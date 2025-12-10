США давят на Украину, Трамп поставил перед Зеленским задачу дать ответ на американское предложение по мирному плану в «считанные дни». Об этом сообщает The Financial Times.Трамп загоняет Зеленского в угол, требуя согласиться с предложенными американцами условиями, включая вывод украинских войск с территории Донбасса. После этого Вашингтон хочет договориться с Россией «до Рождества», т. е. до 25 декабря. Однако эксперты считают, что даже согласись «нелегитимный» на условия США, все равно потребуется время на принятие плана Россией. Москва одобряет американский план как предварительный, но будет вводить в него свои условия. Так что «до Рождества» никак не успеть.Но вернемся к Зеленскому, который оказался между двух огней. С одной стороны у него территориальные требования, которые он отказывается принять, с другой стороны — давление Трампа, которому он боится отказать. И теперь вся надежда только на европейских союзников, на их поддержку. «Нелегитимный» уже заявил представителям Белого дома, что ему необходимо время для консультаций с Европой.Между тем украинская пресса пишет, что Зеленский вряд ли примет предложение США с выводом войск из Донбасса по нескольким причинам, среди которых угроза политической карьере клоуна, поддержка, в том числе финансовая, со стороны Европы, отсутствие очень жесткого давления США. «Нелегитимный» не видит смысла в выполнении требований, когда у него все вроде бы складывается неплохо.

