов, за это время самолеты прошли над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океана. Как подчеркнули в Пекине и Москве, самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права, не заходя в воздушное пространство иных государств. Мероприятие плановое и не направлено против других стран.

В дальнейшем совместное воздушное патрулирование будет продолжено в рамках реализации планов совместного сотрудничества.

7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 19:46
    ...а на заднем плане первого фото это не Пингвин ли почтительно держится на расстоянии чтобы винтами в винигрет не перемололи? laughing а то получится рубленая пингвинятина... lol нашей "пилораме" то побоку с такими двигателями...
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +2
      Сегодня, 20:02
      Цитата: Nexcom
      ...а на заднем плане первого фото это не Пингвин ли почтительно держится на расстоянии

      Именно оно. Совершает безрассудные и опасные маневры.
      Кстати, ТУ-160 грозились ракетами самообороны с "обратным стартом" вооружить. Наверное и ТУ-95 можно.
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 20:04
      Работал в этом году В Свободном, на строительстве федерально значимого объекта. Так таких "Медведей" штуки по 3-5 в день, в небе видел. И раза три Ту-160. Постоянно там летают... А в 90-ые, помниться, топлива не было, стояли все...
      1. Mitos Звание
        Mitos
        0
        Сегодня, 20:13
        Также на отдельных участках появлялось сопровождение из иностранных истребителей.

        А радаром наведения их истребители подсвечивали? Так что бы держались вне зоны ракет воздух-воздух...
    3. severok1979 Звание
      severok1979
      +2
      Сегодня, 20:27
      В принципе, достаточно на нашем стратобомбере установить компактную лазерную вспышку и слепить вражеских пилотов.
  2. ximkim Звание
    ximkim
    -2
    Сегодня, 20:11
    Да..
    Приехали.
    Да да текст
    Но , ведь будет счёт от Пекина Москве за совместный полёт ?
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 22:30
      Цитата: ximkim
      Но , ведь будет счёт от Пекина Москве за совместный полёт ?

      Что, и это весь набросик? Бедненько, бедненько.... Совсем квалификация потеряна, только посочувствовать можно. request