Стармер и Макрон раздражены отказом России отдать ЗАЭС и Кинбурнскую косу

Наибольшим разочарованием, а точнее раздражением, Стармера и Макрона, с которым в очередной (уже сложно сказать, который по счёту раз) проводил свои переговоры Зеленский, оказалась «невозможность принудить Россию к уходу с Запорожской АЭС и Кинбурнской косы». Напомним, что такого рода пункт был один из «основных» в так называемом европейском «плане мирного соглашения».

Разочарование британского премьера и французского президента, о котором заявили знакомые с переговорами европейские медиа, объясняется легко. Ведь Лондон и Париж не просто так продвигают свой вариант «мира», ведь в этом варианте они в итоге занимают важнейшие для себя украинские территории. Макрон прямо говорил, что, как только война закончится, французские войска будут введены в Одессу и (или) Киев. А Британия спит и видит размещение своего контингента в Очакове. Мешает контроль российскими войсками той самой Кинбурнской косы. А Макрону мешает, в принципе, всё, что касается успеха российских Вооружённых сил в конфликте, ведь Москва (да и Вашингтон тоже) не собирается предоставлять никаких гарантий иностранным контингентам, которые на Украину собираются войти. Мало того, Москва категорически против такого ввода со всеми возможными вытекающими для «вводимых» последствиями.



Отказ России покидать Энергодар, где расположена ЗАЭС, раздражает всех «желающих» натовцев из известной коалиции. Ведь никак у них не выходит без боя заполучить плацдарм на левом берегу Днепра в Запорожской области. Тот плацдарм, который должен был взять ещё Залужный во время своего «контрнаступа» летом 2023 года, чтобы наступать на Крым.

Соответственно, теперь ЕС и Британия разыгрывают новую карту – возможно, как-либо «убедить» Зеленского пойти на некоторые «микроуступки», чтобы всё-таки достичь важной цели – заполучить и ЗАЭС и Кинбурнскую косу от России для удовлетворения своих геополитических амбиций. Зеленский пока торгуется, причём и с американцами тоже - ради гарантий уже для самого себя. Главное, чтобы в этот торг и игры «напёрсточников» не оказалась втянута «по уши» Россия.
  Андрей К
    Андрей К
    +23
    Сегодня, 20:54
    ...Стармер и Макрон раздражены отказом России отдать ЗАЭС и Кинбурнскую косу...
    Могут засунуть своё раздражение друг другу в зад, может от этого им полегчает laughing
    Монтесума
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 21:01
      Цитата: Андрей К
      Стармер и Макрон раздражены отказом России отдать ЗАЭС и Кинбурнскую косу

      А что бы им ещё хотелось заполучить? Огласите весь список, пожалуйста! (с) Как говорил один известный персонаж - "Может быть, вам ещё и ключ от квартиры отдать?" laughing
      30 вис
        30 вис
        +2
        Сегодня, 21:18
        Цитата: Монтесума
        Цитата: Андрей К
        Стармер и Макрон раздражены отказом России отдать ЗАЭС и Кинбурнскую косу

        А что бы им ещё хотелось заполучить? Огласите весь список, пожалуйста! (с) Как говорил один известный персонаж - "Может быть, вам ещё и ключ от квартиры отдать?" laughing

        Ключ от квартиры они возьмут с радостью . Не Кинбурнскую косу и ЗАЭС они получат, а от мертвого осла уши». И уши от дохлого осла жалко мне им дать . Хрен им моржовый .с присвистом .
      Бородач
        Бородач
        0
        Сегодня, 22:41
        Цитата: Монтесума
        Цитата: Андрей К
        Стармер и Макрон раздражены отказом России отдать ЗАЭС и Кинбурнскую косу

        А что бы им ещё хотелось заполучить? Огласите весь список, пожалуйста! (с) Как говорил один известный персонаж - "Может быть, вам ещё и ключ от квартиры отдать?" laughing

        Так то Париж и Берлин они нам вернуть не хотят? laughing
    Алексей_12
      Алексей_12
      0
      Сегодня, 21:04
      Цитата: Андрей К
      Могут засунуть своё раздражение друг другу в зад, может от этого им полегчает

      В дырочку от бублика много похоти не удовлетворить lol А уж как они там междусобойчик устроят. Это их проблемы. ВВП сказал - ВВП делает. good
      Цитата: Монтесума
      "Может быть, вам ещё и ключ от квартиры отдать?"

      В данном случае не Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей lol
    frruc
      frruc
      +1
      Сегодня, 21:04
      Андрей К
      ...Стармер и Макрон раздражены отказом

      Кто они такие. И неужели они полагают, что мы будем терпеть их присутствие на наших исторических территориях.
      Монтесума
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 21:31
        Цитата: frruc
        Кто они такие. И неужели они полагают, что мы будем терпеть их присутствие на наших исторических территориях.

