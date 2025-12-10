Цель - Калининградская область, НАТО активизировалось близ западного региона РФ

На западных границах России снова активизировалась НАТО, боевые корабли и самолеты альянса все чаще появляются у границ Калининградской области, в Москве не исключают провокаций на Балтике.

Противостояние России и Европы усиливается, заявления о якобы подготовке Москвой «нападения» на европейские страны не сходят со страниц газет, поддерживаемые определенными силами. Европа готовится к войне с Россией, увеличивая военные бюджеты. Громче всех выступают политики Великобритании, Германии и Франции, обвиняя Россию в «агрессии». То есть свои войска к российским границам подвинули они, а «агрессию» проявляет Россия.



В последнее время самолеты стран НАТО активизировались не только на южном направлении над Черным морем, но и на Балтике, уже в открытую отрабатывая удары по Калининградской области. Да и кораблей западных ВМС стало гораздо больше. Не исключено, что противник готовит некие провокации с целью дальнейших обвинений России и эскалации конфликта. Солирует в этом деле, конечно же, Британия со своими чрезмерно раздутыми амбициями, которой очень сильно мешает Россия.

В Европе почему-то уверены, что Россия в случае войны будет воевать только обычными средствами, не используя ядерное оружие. Но, как заявил недавно российский президент, это на Украине мы действуем осторожно, потому что украинцы — это братский народ. В Европе такого не будет. И если европейские политики инициируют войну, то России будет «не с кем там разговаривать».
  1. Livonetc Звание
    Livonetc
    -1
    Сегодня, 09:59
    "Россия в случае войны будет воевать только обычными средствами"
    Сперва и обычных средств будет достаточно.
    Для зачистки балтийской лужи.
    А потом и видно будет.
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +5
      Сегодня, 10:10
      Очень ошибаетесь. Если блок начнет военные действия Россия ответит ЯО. Остров над европой надо стереть первым.
      1. ЛМН Звание
        ЛМН
        +3
        Сегодня, 10:39
        Цитата: Mitos
        Очень ошибаетесь. Если блок начнет военные действия Россия ответит ЯО. Остров над европой надо стереть первым.

        Не думаю,что остров будет первой целью.
      2. Vitaly.17 Звание
        Vitaly.17
        +1
        Сегодня, 11:03
        ЯО это ящик пандоры. Ни кто в здравом уме первым применять его не будет. Магнатам, олигархам, политическим кукловодам нужны рабы и работающая экономика, а не ее руины. Они даже Гитлеру не разрешили применить химическое оружие.
      3. Denis_999 Звание
        Denis_999
        +1
        Сегодня, 11:44
        Эмм... А, предположим, что мотопехота НАТО ( неважно, чья - польская, немецкая ) умудрится зайти в Калининградскую область и повторит прецедент Зеленского, когда тот планировать захват Курской области вместе с АЭС в обмен на занятый нами Донбасс.
        Зайдут в Калининград, займут в домах этажи вперемешку с нашими гражданским, тем под угрозой расстрела прикажут сидеть по квартирам.

        И...? "Орешником" будете всю эту НАТу "выковыривать", "ядеркой"?

        Я к тому, что народ на ненужном "расслабоне" слишком увлекается рассуждениями о "больших дубинках", типа, "а мы бахнем!". НЕ ВЕЗДЕ такой "дубинкой" можно размахнуться, ДАЛЕКО НЕ ВЕЗДЕ....
  2. Уарабей Звание
    Уарабей
    +6
    Сегодня, 09:59
    Чем хуже у укропа дела на фронте, тем больше они выпрыгивают из штанов в попытках стращать Россию.
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 10:03
    Наиболее наглые Эстония, Литва, Латвия...поразительно...чем мельче клоп в НАТО, тем он наглее.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 10:08
      Так это закономерно. Эти шавки надются что на них обратят внимание и они начнут получать за это ну хоть какие-никакие, но преференции.
    2. Правдодел Звание
      Правдодел
      +3
      Сегодня, 10:34
      Наиболее наглые Эстония, Литва, Латвия...поразительно...чем мельче клоп в НАТО, тем он наглее.

