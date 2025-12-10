Минфин отмечает значительное снижение доли нефтегазовых доходов в бюджете России
Западные страны вводят против России санкции, заявляя, что Россия якобы получает львиную долю доходов от торговли энергоресурсами. Однако, как показывают данные российского Минфина, основные доходы российский бюджет получает из других источников.
Согласно предварительным данным поступления доходов в российский бюджет за январь — ноябрь этого года, общий доход федерального бюджета составил 32 900 млрд рублей. Из этой суммы от продажи нефти и газа Россия получила всего 8 029 млрд рублей, тогда как доходы из других источников составили 24 871 млрд рублей.
Как подчеркнули в Минфине, наблюдается тенденция уменьшения доли нефтегазовых доходов в федеральном бюджете и рост ненефтегазовых по сравнению с прошлым годом. В частности, показатели по нефти и газу уменьшились на 22,4%, тогда как по другим источникам прибавили 11,3%.
В то же время отмечается, что снижение доли от нефтегазовых доходов связано, в том числе, со снижением средней цены на энергоносители.
По итогам января-ноября 2025 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 4 276 млрд рублей, что на 3 914 млрд рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года.
