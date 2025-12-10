Операция у берегов Китая: ВМС США достали обломки своей техники из спорных вод

ВМС США рассказали, что смогли поднять со дна Южно-Китайского моря два борта, рухнувших там в конце октября: истребитель F/A-18 Hornet и вертолет MH-60. Оба лежали на глубине примерно 120 метров, пока 5 декабря их не вытащили с помощью беспилотной системы, установленной на судне подрядчика.

Операцию не откладывали – слишком велик риск, что к обломкам могли бы добраться те, кому точно не стоит видеть начинку американской техники. Да, упавшие машины не самые свежие в арсенале США, но ценная электроника и отдельные узлы все еще представляют интерес для того же Китая.



Падения произошли с разницей в полчаса, прямо во время обычных полетов с авианосца USS Nimitz. Официальной версии касательно причин крушений пока нет. Трамп предположил, что дело в некачественном топливе.

Китай продолжает заявлять права практически на все Южно-Китайское море, игнорируя международные решения. США в ответ регулярно водят там свои корабли и самолеты, показывая, что морские пути остаются открытыми. Пекину это, мягко говоря, не нравится.

Сейчас поднятые F/A-18 и MH-60 везут на американскую базу в Индо-Тихоокеанском регионе – там их разберут и попробуют понять, что именно произошло.

И да, такое уже случалось: в 2022 году американцы вытаскивали F-35 с глубины почти 4 километра после аварии на другом авианосце – USS Carl Vinson.
  1. ученый Звание
    ученый
    +1
    Сегодня, 11:23
    Если бы на глубине 150 метров оказался бы B-2 Spirit, то Китаю был бы смысл побороться за его обломки. А связываться с старьем F/A-18 и MH-60 смысла нет, старье.
  2. Сабуров_Александр53 Звание
    Сабуров_Александр53
    0
    Сегодня, 11:56
    Китай продолжает заявлять права практически на все Южно-Китайское море, игнорируя международные решения
    .

    Чую, как неудобно нам молчать и мириться с такими поползновениями Китая на всё Ю-К море, в нарушение всех норм и правил. Но пока молчим, пусть и в ущерб отношениям с Вьетнамом и всеми другими странами с выходом к этому морю. Это политика....
    1. Магог_ Звание
      Магог_
      +1
      Сегодня, 13:37
      Но пока молчим
      Вот вырисовывается образ "многополярного мира", в котором по-прежнему прав тот, кто сильнее...
      1. Сабуров_Александр53 Звание
        Сабуров_Александр53
        0
        Сегодня, 13:49
        по-прежнему прав тот, кто сильнее...


        Жаль почему-то притих Трамп, с намерениями забрать Гренландию у Дании... Или силёнок не хватает пока? А ведь в США издавна есть поползновения на о. Врангеля, по праву его открытия и освоения американскими китобоями. И просто дело случая, что конгресс США не нашел времени, срочно рассмотреть эту заявку от своих граждан. Но ещё более невероятно, но очень достойно, что у нас в 1926 году нашлись дальновидные люди во власти, которые объявили этот остров территорией СССР.
        1. Сабуров_Александр53 Звание
          Сабуров_Александр53
          0
          Сегодня, 13:53
          И тогда же, в состав СССР были срочно включены о-ва Земля Франца Иосифа, не позволив Лиге Наций передать их в управление Норвегии, как тогда случилось со Шпицбергеном.