      На то есть прекрасная русская поговорка: мал клоп, да, вонюч...
    3. Комментарий был удален.
  4. ростов-папа Звание
    ростов-папа
    +1
    Сегодня, 10:04
    как обычно случись какая нибудь заваруха , европейские "лидеры" как обычно будут прикрываться мирными жителями своих стран , мы же добрые , уже проходили это .
  5. Ростислав_ Звание
    Ростислав_
    +2
    Сегодня, 10:04
    Господа идут проторенной дорожкой... А. А. Гитлер с о своей шайкой обвинял СССР в подоговке нападения. Да и в новейшей истории, не совсем давно, кто-то со своей шайкой кого-то с другой шайкой обвинял в подготовке нападения и даже карты (секретные) с планами показывали, чтобы оправдать упреждающий удар ( внезапно и без объявления ) Только вот как-то по тупому вышло bully
  6. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    -3
    Сегодня, 10:06
    В Европе почему-то уверены, что Россия в случае войны будет воевать только обычными средствами

    как заявил недавно российский президент
    Потому что с бомонда облетели все понты в процессе СВО.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 10:12
      Точно. И вот именно поэтому этот понтовый бомонд ссыт с Россией напрямую воевать, используя для этого тупоголовых побратимов.
  7. DirtyLiar Звание
    DirtyLiar
    -2
    Сегодня, 10:08
    Вот выйдут США из НАТО (законопроект уже готовится) и посмотрим - чей там флот не особо ржавый (британский так точно прогнил насквозь).
  8. Sergey39 Звание
    Sergey39
    +4
    Сегодня, 10:13
    Зачем автор Владимир Лыткин, написал - это? НАТО давно проводят учения, наши силы в Калининградской области в «ответку», устраивают полеты наших самолетов, стоит постоянный грохот от взлетающих самолетов и корабли выходят в море из Балтийска, с проведением стрельб, вплоть до закрытия районов Балтики. На днях английский адмирал «выплакивал увеличенный бюджет», сетуя на активность наших разведывательных кораблей и ПЛ. А, когда происходит проход наших боевых кораблей или ПЛ по Ла Маншу, то это для них «трагедия».
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 10:52
      И вообще- зарыть под областю заряд - типа " Кузьминой матери" И предупредить, что в случае чего - того. Вот поверят ли уже...
  9. Десница ока Звание
    Десница ока
    -2
    Сегодня, 10:15
    На западных границах России снова активизировалась НАТО, боевые корабли и самолеты альянса все чаще появляются у границ Калининградской области, в Москве не исключают провокаций на Балтике.

    Противостояние России и Европы усиливается

    Странно у автора получается...- активизировалось НАТО, а противостояние России с Европой только, усиливается.. А как насчет сша? - это ведь они главные и направляющие в нато, они обеспечивают около 70% его бюджета, но по мнению автора, как бы не причем? И, да, не только Европа увеличила свои военные бюджеты, но и сша, значительно. Зачем главного агрессора выводить за скобки - не понимаю....
    1. DirtyLiar Звание
      DirtyLiar
      0
      Сегодня, 10:25
      А вы соседнюю новость почитайте. США готовят законопроект выхода из НАТО. Пока на уровне инициатив отдельных конгрессменов. Но, если будет сохраняться тенденция... Отсюда и прыжки и обвинения РФ в агрессии.
      1. Десница ока Звание
        Десница ока
        +2
        Сегодня, 10:38
        Так я почитала и даже ответила уже там))). Проэкты все эти - ничто, пыль в глаза недругам и тп. Никогда сша не выйдут из НАТО, более того, именно при Трампе они увеличили его бюджет, просто заставив европейцев вкладываться в 2.5 раза больше, ну и свои вливания, естественно продолжают.. О каком реальном распаде НАТО может вообще идти речь, при очевидных противоположных тенденциях в нем?.
    2. Магог_ Звание
      Магог_
      0
      Сегодня, 11:09
      Зачем главного агрессора выводить за скобки - не понимаю...
      В данном случае сша - не главный агрессор, а главный подстрекатель. Воевать с Россией - та ещё идея. Трамп борется с "глобалистами" у себя внутри штатов, а в ЕС у него возможности никакие ( Венгрия и Словакия на уровне микробов ). Если европейское НАТО так рвётся воевать, то в случае военной заварухи штатам придётся вписаться за своих союзников..., в ядерный конфликт ! Оно им надо ? А подстрекать и нехило продавать оружие и энергоресурсы - пожалуйста. Выход из НАТО сша в свете сказанного - полне здравая идея, но насколько это осуществимо, поглядим ?
      1. Десница ока Звание
        Десница ока
        +1
        Сегодня, 12:09
        Нет, именно сша это главный агрессор, а не подстрекатель. Их вложения в вооружение и помощь укре - самые большие, за все время, из всего блока нато. Они планировали и организовывали сегодняшний конфликт с Украиной, первыми стали накачивать ее вооружением и тп. Они все решают в нато и двигают им. Они заставляют европейцев имея полную власть над ними, увеличивать свои военные бюджеты, закупать на них все нужное для укры и отправлять ей. Они заставляют Европу и другие страны отказаться от наших нефтегазовых ресурсов и много чего другого. В общем, главные как в нато, так и во всей антироссийской компании его - именно сша, и это объективные неопровержимые факты...
        Далее, вы можете сколько угодно заявлять что Трамп борется с глобалистами, против них и тп., основываясь на его голословных словах об этом, но по факту он сам миллиардер и порожден и допущен к власти в сша, теми самыми глобалистами, издавно правящими кругами сша. По факту никакой борьбы с ними он не ведет. Все это ложь.
        Если европейское НАТО так рвётся воевать

