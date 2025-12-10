Трамп давит на Зеленского, надеясь завершить конфликт на Украине «до Рождества»

США давят на Украину, Трамп поставил перед Зеленским задачу дать ответ на американское предложение по мирному плану в «считанные дни». Об этом сообщает The Financial Times.

Трамп загоняет Зеленского в угол, требуя согласиться с предложенными американцами условиями, включая вывод украинских войск с территории Донбасса. После этого Вашингтон хочет договориться с Россией «до Рождества», т. е. до 25 декабря. Однако эксперты считают, что даже согласись «нелегитимный» на условия США, все равно потребуется время на принятие плана Россией. Москва одобряет американский план как предварительный, но будет вводить в него свои условия. Так что «до Рождества» никак не успеть.



Но вернемся к Зеленскому, который оказался между двух огней. С одной стороны у него территориальные требования, которые он отказывается принять, с другой стороны — давление Трампа, которому он боится отказать. И теперь вся надежда только на европейских союзников, на их поддержку. «Нелегитимный» уже заявил представителям Белого дома, что ему необходимо время для консультаций с Европой.

Между тем украинская пресса пишет, что Зеленский вряд ли примет предложение США с выводом войск из Донбасса по нескольким причинам, среди которых угроза политической карьере клоуна, поддержка, в том числе финансовая, со стороны Европы, отсутствие очень жесткого давления США. «Нелегитимный» не видит смысла в выполнении требований, когда у него все вроде бы складывается неплохо.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 06:13
    Итак граждане ...какие виды вымогательств вы знаете?
    Шантаж...
    Рэкет...
    Выступление Зеленского.
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +1
      Сегодня, 07:49
      Вашингтон хочет договориться с Россией «до Рождества», т. е. до 25 декабря.

      У нас Рождество 7 января. Так что у Рыжего еще дополнительный 2-х недельный запас по времени есть давить на зелёную гниду. yes
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +1
        Сегодня, 08:52
        Цитата: LIONnvrsk
        Вашингтон хочет договориться с Россией «до Рождества», т. е. до 25 декабря.

        У нас Рождество 7 января. Так что у Рыжего еще дополнительный 2-х недельный запас по времени есть давить на зелёную гниду.

        Не. Он в это время с 25 декабря на каникулы уйдет. В клипе каком снимется в роли Санта-Клауса. Ему там совсем не до украины будет. Вот и торопится
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:18
    ❝ Трамп давит на Зеленского* ❞ —

    — То-то из него полезло ...
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 06:47
      Нелегитимный» уже заявил представителям Белого дома, что ему необходимо время для консультаций с Европой.

      Я уже как то говорил об этом. Повторю.
      Зе никак нельзя соглашаться на условия Трампа или России. Ему это смерти подобно! Или от своих, или от....
      И он это прекрасно понимает! А ВВП это на руку. Мол видите, Россия согласна на переговоры, а укрохунта нет!
  3. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 06:19
    хочет договориться с Россией «до Рождества», т. е. до 25 декабря.

    Трамп, что до сих пор не понял, что эту войну за 2 недели не остановить?
    1. gsev Звание
      gsev
      0
      Сегодня, 09:34
      Цитата: BAI
      Трамп, что до сих пор не понял, что эту войну за 2 недели не остановить?

      Но у многих pусских и укpаинцев складывается впечатление, что Тpампа больше волнует война в Новых областях Pоссии, многочисленные смеpти pусских и укpаинцев на этой войне, pазpушения пpомышленности и жилищ чем политиков Pоссии и Укpаины.