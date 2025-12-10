«Это не демократия, а бюрократия»: Маск призвал распустить Еврокомиссию

«Это не демократия, а бюрократия»: Маск призвал распустить Еврокомиссию

Предприниматель-миллиардер Илон Маск продолжает находиться в состоянии конфронтации с евробюрократами. Маск крайне негативно оценивает решения Еврокомиссии и риторику её представителей.

Напомним, что накануне официальный представитель ЕК Анита Хиппер в ответ на предложение Дональда Трампа провести на Украине выборы, заявила, что «решение о проведении выборов принимает исключительно украинский народ». В этом заявлении нет ничего необычного для самой Еврокомиссии, ведь её членов вообще никто не избирает, что и показала практика с сохранением своего места Урсулой фон дер Ляйен.



Американский бизнесмен, экс-сотрудник администрации Дональда Трампа, предложил распустить ЕК:

Этот орган необходимо распустить, заменив его выборным. Также и глава Еврокомиссии (президент Евросоюза) должен избираться прямым голосованием. Сейчас там власть бюрократии, а не демократии.

Ранее ЕК обложила социальную сеть, принадлежащую Илону Маску, штрафом в размере 120 млн долларов. Илон Маск назвал это дискриминацией. По его словам, социальная сеть, принадлежащая ему, приносит самому Евросоюзу крупные доходы, а евробюрократы вводят ещё и штрафы.

Напомним, что накануне экс-глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал «объединиться против политики Трампа».
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 06:08
    Еврокомиссары гонят бочку в 120 миллионов долларов на Маска, за его неудобные речи о Европе...Трамп уже пригрозил им ,что закатает их в асфальт этой бочкой...посмотрим чья возьмет.
    Очень интересный раунд боя Маска с евробюрократами.
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      -2
      Сегодня, 06:41
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Трамп уже пригрозил им

      Назовите хоть одну из реализованных угроз Трампа.
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      интересный раунд боя Маска с евробюрократами

      Словесная перепалка, он же "срач в интернете" - это и будет весь бой.
      Маск зол на ЕС, он теряет автомобильный рынок Европы, продажи падают на фоне роста продаж в Европе электромобилей вообще, а тут еще и страйк прилетел на 120 миллионов денег.
      1. Егоза Звание
        Егоза
        0
        Сегодня, 08:43
        социальная сеть, принадлежащая ему, приносит самому Евросоюзу крупные доходы, а евробюрократы вводят ещё и штрафы.

        Ну пусть отключит их от своей сети и не надо будет штраф платить laughing
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          0
          Сегодня, 09:06
          Цитата: Егоза
          Ну пусть отключит их от своей сети и не надо будет штраф платить

          Себе в убыток? В мире есть три рынка на которых можно легко заработать. США, ЕС и КНР, последний для Х закрыт, остались ЕС и США. Если ЕС тоже закрыть, то цитируя товарища Шарикова " А где же я буду харчеваться?"
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 06:14
    ❝ Это не демократия, а бюрократия ❞ —
    ❝ Этот орган необходимо распустить, заменив его выборным ❞ —

    — Кто же их распустит, если их никто не избирал ...
  3. lubesky Звание
    lubesky
    +1
    Сегодня, 06:43
    Так называемая западная демократия, патент на ее «использования» именно у янки. Если произошло расхождение в толковании и тем более «применении» (штраф 120 лямов Х) - тут янки очень быстро разъяснят гейропе что еретическое отклонение произошло wassat
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 06:49
    Этот евросоюз (во всяком случае, некоторые его члены) «распустились» на дешёвых энергоносителях из России.
    США вряд ли накинет узду на ЕС, пользующуюся нефтью и газом «из США» (у США имеются рычаги управления нефтеносными регионами с БВ, или разожгут там какой-нибудь конфликт, чтобы тем было не до добычи нефти).
    ЕС - мёртвое объединение, не учитывающее интересы его членов, и в скором времени должен распасться на изначальные комплектующие.
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Сегодня, 09:07
      Цитата: ROSS 42
      и в скором времени должен распасться на изначальные комплектующие.

      И каков ваш прогноз? 3 года? 30 лет? 300 лет?