        Все эти особи из коалиции мечтающих настолько друг друга уверили, что их хотелки, внесённые в "план мира", непременно будут выполнены, что теперь для них отказ РФ стал поводом недоумения - это как же так, для кого они вдохновенно старались, обсасывая сообща каждый пункт плана? Ведь они же ого какой мощный и авторитетный ЕС, и вдруг такое пренебрежение. Как тут раздражению не случиться? Так и до кишечного расстройства недалеко, на нервной почве. yes
    sub307
      sub307
      -2
      Сегодня, 21:15
      Они могут друг другу посочувствовать....А вот нам...,я имею ввиду Россию, нужны ли эти "мирные инициативы" от США и прочих, ели возникли тогда, когда стало понятно что на боле боя им "не светит". Теперь уже, впору нам процитировать Джонсона - "давайте просто воевать". Потому, как лично мне, видеться - если не очистим всю Украину на 100%, в будущем поимеем весьма больше проблемы.Да и задачи СВО именно это предполагают...А вот...,хватит ли "твёрдости" нашим власть имущим...? winked
      topol717
        topol717
        0
        Сегодня, 22:02
        Если можно что то решить без войны, это надо сделать. Наших ребят тоже много полегло, да сейчас уже меньше, чем раньше погибает, но если есть возможность закончить на наших условиях то это нужно сделать.
        если не очистим всю Украину на 100%, в будущем поимеем весьма больше проблемы
        80 лет назад очистили что то изменилось?
        С Украиной надо поступать как с Югославией. Про Херсонскую и Запорожскую области вообще разговора нет, а вот Одессу и Николаев надо в отдельное государство выделять, точно так же как и Ужгород и Львов и Ивано-Франковск. А еще не забываем что кум должен в Киев вернуться в качестве президента. одним словом делить надо минимум на 3 или даже 4 новых государства.
        sub307
          sub307
          0
          Сегодня, 22:35
          Я имел ввиду исключительно это - "Путин: Спецоперация на Украине завершится только при достижении всех целей".https://topwar.ru/274882-putin-specoperacija-na-ukraine-zavershitsja-tolko-pri-dostizhenii-vseh-celej.html
          А, куда "кум" приедет" и прочие "умственные фантазии"..., ну понятно ...да? Или хотите сказать, что цели и задачи СВО невыполнимы? А без "зачистки" всех 100% территорий Украины эти цели и задачи выполнены быть не могут. Речи о том что, "что то решить без войны", Путин вроде не ведёт:"...президент подчеркнул, что Москва выступает за мирное решение, но нас устроит и иной вариант, боевые действия российская армия прекращать не собирается. Тем более что Европа не даст Зеленскому «зеленого света» на переговоры с Россией, а вариант европейского мирного плана Москва не примет"
          .Вот и "гадай".., получается ли достичь целей СВО без войны.
        Бородач
          Бородач
          0
          Сегодня, 22:43
          Цитата: topol717
          Если можно что то решить без войны, это надо сделать. Наших ребят тоже много полегло, да сейчас уже меньше, чем раньше погибает, но если есть возможность закончить на наших условиях то это нужно сделать.
          если не очистим всю Украину на 100%, в будущем поимеем весьма больше проблемы
          80 лет назад очистили что то изменилось?
          С Украиной надо поступать как с Югославией. Про Херсонскую и Запорожскую области вообще разговора нет, а вот Одессу и Николаев надо в отдельное государство выделять, точно так же как и Ужгород и Львов и Ивано-Франковск. А еще не забываем что кум должен в Киев вернуться в качестве президента. одним словом делить надо минимум на 3 или даже 4 новых государства.

          Кемска волость. (С)
          Хватит нашими землями разбрасываться: Украина - окраина Руси. А украинцы могут валить в свою Канаду. wink laughing
          Если хотят жить. am
    ТермиНахТер
      ТермиНахТер
      +3
      Сегодня, 21:26
      Кинбурнская коса - это Николаевская область, со всеми вытекающими. Если не считать то, что она "запирает" выход из Днепро-Бугского лимана.
    lubesky
      lubesky
      -1
      Сегодня, 21:27
      Цитата: Андрей К
      Могут засунуть своё раздражение друг другу в зад


