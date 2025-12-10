Операция у берегов Китая: ВМС США достали обломки своей техники из спорных вод
ВМС США рассказали, что смогли поднять со дна Южно-Китайского моря два борта, рухнувших там в конце октября: истребитель F/A-18 Hornet и вертолет MH-60. Оба лежали на глубине примерно 120 метров, пока 5 декабря их не вытащили с помощью беспилотной системы, установленной на судне подрядчика.
Операцию не откладывали – слишком велик риск, что к обломкам могли бы добраться те, кому точно не стоит видеть начинку американской техники. Да, упавшие машины не самые свежие в арсенале США, но ценная электроника и отдельные узлы все еще представляют интерес для того же Китая.
Падения произошли с разницей в полчаса, прямо во время обычных полетов с авианосца USS Nimitz. Официальной версии касательно причин крушений пока нет. Трамп предположил, что дело в некачественном топливе.
Китай продолжает заявлять права практически на все Южно-Китайское море, игнорируя международные решения. США в ответ регулярно водят там свои корабли и самолеты, показывая, что морские пути остаются открытыми. Пекину это, мягко говоря, не нравится.
Сейчас поднятые F/A-18 и MH-60 везут на американскую базу в Индо-Тихоокеанском регионе – там их разберут и попробуют понять, что именно произошло.
И да, такое уже случалось: в 2022 году американцы вытаскивали F-35 с глубины почти 4 километра после аварии на другом авианосце – USS Carl Vinson.
