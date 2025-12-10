❝ Нардеп ВРУ призвала Зеленского* не проводить выборы «для спасения Украины» ❞

Учитывая, что ни США, ни Европа, ни весь мир не смогут обеспечить безопасность, выборов в ближайшее время не будет. Но если президент и наша политическая среда действительно к ним готовятся, то критические проблемы законсервируются, волны популизма накроют страждущую страну, и мы получим катастрофу. Что и нужно России. (Безуглая слово «Россия» написала с маленькой буквы – «её боротьба, как говорится, - прим. автора).

В общем только перестав думать о личном рейтинге, Зеленский может спасти страну на текущем этапе. Ведь будем откровенными, спасал, и не раз. И не раз усугублял ситуацию. Разное было. Но должно быть следующее, высшее измерение существования государственника.

Говорящие головы «глубинного государства» бросились заочно объяснять президенту США Дональду Трампу, почему на Украине не проводятся выборы. Сначала, как накануне сообщало «Военное обозрение», «оправдание» попыталась вбросить представитель Еврокомиссии по фамилии Хиппер, заявив, что «только украинский народ может определять, когда проводить выборы на Украине». Следом за ней подключилась уже «говорящая голова» команды Зеленского нардеп Марьяна Безуглая.По словам Безуглой, «прав президент Зеленский, заявив, что к выборам он готов, но при соблюдении условий безопасности на Украине».Безуглая:Логика становится всё более изощрённой. Дошли до того, что «если готовиться к выборам на Украине, то это приведёт к катастрофе». Если развить эту мысль «депутатки» Безуглой, при учёте того, что ни США, ни Европа никаких полномасштабных гарантий Киеву предоставлять не собираются, то получается, что «для того, чтобы избежать катастрофы», о выборах на Украине вообще нужно забыть. Что, в принципе, там и сделали.Безуглая:По логике Безуглой, которая делает вид, что критикует шефа (на самом деле, нет) , «спасти Украину» - значит «отказаться от проведения выборов». Это игра именно в пользу Зеленского.Напомним, что несколько часов назад Дональд Трамп дал Зеленскому время до 25 декабря согласиться на все условия его мирного плана, в том числе на отвод украинских войск с территории Донбасса. Киев пока подбирает слова, чтобы Трампу снова отказать.