      Ну там так то тоже зудит все wassat
    ZovSailor
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 21:33
      Андрей К
      Сегодня, 20:54
      ...Стармер и Макрон раздражены отказом России отдать ЗАЭС и Кинбурнскую косу...
      Могут засунуть своё раздражение друг другу в зад, может от этого им полегчает laughing

      hi Для этих отморозков будет шоком, что ЗАЭС и Очаков с косой - это минимум и прошлый этап, а ВС РФ в СВО необходимо добить освобождения всего Причерноморья с Одессой, Николаевом, Дунайскими портами Измаил, Рени, Килия, уже неоднократно омытых кровью российских солдат в войнах прошлых столетий.
    carpenter
      carpenter
      0
      Сегодня, 22:25
      Цитата: Андрей К
      .Стармер и Макрон раздражены отказом России отдать ЗАЭС и Кинбурнскую косу...
      Могут засунуть своё раздражение друг другу в зад

      Им что, за красивые глаза отдать, или они это заслужили ?
      На каком основании завоёванное отдавать, или это желание двух бешеных европейцев и чёкнутой бабы.
  paul3390
    paul3390
    +6
    Сегодня, 20:59
    Ну - раздражены. И - чё?
  3. severok1979 Звание
    severok1979
    +3
    Сегодня, 21:00
    оказалась «невозможность принудить Россию к уходу с Запорожской АЭС и Кинбурнской косы»

    Фу, какие мелочные и склочные персонажи🤣
  4. Nord11 Звание
    Nord11
    +3
    Сегодня, 21:00
    Мало того, Россия им фигвам показала насчет Калининграда и Кемской волости. Какой удар по демократии и гейропейским ценностям..
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 21:05
    «невозможность принудить Россию к уходу с Запорожской АЭС и Кинбурнской косы»
    принудить можно только одним способом, но этого точно не сможет сделать макарон получающий звиздюлей от собственной бабки
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Сегодня, 21:36
      Однако вопрос пока открытый - бабка это или таки вовсе дедка... belay crying
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +1
        Сегодня, 21:41
        без разницы, яйца в этой парочке точно не у макарона
  6. Комментарий был удален.
  7. Livonetc Звание
    Livonetc
    +1
    Сегодня, 21:09
    "Стармер и Макрон раздражены отказом России отдать."
    Франция хочет не хочет отдаёт Африку.
    У мелкобритов тоже есть что забрать.
    И пусть отдают.
  8. Alex777 Звание
    Alex777
    +1
    Сегодня, 21:11
    Как же бесит этот цирк уродов.
    Вначале "ухи поели" с клоуном,
    а потом бред нам выдумывают.
  9. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    0
    Сегодня, 21:12
    Россия может быть безразлична к тому, чего хотят эти военные преступники и террористы!
    В связи с террористическими атаками на гражданские торговые суда в международных водах Россия имеет право внести террористов киевского режима и их сторонников Каллас, Макрона, Мерца, фон дер Ляйен и Штармера в список террористов!
    Россия имеет такое же право, как и США, выдавать объявления о розыске и обещать награду за поимку террористов! На международном уровне!
    Факт в том, что многие европейцы были бы за!
    А дело в том, и Лондон это сегодня еще раз доказал, что военные преступники ЕС, включая Зеленского, не хотят мира!
    Итак, Кремль, чего мы ждем!?
  10. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 21:12
    Старпёр и Макарон больные! И ведь не вылечишь.
  11. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +1
    Сегодня, 21:14
    Если Россия пойдет на это, она нанесет себе ущерб и, кроме того, выставит себя в смешном свете.
  12. fabrice68 Звание
    fabrice68
    -2
    Сегодня, 21:14
    Tout comme Zelenski ne peut céder des territoires, car la constitution ne le permet pas,(c'est ce qu'il dit), laughing la russie ne peut céder Enerdogar, car elle appartient désormais, par référendum et la constitution, à la Russie!
  13. D O Звание
    D O
    0
    Сегодня, 21:14
    Наибольшим разочарованием, а точнее раздражением, Стармера и Макрона, с которым в очередной (уже сложно сказать, который по счёту раз) проводил свои переговоры Зеленский, оказалась «невозможность принудить Россию к уходу с Запорожской АЭС и Кинбурнской косы».

    "Золотой теленок" от Ильфа и Петрова:
    А как был разочарован "уличный нищий" Паниковский, когда на его скромную просьбу к подпольному миллионеру Корейко "дай миллиончик, дай, дай! " тот ответил отказом :)))
  14. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 21:23
    Отказ России покидать Энергодар, где расположена ЗАЭС, раздражает всех «желающих» натовцев из известной коалиции.

