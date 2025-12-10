Посол США в Турции надеется на скорый отказ Анкары от российских С-400

Посол США в Турции надеется на скорый отказ Анкары от российских С-400

США продолжают оказывать давление на Анкару, в качестве директив обозначая, с кем может в военно-техническом плане сотрудничать Турция, а с кем не может. Одним из проявлений такого давления являются американские претензии в отношении турецкого министерства обороны за покупку у России зенитных ракетных комплексов С-400.

Вашингтон при разных президентах пытался сначала заблокировать сделку Анкары с Москвой по приобретению этих ЗРК, затем начал ограничивать Турцию в её участии в программах с американскими производителями оружия, а в конечном итоге заблокировал работу программы по созданию F-35, в которой Турция не только участвовала, но и которую ещё и профинансировала. То есть, деньги турецких налогоплательщиков американцы просто украли, так как никаких F-35 Анкара по сей день не получила.

Штаты давят на Эрдогана, призывая его отказаться от использования российской системы противовоздушной обороны. Об этом прямо заявляет американский посол в Турции Том Баррак.

Его заявление:

Согласно законодательству США, для возвращения к программе F-35 Турция не может эксплуатировать российские системы С-400. И мы рассчитываем на то, что переговоры с турецкими коллегами приведут к прорыву в самое ближайшее время. У нас хорошие личные контакты с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, что Турция, являющаяся страной НАТО, приобрела у России ЗРК С-400 в 2019 году. Теперь в США заявляют, что именно американское законодательство запрещает им вести дела с Анкарой в плане поставок истребителей 5-го поколения F-35. Ранее Россия предлагала Анкаре самолёты Су-57 – истребители пятого поколения российского производства. Турки так и не решились.
  1. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 08:52
    для возвращения к программе F-35 Турция не может эксплуатировать российские системы С-400.

    А какую опасность несут российские С-400 для США, когда Турция находится в 8 000 км. от США.
    1. sdivt Звание
      sdivt
      +4
      Сегодня, 08:56
      Цитата: carpenter
      какую опасность несут российские С-400 для США, когда Турция находится в 8 000 км. от США

      Самая главная опасность покупки С-400 у России - вольнодумство и пример для остальных
      1. Сабуров_Александр53 Звание
        Сабуров_Александр53
        +5
        Сегодня, 09:09
        Самый простой способ понять этот "базар", прикинуть ситуацию на себя.... Что мы скажем Казахстану, Киргизии или любому другому члену ОДКБ, если они вместо нашего вооружения, начнут закупать американские средства ПВО и самолеты? Нечто похожее начало происходить с Арменией и нам это ОЧЕНЬ не нравится.
        1. Дилетант Звание
          Дилетант
          0
          Сегодня, 09:18
          А они уже давно начали.
    2. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +2
      Сегодня, 09:01
      А при чём тут опасность? Торгаши денюжку хотят, а тут Россия.....
  2. ЛМН Звание
    ЛМН
    0
    Сегодня, 08:55
    Сколько лет уже прошло? what
  3. sdivt Звание
    sdivt
    +2
    Сегодня, 09:00
    США продолжают оказывать давление на Анкару ... за покупку у России зенитных ракетных комплексов С-400 ... запрещает им вести дела с Анкарой в плане поставок истребителей 5-го поколения F-35

    Собственно, если всю эту историю вернуть с головы на ноги, то можно вспомнить, что сотрудничество с Россией, в военном плане, возникло не на ровном месте, а именно в пику истории с этими F-35
  4. Лимон Звание
    Лимон
    0
    Сегодня, 09:02
    Кау кость в горле амерам наши с-400! Всё никак не уймутся.))
  5. rosomaha Звание
    rosomaha
    -1
    Сегодня, 09:08
    а что сельджуки потом с С400 делать будут, а? Вернут или продадут кому? Или того хуже передадут свинорылым..или англы выкупят и передадут. А что касается "посм что у него внутри"-думаю амеры ужо того... Можно выкупить комплексы и на деньги Индии и им передать..они ж его тож хотят покупать..а тут по дешёвке и ждать не надо.
  6. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 09:10
    Какой -то странный посол США в Турции.Послы США обычно занимаются организацией "цветных" революций ,а посол США в Турции возлогает какие-то нелепые надежды на отказ Турции от С-400 . . . hi
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 09:13
      Цитата: андрей мартов
      посол США в Турции возлогает какие-то нелепые надежды на отказ Турции от С-400 . . .

      Ну мечтает он...или такую задачу перед ним поставили США
  7. severok1979 Звание
    severok1979
    +1
    Сегодня, 09:15
    Главное, чтобы многовекторный султан-русофоб не отправил свои С-400 на Украину...
  8. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 09:17
    Представляю какой бы поднялся вой если бы Посол Турции в США заявил, что американцы не должны были принимать на вооружение пистолеты SIG Sauer M17.
  9. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 09:28
    Может или не может Турция эксплуатировать С-400 - это их турецкие проблемы. Нам это как-то параллельно. Ведь проблемы индейцев, как известно, шерифа не волнуют.
    А вот Индия ещё собралась закупить 5 дивизионов С-400. Индусы америкосов не боятся. Уже имеющиеся у Индии комплексы давно стоят на боевом дежурстве. И недавно такая ракета сбили пакистанский самолёт ДРЛО на расстоянии свыше 300 км.
    Если турки тоже хотят сбивать вражеские цели, то им такие комплексы нужны. Если не хотят, то им же хуже.
  10. Александр Х Звание
    Александр Х
    0
    Сегодня, 09:36
    Так выходит, что продажа Турции наших С400 не только дала средства нашим производителям этой системы, обеспечила Турцию надежной системой ПВО, независимой от американцев, но и предотвратила появление у потенциального противника (турков) современных истребителей, а америкосы не получили своей прибыли от продажи туркам истребителей... Вот во всем бы так - одним выстрелом сразу несколько зайцев...