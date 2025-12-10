Польша не исключает передачу Украине оставшихся истребителей МиГ-29

Воздушные силы ВСУ в ближайшее время могут пополниться истребителями МиГ-29 из состава польских ВВС, Киев и Варшава ведут переговоры о возможной передаче самолетов Украине. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Польши.

Польское Минобороны в ближайшей перспективе намерено вывести из эксплуатации оставшиеся на вооружении ВВС страны истребители МиГ-29 еще советского производства. Причина — достижение самолетами предельного срока службы и отсутствие перспектив дальнейшей модернизации. На сегодняшний день у поляков есть чем заменить МиГ-29, речь идет об американских F-16 и корейских FA-50. Именно эти самолеты возьмут на себя задачи, ранее выполняемые истребителями советского производства.



Польша рассматривает вариант с передачей МиГ-29 Украине, но окончательное решение еще не принято. Предполагается, что возможную передачу могут сделать частью общей политики НАТО по укреплению восточного фланга и поддержке Украины. Однако просто так поляки самолеты отдавать не хотят, требуя за них компенсацию. Предварительно, Варшава получит от Киева технологии беспилотных и ракетных систем.

На данный момент в составе ВВС Польши числятся 11 истребителей МиГ-29А и 3 учебно-боевых МиГ-29УБ, все самолеты находятся в строю. Переговоры об их возможной передаче идут с июля 2024 года.
  1. Livonetc Звание
    Livonetc
    +2
    Сегодня, 07:43
    Не удивляет.
    Не получают же мелкобриты, пшеки и прочая мразь по зубам за теракты и прочие пакости.
    Удивляет, что Южную Корею не прогнули не принудили передать танки Т80 с хранения.
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +1
      Сегодня, 07:56
      Это еще не конец цирка, пепедадут когда будет нужно, нам не стоит расслабляться. Будет больше гераний с сюрпризами.
      Варшава получит технологии безпилотных систем и ракет. Британцы передадут?
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 07:52
    Забыли что бандэрлоги ваших дедов геноцидили.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 08:03
      ❝ Забыли что бандэрлоги ваших дедов геноцидили ❞ —
  3. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 08:31
    Переговоры об их возможной передаче идут с июля 2024 года.

    Никак про цены не договорятся. tongue
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      +1
      Сегодня, 09:02
      а я вот не пойму..как можно о цене договариваться (по любым делам) годами. Продавец назначает свою цену и минимальную, ниже которой она не упадёт однозначно. А покупатель - хош бери, не нравится...вали на все 4. Видимо потому что я человек не с востока..и не еврей - у тех принято торговаться. Напр (просто слышал) на восточном базаре покупка без "а поторговаться" сразу за 1 назначенную цену (между местным и европейцем) воспринимают как обиду.
      А если по бартеру, просто эквивалент стоимости считается и всё что туда входит с одной и с др стороны..и всё. Нет у меня торгашеской жилы видимо...что долго мозгЪ полоскать..чтобы и клиент не ушёл и товар продать и себе не в убыток...я таких "предпринемателей" хитрож...пыми называю. Не люблю таких людей. Отюда и все эти тендеры, конкурсы закупок и тп нужно проводить в открытую, чтобы все продавцы и покупатель всё др у др видели..и тут же сразу закл сделку...чтобы небыло подковёрной возни и "личной выгоды важных лиц" или скрытого давления на принимающих решения...а заодно продавцы видели др у др ходы...небыло б коммер тайны..а был обмен опытом между конкурентами.
  4. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 08:38
    Писал уже ,что в мире списывается достаточно самолетов каждый год (в районе 200) И при желании США Украину бы закидали бы по полной ,списанной авиационной техникой, но вот с пилотами неувязочка. И даже списанные МИГ-29 на данном этапе ,могут не найти себе пилотов ,их просто нет на Украине
    1. Степняк Звание
      Степняк
      0
      Сегодня, 09:32
      пилотов ,их просто нет на Украине

      Да ладно! Такое же я слышал про их самолёты ещё во времена 8-летнего избиения Донбасса. До сих пор кто-то на чём-то летает.
      И даже списанные МИГ-29 на данном этапе ,могут не найти себе пилотов

      Даже если так... румыны, поляки, болгары, азербайджанцы, казахи, чехи...
      Хорошую денежку подзаработать найдутся отчаянные. А денежку наш центробанк ещё задолго "до" заботливо собрал и отправил на "ответственное хранение" (финансирование ВСУ). Европе осталось только утрясти формальности по конфискации.
      Всё у них на мази! Почему-то...
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 09:35
        Цитата: Степняк
        До сих пор кто-то на чём-то летает.

        Вот именно кто то .Вот недавно англичанин что то делал в тылу и вдруг помер ,супом захлебнулся
        Цитата: Степняк
        Даже если так... румыны, поляки, болгары, азербайджанцы, казахи, чехи...
        Хорошую денежку подзаработать найдутся отчаянные.

        Вот и пилоты
  5. кот Краш Звание
    кот Краш
    0
    Сегодня, 09:11
    Давайте, давайте. Ещё и упаковку пилотов и техников.
  6. severok1979 Звание
    severok1979
    +1
    Сегодня, 09:20
    Да ти шо! А несколько десятков реально переданных Ф-16 и Миражей укроВВС куда подевали? Провоевали?