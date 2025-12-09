Немецкий эксперт Рёпке предрекает Киеву скорую потерю Северска
Пока Сырский доказывает нахождение формирований ВСУ в Покровске, Киев теряет еще один город, причем очень быстрыми темпами. Как заявил эксперт Юлиан Рёпке, Северск практически перешел под контроль российских войск.
Немецкий русофоб бьёт во все колокола, требуя от украинского командования обратить внимание на ситуацию в Северске, где российские войска уже взяли центр города и оттесняют остатки гарнизона ВСУ в западную часть, переправившись через реку Бахмутовку. Но и там у ВСУ не все так хорошо, как докладывали в украинском Генштабе, удержаться в частной застройке практически не удается.
По мнению немца, линия обороны ВСУ в городе рушится, в ближайшие дни Северск будет окончательно потерян.
Украинские ресурсы ориентируются на заявления из Киева и дают немного другую картину, в частности, что никакого захода российских войск в западную часть города нет, а под контролем ВСУ еще половина Северска как минимум. Наши эти данные опровергают, заявляя, что штурм города идет хорошо, а полный контроль над Северском «не за горами».
По последним данным, украинская группировка действительно оттеснена на западные окраины, куда наши уже зашли, взяв под контроль несколько улиц. В южной и центральной части города идет зачистка подвалов от остатков ВСУ.
