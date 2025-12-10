Возврат русских названий на Украине: на картах Яндекса - исторические топонимы
«Яндекс Карты» снова показывают украинские города под их старыми названиями – Днепропетровск, Елизаветград и Кузнецовск. Это заметили после сравнения отображения в российских сервисах и западных. Кто именно стал автором правок, неизвестно, но важно то, что сам сервис не спешит исправлять изменения.
Теперь на карте можно увидеть привычные для многих топонимы: Днепропетровск в Днепропетровской области, Кузнецовск в Ровенской и Елизаветград в Кировоградской.
Интересно, что Днепр опять стал Днепропетровском, а не Екатеринославом, как он именовался в 1776-1796 и в 1802-1926 годах, тогда как Кропивницкий «откатили» сразу до Елизаветграда, минуя советский топоним Кировоград.
Google ничего менять не стал. Если искать Днепропетровск – сервис Google Maps выдаёт «Днепр», Кузнецовск идет как «Вараш», а Елизаветград отображается как «Кропивницкий». То же самое и на картах, и в поиске.
На переименование Покровска в прежний Красноармейск и Каменского в Днепродзержинск у Яндекса запала пока что не хватило.
Тема исторических названий в России стала снова обсуждаться после идеи Российского военно-исторического общества – предлагалось использовать только традиционные варианты и не учитывать украинские переименования последних лет. В администрации президента такую инициативу встретили спокойно, заявив, что она вполне уместна и лишена политических целей.
Помощник президента Владимир Мединский тоже выступил за такой подход. По его словам, возвращение старых названий – это не про политику, а про отношение к собственной истории и к языку, на котором эти названия существуют уже больше века.
Информация