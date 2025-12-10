Возврат русских названий на Украине: на картах Яндекса - исторические топонимы

«Яндекс Карты» снова показывают украинские города под их старыми названиями – Днепропетровск, Елизаветград и Кузнецовск. Это заметили после сравнения отображения в российских сервисах и западных. Кто именно стал автором правок, неизвестно, но важно то, что сам сервис не спешит исправлять изменения.

Теперь на карте можно увидеть привычные для многих топонимы: Днепропетровск в Днепропетровской области, Кузнецовск в Ровенской и Елизаветград в Кировоградской.




Интересно, что Днепр опять стал Днепропетровском, а не Екатеринославом, как он именовался в 1776-1796 и в 1802-1926 годах, тогда как Кропивницкий «откатили» сразу до Елизаветграда, минуя советский топоним Кировоград.

Google ничего менять не стал. Если искать Днепропетровск – сервис Google Maps выдаёт «Днепр», Кузнецовск идет как «Вараш», а Елизаветград отображается как «Кропивницкий». То же самое и на картах, и в поиске.

На переименование Покровска в прежний Красноармейск и Каменского в Днепродзержинск у Яндекса запала пока что не хватило.

Тема исторических названий в России стала снова обсуждаться после идеи Российского военно-исторического общества – предлагалось использовать только традиционные варианты и не учитывать украинские переименования последних лет. В администрации президента такую инициативу встретили спокойно, заявив, что она вполне уместна и лишена политических целей.

Помощник президента Владимир Мединский тоже выступил за такой подход. По его словам, возвращение старых названий – это не про политику, а про отношение к собственной истории и к языку, на котором эти названия существуют уже больше века.
24 комментария
Информация
  1. Andobor Звание
    Andobor
    +6
    Сегодня, 11:06
    Да в названиях придётся разбираться,
    четыре варианта: имперские, советские, украинские и российские.
    1. михаилл Звание
      михаилл
      0
      Сегодня, 11:09
      Цитата: Andobor
      Да в названиях придётся разбираться,
      четыре варианта: имперские, советские, украинские и российские.

      А еще немецкие и польские.
      1. Andobor Звание
        Andobor
        +1
        Сегодня, 11:11
        Цитата: михаилл
        А еще немецкие и польские.

        Да, ещё много тюркских, но они всё в имперские попадают.
        1. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          +1
          Сегодня, 11:25
          Цитата: Andobor
          Да, ещё много тюркских, но они всё в имперские попадают.

          Так «Красный Серп» или «Миндюкино»?
          А мнение жителей снова никого не интересует?
      2. eugen_caro Звание
        eugen_caro
        0
        Сегодня, 13:38
        ага- литовцев здорово бесит ,когда я в разговоре называю вильно- ковно вместо их названий... laughing
    2. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      +2
      Сегодня, 11:28
      Начать бы у себя со Сталинграда и не только на годовщину Победы.
      Но надо признать, в том же Google Maps ещё полно старых советских наименований улиц, даже в самых бандеровских городах и селах Западной Украины. И тут вопрос, будут ли возвращать советские наименования новые власти Украины, если такая страна останется на карте лояльной к России? Или убрав имена нациков шухевичей и бандер, не станут возвращать имён Ленина, Калинина, Дзержинского и др., а придумают совершенно новые названия?
    3. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      +4
      Сегодня, 11:38
      Да в названиях придётся разбираться,
      четыре варианта: имперские, советские, украинские и российские.
      Подчеркну очевидное...
      Кто город построил, тот его и назвал (как родители своего ребёнка).
      И никто не имеет права менять наименование того, что не создавал!
      Вот... построит... точнее - ЕСЛИ построит т.н бывш. "украина" город (село, деревню... хотя бы ХУТОР!), вот пусть потом его и называет.
      Поэтому... пусть "Артёмовский завод шампанских вин" работает (и радует нас!) в Бахмуте. drinks
      1. Andobor Звание
        Andobor
        +2
        Сегодня, 11:50
        Цитата: Смею_заметить_
        никто не имеет права менять наименование того, что не создавал!

        Да, согласен, на Украине есть всего один населённый пункт построенный за годы украинской независимости, это Вильча под Волчанском, туда они чернобыльцев переселяли, сейчас российская армия заканчивает его штурм, уверен на это название ни кто не будет покушаться, даже если оно украинское.
  2. carpenter Звание
    carpenter
    +5
    Сегодня, 11:06
    По его словам, возвращение старых названий – это не про политику, а про отношение к собственной истории и к языку, на котором эти названия существуют уже больше века.
    На Украине нет истории, она началась с истории лимитрофа 1991 года.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 11:29
      Цитата: carpenter
      На Украине нет истории, она началась с истории лимитрофа 1991 года.

