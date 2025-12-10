Цель - Калининградская область, НАТО активизировалось близ западного региона РФ
На западных границах России снова активизировалась НАТО, боевые корабли и самолеты альянса все чаще появляются у границ Калининградской области, в Москве не исключают провокаций на Балтике.
Противостояние России и Европы усиливается, заявления о якобы подготовке Москвой «нападения» на европейские страны не сходят со страниц газет, поддерживаемые определенными силами. Европа готовится к войне с Россией, увеличивая военные бюджеты. Громче всех выступают политики Великобритании, Германии и Франции, обвиняя Россию в «агрессии». То есть свои войска к российским границам подвинули они, а «агрессию» проявляет Россия.
В последнее время самолеты стран НАТО активизировались не только на южном направлении над Черным морем, но и на Балтике, уже в открытую отрабатывая удары по Калининградской области. Да и кораблей западных ВМС стало гораздо больше. Не исключено, что противник готовит некие провокации с целью дальнейших обвинений России и эскалации конфликта. Солирует в этом деле, конечно же, Британия со своими чрезмерно раздутыми амбициями, которой очень сильно мешает Россия.
В Европе почему-то уверены, что Россия в случае войны будет воевать только обычными средствами, не используя ядерное оружие. Но, как заявил недавно российский президент, это на Украине мы действуем осторожно, потому что украинцы — это братский народ. В Европе такого не будет. И если европейские политики инициируют войну, то России будет «не с кем там разговаривать».
Информация