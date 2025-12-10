Трамп обещает остановить конфликт Таиланда и Камбоджи - повторно

В списке восьми «завершенных» президентом США Дональдом Трампом военных конфликтов как минимум на один пункт стало меньше. Пока американский лидер тратит все силы на мирное завершение, или хотя бы приостановку, военных действий на Украине, набирает обороты эскалация между Таиландом и Камбоджей.

Сегодня Королевские Военно-морские силы Таиланда в рамках операции Trat Prap Porapak («Трат подавляет врага») направили в район ее проведения у берегов Камбоджи боевой корабль HTMS Thepa. В его задачи входит ведение круглосуточного патрулирования и разведки. В заявлении Пограничных сил обороны Таиланда в провинции Трат указано:



Десятого декабря ВМС Таиланда взяли на себя расширенные полномочия по ведению операций в своем секторе в связи с эскалацией боевых столкновений с Камбоджей.

Экипаж судна переведен в состояние полной боевой готовности. В случае эскалации конфликта военным отдан приказ на немедленное применение вооружения. Ранее власти предупредили тайских рыбаков о необходимости воздержаться от выхода в море рядом с Камбоджей. Помимо военного флота, таиландские ВС намерены задействовать и авиацию. Кроме того, камбоджийская армия сосредоточила в приграничном районе спецназ, снайперов и реактивные системы залпового огня.

В минувший понедельник на границе Таиланда и Камбоджи произошли очередные боевые столкновения. Второй военный округ Сухопутных сил Таиланда сообщил о пяти погибших в ходе боев на границе. Еще 68 человек получили ранения. Стороны обвинили друг друга в провокациях и нарушении соглашения о перемирии.



Соглашение о перемирии было подписано 26 октября на саммите государств Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре премьер-министрами обеих конфликтующих стран и главой кабмина Малайзии Анваром Ибрагимом. Свою подпись под документом поставил и президент США Дональд Трамп, назвав соглашение «историческим». Американский лидер объявил, что Таиланд и Камбоджа прекратят все военные действия и установят добрососедские отношения.

Накануне Дональд Трамп вынужден был «пойти по кругу». Во время выступления на митинге в Пенсильвании он заявил, что ему снова «придется остановить» военный конфликт в Юго-Восточной Азии.

Я собираюсь сделать телефонный звонок и остановить войну двух очень могущественных стран, Таиланда и Камбоджи.


10 комментариев
  Дырокол
    Дырокол
    +3
    Сегодня, 11:27
    Весь вечер на арене клоун Дональд!
    Я собираюсь сделать телефонный звонок и остановить войну двух очень могущественных стран, Таиланда и Камбоджи.

    Это перестает быть сюрпризом!
  mann
    mann
    0
    Сегодня, 11:28
    Американский лидер объявил, что Таиланд и Камбоджа прекратят все военные действия и установят добрососедские отношения.
    Накануне Дональд Трамп вынужден был «пойти по кругу». Во время выступления на митинге в Пенсильвании он заявил, что ему снова «придется остановить» военный конфликт в Юго-Восточной Азии.
    А я уж было собрался попросить Трампа помирить меня с моим рыжим котом. Придется повременить request
  frruc
    frruc
    0
    Сегодня, 11:31
    он заявил, что ему снова «придется остановить» военный конфликт в Юго-Восточной Азии.

    Нобелевская премия за мир будет Д. Трампу заслуженной наградой.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 11:32
    ❝ Я собираюсь сделать телефонный звонок и остановить войну двух очень могущественных стран, Таиланда и Камбоджи ❞ —

    — Осталось вспомнить, где они находятся ...
    (Не знал, да забыл)
  Nikolaevich I
    Nikolaevich I
    +1
    Сегодня, 11:33
    Эх раз, ещё раз,ещё много-много раз ! Лучше много раз по разу,чем ни разу много раз !
  Gomunkul
    Gomunkul
    0
    Сегодня, 11:38
    Вот куда нужно было перебрасывать военную группировку США, а не к берегам Венесуэлы. В этом регионе тоже наркоторговцы орудуют, заодно мимоходом войну остановил бы между Камбоджей и Таиландом. laughing
    В «Золотом треугольнике» – отдаленном, покрытом джунглями регионе, где соприкасаются границы Таиланда, Мьянмы и Лаоса – в настоящее время наблюдается резкий всплеск незаконного производства и оборота синтетических наркотиков. Об этом предупредило в среду 28 мая 2025 Управление ООН по наркотикам и преступности.
    KukuRuzvelt
      KukuRuzvelt
      0
      Сегодня, 12:19
      Там нефти нет...Поэтому по мнению Трампа пусть хоть попереколются там все..
      Gomunkul
        Gomunkul
        0
        Сегодня, 13:05
        Лукавые матрасники laughing
        В ноябре 1996 года большое жюри присяжных в Майами предъявило обвинение бывшему главе венесуэльской службы по борьбе с наркотиками и давнему агенту ЦРУ генералу Рамону Гильену Давиле, который занимался контрабандой многих тонн кокаина в США с венесуэльского склада, принадлежащего ЦРУ. В свою защиту Гильен утверждал, что все его операции по контрабанде наркотиков были одобрены ЦРУ
  Грица
    Грица
    +1
    Сегодня, 11:47
    Я думаю, палестино-израильский конфликт он будет урегулировать но нескольку раз в год. И каждый раз можно давать нобелевку
  Denis_999
    Denis_999
    0
    Сегодня, 12:24
    Трамп обещает остановить конфликт Таиланда и Камбоджи - повторно


    Повторно - значит, дважды. Дважды герой-"миротворец":)))

    С самомнением у Донни ещё с пелёнок было всё "ок", даром что ли с рождения ложечка серебряная во рту.