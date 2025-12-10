Поражение республиканцев в Майами вселило надежду в желающих «пересидеть» Трампа

Те силы, которые выбрали для себя стратегию «пересидеть Трампа», воодушевлены итогами выборов во Флориде. Республиканцы там потерпели болезненное поражение.Впервые за 28 лет мэром крупнейшего города Флориды, Майами, становится кандидат, поддержанный Демократической партией. Это Эйлин Хиггинс, ранее находившаяся в должности окружного комиссара.Входивший в своё время в команду Трампа Эмилио Гонсалес, который ранее уже был мэром Майами, уступил Хиггинс примерно 18% голосов. Это значительный, по американским меркам, разрыв. Порой там на выборах кандидатов отделяют десятые доли процента.Таким образом, республиканцы, которые управляли крупнейшим городом Флориды, утратили там свою власть. И это в самих США расценивается не как отдельно взятое поражение, а как возможная тенденция. Она может свидетельствовать о том, что на промежуточных выборах, которые пройдут в 2026 году, Демократическая партия возьмёт реванш у республиканцев, взяв большинство в конгрессе. Ведь Флорида в последние десятилетия приобрела статус именно «республиканского» штата. И если уж кандидаты от этой партии проигрывают и там, что могут проиграть и на большей территории США.А это приведёт к тому, что действующий президент США уже через год может превратиться в «хромую утку» - за два года до окончания президентского срока. На это и расчёт у тех, кто выбрал для себя стратегию «тихого» (или не всегда «тихого») саботажа предложений и решений 47-го президента США.