        Какое "европейское нато", вообще? Вот же иезуиты над умами масс поработали продуктивно)))). Есть одно НАТО, во главе с сша, никакого европейского или какого иного - не существует в природе, априори. Все что делает нато антироссийского, всю помощь которую оказывает укре, проводит учения на наших границах, расширяется , угрожает нам и тп. - все это происходит под не просто участием, но именно жестким предводством сша. Это так же - факт.
        И, только по одной причине, лжец Трамп и подобные ему, заявляют что сша не при чем, только посредник, продавец или кто еще, что счас выйдут из нато и тп., как раз по указанной вами - не хотят прямого ядерного столкновения с РФ, боятся за свои шкуры и своей главной вотчины. А так, сша не просто за одно со своими европейскими вассалами, а повторяю, полностью руководят всеми действиями членов нато, посредством управления ими.
        Ваши же слова, никак не аргументы и ничем, кроме лживых слов Лукавых не подтверждены. Все факты, настоящие воинственные, антироссийские действия сша - доказывают обратное. А вы как раз яркий пример того - кто сам обманываться рад))).
        1. Магог_ Звание
          Магог_
          +1
          Сегодня, 12:39
          А вы как раз яркий пример того - кто сам обманываться рад))).
          Ладно, пусть будет так ! Поживём - увидим ! 🙃
  10. My_Log_In Звание
    My_Log_In
    -1
    Сегодня, 10:30
    Не так давно наткнулся на книжку (серию из трёх) "Абрамсы в Химках". Понятно, что пропаганды много и урапатриотизм зашкаливает, но начало конфликта с захватом Калининградской области достаточно толково и ярко расписано. Равно как и нежелание РФ применить ЯО. Даже по действующему Главе автор "проехался" слегка (за что, я так думаю, третья часть в открытом доступе отсутствет). Это я к чему всё: если будем ждать, выражать "решительные протесты" и "безоговорочно осуждать" - потеряем точно. Понятно, что неокончательно, правда возвращать придётся большой кровью. Может быть не доводить до этого? (вопросы риторические, пишу с дивана)
  11. Mike777 Звание
    Mike777
    +1
    Сегодня, 10:35
    NATO will never go to war with Russia, the understand the consequences but the believed in so much controlled conflict like Russia vs Ukraine, India vs Pakistan, Iran vs Israel. The believe the can attack Russia while Russia respond with a conventional weapons, meaning Britain, france and Washington won't feel the war.The believe Russia we never dare use nuclear weapons and strategic missiles, it will be controlled quickly, but that will become there weakness. The president has already said it all there will be no one to negotiate with, Europe will become a waste land. Russia and NATO war will end in both sides completely destroying each other, but there greatest trauma is how to destroy Russia and preserve NATO countries but it is completely impossible, the whole of Europe and US will burn and become waste lands. And that will be the greatest independence for Africans, we are praying hard for this to happen faster
    1. My_Log_In Звание
      My_Log_In
      -1
      Сегодня, 10:53
      По данным Financial Times, по мере эскалации российской кампании «гибридной войны» против Европы, включающей бомбардировки железнодорожных сетей в Польше, попытки терактов на борту грузовых самолетов и непрерывные полеты неопознанных беспилотников над военными базами и критически важной инфраструктурой в Дании, Франции и Германии, Военный комитет НАТО, как сообщается, провел секретные обсуждения и начал рассматривать «превентивные военные удары» для предотвращения дальнейшей эскалации со стороны России, которая может привести к потенциальной полномасштабной войне с НАТО.
  12. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 10:43
    Цель — Калининградская область. Альянс НАТО активизировался.
    В Европе почему-то уверены, что Россия в случае войны будет воевать только обычными средствами, не используя ядерное оружие.
    Наверное, есть предпосылки к такому выводу у НАТО?