Этот орган необходимо распустить, заменив его выборным. Также и глава Еврокомиссии (президент Евросоюза) должен избираться прямым голосованием. Сейчас там власть бюрократии, а не демократии.

Предприниматель-миллиардер Илон Маск продолжает находиться в состоянии конфронтации с евробюрократами. Маск крайне негативно оценивает решения Еврокомиссии и риторику её представителей.Напомним, что накануне официальный представитель ЕК Анита Хиппер в ответ на предложение Дональда Трампа провести на Украине выборы, заявила, что «решение о проведении выборов принимает исключительно украинский народ». В этом заявлении нет ничего необычного для самой Еврокомиссии, ведь её членов вообще никто не избирает, что и показала практика с сохранением своего места Урсулой фон дер Ляйен.Американский бизнесмен, экс-сотрудник администрации Дональда Трампа, предложил распустить ЕК:Ранее ЕК обложила социальную сеть, принадлежащую Илону Маску, штрафом в размере 120 млн долларов. Илон Маск назвал это дискриминацией. По его словам, социальная сеть, принадлежащая ему, приносит самому Евросоюзу крупные доходы, а евробюрократы вводят ещё и штрафы.Напомним, что накануне экс-глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал «объединиться против политики Трампа».