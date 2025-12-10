Искусственный интеллект для Командования спецопераций США

Перспективные технологии

Пентагон и его структуры проявляют большой интерес к системам на основе искусственного интеллекта. В частности, эту тему активно изучает Rомандование специальных операций. Оно рассматривает возможность внедрения новых технологий в различные процессы для облегчения службы и боевой работы личного состава. При этом пока речь идёт только о вспомогательных функциях, и основные решения останутся за людьми.Командование специальных операций (US SOCOM) решает особые задачи, и для этого ему требуется передовое оснащение и самые эффективные средства. На постоянной основе оно изучает различные перспективные разработки и определяет необходимость их внедрения. Вниманием не обошли и технологии искусственного интеллекта.В течение последних лет SOCOM провело несколько исследовательских работ, в ходе которых на уровне теории и практики изучало возможность освоения и внедрения ИИ. К настоящему времени эти процессы продвинулись достаточно далеко, и в связи с этим стартуют новые важные программы, а также составляются соответствующие планы.В июле 2025 г. Командование обновило список приоритетных направлений Capability Areas of Interest. Сейчас в нём имеется целый ряд разделов разного рода, от техники и вооружений до систем управления и средств обеспечения. Впервые в списке появился раздел, посвящённый современной вычислительной технике и ИИ.Изменение списка приоритетных направлений указывает на то, что в ближайшем будущем SOCOM продолжит развивать существующие проекты в области ИИ и запускать новые. Благодаря этому в течение нескольких следующих лет можно ожидать появление полноценных работоспособных систем разного назначения на основе новых технологий.Подобные системы и комплексы, по мере их появления, будут испытываться и внедряться в частях. Ожидается, что этот процесс положительно повлияет на общие возможности Сил спецопераций и поможет им более эффективно решать практически все ставящиеся задачи.На данный момент SOCOM проявляет интерес к пяти основным вариантам применения ИИ. Речь идёт о базовых технологиях, которые могут использоваться при разработке реальных систем и комплексов. Некоторые из них уже продвинулись достаточно далеко и даже испытывались в условиях, приближенных к реальным. Другие пока остаются на уровне теории и первых экспериментов.В первую очередь, ИИ хотят использовать для автоматического определения целей на поле боя и за его пределами (Automatic target recognition — ATR). Как ясно из её описания, эта технология необходима для улучшения огневых и боевых качеств подразделений.Второе направление — системы типа Vision-Language-Action («Видение-язык-действие»). В этом случае ИИ должен собирать и обрабатывать данные от всех доступных источников и «понимать» текущую ситуацию, а также предпринимать необходимые действия. Такой вариант ИИ может использоваться в боевых системах, в комплексах управления и т.д.Также будут развивать и внедрять технологии «полей» Neural Radiance Fields (NeRF). ИИ такого назначения должны будут изучать доступные фотоматериалы и на их основе составлять полноценные трёхмерные модели местности и/или объектов. От них требуется высокое быстродействие и качество работы.SOCOM интересуется генеративными ИИ, способными моделировать реальную обстановку и различные ситуации. С их помощью планируется проводить разного рода учения, тренировки перед реальными миссиями и т.д.Последняя из желаемых технологий — системы искусственного интеллекта с функцией самообучения, способные работать без постоянной связи с «облаком». Такие принципы работы могут использоваться в системах и средствах разного назначения и давать желаемый результат.SOCOM уже проводит различные мероприятия, связанные с изучением и внедрением ИИ. Впрочем, пока они не отличаются большими масштабами, а также зачастую носят только ознакомительный характер. Вероятно, в ближайшем будущем ситуация начнёт меняться. Системы на основе новых технологий выйдут за пределы лабораторий и будут применяться на полигонах.Например, в конце октября командование SOCOM в Тихоокеанском регионе впервые в своей практике провело офицерские сборы, посвящённые вопросам использования искусственного интеллекта. В мероприятии приняли участие военнослужащие из различных подразделений, а также представители промышленности.Офицеры смогли ознакомиться с актуальными разработками в области ИИ и опробовать их в разных режимах. При этом пока пришлось ограничиться и обойтись без выхода на полигоны и полномасштабной демонстрации возможностей.Очевидно, что в ближайшее время SOCOM проведёт новые сборы такого рода, в т.ч. на базе разных региональных структур. Вероятно, на них уже будут рассматривать первые результаты работ по темам, перечисленным в Capability Areas of Interest. Насколько успешной будет демонстрация таких разработок, пока неизвестно, но в Пентагоне сохраняют оптимизм.SOCOM не так давно занялось темой ИИ, однако уже определилось со своими желаниями и сформировало основные планы. Опубликованные материалы по этой теме позволяют понять основные взгляды Командования на новые технологии и предполагаемые сферы их применения. При этом нетрудно заметить несколько любопытных моментов.В первую очередь, речь идёт об общих вопросах развития ИИ. Пентагону и SOCOM требуются не просто системы такого рода, а вычислительные комплексы с повышенной автономностью, высоким быстродействием и т.д. Интерес к таким средствам вполне понятен: далеко не всегда в боевой обстановке можно установить и поддерживать связь с «облаком» и получать от него всю необходимую поддержку. Спецподразделение и его ИИ-системы должны полагаться на себя.Нетрудно заметить, что ИИ пока рассматривают только в качестве вспомогательного средства. Ему хотят поручить составление карт и расчёт геопространственной информации, слежение за обстановкой и т.д. По сути, искусственный интеллект рассматривается в качестве помощника, которому можно поручить вспомогательные сложные задачи, чтобы снять нагрузку с людей и ускорить проведение некоторых работ.Впрочем, уже прорабатываются и вопросы боевого применения. ИИ хотят научить определять обстановку на поле боя и понимать ситуацию. Кроме того, он должен будет искать различные цели и указывать на них. Ожидается, что высокое быстродействие и другие характерные особенности электроники упростят этот процесс и позволят человеку сосредоточиться на других задачах.В то же время, искусственному интеллекту пока не будут поручать ведение боя. Окончательное решение об открытии огня и поражении цели будет приниматься человеком. При этом нельзя исключать, что вскоре начнётся разработка систем управления огнём с применением ИИ. Они должны будут выполнять приказы экипажей и максимально эффективно использовать вооружение.Прогресс в пяти основных направлениях, внесённых в новые планы US SOCOM, позволит значительно улучшить возможности Сил спецопераций. Перспективные системы охватят разные стороны их деятельности и боевой работы, и тем самым положительно повлияют на общий потенциал.Разные приборы и системы с ИИ позволят проводить подготовку операций. Они будут составлять карты местности и готовить другие материалы, а также помогут с организацией тренировок, максимально приближенных к реальным. Затем другие системы будут анализировать ситуацию на местности и выдавать рекомендации подразделению, а также помогать ему поражать цели.Пентагон и его структуры стремятся изучать и внедрять самые новые разработки и перспективные технологии. Командование спецопераций не является исключением, и сейчас оно занимается вопросами создания и использования искусственного интеллекта при решении своих задач.К настоящему времени SOCOM успело провести ряд предварительных исследований, а теперь запускает новые проекты. Как скоро удастся их завершить и какие возможности они дадут, пока неизвестно. Однако Командование рассчитывает на положительный результат и последовательное получение всего желаемого потенциала.