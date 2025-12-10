Минфин отмечает значительное снижение доли нефтегазовых доходов в бюджете России

Западные страны вводят против России санкции, заявляя, что Россия якобы получает львиную долю доходов от торговли энергоресурсами. Однако, как показывают данные российского Минфина, основные доходы российский бюджет получает из других источников.

Согласно предварительным данным поступления доходов в российский бюджет за январь — ноябрь этого года, общий доход федерального бюджета составил 32 900 млрд рублей. Из этой суммы от продажи нефти и газа Россия получила всего 8 029 млрд рублей, тогда как доходы из других источников составили 24 871 млрд рублей.



Как подчеркнули в Минфине, наблюдается тенденция уменьшения доли нефтегазовых доходов в федеральном бюджете и рост ненефтегазовых по сравнению с прошлым годом. В частности, показатели по нефти и газу уменьшились на 22,4%, тогда как по другим источникам прибавили 11,3%.


В то же время отмечается, что снижение доли от нефтегазовых доходов связано, в том числе, со снижением средней цены на энергоносители.

По итогам января-ноября 2025 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 4 276 млрд рублей, что на 3 914 млрд рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года.
  1. Andobor Звание
    Andobor
    +3
    Сегодня, 10:47
    Цена на нефть за год упала на 14% и доллар грохнулся почти на 30% вот нефтегазовые доходы и упали.
  2. APASUS Звание
    APASUS
    -4
    Сегодня, 10:48
    ВПК раскрутили на полную, пусть теперь военные заводы зарабатывают деньги в бюджет.
    1. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      +5
      Сегодня, 11:02
      Цитата: APASUS
      ВПК раскрутили на полную, пусть теперь военные заводы зарабатывают деньги в бюджет.

      Есть только один нюанс - при капитализме недостаточно произвести товар, его необходимо продать. А вот с этим пока серьезные проблемы. Если, к примеру, снаряд продан за кордон, то за него на счет предприятия ВПК приходят деньги, которые частично идут на зарплату работникам, частично в бюджет. А если снаряд выпущен из орудия на СВО, то он улетел и помахал ручкой и заработную плату работникам ВПК нужно уже изыскивать из других источников - тех же нефтяных доходов
      1. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 11:39
        основные доходы российский бюджет получает из других источников.

        Если бы на должный уровень подняли легкую промышленность (это то, чем жители страны пользуются каждый день), то бюджет получил бы большой плюс. Еще есть административные наказания (штрафы) для хамов, потому предлагаю повысить и унифицировать способы их взыскания . Шире использовать конфискацию для казнокрадов и взяточников.
      2. ettore Звание
        ettore
        +2
        Сегодня, 12:07
        Цитата: Ате_ист
        А если снаряд выпущен из орудия на СВО, то он улетел и помахал ручкой и заработную плату работникам ВПК нужно уже изыскивать из других источников - тех же нефтяных доходов

        Почему то упорно не желают увеличивать объём переработки нефти в самой России, предпочитая продавать сырьё за рубеж а там покупать продукт передела но уже дороже, тем самым нивелируя доходы от экспорта. И вот только не надо мантр про маленький рынок в России.
      3. APASUS Звание
        APASUS
        +1
        Сегодня, 12:33
        Цитата: Ате_ист
        А вот с этим пока серьезные проблемы.

        На сколько я знаю ,некоторые предприятия отказываются от экспорта ,в силу отсутствия мощностей. А часть инфы просто не озвучивают ,слишком деликатная это сфера ,торговля оружием.
  3. Inженегр Звание
    Inженегр
    +3
    Сегодня, 10:49
    что Россия якобы получает львиную долю доходов от торговли энергоресурсами.

    Эммм... а четверть это типа не львиная доля?
    1. Andobor Звание
      Andobor
      -2
      Сегодня, 10:55
      Цитата: Inженегр
      Эммм... а четверть это типа не львиная доля?

