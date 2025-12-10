Лондон впервые с начала СВО признал гибель британского военного на Украине
Министерство обороны Соединенного Королевства официально признало гибель на Украине военнослужащего ВС Великобритании. Об этом говорится в распространенном заявлении британского военного ведомства.
Британский военнослужащий погиб на Украине в ходе проведения испытаний украинскими военными некоего «нового оружия», видимо, доставленного на украинскую территорию из Британии. Как утверждается, все произошло «вдали от фронта», в тыловых районах Украины. Звание и должность военнослужащего не раскрывается.
Военнослужащий ВС Великобритании получил ранения в результате трагического несчастного случая, наблюдая за испытаниями украинскими войсками нового оборонительного комплекса вдали от линии фронта.
Как отмечает украинская пресса, это первый официально подтвержденный Лондоном случай гибели британского военного на Украине, хотя в составе так называемого «Иностранного легиона» с начала российской СВО воевало очень большое количество британских наемников. 44 четыре боевика из Британии были ликвидированы российскими войсками. Не стоит забывать, что кроме наемников на Украине большое количество различных инструкторов. По ним данные скрываются.
Украинское Минобороны никак не комментирует сообщение британского. Как уточняет пресса, инцидент с британцем произошел утром во вторник, 9 декабря.
