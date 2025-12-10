Сырский: ВСУ контролируют половину Покровска, в Мирнограде «нарушена логистика»

5 077 9
Сырский: ВСУ контролируют половину Покровска, в Мирнограде «нарушена логистика»

В Покровске находятся украинские войска, Мирноград не окружен, а в Купянске ВСУ проводят контрдиверсионные мероприятия. Это краткое изложение заявления Сырского, сделанное для украинской прессы.

Главком ВСУ накануне провел встречу с журналистами украинских изданий, на которой снова заявил, что никакого окружения Мирнограда нет, украинская армия контролирует северные окраины Покровска, а в Купянске проводится операция ВСУ по вытеснению из города «российских ДРГ». Вся остальная информация о ситуации в этих городах является «кремлевской пропагандой».



По словам Сырского, в ноябре ВСУ якобы вернули под контроль почти половину Покровска, однако одновременно с этим отвели от города подразделения украинской армии, потому что держать их там было «нецелесообразно». В то же время в планах Генштаба ВСУ увеличить группировку в городе. А в соседнем Мирнограде просто «нарушена логистика», окружения нет.

Еще осенью в Покровске уже не было украинских войск, однако с середины ноября мы смогли вернуть под контроль почти половину территории города. В дальнейшем численность украинских войск будут только увеличивать.


Но рассказывать обо всех «успехах» украинской армии Сырский отказался, сославшись на конфиденциальность информации и на то, что про планы Генштаба ВСУ может узнать российское командование. Поэтому призвал прессу верить ему на слово.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mitos Звание
    Mitos
    +1
    Сегодня, 06:38
    Еще осенью в Покровске уже не было украинских войск, однако с середины ноября мы смогли вернуть под контроль почти половину территории города. В дальнейшем численность украинских войск будут только увеличивать.


    Ничего страшного, мы их будем уменьшать.
  2. carpenter Звание
    carpenter
    +3
    Сегодня, 06:46
    однако с середины ноября мы смогли вернуть под контроль почти половину территории города.


    Ну как не отбить обратно территорию, когда у "них" такой командующий, по кличке "Барс", гроза горных вершин (сморчок).
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 06:46
    ❝ В Покровске находятся украинские войска ❞ —

    — В виде двухсотых ...
  4. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +4
    Сегодня, 06:46
    Странная логика Нет подразделений ВСУ в фортеции,или как ее..На линии фронта.На войне врут все
    1. Седов Звание
      Седов
      +2
      Сегодня, 07:54
      Странная логика Нет подразделений ВСУ в фортеции,или как ее..На линии фронта.На войне врут все
      Если Сырок сказал "Бл..я буду" - надо верить. Не будем мешать человеку лелеять его мечту - от неё его должность зависит. Просто Сырок опять "конец свой" оттянул..
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +5
    Сегодня, 06:59
    Судя по заявлениям главкома ВСУ, украинская армия находится на пороге победы...

    ...российской. feel
  6. navigator777 Звание
    navigator777
    +3
    Сегодня, 08:29
    Вот не пойму, зачем делаются такие заявления? В чем логика? Или пока идут переговоры, они хотят кого то убедить что все у них хорошо, но ведь разведка США сама им данные передает и все видит, на что они рассчитывают?
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +3
      Сегодня, 08:50
      Это для населения окраины говорится. Чтобы те на войну собирались не особо боясь. Если говорить что все плохо, то на войну никто не придет. Все так делают.
    2. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      0
      Сегодня, 08:51
      Есть данные Deep State map (по геолокациям) , подтверждающие присутствие (или отсутствие) российских или украинских войск на территориях на ЛБС.
      На Deep State неоднократно ссылались авторы статей ВО, поэтому его нельзя отнести к фейкам или пропаганде.
      По Deep State ВСУ присутствуют в районах Купянска и Покровска. В каких количествах - сказать невозможно.