    А желающие получить по морде еще и ключи от квартиры, где деньги лежат, желают?
    Продолжая классику , от дохлого осла уши
  15. drags33 Звание
    drags33
    0
    Сегодня, 21:26
    Гейропейские моськи могут только лаять на слона ))))) И то не долго....
  16. Самоед Звание
    Самоед
    0
    Сегодня, 21:40
    Как же Россия дошла до того, что эти партнёры на что-то претендуют? Они должны сидеть на унитазах и мелко дрожать.Ведь СВО- это цивилизационное столкновение! Погибшие не поймут никаких уступрок. Русский мир везде!
  17. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 21:45
    Наибольшим разочарованием, а точнее раздражением, Стармера и Макрона, ... оказалась «невозможность принудить Россию к уходу с Запорожской АЭС и Кинбурнской косы»

    Они, что, действительно на это надеялись? belay
    Перефразируя: "В ставке НАТО все - малахольные."
  18. Игорь Белобров Звание
    Игорь Белобров
    0
    Сегодня, 21:47
    Цитата: Андрей К
    ...Стармер и Макрон раздражены отказом России отдать ЗАЭС и Кинбурнскую косу...
    Могут засунуть своё раздражение друг другу в зад, может от этого им полегчает laughing

    Им будет только приятно laughing
  19. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 21:47
    Требуют! И это, когда они проигрывают . А, если мы слабинку дадим, представляю, что будет!
  20. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 21:48
    Разочарование британского премьера и французского президента
    послать им... а чего послать им, что б продлить их разочарование до бесконечности?
  21. Петр Яковлев Звание
    Петр Яковлев
    +1
    Сегодня, 21:57
    Напомню знаменитую фразу :
    " Может быть тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат, дефективный ?" ©
  22. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 22:06
    Эту плесень - мерца, макрона, стармера, фондерБляйн и прочие какахи нужно просто не замечать.
  23. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    0
    Сегодня, 22:36
    невозможность принудить Россию к уходу с Запорожской АЭС и Кинбурнской косы

    Запорожская АЭС - слишком важный пункт обороны. Если ВСУ будут базироваться непосредственно вблизи АЭС, то достать их ввиду близости АЭС будет трудно, да и на территории станции ВСУ будут хранить, что угодно.
  24. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    Сегодня, 22:40
    Ведь Лондон и Париж не просто так продвигают свой вариант «мира», ведь в этом варианте они в итоге занимают важнейшие для себя украинские территории
    - пусть эти двое дуэтом, или дуплетом убьются об стенку - мир станет безопасней и чище!
  25. Madrina Звание
    Madrina
    0
    Сегодня, 22:46
    However foolish the EUropeans are- it also shows a deeper problem- they really believe in their dystopia and that makes them dangerous and at least impossible to sign anything in the coming decades.
    European Supremacy thinking is absolute - and Russia is Der Untermensch for Europeans - nothing changed.
  26. Попов И.П. Звание
    Попов И.П.
    0
    Сегодня, 22:50
    А почему Россия должна что то отдавать? Она что терпит поражение, чтоб выполнвнять какие то хотелки Зе или Стармера с Мерцем? Население , проживающее на Кинбурской косе вместе с Херсонской областью участвовало в референдуме за вхождение в РФ и в выборах органов власти РФ, тем самым сделав свой исторический выбор. При освобождении косы от нациков и ее последующей обороне от . посягательств ВСУ гибли и наши воины. Ради их памяти и подвига русский флаг там должен оставаться вечно. Тем более кто закладывал и Очаков и Херсон?. Что касается Запорожской АЭС - ни о каком возврате и речи быть не может. Еще плацдарма нациков нам не хватало на нашей стороне. Запорожская АЭС во времена СССР проектировалась, закладывалась и строилась на деньги госбюжета СССР (а не республиканского бюджета Советской Украины). 5 ее блоков были введены в строй до развала СССР, строительство 6-го блока из-за Чернобыля было заморожено и он достраивался при незалежной. Три пьяных придурка в Беловежской пуще совершая выличайший в истории акт гос. измены в виде развала СССР меньше всего думали о народах СССР и об общенародном имуществе, они рвались к власти. В результате вместо цивилизованного раздела единого народнохозяйственного комплекса между республиками согласно их вкладу в общесоюзный бюджет он оказался захвачен республиками по территориальному принципу, причем самый лакомый кусок достался Украине ( АЭС, заводы, трубопроводы, пароходства и т.п., собственность ВС СССР, включая попытку прихватизации ЯО, было вяканье даже о доле в Алмазном фонде бывшего СССР - хотя где на Украине золотые прииски и алмазные копи?).. Запорожская АЭС отошла к РФ вместе с территорией, на которой она расположена, тем более что, в 5 ее блоков (83% АЭС) Украина точно не вложила ни копейки, да и 6-й - только достраивала. А в качестве жеста доброй воли Украина может рассчитывать на поставки электроэнергии от российской ЗАЭС по льготной цене. Проблему АЭС и косы вбрасывают англосаксы, чтоб потом ныть о неуступчивости РФ. Короче, дырку от бублика и мертвого мула уши им , а не АЭС и косу им.