Новые фронтовые бомбардировщики Су-34 пополнили состав ВКС РФ

Российские ВКС пополнились новыми фронтовыми бомбардировщиками Су-34, партию самолетов военным передала Объединенная авиастроительная корпорация. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Новая партия Су-34 поступила в войска, параметры поставки не раскрываются. Самолеты были изготовлены на Новосибирском авиазаводе, прошли все необходимые наземные и летные испытания и полностью готовы к выполнению боевых задач по предназначению. Как подчеркивается, бомбардировщики модернизированы с учетом боевого опыта применения в зоне СВО.



Самолеты были приняты техническим персоналом на аэродроме завода-изготовителя, после чего убыли к местам постоянной дислокации.


Су-34 благодаря своей универсальности и значительному арсеналу средств поражения может решать широкий спектр задач, что делает его одним из самых востребованных самолетов в ВКС. На основе опыта СВО самолет получил усовершенствования, которые позволяют бить еще точнее и мощнее за сотни километров от аэродрома базирования.


Как отметили в ОАК, высокий темп производства новых самолетов для ВКС будет поддерживаться и дальше, сейчас идет изготовление новых партий истребителей и фронтовых бомбардировщиков, которые передадут военным уже в начале следующего года.

Су-34 способен выполнять задачи без истребителей прикрытия. Дальность полета — до 4 000 км, максимальная скорость — до 1 900 км/ч, боевая нагрузка — до восьми тонн.

  1. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 09:04
    Какие замечательные солнцезащитные очки у пилота боевого самолёта! Интересно,а есть ли возможность у гражданских купить такие солнцезащитные очки? Я б купил. . . hi
    1. DirtyLiar Звание
      DirtyLiar
      0
      Сегодня, 09:23
      Конечно можно. Вместе с шлемом. Ибо это, я так понимаю, как раз часть лётного шлема, а не просто очки.
  2. Лимон Звание
    Лимон
    +1
    Сегодня, 09:04
    Хорошая новость! Машины красавцы. Трудяги СВО самые настоящие!
  3. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 09:05
    Начнём с того, что Су-34 это истребитель- бомбардировщик. Но это не существенно. А существенно то,что это один из лучших самолётов в мире. И это ещё один шаг к Победе.
    Слава ВВС!
  4. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    +2
    Сегодня, 09:09
    Грамотно снято.
    Показывают два борта, взлетает пара. Но в одном кадре стойки третьего виднеются...
    Поди угадай, сколько их....
    request
  5. severok1979 Звание
    severok1979
    +2
    Сегодня, 09:10
    Надеюсь, что скоро будут вылетать с ФАБ-1500 УАБ на задание авиаполками в полном составе! 👍
  6. wku
    wku
    0
    Сегодня, 09:32
    "боевая нагрузка - до восьми тонн" ,мягко сказать, не совсем корректная информация, как и "способен выполнять задачи без истребителей прикрытия", самая спорная машина в ВКС РФ, если не брать в расчёт совсем бестолковый Су 25.