Еще осенью в Покровске уже не было украинских войск, однако с середины ноября мы смогли вернуть под контроль почти половину территории города. В дальнейшем численность украинских войск будут только увеличивать.

В Покровске находятся украинские войска, Мирноград не окружен, а в Купянске ВСУ проводят контрдиверсионные мероприятия. Это краткое изложение заявления Сырского, сделанное для украинской прессы.Главком ВСУ накануне провел встречу с журналистами украинских изданий, на которой снова заявил, что никакого окружения Мирнограда нет, украинская армия контролирует северные окраины Покровска, а в Купянске проводится операция ВСУ по вытеснению из города «российских ДРГ». Вся остальная информация о ситуации в этих городах является «кремлевской пропагандой».По словам Сырского, в ноябре ВСУ якобы вернули под контроль почти половину Покровска, однако одновременно с этим отвели от города подразделения украинской армии, потому что держать их там было «нецелесообразно». В то же время в планах Генштаба ВСУ увеличить группировку в городе. А в соседнем Мирнограде просто «нарушена логистика», окружения нет.Но рассказывать обо всех «успехах» украинской армии Сырский отказался, сославшись на конфиденциальность информации и на то, что про планы Генштаба ВСУ может узнать российское командование. Поэтому призвал прессу верить ему на слово.