Трамп обещает остановить конфликт Таиланда и Камбоджи - повторно
В списке восьми «завершенных» президентом США Дональдом Трампом военных конфликтов как минимум на один пункт стало меньше. Пока американский лидер тратит все силы на мирное завершение, или хотя бы приостановку, военных действий на Украине, набирает обороты эскалация между Таиландом и Камбоджей.
Сегодня Королевские Военно-морские силы Таиланда в рамках операции Trat Prap Porapak («Трат подавляет врага») направили в район ее проведения у берегов Камбоджи боевой корабль HTMS Thepa. В его задачи входит ведение круглосуточного патрулирования и разведки. В заявлении Пограничных сил обороны Таиланда в провинции Трат указано:
Экипаж судна переведен в состояние полной боевой готовности. В случае эскалации конфликта военным отдан приказ на немедленное применение вооружения. Ранее власти предупредили тайских рыбаков о необходимости воздержаться от выхода в море рядом с Камбоджей. Помимо военного флота, таиландские ВС намерены задействовать и авиацию. Кроме того, камбоджийская армия сосредоточила в приграничном районе спецназ, снайперов и реактивные системы залпового огня.
В минувший понедельник на границе Таиланда и Камбоджи произошли очередные боевые столкновения. Второй военный округ Сухопутных сил Таиланда сообщил о пяти погибших в ходе боев на границе. Еще 68 человек получили ранения. Стороны обвинили друг друга в провокациях и нарушении соглашения о перемирии.
Соглашение о перемирии было подписано 26 октября на саммите государств Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре премьер-министрами обеих конфликтующих стран и главой кабмина Малайзии Анваром Ибрагимом. Свою подпись под документом поставил и президент США Дональд Трамп, назвав соглашение «историческим». Американский лидер объявил, что Таиланд и Камбоджа прекратят все военные действия и установят добрососедские отношения.
Накануне Дональд Трамп вынужден был «пойти по кругу». Во время выступления на митинге в Пенсильвании он заявил, что ему снова «придется остановить» военный конфликт в Юго-Восточной Азии.
