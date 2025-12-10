В американский Конгресс внесён законопроект о выходе США из НАТО

В Палату представителей американского Конгресса внесен законопроект о выходе Соединенных Штатов из состава Североатлантического альянса. Его инициатором стал республиканец Томас Масси.

Стоит отметить, что его предложение не стало неожиданностью. Мотивирует его республиканец очень понятно для президента Дональда Трампа, который в обновленной Национальной стратегии делает упор на то, что Штатам пора заняться внутренними проблемами, а не тратить миллиарды долларов на союзников и не только.

Законодатель справедливо считает, что НАТО — это «реликт времен холодной войны», которая уже давно закончилась. Соединенным Штатам следует выйти из альянса, а высвободившиеся средства тратить на защиту своей страны, а не «социалистических государств». В официальном заявлении офиса конгрессмена указано:

НАТО было создано для противодействия Советскому Союзу, который распался более 30 лет назад. С тех пор участие США обошлось налогоплательщикам в триллионы долларов и по-прежнему сопряжено с риском вовлечения США в иностранные войны.

Законопроект HR 6508 предлагается называть «Закон о ненадежной организации» (Not A Trusted Organization Act, NATO Act) или более нейтрально «Закон о НАТО». Конгрессмен апеллирует к неоднократно озвученной позиции главы Белого дома о том, что Вашингтон не должен обеспечивать безопасность «всего мира», особенно когда большинство остальных членов альянса отказываются платить за свою оборону. Трамп еще до победы на выборах грозился выходом США из НАТО в случае, если остальные союзники по военному блоку не увеличат расходы на оборону до 5% ВВП своих стран.

В комментарии к законопроекту подчеркивается, что членство Соединенных Штатов в НАТО не соответствует интересам национальной безопасности страны. Масси указал, что Конституция США не предусматривает постоянного участия Вашингтона в зарубежных конфликтах. Законопроект предполагает, что президент США в соответствии со статьей 13 Североатлантического договора должен уведомить НАТО о выходе страны не позднее, чем через 30 дней после вступления в силу закона.

Масси не одинок в своей инициативе. Ранее его однопартиец, сенатор Майк Ли, внес в верхнюю палату Конгресса США аналогичный законопроект S.2174. О реакции остальных конгрессменов, как и мнения администрации Трампа, на эти инициативы пока ничего неизвестно. Но, как говорится, дыма без огня не бывает. Рютте, фон дер Ляйен, Каллас и прочим в Европе есть от чего еще больше напрячься.
  1. Дилетант Звание
    Дилетант
    +7
    Сегодня, 09:43
    Выход США из НАТО (если конечно он состоится и это не блеф против Еврокомиссии) будет означать конец этого антироссийского блока. Потому что европейцы его остатки просто "заболтают", решая кто из них главный.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      0
      Сегодня, 09:46
      А что ВПК США переходит на воду и хлеб ? Не будет НАТО не будет и Евросоюза.
      1. Дилетант Звание
        Дилетант
        +4
        Сегодня, 09:50
        ВПК США не продает свою продукцию "НАТО". Он продает конкретным странам, так что ничего не изменится. А Европа не пойдет на изменение "стандартов НАТО" просто потому, что у нее нет на это денег.
        1. Silver99 Звание
          Silver99
          0
          Сегодня, 09:57
          Да ладно. ВПК США включает в себя множество крупных компаний, таких как Lockheed Martin, Boeing, Raytheon и Northrop Grumman. Эти корпорации производят широкий спектр военной техники от боевых самолетов и кораблей до систем ПВО и ядерного оружия. Их доходы во многом зависят от государственных контрактов или вы думаете правительство США отдаст эту нишу Китаю, Индии или европейцам ? оставив своих работяг без работы, а себя без прибыли. Неужели не видите как Трамп душит налогами всех за пределами с целью перевести производство в США.
      2. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +1
        Сегодня, 10:19
        У ВПК США помимо НАТО две трети мира сидит на контрактах Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon Technologies (RTX) и General Dynamics. На сегодняшний день НАТО -серъезная политическая нагрузка на США. Впрочем они сами все решат ,а сегодня их больше интересует основной военный блок США и Австралии — трёхсторонний альянс AUKUS (АУКУС) с Великобританией.
      3. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 10:47
        Да кто их отпустит-то? Пусть помечтают
      4. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        0
        Сегодня, 10:48
        Цитата: Silver99
        Не будет НАТО не будет и Евросоюза
        В Гейропе давно уже болтают о создании своец европейской армии
    2. Павел Логачев Звание
      Павел Логачев
      0
      Сегодня, 10:18
      Не удивлюсь если через год появится новость о возможном вступлении США в БРИГС
      1. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        0
        Сегодня, 10:49
        Цитата: Павел Логачев
        Не удивлюсь если через год появится новость о возможном вступлении США в БРИГС
        В ОДКБ wink
    3. mark1 Звание
      mark1
      0
      Сегодня, 10:32
      Выход США из НАТО будет означать попытку локализации конфликта территорией европы, к чему всегда США и стремились еще с момента образования блока. В войну они вступят, но потом, для завершающего удара, когда все определится а противники будут обескровлены. Опыт ПМВ и ВОВ в помощь.
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 11:16
      Дилетант
      Сегодня, 09:43
      Выход США из НАТО (если конечно он состоится и это не блеф против Еврокомиссии) будет означать конец этого антироссийского блока. Потому что европейцы его остатки просто "заболтают", решая кто из них главный.

