Заявление Зеленского о готовности к выборам назвали политическим кривлянием
2 17913
Зеленский заявил о готовности провести выборы на Украине, но эксперты назвали это «политическим кривлянием». В реальности ни о каких выборах речь не идет.
«Нелегитимный» отреагировал на требование Трампа вернуть на Украину демократию, проведя там президентские и парламентские выборы. Находясь в Италии, Зеленский заявил о том, что даст указание внести изменения в законодательство страны, чтобы провести выборы в условиях «военного положения». Одновременно с этим он потребовал гарантий безопасности от Европы и США для проведения голосования.
Я отвечу очень коротко: я готов к выборам. Более того, я прошу сейчас США, можно с европейцами, обеспечить безопасность для проведения выборов. И тогда в следующие 60-90 дней Украина будет готова к проведению выборов, я лично имею на это волю.
Однако эксперты назвали заявление Зеленского блефом и политическим кривлянием, поскольку поставленные им условия для проведения выборов на Украине заведомо неприемлемы. Клоун требует изменений в законодательство и гарантий для того, чтобы в выборах могли участвовать все граждане Украины, включая украинских военнослужащих, находящихся на передовой.
Стоит отметить, что этим приемом Зеленский пользуется уже не в первый раз, ранее он отменил выборы президента по той же самой причине, заявив, что в условиях войны с Россией невозможно провести голосование среди военнослужащих ВСУ. А голосовать должны все.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация