Немецкий эксперт Рёпке предрекает Киеву скорую потерю Северска

Пока Сырский доказывает нахождение формирований ВСУ в Покровске, Киев теряет еще один город, причем очень быстрыми темпами. Как заявил эксперт Юлиан Рёпке, Северск практически перешел под контроль российских войск.

Немецкий русофоб бьёт во все колокола, требуя от украинского командования обратить внимание на ситуацию в Северске, где российские войска уже взяли центр города и оттесняют остатки гарнизона ВСУ в западную часть, переправившись через реку Бахмутовку. Но и там у ВСУ не все так хорошо, как докладывали в украинском Генштабе, удержаться в частной застройке практически не удается.



По мнению немца, линия обороны ВСУ в городе рушится, в ближайшие дни Северск будет окончательно потерян.


Россияне прошли большую часть города и переправились через реку Бахмутовку на его западной окраине.


Украинские ресурсы ориентируются на заявления из Киева и дают немного другую картину, в частности, что никакого захода российских войск в западную часть города нет, а под контролем ВСУ еще половина Северска как минимум. Наши эти данные опровергают, заявляя, что штурм города идет хорошо, а полный контроль над Северском «не за горами».

По последним данным, украинская группировка действительно оттеснена на западные окраины, куда наши уже зашли, взяв под контроль несколько улиц. В южной и центральной части города идет зачистка подвалов от остатков ВСУ.
14 комментариев
  1. Livonetc Звание
    Livonetc
    +2
    Сегодня, 20:30
    Хорошего отдыха парням после успешной зачистки.
  2. severok1979 Звание
    severok1979
    +5
    Сегодня, 20:35
    ВС РФ тянут-потянут Репку из болота военной пропаганды в мир военной реальности🤣
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 20:45
      Цитата: severok1979
      ВС РФ тянут-потянут Репку из болота военной пропаганды в мир военной реальности🤣
      Давно его по телевизору не видел. Всё так же скачет, как марионетка с перепутанными нитями управления? Или уже мозоли на пятках новыми кроссовками набил, переобувшись?
    2. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 21:44
      Сразу вспомнилось заявление Зели о всего 60 бойцах ВС РФ в Красноармейске. Это он заявил в тот момент, когда котелок уже захлопнулся. Сейчас у них то же самое, пока еще стадия отрицания.
    3. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 22:50
      Цитата: severok1979
      ВС РФ тянут-потянут Репку из болота военной пропаганды в мир военной реальности🤣

      Ушлепок Репка мог бы лично исправить ситуацию на фронте с оружием в руках. По нему Бандера давно скучает. wink am
  3. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +2
    Сегодня, 20:37
    Да хорош уже про этого руссофоба писать,надоел. Кто он такой вообще?
    Один из многих и довольно бесталанных писак. Почему его мнение должно нас интересовать,а?
  4. Владислав_2 Звание
    Владислав_2
    +2
    Сегодня, 20:38
    Фриц пока одного не осознает,что возможно опять войдут танки РФ и обновят постамент т-34 wassat
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 22:51
      Цитата: Владислав_2
      Фриц пока одного не осознает,что возможно опять войдут танки РФ и обновят постамент т-34 wassat

      Сколько можно освобождать эту Германию? what
      Её надо один раз застеклить по полной. good
  5. Сергей Кондратьев Звание
    Сергей Кондратьев
    +3
    Сегодня, 20:46
    Очень хорошо, если так случиться. Это, наверное, последний горд, который мы с 2022г не могли взять. Несколько раз штурмовали этот город. А тут всё очень быстро получается
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 21:49
      Цитата: Сергей Кондратьев
      который мы с 2022г не могли взять. Несколько раз штурмовали этот город. А тут всё очень быстро получается
      С 22 года ВСУ сильно нас в дронах превосходили. Да и вообще в организации. Долго нам пришлось учится. Если раньше ответный огонь при контрбатарейной борьбе открывали в лучшем случае через час, то сейчас через 1-2 минуты. Иногда даже колесники сбежать не успевают. Хотя как я понял артиллерия у xoxлов по большей части закончилась ну или осталось её очень мало, толи снарядов нет толи стволы поизносились то ли все вместе.
  6. Alex777 Звание
    Alex777
    +1
    Сегодня, 20:49
    Никому не нравится Репке.
    Нам - за то, какой он был.
    404 - за то, какой он стал. laughing
  7. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    0
    Сегодня, 21:13
    Пусть сипоку сделает. Или "Я вам дам парабеллум" (с) С одним патроном lol
    Немецкий русофоб бьёт во все колокола
    А еще лучше путь по бубенцам, молотком love good
  8. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 21:23
    Кеп очевидность!
    текст короткий
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 22:11
    Так то у всех, более менее нормальных, пора отрицания тоже имеется, но не столь долго и соответствует складывающийся обстановке ...
    Остальные, не нормальные, могут затягивать этот период до бесконечности...