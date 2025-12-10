В ночь на 10 декабря российские войска нанесли новую серию ударов по объектам на территории Украины. Напомним, что перед этим Зеленский заявил, что «Украина готова отказаться от ударов по энергетике, если то же сделает Россия». Заявление вполне можно увязывать с тем валом проблем, с которым украинская энергетика столкнулась. Накануне в «Укрэнерго» заявили, что «ещё 2-3 крупных атаки», и восстанавливать уже будет нечего. Отсюда и «предложение» Зеленского.Вооружённые силы России «ответили» главе киевского режима ударами по ряду объектов, включая объект в районе Ананьева в Одесской области. Там под ударом «Гераней» оказалась газовая компрессорная станция. По последним данным, объекту нанесён значительный ущерб. В Ананьеве прилетело и по электроподстанции 110 кВ. Возникли очередные проблемы с энергобеспечением в ряде районов Одесской области.Атака была проведена и в отношении целей в Днепропетровской области. По последним данным, не менее десятка БПЛА типа «Герань» спикировали на трубный завод в Новомосковске (переименован киевским режимом в Самар). Там возник крупный пожар, который тушат до сих пор.Также средства огневого поражения в течение ночи атаковали объекты инфраструктуры (в том числе энергетической) в Харьковской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