      hi Подождём принятия политических решений.
      А пока это смахивает на холостой выстрел рыжего нарцисса в надежде прижать, ускорить пропылесосить гейропейских союзников на 5% ВВП, как неоднократно заявлялось им самим и его командой бидэ ( штаб Фашингтона ).
      За свою безопасность гейропа должна платить матрасникам, закупая вооружения.
  2. Уарабей Звание
    Уарабей
    +5
    Сегодня, 09:44
    """Но, как говорится, дыма без огня не бывает. Рютте, фон дер Ляйен, Каллас и прочим в Европе есть от чего еще больше напрячься."""

    А им-то чего напрягаться? Их задача втравить население европы в войну с Россией по плану матрасов, а самим потом сквозануть в штаты, которые надеются (и сейчас всё для этого делают дистанциируясь от НАТО) что по ним ничего ядреного не полетит и "ограниченная" ядерная заваруха случится только на территории европы и России. По моему, сейчас именно этот план матрасы и продвигают.
    1. uralex Звание
      uralex
      0
      Сегодня, 10:24
      Их задача втравить население европы в войну с Россией по плану матрасов, а самим потом сквозануть в штаты
      Такая же мысль возникла: уж слишком маниакально ЕС хочет воевать с Россией, а США Европе в этом помогает, но хочет остаться в стороне. Для США это уже отработанная схема.
      1. Попуас Звание
        Попуас
        0
        Сегодня, 11:08
        yes ...ну да...не просто так бриты из ерорейха выпрыгнули... hi
  3. Silver99 Звание
    Silver99
    +4
    Сегодня, 09:44
    Популизм чистой воды, выйти не выйдут, а вот посадить НАТО на оплату всего и вся могут, так НАТО тогда и само распадется от непосильного финансового бремени, а добровольно отказываться от продажи оружия США не будут, опять же это инструмент политического влияния на Европу.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 10:00
      Цитата: Silver99
      выйти не выйдут, а вот посадить НАТО на оплату всего и вся могут, так НАТО тогда и само распадется от непосильного финансового бремени, а добровольно отказываться от продажи оружия США не будут, опять же это инструмент политического влияния на Европу.

      Так и продавать оружие, и влиять на Европу можно и "из вне". С этим у США все в порядке. А вот тратить деньги непосредственно на организацию НАТО - зачем? Пусть попробуют существовать без США.
  4. sergey4791 Звание
    sergey4791
    0
    Сегодня, 09:46
    Пошумят - да и кончится на этом
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 09:47
    ❝ В американский Конгресс внесён законопроект о выходе США из НАТО ❞ —

    — Выйти, конечно, не выйдут, но кое-кого в Европе поволноваться заставят ...
  6. Дырокол Звание
    Дырокол
    +1
    Сегодня, 09:48
    Не вспугните! Может прокатит!
    Хотя вероятность мала...
  7. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 09:48
    Дальше разговоров дело не пойдёт,держать на коротком "поводке" своих "партнёров" потом будет очень трудно...скорее всё ЭТО для того чтобы "партнёры" были посговорчивее,и тратили на "оборону" желаемые янками суммы.
  8. stankow Звание
    stankow
    +2
    Сегодня, 09:50
    Блефуют янки. Союзничков прижимают.
  9. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 09:51
    В Гейропах уже шальвары мокрые от такой перспективы.
  10. Тарелка Звание
    Тарелка
    +1
    Сегодня, 09:53
    Как тут верно заметили другие комментаторы, такое предложение почти 100% не пройдёт - за это можно даже не переживать. Но, как известно, всё начинается с малого. То, что такая идея вообще была озвучена через законопроект, показатель происходящих перемен.
  11. olbop Звание
    olbop
    +1
    Сегодня, 09:57
    Скорее всего, это популистский вброс, нежели законопроект с серьезными перспективами.
    Но "капля камень точит" и потихоньку воздействует на общественное мнение и политическую атмосферу в стране.
  12. AleksT Звание
    AleksT
    +1
    Сегодня, 10:16
    Это может означать, что США готовятся к войне НАТО с Россией и не хотят принимать в этой войне прямое участие, т.к. не хотят чтобы туда к ним прилетело
  13. Десница ока Звание
    Десница ока
    +1
    Сегодня, 10:21
    Опиум для народа...))) Как жу нас любят цепляться за подобные статьи и потом, мечтая что так и будем, с упоением обсасывать))).
    Зачем сша выходить из нато, которые они создали и полностью контролируют? Посредством него, держат Европу в полной зависимости и тп. Никогда сша, понятное дело, не разрушат то, что сами долго и упорно создавали, свой инструмент силы и влияния на ес и тп. Любому разумному это понятно...
    1. михаил3 Звание
      михаил3
      0
      Сегодня, 12:13
      Цитата: Десница ока
      Опиум для народа.

