❝ В американский Конгресс внесён законопроект о выходе США из НАТО ❞

НАТО было создано для противодействия Советскому Союзу, который распался более 30 лет назад. С тех пор участие США обошлось налогоплательщикам в триллионы долларов и по-прежнему сопряжено с риском вовлечения США в иностранные войны.

В Палату представителей американского Конгресса внесен законопроект о выходе Соединенных Штатов из состава Североатлантического альянса. Его инициатором стал республиканец Томас Масси.Стоит отметить, что его предложение не стало неожиданностью. Мотивирует его республиканец очень понятно для президента Дональда Трампа, который в обновленной Национальной стратегии делает упор на то, что Штатам пора заняться внутренними проблемами, а не тратить миллиарды долларов на союзников и не только.Законодатель справедливо считает, что НАТО — это «реликт времен холодной войны», которая уже давно закончилась. Соединенным Штатам следует выйти из альянса, а высвободившиеся средства тратить на защиту своей страны, а не «социалистических государств». В официальном заявлении офиса конгрессмена указано:Законопроект HR 6508 предлагается называть «Закон о ненадежной организации» (Not A Trusted Organization Act, NATO Act) или более нейтрально «Закон о НАТО». Конгрессмен апеллирует к неоднократно озвученной позиции главы Белого дома о том, что Вашингтон не должен обеспечивать безопасность «всего мира», особенно когда большинство остальных членов альянса отказываются платить за свою оборону. Трамп еще до победы на выборах грозился выходом США из НАТО в случае, если остальные союзники по военному блоку не увеличат расходы на оборону до 5% ВВП своих стран.В комментарии к законопроекту подчеркивается, что членство Соединенных Штатов в НАТО не соответствует интересам национальной безопасности страны. Масси указал, что Конституция США не предусматривает постоянного участия Вашингтона в зарубежных конфликтах. Законопроект предполагает, что президент США в соответствии со статьей 13 Североатлантического договора должен уведомить НАТО о выходе страны не позднее, чем через 30 дней после вступления в силу закона.Масси не одинок в своей инициативе. Ранее его однопартиец, сенатор Майк Ли, внес в верхнюю палату Конгресса США аналогичный законопроект S.2174. О реакции остальных конгрессменов, как и мнения администрации Трампа, на эти инициативы пока ничего неизвестно. Но, как говорится, дыма без огня не бывает. Рютте, фон дер Ляйен, Каллас и прочим в Европе есть от чего еще больше напрячься.