Я отвечу очень коротко: я готов к выборам. Более того, я прошу сейчас США, можно с европейцами, обеспечить безопасность для проведения выборов. И тогда в следующие 60-90 дней Украина будет готова к проведению выборов, я лично имею на это волю.

Зеленский заявил о готовности провести выборы на Украине, но эксперты назвали это «политическим кривлянием». В реальности ни о каких выборах речь не идет.«Нелегитимный» отреагировал на требование Трампа вернуть на Украину демократию, проведя там президентские и парламентские выборы. Находясь в Италии, Зеленский заявил о том, что даст указание внести изменения в законодательство страны, чтобы провести выборы в условиях «военного положения». Одновременно с этим он потребовал гарантий безопасности от Европы и США для проведения голосования.Однако эксперты назвали заявление Зеленского блефом и политическим кривлянием, поскольку поставленные им условия для проведения выборов на Украине заведомо неприемлемы. Клоун требует изменений в законодательство и гарантий для того, чтобы в выборах могли участвовать все граждане Украины, включая украинских военнослужащих, находящихся на передовой.Стоит отметить, что этим приемом Зеленский пользуется уже не в первый раз, ранее он отменил выборы президента по той же самой причине, заявив, что в условиях войны с Россией невозможно провести голосование среди военнослужащих ВСУ. А голосовать должны все.