Зеленский признал невозможность вступления Украины в НАТО

Мы реалисты. Мы действительно хотим в НАТО — это справедливо. Но мы точно знаем, что ни США, ни ещё несколько стран пока не видят Украину в альянсе. И Россия, безусловно, никогда не будет нас видеть там.

Украина с большой вероятностью может принять условие о внеблоковом статусе страны, которое ранее отвергала. Накануне Зеленский признал, что у Киева нет никаких шансов на вступление в Североатлантический альянс.Продолжающий турне по Европе Зеленский накануне в интервью итальянской прессе признал, что шансов на вступление в НАТО у Украины нет. По его словам, несколько ключевых стран альянса, включая США, выступают категорически против членства Украины. К тому же внеблоковый статус является одним из основных условий завершения конфликта.Ранее Зеленский заявил, что Киев не намерен принимать некоторые условия мирного плана США, которые проталкивала Россия. Речь шла о выводе украинских войск с Донбасса, сокращения украинской армии и отказ от вступления в НАТО. Эти пункты по настоянию европейских союзников были исключены и заменены другими.Впрочем, пока неизвестно, означает ли заявление Зеленского полный отказ от вступления Украины в НАТО, или это очередная игра на публику. Новый мирный план, составленный при помощи Европы, американцы все еще не получили. Возможно, что там отражена позиция Киева в отношении альянса.