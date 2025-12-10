На предложение Зеленского «отменить удары по энергетике» ответили наши «Герани»

В ночь на 10 декабря российские войска нанесли новую серию ударов по объектам на территории Украины. Напомним, что перед этим Зеленский заявил, что «Украина готова отказаться от ударов по энергетике, если то же сделает Россия». Заявление вполне можно увязывать с тем валом проблем, с которым украинская энергетика столкнулась. Накануне в «Укрэнерго» заявили, что «ещё 2-3 крупных атаки», и восстанавливать уже будет нечего. Отсюда и «предложение» Зеленского.

Вооружённые силы России «ответили» главе киевского режима ударами по ряду объектов, включая объект в районе Ананьева в Одесской области. Там под ударом «Гераней» оказалась газовая компрессорная станция. По последним данным, объекту нанесён значительный ущерб. В Ананьеве прилетело и по электроподстанции 110 кВ. Возникли очередные проблемы с энергобеспечением в ряде районов Одесской области.



Атака была проведена и в отношении целей в Днепропетровской области. По последним данным, не менее десятка БПЛА типа «Герань» спикировали на трубный завод в Новомосковске (переименован киевским режимом в Самар). Там возник крупный пожар, который тушат до сих пор.

Также средства огневого поражения в течение ночи атаковали объекты инфраструктуры (в том числе энергетической) в Харьковской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 07:02
    ❝ На предложение Зеленского* «отменить удары по энергетике» ответили наши «Герани» ❞ —

    — «Не будет энергетики, не будет ударов» ...
    (Потерпите)
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +5
      Сегодня, 07:06
      Поздно пить Боржоми, когда почки отказали. wink
      Зеленский целенаправленно бил по по российскому ТЭК, а сейчас предлагает перемирие. fool
      Зима закончится, и опять будут бить по нашим НПЗ.
      Лучше сейчас заморозить Украину, чтобы весной и воевать то было некому.
      1. Vitaly.17 Звание
        Vitaly.17
        +1
        Сегодня, 07:36
        Цитата: Бородач
        Лучше сейчас заморозить Украину, чтобы весной и воевать то было некому

        Не очень понимаю цель заморозки. Все таки Путин принципиально ведет войну в белых перчатках, не желает воевать с мирным украинским населением и даже киевской властью, хоть и просроченной.
        Поэтому логичным было бы наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам и инфраструктуре поставок ГСМ. Обеспечение боевых действий это не на заправку на танке съездить. ВСУкам нужны десятки тысяч тонн ГСМ в сутки.
        1. qqqq Звание
          qqqq
          +3
          Сегодня, 08:14
          Цитата: Vitaly.17
          Поэтому логичным было бы наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам и инфраструктуре поставок ГСМ.

          НПЗ вроде особо уже не осталось, а какие есть еле дышат. А поставки они рассредоточили по небольшим хранилищам. Их много, они не большие и по каждому лупить сил не хватит на другие цели.
      2. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 08:34
        Цитата: Бородач
        Зеленский целенаправленно бил по по российскому ТЭК, а сейчас предлагает перемирие.

        Опять еврейские "зухенвеи" предлагает.
  2. 123_123 Звание
    123_123
    +3
    Сегодня, 07:11
    Интересно, зачем бы россии могло понадобиться идти на такой неравноценный обмен. В этом нет смысла, предложение невыгодно, размен ударами не в пользу киева.
  3. Livonetc Звание
    Livonetc
    +3
    Сегодня, 07:17
     "«Украина готова отказаться от ударов по энергетике, если то же сделает Россия»."
    Россия такое уюе и предлагала и делала, щадила инфраструктуру.
    Просрочил предлоюение.
    Декоммугизация так декоммунизация.
    По полной программе.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 08:40
      Цитата: Livonetc
      Россия такое уже и предлагала и делала, щадила инфраструктуру.

      Когда местечковый бандит приказывал бомбить ЗАЭС, он не думал, какие будут последствия для всего европейского континента, ЗАЭС это десятки Чернобылей. А тут немного припекло, так начал хвостом вилять как шелудивый кот, нагадивший в соседские ботинки.
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 07:50
    Мы не бьём по объектам энергетики , мы проводим декоммунизацию, вы же сами за неё скакали.
  5. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 08:23
    А что? Уже надоело в темноте сидеть? Напрасно. Ведь так красиво звучит "Украина во мгле", и автор англичане laughing
  6. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +3
    Сегодня, 08:26
    У нас задача простая, продолжать добиваться целей СВО военным путём, раз никакого другого пока нет. Меньше света в украинских городах, больше мертвых украинских солдат, выше темпы нашего наступления. И никаких временных перемирий.

    Украине очень нужны два месяца тишины в самый тяжелый зимний период, когда отключения света, воды и отопления могут стать критическими. Вывод один - соглашаться на перемирие России незачем.
  7. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 08:43
    Россия уже соблюдала одностороннее прекращение ударов по энергетике уропья, в то время как укроп продолжал бить по энергетике России. Вот теперь пусть сами такое-же время не бьют в одностороннем порядке, и только после этого можно будет эту тему поднимать.