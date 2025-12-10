Лондон впервые с начала СВО признал гибель британского военного на Украине

Лондон впервые с начала СВО признал гибель британского военного на Украине

Министерство обороны Соединенного Королевства официально признало гибель на Украине военнослужащего ВС Великобритании. Об этом говорится в распространенном заявлении британского военного ведомства.

Британский военнослужащий погиб на Украине в ходе проведения испытаний украинскими военными некоего «нового оружия», видимо, доставленного на украинскую территорию из Британии. Как утверждается, все произошло «вдали от фронта», в тыловых районах Украины. Звание и должность военнослужащего не раскрывается.



Военнослужащий ВС Великобритании получил ранения в результате трагического несчастного случая, наблюдая за испытаниями украинскими войсками нового оборонительного комплекса вдали от линии фронта.


Как отмечает украинская пресса, это первый официально подтвержденный Лондоном случай гибели британского военного на Украине, хотя в составе так называемого «Иностранного легиона» с начала российской СВО воевало очень большое количество британских наемников. 44 четыре боевика из Британии были ликвидированы российскими войсками. Не стоит забывать, что кроме наемников на Украине большое количество различных инструкторов. По ним данные скрываются.

Украинское Минобороны никак не комментирует сообщение британского. Как уточняет пресса, инцидент с британцем произошел утром во вторник, 9 декабря.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +8
    Сегодня, 07:24
    ❝ Это первый официально подтвержденный Лондоном случай гибели британского военного на Украине ❞ —

    — «Дай Бог не последний» ...
    1. Седов Звание
      Седов
      +7
      Сегодня, 07:28
      Цинично, но добрая весть. Земля стекловатой. Привет бандере..
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +5
        Сегодня, 08:23
        Цитата: Седов
        Цинично, но добрая весть.

        Почему цинично ? Мы их не звали, это они пришли русских убивать, но не русские британцев.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 08:13
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Это первый официально подтвержденный Лондоном случай гибели британского военного на Украине ❞ —

      — «Дай Бог не последний» ...

      Сдох, самка собаки. am good laughing
  2. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    Сегодня, 07:53
    А обо всех рассказать очко жым-жым?
  3. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 08:18
    испытаниями украинскими войсками нового оборонительного комплекса вдали от линии фронта.

    Шторм-Шэдоу испытывал или БЭК?
    Чего еще "оборонительного" туда бриты затащали? Неужто Челенджер?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 08:31
      Цитата: BAI
      Чего еще "оборонительного" туда бриты затащали?

      Британцы, да что бы оборонительное, нонсенс. Когда в 1919 году британцы уходили из Архангельска, то в Белом море затопили большое количество химического оружия ( которое они использовали против русских ), местоположения этого захоронения неизвестно. Прошло более 100 лет и скоро, это оружие выйдет наружу и тогда произойдёт катастрофа Белому морю и части Ледовитого океана.
  4. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 08:28
    Военнослужащий ВС Великобритании получил ранения в результате трагического несчастного случая, наблюдая за испытаниями украинскими войсками нового оборонительного комплекса вдали от линии фронта.

    Интересно в каком звании был этот военнослужащий, что пришлось им признать его гибель, да еще оправдываться, что он был далеко от линии фронта?
  5. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 08:40
    Очередной военный медик из стран НАТО, подавился супом в Одессе .Ну просто чудеса
  6. Dzenn Звание
    Dzenn
    0
    Сегодня, 09:36
    А некуда им деваться, придется признавать свои потери. Надеялись на ввод своих сил на территорию Украины и таким образом "легализовать" скопившиеся сотни , а то и тысячи скопившихся тел в морозильниках британских военных. Вроде как русские "коварно и подло" нанесли удар по британским воякам. А иначе как жителям Британии и семьям объяснить смерти военнослужащих, если никаких боевых действий Британия не ведет?