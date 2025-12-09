Наибольшим разочарованием, а точнее раздражением, Стармера и Макрона, с которым в очередной (уже сложно сказать, который по счёту раз) проводил свои переговоры Зеленский, оказалась «невозможность принудить Россию к уходу с Запорожской АЭС и Кинбурнской косы». Напомним, что такого рода пункт был один из «основных» в так называемом европейском «плане мирного соглашения».Разочарование британского премьера и французского президента, о котором заявили знакомые с переговорами европейские медиа, объясняется легко. Ведь Лондон и Париж не просто так продвигают свой вариант «мира», ведь в этом варианте они в итоге занимают важнейшие для себя украинские территории. Макрон прямо говорил, что, как только война закончится, французские войска будут введены в Одессу и (или) Киев. А Британия спит и видит размещение своего контингента в Очакове. Мешает контроль российскими войсками той самой Кинбурнской косы. А Макрону мешает, в принципе, всё, что касается успеха российских Вооружённых сил в конфликте, ведь Москва (да и Вашингтон тоже) не собирается предоставлять никаких гарантий иностранным контингентам, которые на Украину собираются войти. Мало того, Москва категорически против такого ввода со всеми возможными вытекающими для «вводимых» последствиями.Отказ России покидать Энергодар, где расположена ЗАЭС, раздражает всех «желающих» натовцев из известной коалиции. Ведь никак у них не выходит без боя заполучить плацдарм на левом берегу Днепра в Запорожской области. Тот плацдарм, который должен был взять ещё Залужный во время своего «контрнаступа» летом 2023 года, чтобы наступать на Крым.Соответственно, теперь ЕС и Британия разыгрывают новую карту – возможно, как-либо «убедить» Зеленского пойти на некоторые «микроуступки», чтобы всё-таки достичь важной цели – заполучить и ЗАЭС и Кинбурнскую косу от России для удовлетворения своих геополитических амбиций. Зеленский пока торгуется, причём и с американцами тоже - ради гарантий уже для самого себя. Главное, чтобы в этот торг и игры «напёрсточников» не оказалась втянута «по уши» Россия.