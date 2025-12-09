Пока Сырский доказывает нахождение формирований ВСУ в Покровске, Киев теряет еще один город, причем очень быстрыми темпами. Как заявил эксперт Юлиан Рёпке, Северск практически перешел под контроль российских войск.Немецкий русофоб бьёт во все колокола, требуя от украинского командования обратить внимание на ситуацию в Северске, где российские войска уже взяли центр города и оттесняют остатки гарнизона ВСУ в западную часть, переправившись через реку Бахмутовку. Но и там у ВСУ не все так хорошо, как докладывали в украинском Генштабе, удержаться в частной застройке практически не удается.По мнению немца, линия обороны ВСУ в городе рушится, в ближайшие дни Северск будет окончательно потерян.Украинские ресурсы ориентируются на заявления из Киева и дают немного другую картину, в частности, что никакого захода российских войск в западную часть города нет, а под контролем ВСУ еще половина Северска как минимум. Наши эти данные опровергают, заявляя, что штурм города идет хорошо, а полный контроль над Северском «не за горами».По последним данным, украинская группировка действительно оттеснена на западные окраины, куда наши уже зашли, взяв под контроль несколько улиц. В южной и центральной части города идет зачистка подвалов от остатков ВСУ.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»