      После половины - нет.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 11:19
      Тут другое.Посчитайте цифры.Значительно уменьшились поступление в бюджет.Не важно снижение нефтегазовых доходов,важно то,что всего в бюддет меньше идет
      1. Andobor Звание
        Andobor
        -2
        Сегодня, 11:31
        Цитата: dmi.pris1
        Значительно уменьшились поступление в бюджет.

        объем доходов федерального бюджета в январе-ноябре 2025 года составил 32 900 млрд рублей2, что на 0,7% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2024 года.
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +1
          Сегодня, 11:39
          Вы играете лукавыми,абсолютными цифрами.В бюджете явно не хватает денег.
          1. Andobor Звание
            Andobor
            0
            Сегодня, 11:58
            Цитата: dmi.pris1
            В бюджете явно не хватает денег.

            А вы путаете понятия, доход бюджета, расходная часть бюджета, дефицит бюджета, растёт доход, я цифры привёл, но растёт и расход, растёт дефицит.
            А вы утверждаете что падает доход, это неправда.
  4. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +2
    Сегодня, 10:50
    Автор скромно умолчал, что 45,2 % это оборотные доходы и сборы, 12 % налог на прибыль и НДФЛ.
    Граждане государству выгоднее нефтегазовых доходов.
    1. Комментарий был удален.
  5. Десница ока Звание
    Десница ока
    +3
    Сегодня, 10:59
    Ну все логично.., война на истощение продолжается. Разнос наших нпз, удары по танкерам, давление сша на страны закупающие наши ресурсы, вторичные санкции Трампа и тп. - естественно сказываются, крайне негативно и приводят к такому значительному падению доходов. И, мне просто смешно, когда кто-то на голубом глазу, притом из экспертной среды, заверяет что ничего страшного и особо плохого для нас такие потери нефтегазовых доходов не несут, что мы дескать другими доходами их перекрываем и тп. Однако, как бы пропагандистская машина не работала успешно, внушая обывателям что все ок, на экономике уже достаточно явно эти негативные факторы сказываются, и будет все хуже и заметнее последствия.
    1. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      +2
      Сегодня, 11:14
      Цитата: Десница ока
      негативные факторы сказываются, и будет все хуже

      Ни кто не спорит, что идет противостояние экономик России и НАТО. При соотношении 1:20 результат кажется очевидным. Но дело в том, что россиянам нечего терять кроме своих цепей, а на Западе не только отвыкли жить бедно, но и не могут делать это за свой счет. Поэтому становление многополярного мира и экономики, где страны стремятся обеспечивать своими товарами платежеспособность собственных валют, а не европейских или американских, позволяет снизить острые углы.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 11:25
        Как бы так.Только и россияне стали во многом другие,и есть что терять кроме цепей.Скажите,насколько больше пошли воевать за деньги,чем по зову сердца наших граждан?
        1. Vitaly.17 Звание
          Vitaly.17
          -2
          Сегодня, 11:50
          Цитата: dmi.pris1
          Скажите,насколько больше пошли воевать за деньги,чем по зову сердца наших граждан?
          Вопрос на хороший бан на пару лет и не только от админа. wink
          Но согласитесь, с зовом сердца и с деньгами можно добиться гораздо больше чем с чем то одним.
  6. Oldi Звание
    Oldi
    +6
    Сегодня, 11:05
    основные доходы российский бюджет получает из других источников
    Штрафы, налоги, тарифы, платные дорог и т.д. и т.п внутренние резервы. Вторая нефть, как говорится. Ну а пушки вместо масла по другому не работают, если только у вас нет печатного станка и Мира подсаженного на вашу волюту, тогда будут и пушки и масло, но это не тот случай laughing
  7. Стирбьорн Звание
    Стирбьорн
    0
    Сегодня, 12:54
    Ну так в статье и привели бы эти источники доходов
  8. T-100 Звание
    T-100
    0
    Сегодня, 13:45
    Однако, как показывают данные российского Минфина, основные доходы российский бюджет получает из других источников.

    Другие источники - это Налоги, как увеличение текущих, так и придумывание новых.