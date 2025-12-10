Зеленский признал невозможность вступления Украины в НАТО

Зеленский признал невозможность вступления Украины в НАТО

Украина с большой вероятностью может принять условие о внеблоковом статусе страны, которое ранее отвергала. Накануне Зеленский признал, что у Киева нет никаких шансов на вступление в Североатлантический альянс.

Продолжающий турне по Европе Зеленский накануне в интервью итальянской прессе признал, что шансов на вступление в НАТО у Украины нет. По его словам, несколько ключевых стран альянса, включая США, выступают категорически против членства Украины. К тому же внеблоковый статус является одним из основных условий завершения конфликта.



Мы реалисты. Мы действительно хотим в НАТО — это справедливо. Но мы точно знаем, что ни США, ни ещё несколько стран пока не видят Украину в альянсе. И Россия, безусловно, никогда не будет нас видеть там.


Ранее Зеленский заявил, что Киев не намерен принимать некоторые условия мирного плана США, которые проталкивала Россия. Речь шла о выводе украинских войск с Донбасса, сокращения украинской армии и отказ от вступления в НАТО. Эти пункты по настоянию европейских союзников были исключены и заменены другими.

Впрочем, пока неизвестно, означает ли заявление Зеленского полный отказ от вступления Украины в НАТО, или это очередная игра на публику. Новый мирный план, составленный при помощи Европы, американцы все еще не получили. Возможно, что там отражена позиция Киева в отношении альянса.
  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 06:51
    Зеленский признал невозможность вступления Украины в НАТО

    Скорее всего, убедился (в поездках по спонсорам), что в НАТО он даром не нать, а без денег - тем паче...
    Мы реалисты. Мы действительно хотим в НАТО — это справедливо. Но мы точно знаем, что ни США, ни ещё несколько стран пока не видят Украину в альянсе. И Россия, безусловно, никогда не будет нас видеть там.

    Нам хватает европейских педерастов и лесбиянок...
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 07:10
      Цитата: ROSS 42
      Зеленский признал невозможность вступления Украины в НАТО

      Скорее всего, убедился (в поездках по спонсорам), что в НАТО он даром не нать, а без денег - тем паче...
      Мы реалисты. Мы действительно хотим в НАТО — это справедливо. Но мы точно знаем, что ни США, ни ещё несколько стран пока не видят Украину в альянсе. И Россия, безусловно, никогда не будет нас видеть там.

      Нам хватает европейских педерастов и лесбиянок...

      Все они там толерасты. wink
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 07:20
      Скорее роль отыгрывает. Украина нахрен никому на западе не нужна как НЕ член НАТО. Вся эта заваруха только ради этого. Они просто путем этой лапши пытаются снять с повестки одно из российских условий.
  2. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 06:52
    Мы реалисты. Мы действительно хотим в НАТО — это справедливо.

    Справедливо, местечковые всегда были кровожадными, им войну подавай.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 06:54
    ❝ Шансов на вступление в НАТО у Украины нет ❞ —

    — «Стопроцентную гарантию невступления Украины в НАТО может дать только ситуация, когда не будет или НАТО, или Украины» © ...
    (А лучше обоих)
  4. Mitos Звание
    Mitos
    0
    Сегодня, 06:54
    Мы действительно хотим в НАТО — это справедливо. Но мы точно знаем, что ни США, ни ещё несколько стран пока не видят Украину в альянсе.

    Мы действительно хотим и страны пока не видят. Действительно ли он полностью отказался от вступления в надо?
    1. Седов Звание
      Седов
      +3
      Сегодня, 07:42
      Действительно ли он полностью отказался от вступления в надо?
      При подписании Минских соглашений они, делая честные глаза, заручившись поддержкой "некоторых западных лидеров" точно также вещали. Зуб давали - никакой войны на Донбассе и геноцида. Что из этого вышло - мы уже три года наблюдаем. Внеблоковый статус с их дырявой конституцией - это просто слова. Нужна полная смена режима.
      1. Mitos Звание
        Mitos
        +2
        Сегодня, 07:57
        Так и я о том же. Даже сейчас в его словах читается, ни от чего они не отказались.
  5. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +2
    Сегодня, 06:55
    Скорее всего, ключевая мысль тут -( Но мы точно знаем, что ни США, ни ещё несколько стран пока не видят Украину в альянсе). Именно :"пока". И, как только мы опять поверим, как нас снова непременно обманут. Поэтому , давить и давить фашистское отродье! До последнего гаденыша, начиная , желательно, с самого верха.
  6. Наган Звание
    Наган
    +3
    Сегодня, 06:57
    Не войдет Украина членом в НАТО. А вот отдельные члены НАТО могут войти в Украину.
    1. lubesky Звание
      lubesky
      +2
      Сегодня, 07:03
      Цитата: Наган
      Не войдет Украина членом в НАТО. А вот отдельные члены НАТО могут войти в Украину.


      Ну не в НАТО, так хоть членами своего кружка сделать максимум желающих, а лучше всех! wassat
      1. cpls22 Звание
        cpls22
        0
        Сегодня, 09:09
        Цитата: lubesky
        хоть членами своего кружка сделать максимум желающих, а лучше всех! wassat

        Кончится это расчленёнкой yes
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 07:11
      Цитата: Наган
      Не войдет Украина членом в НАТО. А вот отдельные члены НАТО могут войти в Украину.

      Не все члены НАТО хотят иметь Украину своим членом.
      1. Седов Звание
        Седов
        +2
        Сегодня, 08:03
        Не все члены НАТО хотят иметь Украину своим членом.
        И вместо члена НАТО Украина является его огромной черной дырой..
  7. Kusja Звание
    Kusja
    +1
    Сегодня, 08:06
    Так вот они по какому поводу встречались в ландОне... Стармакромерц таки дали фолотьке добро на невступление в нату. Смотрю, он в последнее время в трауре прикинут...
  8. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 08:42
    Зе хозяин своего слова - сегодня не видит Украину в НАТО ,а завтра увидит !
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 09:03
      Цитата: APASUS
      сегодня не видит Украину в НАТО ,а завтра увидит !

      По пластунски, но проползет
  9. cpls22 Звание
    cpls22
    0
    Сегодня, 09:12
    Глядя на фото, создаётся впечатление, что жена у него более волевой человек, чем он сам.
    Интересно, у всех марионеток жёны такие ?