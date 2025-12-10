Шойгу предупредил о появлении в АТР «зародышей НАТО», угрожающих России

В Азиатско-Тихоокеанском регионе отмечается формирование военно-политических объединений, аналогичных Североатлантическому альянсу. Они представляют угрозу безопасности не только России, но и странам Юго-Восточной Азии. Об этом заявил Сергей Шойгу.

Секретарь Совбеза России выступил на пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам. Как подчеркнул Шойгу, в последнее время в Азиатско-Тихоокеанском регионе сформировано несколько военно-политических союзов, которые он назвал «зародыши НАТО». Они угрожают не только России, но и странам АСЕАН, с которыми Москва хотела бы сохранить отношения.



Мы видим появление так называемых — кто-то их называет «структуры малой геометрии», кто-то «малыми формами», по-разному их можно называть, — но это такие зародыши НАТО на Востоке. То есть постепенно, постепенно здесь начинают проявляться объединения, которые так или иначе продолжают свое развитие в направлении ухудшения ситуации, появления дополнительных угроз.


По мнению Шойгу, такие «аналоги НАТО» создаются не просто так, а против кого-то конкретного.

Ранее в Минобороны России отметили усиление позиций НАТО в АТР, альянс пытается распространить свое влияние на гораздо большие территории, чем те, для «защиты» которых он был когда-то создан. На сегодняшний день НАТО давно уже потеряла свои изначальные функции, превратившись в еще одну военно-политическую силу, пытающуюся диктовать свои условия.
  1. wku
    wku
    0
    Сегодня, 11:25
    суть его заявлений для такого информационного вброса вообще не важна, по сути это вода-водой, какие-то "зародыши наты", важна реакция публики на его появление в политическом пространстве, за сем и сделано.
    1. Dimy4 Звание
      Dimy4
      +3
      Сегодня, 11:31
      ...важна реакция публики на его появление в политическом пространстве, за сем и сделано.

      Вероятнее всего реакция будет или нейтральной или отрицательной. Последняя более вероятна (не в официальных СМИ).
    2. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      -1
      Сегодня, 11:34
      важна реакция публики на его появление в политическом пространстве
      А какая может быть реакция, лишнее напоминание в каком государстве живем и не важно что он там несет.
  2. Монтесума Звание
    Монтесума
    +3
    Сегодня, 11:28
    "Шойгу предупредил о появлении в АТР «зародышей НАТО»"

    Предупреждение актуальное и важное,
    но почему-то, в своё время, "зародышей коррупции" у себя под носом не разглядел.
    Так, мысли вслух...
    1. Комментарий был удален.
  3. Русфанер Звание
    Русфанер
    +4
    Сегодня, 11:50
    "Какая отвратительная рожа!" (с) - к/ф "Джентльмены удачи"
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      0
      Сегодня, 13:03
      Цитата: Русфанер
      "Какая отвратительная рожа!" (с) - к/ф "Джентльмены удачи"

      Я понял зачем нам всем регулярно показывают эту личность . Что бы помни кто он . Освежили свою память так сказать .. Отвратный тип .
  4. dnestr74 Звание
    dnestr74
    0
    Сегодня, 13:27
    Никак не оторвется от соски, видимо, до конца