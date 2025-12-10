Новая резервная валюта позволит БРИКС выйти из-под санкций США

Unit — это цифровой торговый инструмент, обеспеченный корзиной валют, которая на 40 процентов состоит из физического золота и на 60 процентов из национальных валют стран БРИКС.

Американский доллар постепенно теряет свое мировое значение, все больше стран переходят в расчетах на национальные валюты. Особенно это заметно в странах БРИКС, которые пошли еще дальше и начали разработку единой валюты.Политика США, основанная на санкциях, заставляет другие страны искать альтернативу уже существующим платежным системам, поскольку контроль американцев над той же Swift позволяет блокировать платежи. А попытки Европы открыто похитить замороженные российские ресурсы вообще ставит под сомнение всю финансовую систему Запада, выстроенную под интересы западных игроков, но не остального мира.Страны БРИКС после начала СВО начали искать защиту от западных санкций, очень сильно мешающих вести торговлю. В первую очередь они начали уходить от доллара и евро как средств расчетов в платежах, заменяя их собственной валютой. Однако здесь прямо встает вопрос создания резервной валюты, которая поможет полностью уйти от долларовой зависимости. И такая работа ведется, уже создан прототип единой валюты, обеспеченной золотом. Речь идет о российской Unit, разработанной специально для БРИКС, в которой бразильский реал, китайский юань, индийская рупия, российский рубль и южноафриканский ранд имеют одинаковый вес.Пока система только тестируется, быстро принимать ее не будут, чтобы избежать серьезных ошибок. Тем не менее ей пророчат хорошее будущее. В США уже бьют тревогу, Трамп угрожает санкциями любой стране, которая попробует отказаться от доллара. Но переход на новую валюту как раз выведет страны БРИКС из-под санкций США.