      Ага. Все кругом дураки.... Есть такая государственная мудрость) - "хочешь разорить небольшую страну? Подари ей линкор") Дальше пояснить?
      1. Десница ока Звание
        Десница ока
        0
        Сегодня, 12:38
        Не стоит... А так то, по факту - абсолютное большинство людей - подобны стаду баранов, да, с очень скудными, разумными, логическими и аналитическими способностями, с отсутствием настоящих важных знаний о мире, законах бытия, силах действующих в нем, чем они движемы и почему... и тп. И поэтому, всегда эти профанские невежественные массы, находятся под управлением более сильных и знающих "пастухов", которые обманывают, двигают и оперируют ими, в том числе сознанием их, так как выгодно себе, и как позволяют им их продвинутые способности, знания, которыми пастухи, конечно же, не делятся с профанами, а наоборот отгораживают всячески. Ну и тп.
  14. senima56 Звание
    senima56
    0
    Сегодня, 10:40
    "В американский Конгресс внесён законопроект о выходе США из НАТО." А интересно было бы посмотреть, как завертится Гейропа если это действительно произойдёт! request fool lol lol
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 13:13
      Смешнее всего было бы на Украину посмотреть.
  15. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:47
    В американский Конгресс внесён законопроект о выходе США из НАТО
    Хороший законопроект. Надеюсь он наберёт достаточное число голосов, а президент его подпишет
  16. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 11:02
    В Палату представителей американского Конгресса внесен законопроект о выходе Соединенных Штатов из состава Североатлантического альянса.

    Бла бла бла. Дым и зеркала. Следите за руками...
  17. Oldi Звание
    Oldi
    0
    Сегодня, 11:09
    Американцы всё таки умные люди, бизнес бизнесом, но чувство самосохранения работает исправно. Хорошо сливки снимать находясь в стороне и поставляя кучу всего обезумившим милитаристам. И не при делах вроде, в случае серьёзного замеса.
  18. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 11:16
    Красота. Колоссальная военная индустрия США покорно самоликвидируется)) Напоминает ситуацию, когда одна мадам в США нашла старинные документы, по которым оказалось, что ей принадлежит большая часть земель, на которых стоит Лос-Анджелес) Во времена основателей США такое было нередко.
    И что же случилось? Была экспертиза - документы подлинные. И тут, прямо так внезапно), исчезает сначала сама мадам, а потом и бумаги. Раз - и нету!
    Мужик пиарится, конечно. Запусти он такой процесс всерьез, и от него даже дымящихся ботинок не останется...
  19. _DD_ Звание
    _DD_
    0
    Сегодня, 11:27
    А если без шуток, реально сколько США высвободят средств если прекратят вкладываться в антиРоссийский и антиКитайский психоз
    1. михаил3 Звание
      михаил3
      0
      Сегодня, 12:10
      Без шуток средства эти высвободятся из рук людей, которые правят США. И эти люди разом перестанут быть правителями колоссальной страны, и станут пенсионерами, исключенными из "денежной реки". Деньги не принадлежат хозяевам денег, на самом деле. Они текут мимо них... мимо всех.
      Хозяин денег погружает в поток руку и направляет какие то струи по своему усмотрению. На этом строится власть и возможности богачей. Но, как только доступ к реке пропадает, эти люди сразу перестают представлять какую то ценность. У них больше нет возможности направлять потоки, значит, они никому не нужны, их никто уже не прикрывает!
      То есть они беззащитны (хоть армию охраны найми, не поможет) но обладают ценнейшей информацией и каким то кусочком денег. Жизнь их продлится совсем недолго... Выхода из их ситуации нет. Так что американский ВПК будет сражаться, в их положении легче страну уничтожить, чем лишиться власти. Такая вот история...
    2. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 13:16
      Цитата: _DD_
      реально сколько США высвободят средств если прекратят вкладываться в антиРоссийский и антиКитайский психоз

      Гораздо меньше средств, которые США перестанут получать в результате утраты своего доминирующего положения.