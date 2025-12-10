Заявление Зеленского о готовности к выборам назвали политическим кривлянием

Заявление Зеленского о готовности к выборам назвали политическим кривлянием

Зеленский заявил о готовности провести выборы на Украине, но эксперты назвали это «политическим кривлянием». В реальности ни о каких выборах речь не идет.

«Нелегитимный» отреагировал на требование Трампа вернуть на Украину демократию, проведя там президентские и парламентские выборы. Находясь в Италии, Зеленский заявил о том, что даст указание внести изменения в законодательство страны, чтобы провести выборы в условиях «военного положения». Одновременно с этим он потребовал гарантий безопасности от Европы и США для проведения голосования.



Я отвечу очень коротко: я готов к выборам. Более того, я прошу сейчас США, можно с европейцами, обеспечить безопасность для проведения выборов. И тогда в следующие 60-90 дней Украина будет готова к проведению выборов, я лично имею на это волю.


Однако эксперты назвали заявление Зеленского блефом и политическим кривлянием, поскольку поставленные им условия для проведения выборов на Украине заведомо неприемлемы. Клоун требует изменений в законодательство и гарантий для того, чтобы в выборах могли участвовать все граждане Украины, включая украинских военнослужащих, находящихся на передовой.

Стоит отметить, что этим приемом Зеленский пользуется уже не в первый раз, ранее он отменил выборы президента по той же самой причине, заявив, что в условиях войны с Россией невозможно провести голосование среди военнослужащих ВСУ. А голосовать должны все.
  1. Livonetc Звание
    Livonetc
    +1
    Сегодня, 08:30
    "Зеленский заявил о том, что даст"
    Кому и чего зелень только не дал.
    За то что себе и жене в карман взял.
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 08:35
    Выборы в концлагере - это что то новое ! ТЦК будет прямо в здании находиться ?
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 09:16
      Цитата: APASUS
      Выборы в концлагере - это что то новое ! ТЦК будет прямо в здании находиться ?

      ТЦК будут включены в состав избирательных комиссий.
  3. Kotofeich Звание
    Kotofeich
    +1
    Сегодня, 08:36
    "И тогда в следующие 60-90 дней Украина будет готова к проведению выборов, я лично имею на это волю."
    Хочет реремирия на три месяца. Вот куда гнет самка собаки.
    1. Седов Звание
      Седов
      0
      Сегодня, 08:57
      "И тогда в следующие 60-90 дней Украина будет готова к проведению выборов, я лично имею на это волю."
      Хочет реремирия на три месяца. Вот куда гнет самка собаки.
      Нет у него никакой воли. Это безвольная самка собаки.
  4. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 08:38
    Иначе говоря, требует прекращение огня на три месяца, под видом "подготовки к выборам".
  5. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 08:38
    И тогда в следующие 60-90 дней Украина будет готова к проведению выборов, я лично имею на это волю.

    Да-да. А выборы будут включать и территории Крыма и ЛДНР? Вроде считает их "Украинскими"? Но главное, что передышка для них будет на 60-90 дней. Разогнался брехунец!! am
  6. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 08:40
    Ему жмуди с лабусами и эстами гарантировали безопасность,этого мало?
    Только Лимпопо ещё не гарантировало безопасность,а так все "гарантировали"..
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 08:55
      ❝ Только Лимпопо ещё не гарантировало безопасность,а так все "гарантировали"... ❞ —
  7. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 08:53
    Клоун требует изменений в законодательство и гарантий для того, чтобы в выборах могли участвовать все граждане Украины, включая украинских военнослужащих, находящихся на передовой.
    а там и 200, и БП... А их там не счесть сколько. И ВСЕ будут за наркомана зе bully
  8. carpenter Звание
    carpenter
    -1
    Сегодня, 08:54
    Зеленский заявил о готовности провести выборы на Украине, но эксперты назвали это «политическим кривлянием».

    Сейчас выборы для Зеленского, это для него смертельный приговор.
    1. nobody75 Звание
      nobody75
      +1
      Сегодня, 09:20
      Почему Вы так решили? Он на выборах имеет все шансы победить! По "Молдавскому сценарию" Примерно 10 млн обладателей "трезубого паспорта" бегает по европе. Тетя урсула устроит так, что все они за Зелю проголосуют. 1 млн - это ВСУ. Там тоже все за Зелю. По самым оптимистичным прикидкам вна украине 20 млн избирателей. Половина из них поддержат криворожца.
      С Уважением
  9. Илья22558 Звание
    Илья22558
    0
    Сегодня, 09:20
    Почему то вспомнилось: "Выборы, выборы, кандидаты 3,14доры!"