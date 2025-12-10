В американский Конгресс внесён законопроект о выходе США из НАТО
В Палату представителей американского Конгресса внесен законопроект о выходе Соединенных Штатов из состава Североатлантического альянса. Его инициатором стал республиканец Томас Масси.
Стоит отметить, что его предложение не стало неожиданностью. Мотивирует его республиканец очень понятно для президента Дональда Трампа, который в обновленной Национальной стратегии делает упор на то, что Штатам пора заняться внутренними проблемами, а не тратить миллиарды долларов на союзников и не только.
Законодатель справедливо считает, что НАТО — это «реликт времен холодной войны», которая уже давно закончилась. Соединенным Штатам следует выйти из альянса, а высвободившиеся средства тратить на защиту своей страны, а не «социалистических государств». В официальном заявлении офиса конгрессмена указано:
Законопроект HR 6508 предлагается называть «Закон о ненадежной организации» (Not A Trusted Organization Act, NATO Act) или более нейтрально «Закон о НАТО». Конгрессмен апеллирует к неоднократно озвученной позиции главы Белого дома о том, что Вашингтон не должен обеспечивать безопасность «всего мира», особенно когда большинство остальных членов альянса отказываются платить за свою оборону. Трамп еще до победы на выборах грозился выходом США из НАТО в случае, если остальные союзники по военному блоку не увеличат расходы на оборону до 5% ВВП своих стран.
В комментарии к законопроекту подчеркивается, что членство Соединенных Штатов в НАТО не соответствует интересам национальной безопасности страны. Масси указал, что Конституция США не предусматривает постоянного участия Вашингтона в зарубежных конфликтах. Законопроект предполагает, что президент США в соответствии со статьей 13 Североатлантического договора должен уведомить НАТО о выходе страны не позднее, чем через 30 дней после вступления в силу закона.
Масси не одинок в своей инициативе. Ранее его однопартиец, сенатор Майк Ли, внес в верхнюю палату Конгресса США аналогичный законопроект S.2174. О реакции остальных конгрессменов, как и мнения администрации Трампа, на эти инициативы пока ничего неизвестно. Но, как говорится, дыма без огня не бывает. Рютте, фон дер Ляйен, Каллас и прочим в Европе есть от чего еще больше напрячься.
Информация