      На Украине извращена история и не видно будущего...А так:
      Тиха украинская ночь.
      Прозрачно небо. Звезды блещут.
      Своей дремоты превозмочь
      Не хочет воздух. Чуть трепещут
      Сребристых тополей листы.

      Поэма А. С. Пушкина «Полтава» была написана в 1828 году.
      1. Смею_заметить_ Звание
        Смею_заметить_
        +2
        Сегодня, 11:42
        Тиха украинская ночь.
        Парадокс!
        Ночь - была, а царства - не было... belay
        1. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          +2
          Сегодня, 11:51
          Цитата: Смею_заметить_
          Парадокс!
          Ночь - была, а царства - не было...

          Мы в этих парадоксах, «как в сору роемси»...
          Город Санкт-Петербург а область Ленинградская...
          Тут скорее всего «украинская» практически как «беломорская» или «крымская»...У нас есть Золотое кольцо России, но никто не станет суздальскую или владимирскую ночь отождествлять с государством...
          1. Смею_заметить_ Звание
            Смею_заметить_
            +2
            Сегодня, 11:52
            Тут скорее всего «украинская» практически как «беломорская» или «крымская»..
            good
  3. Chersky Звание
    Chersky
    +1
    Сегодня, 11:10
    А Покровск с Мирноградом так и остались. Такое ощущение, что просто кто-то троллит украинцев)
  4. север 2 Звание
    север 2
    +3
    Сегодня, 11:16
    Можно предположить , что поскольку на гербе России сейчас не нашлось места серпу и молоту а ко всем атрибутам имерской-царской власти вернули и кресты (что безусловно есть очень правильно ) , то можно предположить , что с названиями топонимов так не случиться . Должно быть научно-исторически умное решение части топонимов сохранить названия советских времён , а остальным городам вернуть названия России царско- имперских времён.
    И это не только на Украине , хотя именно с возвращения этих окраин русских земель в состав России и начинается
    восстановление империи с последующей монархией без династии .
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +3
      Сегодня, 11:43
      Цитата: север 2
      Должно быть научно-исторически умное решение части топонимов сохранить названия советских времён , а остальным городам вернуть названия России царско- имперских времён.


      Самое правильное, оставлять исторические названия, данные по рождению...Или связанные с историческими событиями большой важности...
    2. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      +1
      Сегодня, 11:45
      восстановление империи с последующей монархией без династии .
      Это как?!!..
      Оставить президентскую республику?..
      Зачем нам Лидер, которого мы должны будем менять регулярно раз в четыре года?!..
      Как масляный фильтр - расходник lol
  5. oldzek Звание
    oldzek
    0
    Сегодня, 12:03
    переименований сколько их было ...просто кошмар!в окрестностях Ленинграда был городок Троцк .не верите ?проверьте.так что мое мнение;названный при рождении должен и жить с этим именем.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 12:20
      Цитата: oldzek
      переименований сколько их было ...просто кошмар!в окрестностях Ленинграда был городок Троцк .не верите ?проверьте.так что мое мнение;названный при рождении должен и жить с этим именем.

      У нас есть село Канавка.
      И все местные смущаются
      -" ты где родился ?
      "- в Канавке belay belay belay "
      1. oldzek Звание
        oldzek
        0
        Сегодня, 12:22
        ну и что?ведь не в канаве?
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          +1
          Сегодня, 12:30
          Цитата: oldzek
          ну и что?ведь не в канаве?

          А вы скажите это про себя любому незнакомцу и вы увидите в зависимости от его культурности - от улыбки и до ржача
          1. oldzek Звание
            oldzek
            +1
            Сегодня, 12:35
            Ох,Сергей,что я только не слышал когда моей была мамина фамилия.какие звучали прозвища.не стоит обижаться на ...скажу мягко..на малограмотных.
  6. Черчиль Звание
    Черчиль
    0
    Сегодня, 12:49
    А в Казахстане переименовать города на картах слабо ?
  7. g_ae Звание
    g_ae
    0
    Сегодня, 13:35
    Вот интересно, на Украине старые русские названия возвращать собрались, а что чечены названия русских и казачьих послений и станиц меняют, никого не колышит? Видимо это другое? А ведь там тоже русская кровь лилась.