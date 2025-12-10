Нардеп ВРУ призвала Зеленского не проводить выборы «для спасения Украины»

2 706 7
Нардеп ВРУ призвала Зеленского не проводить выборы «для спасения Украины»

Говорящие головы «глубинного государства» бросились заочно объяснять президенту США Дональду Трампу, почему на Украине не проводятся выборы. Сначала, как накануне сообщало «Военное обозрение», «оправдание» попыталась вбросить представитель Еврокомиссии по фамилии Хиппер, заявив, что «только украинский народ может определять, когда проводить выборы на Украине». Следом за ней подключилась уже «говорящая голова» команды Зеленского нардеп Марьяна Безуглая.

По словам Безуглой, «прав президент Зеленский, заявив, что к выборам он готов, но при соблюдении условий безопасности на Украине».

Безуглая:

Учитывая, что ни США, ни Европа, ни весь мир не смогут обеспечить безопасность, выборов в ближайшее время не будет. Но если президент и наша политическая среда действительно к ним готовятся, то критические проблемы законсервируются, волны популизма накроют страждущую страну, и мы получим катастрофу. Что и нужно России. (Безуглая слово «Россия» написала с маленькой буквы – «её боротьба, как говорится, - прим. автора).

Логика становится всё более изощрённой. Дошли до того, что «если готовиться к выборам на Украине, то это приведёт к катастрофе». Если развить эту мысль «депутатки» Безуглой, при учёте того, что ни США, ни Европа никаких полномасштабных гарантий Киеву предоставлять не собираются, то получается, что «для того, чтобы избежать катастрофы», о выборах на Украине вообще нужно забыть. Что, в принципе, там и сделали.

Безуглая:

В общем только перестав думать о личном рейтинге, Зеленский может спасти страну на текущем этапе. Ведь будем откровенными, спасал, и не раз. И не раз усугублял ситуацию. Разное было. Но должно быть следующее, высшее измерение существования государственника.

По логике Безуглой, которая делает вид, что критикует шефа (на самом деле, нет) , «спасти Украину» - значит «отказаться от проведения выборов». Это игра именно в пользу Зеленского.

Напомним, что несколько часов назад Дональд Трамп дал Зеленскому время до 25 декабря согласиться на все условия его мирного плана, в том числе на отвод украинских войск с территории Донбасса. Киев пока подбирает слова, чтобы Трампу снова отказать.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 06:40
      несколько часов назад Дональд Трамп дал Зеленскому время до 25 декабря согласиться на все условия его мирного плана

      Это уже ультиматум! Посмотрим чем зе ответит Трампу.
      Наверно опять побежит за советом к тройке ведущих. Сам то аутсайдер.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 06:38
    ❝ Нардеп ВРУ призвала Зеленского* не проводить выборы «для спасения Украины» ❞ —

    — Выборы «спасению Украины» не помогут ...
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +1
      Сегодня, 07:55
      Но должно быть следующее, высшее измерение существования государственника

      Это точно будет, на небеса наркошу отправят обязательно! Уйдёт в астрал! yes
      1. Егоза Звание
        Егоза
        0
        Сегодня, 08:57
        Цитата: LIONnvrsk
        Это точно будет, на небеса наркошу отправят обязательно! Уйдёт в астрал!

        Точно. вместе с Безуглой за руки держась.
        Пы.Сы. Она ж там вроде забастовку объявила, если Сырского не снимут. Что характерно - не голодовку. А могла бы и поголодать ради "святого дела" laughing
  3. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 06:41
    В общем только перестав думать о личном рейтинге, Зеленский может спасти страну на текущем этапе

    А без евреев, у вас своих голов и умов не хватает ?
  4. al3x Звание
    al3x
    +1
    Сегодня, 07:24
    Ну, это безумная уже за свое будущее переживает, а не за страну или зелю. Ведь наговорила и натворила столько, что при радикальной смене власти её просто могут ржавой отвёрткой в подворотне заколоть.
  5. severok1979 Звание
    severok1979
    +1
    Сегодня, 09:07
    Марьяна - молодец, гасит тему с выборами. Правильно, пусть Трамп распсихуется окончательно, и к полной раскрутке коррупционного скандала добавит ещё и персональные санкции против Зели и его окружения🤣