Новые фронтовые бомбардировщики Су-34 пополнили состав ВКС РФ
1 9397
Российские ВКС пополнились новыми фронтовыми бомбардировщиками Су-34, партию самолетов военным передала Объединенная авиастроительная корпорация. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.
Новая партия Су-34 поступила в войска, параметры поставки не раскрываются. Самолеты были изготовлены на Новосибирском авиазаводе, прошли все необходимые наземные и летные испытания и полностью готовы к выполнению боевых задач по предназначению. Как подчеркивается, бомбардировщики модернизированы с учетом боевого опыта применения в зоне СВО.
Самолеты были приняты техническим персоналом на аэродроме завода-изготовителя, после чего убыли к местам постоянной дислокации.
Су-34 благодаря своей универсальности и значительному арсеналу средств поражения может решать широкий спектр задач, что делает его одним из самых востребованных самолетов в ВКС. На основе опыта СВО самолет получил усовершенствования, которые позволяют бить еще точнее и мощнее за сотни километров от аэродрома базирования.
Как отметили в ОАК, высокий темп производства новых самолетов для ВКС будет поддерживаться и дальше, сейчас идет изготовление новых партий истребителей и фронтовых бомбардировщиков, которые передадут военным уже в начале следующего года.
Су-34 способен выполнять задачи без истребителей прикрытия. Дальность полета — до 4 000 км, максимальная скорость — до 1 900 км/ч, боевая нагрузка — до восьми тонн.
