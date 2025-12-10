Новая резервная валюта позволит БРИКС выйти из-под санкций США

Новая резервная валюта позволит БРИКС выйти из-под санкций США

Американский доллар постепенно теряет свое мировое значение, все больше стран переходят в расчетах на национальные валюты. Особенно это заметно в странах БРИКС, которые пошли еще дальше и начали разработку единой валюты.

Политика США, основанная на санкциях, заставляет другие страны искать альтернативу уже существующим платежным системам, поскольку контроль американцев над той же Swift позволяет блокировать платежи. А попытки Европы открыто похитить замороженные российские ресурсы вообще ставит под сомнение всю финансовую систему Запада, выстроенную под интересы западных игроков, но не остального мира.



Страны БРИКС после начала СВО начали искать защиту от западных санкций, очень сильно мешающих вести торговлю. В первую очередь они начали уходить от доллара и евро как средств расчетов в платежах, заменяя их собственной валютой. Однако здесь прямо встает вопрос создания резервной валюты, которая поможет полностью уйти от долларовой зависимости. И такая работа ведется, уже создан прототип единой валюты, обеспеченной золотом. Речь идет о российской Unit, разработанной специально для БРИКС, в которой бразильский реал, китайский юань, индийская рупия, российский рубль и южноафриканский ранд имеют одинаковый вес.

Unit — это цифровой торговый инструмент, обеспеченный корзиной валют, которая на 40 процентов состоит из физического золота и на 60 процентов из национальных валют стран БРИКС.


Пока система только тестируется, быстро принимать ее не будут, чтобы избежать серьезных ошибок. Тем не менее ей пророчат хорошее будущее. В США уже бьют тревогу, Трамп угрожает санкциями любой стране, которая попробует отказаться от доллара. Но переход на новую валюту как раз выведет страны БРИКС из-под санкций США.
  KSLN-CZ1
    KSLN-CZ1
    0
    Сегодня, 09:19
    Is it possible to impose sanctions on the dollar and the euro? Has anyone done this yet? I haven't read about it anywhere.
    Livonetc
      Livonetc
      +2
      Сегодня, 09:26
      Sanctions are an illegal practice. The dollar will be gradually phased out. It is becoming too risky to be dependent on Western countries.
  russ71
    russ71
    -4
    Сегодня, 09:23
    США тут же введут 1000% пошлины на тех кто решится перейти на новый расчет!
    и ВСЕ... ВСЕ СДУЮТСЯ
    БМС
      БМС
      +3
      Сегодня, 09:31
      США и сдуются т.к. у них взлетят цены до небес. Что они производят кроме денег и услуг?
    Eugen 62
      Eugen 62
      +2
      Сегодня, 09:32
      США тут же введут 1000% пошлины на тех кто решится перейти на новый расчет!
      Эта новая валюта будет применяться для расчётов между странами БРИКС. Для этих расчётов и сейчас доллар применяется редко. В основном торговля идёт через национальные валюты.
      А пошлины ударят прежде всего по США. Грозиться ввести это одно а реально ввести - это другое.
    Zhan
      Zhan
      0
      Сегодня, 09:35
      Цитата: russ71
      США тут же введут 1000% пошлины на тех кто решится перейти на новый расчет!
      и ВСЕ... ВСЕ СДУЮТСЯ

      hi
      Не сдуются. Лиха беда, начало. Главное положено начало. С таким же успехом страны БРИКС смогут ввести пошлины и на $. Тут нужно проявить политическую волю и здоровый прагматизм. Тем более рынок торговли с США, ЕВРОПОЙ, очень сильно просел в сторону Евразии, Африки. Тем более торговый союз стран БРИКС, имеет гораздо больше перспектив для экономического и технологического развития. Авторатиризм $,€ уже порядком всем надоел..
  Лимон
    Лимон
    +2
    Сегодня, 09:26
    Пусть этот балабол хотьзаугрожается.)) Правильной дорогой пошли и хорошо!
  Дилетант
    Дилетант
    0
    Сегодня, 09:27
    в которой бразильский реал, китайский юань, индийская рупия, российский рубль и южноафриканский ранд имеют одинаковый вес.

    1 рубль = 0,091 китайских юаней
    1 рубль = 0,22 ЮАР ранд
    1 рубль = 1,16 индийской рупии
    1 рубль = 0,070 бразильского реала
    Китайцы соглясятся, что юань будет равен юаровскому ранду?
  balabol
    balabol
    0
    Сегодня, 09:28
    Мутная история не имеющая официального подтверждения. Только интернет источники.
    BlockBeats сообщает, что 8 декабря, согласно данным Intellinews со ссылкой на Институт стратегических экономических исследований Российской академии наук (IRIAS), группа стран БРИКС представила рабочий прототип торговой валюты под названием «Unit», обеспеченной золотом. Это цифровой торговый инструмент, поддерживаемый резервной корзиной, которая состоит из 40% физического золота и 60% валют стран БРИКС, при этом бразильский реал, юань, индийская рупия, российский рубль и южноафриканский ранд имеют равный вес. Пилотный проект инициирован IRIAS, который 31 октября выпустил 100 единиц Unit, каждая из которых изначально была привязана к 1 грамму золота. Несмотря на то, что эта инициатива пока не стала официальной политикой, ее существование является прямым шагом к дедолларизации. Стоимость «Unit» рассчитана так, чтобы ежедневно изменяться в зависимости от динамики курсов валют корзины по отношению к золоту. По состоянию на 4 декабря рыночные колебания скорректировали стоимость резервной корзины установив стоимость одной единицы на уровне 0,9823 грамма золота.
    Но главный вопрос - относительно чего рассчитываются кросс курсы входящих валют и золота. Судя по всему - относительно того же доллара.
  born007
    born007
    0
    Сегодня, 09:37
    Та ладно. wassat
    Т.е. когда решили продавать ресурсы за рубли помогало?
    Для справки. У МВФ, МБР и прочих надгосударственных структур ООН есть неограниченный доступ к банковской статистике и даже расчёты в юанях с Китаем очень хорошо просвечивались. Вот почему китайские банкиры так ссыканули и по большей части поддержали санкции США против России.