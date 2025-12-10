«Это не демократия, а бюрократия»: Маск призвал распустить Еврокомиссию
1 5998
Предприниматель-миллиардер Илон Маск продолжает находиться в состоянии конфронтации с евробюрократами. Маск крайне негативно оценивает решения Еврокомиссии и риторику её представителей.
Напомним, что накануне официальный представитель ЕК Анита Хиппер в ответ на предложение Дональда Трампа провести на Украине выборы, заявила, что «решение о проведении выборов принимает исключительно украинский народ». В этом заявлении нет ничего необычного для самой Еврокомиссии, ведь её членов вообще никто не избирает, что и показала практика с сохранением своего места Урсулой фон дер Ляйен.
Американский бизнесмен, экс-сотрудник администрации Дональда Трампа, предложил распустить ЕК:
Этот орган необходимо распустить, заменив его выборным. Также и глава Еврокомиссии (президент Евросоюза) должен избираться прямым голосованием. Сейчас там власть бюрократии, а не демократии.
Ранее ЕК обложила социальную сеть, принадлежащую Илону Маску, штрафом в размере 120 млн долларов. Илон Маск назвал это дискриминацией. По его словам, социальная сеть, принадлежащая ему, приносит самому Евросоюзу крупные доходы, а евробюрократы вводят ещё и штрафы.
Напомним, что накануне экс-глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал «объединиться против политики Трампа».
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация