Поражение республиканцев в Майами вселило надежду в желающих «пересидеть» Трампа

3 068 12
Поражение республиканцев в Майами вселило надежду в желающих «пересидеть» Трампа

Те силы, которые выбрали для себя стратегию «пересидеть Трампа», воодушевлены итогами выборов во Флориде. Республиканцы там потерпели болезненное поражение.

Впервые за 28 лет мэром крупнейшего города Флориды, Майами, становится кандидат, поддержанный Демократической партией. Это Эйлин Хиггинс, ранее находившаяся в должности окружного комиссара.

Входивший в своё время в команду Трампа Эмилио Гонсалес, который ранее уже был мэром Майами, уступил Хиггинс примерно 18% голосов. Это значительный, по американским меркам, разрыв. Порой там на выборах кандидатов отделяют десятые доли процента.

Таким образом, республиканцы, которые управляли крупнейшим городом Флориды, утратили там свою власть. И это в самих США расценивается не как отдельно взятое поражение, а как возможная тенденция. Она может свидетельствовать о том, что на промежуточных выборах, которые пройдут в 2026 году, Демократическая партия возьмёт реванш у республиканцев, взяв большинство в конгрессе. Ведь Флорида в последние десятилетия приобрела статус именно «республиканского» штата. И если уж кандидаты от этой партии проигрывают и там, что могут проиграть и на большей территории США.

А это приведёт к тому, что действующий президент США уже через год может превратиться в «хромую утку» - за два года до окончания президентского срока. На это и расчёт у тех, кто выбрал для себя стратегию «тихого» (или не всегда «тихого») саботажа предложений и решений 47-го президента США.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Konnick Звание
    Konnick
    +2
    Сегодня, 11:34
    Похоже кто-то позволил мигрантам голосовать...
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +2
      Сегодня, 11:47
      Да нам то все едино, кто бы не пришел к власти в США он будет топить за интересы США, но ни как не за наши. Вывод один за ближайшие два-три года закрыть максимально проект Ленина по Украине вернув все земли Новороссии и Малороссии с Причерноморьем с выходом к Приднестровью.
      1. Смею_заметить_ Звание
        Смею_заметить_
        -2
        Сегодня, 11:59
        Вчера на тюбике блогерша Диана вбросила мысль (и потом её немного подумала lol ):
        что будет, если США и РФ станут стратегическими партнёрами?
        Реально... общего к нас больше.
        Только вот... как бы перестать писями постоянно меряться? feel
        1. Silver99 Звание
          Silver99
          +2
          Сегодня, 12:13
          Как бы пессимистично не звучало .... никогда. Давайте вспомним историю такого даже в годы ВОВ не было был политический и экономический интерес со стороны США, но как только отлегло СССР мгновенно превратился в соперника (врага), ну так устроен этот мир нет партнеров есть только попутчики на определенный отрезок времени и то при соблюдении своего интереса.
          1. bayard Звание
            bayard
            0
            Сегодня, 13:38
            Цитата: Silver99
            Как бы пессимистично не звучало .... никогда.

            А с 1933 по 1945 г.г. ? При Рузвельте ?
            Цитата: Silver99
            как только отлегло СССР мгновенно превратился в соперника (врага),

            Так для этого им пришлось Рузвельта убить , который ни в какую не соглашался переходить к конфронтации с СССР . Но если говорить о их истеблишменте и банкирах , то да .
            Однако за тот период тёплых и даже союзнических отношений огромные дела удалось сделать у нас - в СССР . Индустриализацию , построить практически с нуля современную могучую Армию (и начать строительство Флота) , выиграть войну против всей фашистской Европой , создать ООН (и стать его учредителем , затащив туда Китай и Францию) . У нас поставки для Индустриализации на 70+% (вообще-то около 80%) обеспечили США , и 18% Германия . И что бы мы без этого во время ВМВ делали ? Надо уметь пользоваться складывающиеся коньюктурой и текущими возможностями . И решать СВОИ вопросы используя противоречия своих противников .
            А насчёт будущих выборов ... до них ещё доехать надо . Потеря Майами , это конечно серьёзно , но у Трампа впереди публикация и судебные процессы по "плёнкам Эпштэйна" . На Трампа там ничего предосудительного нет , а вот на всех остальных , и особенно на демократов ... там есть "не только лишь ВСЁ" . И когда запустить в дело и открыть уголовные дела на этих преступников , сейчас решает именно Трамп . Так что может оказаться , что пересиживать его вообще на свободе никого из оппонентов не останется .
            Сейчас в Конгресс подан законопроект о выходе США из НАТО . Посмотрим как пройдёт , но это очень интересный и точно выбранный по времени ход . Трамп не так то прост , как его пытаются изобразить "белки истерички" на зарплате . Он ещё их всех пересидит .
            США согласно новой "Стратегии" уходят от роли гегемона , думаю и о оптимизации расходов на базы за рубежом будет , и в целом присутствие американских войск вне США - у них проблемы на южной границе , да и северные надо двигать в Заполярье американское , Канада и Гренландия - зовут . Там много нефти , газа и минералов , но мало людей , всё это жизненно необходимо США . И это гораздо интересней и полезней для процветания американского государства . К тому же присоединив Канаду и Гренландию , это будет уже совсем другое государство , можно будет переписать под это Конституцию и провозгласить себя Императором .
            А на демократов навалить с самолёта , вычистить элиты по спискам Эпштейна и установить подлинную Свободу .
            А если и случится там Гражданская война , то кто же будет тому против ? У России тогда и подавно руки развяжутся .
            А как он европы 4м0рит мне нравится . good
        2. multicaat Звание
          multicaat
          +1
          Сегодня, 12:38
          Цитата: Смею_заметить_
          что будет, если США и РФ станут стратегическими партнёрами?

          территория РФ для "золотого миллиарда" - колония, добыча и "еда". Вы можете представить, что объединитесь с хот-догом? Они на это могут пойти только на словах или в очень узких вопросах вроде никеля и титана временно, но полноценно как общая идея - нет.
          1. Смею_заметить_ Звание
            Смею_заметить_
            0
            Сегодня, 12:44
            Ну... нельзя же так... с размаху.
            Вы высказали своё мнение. Ок.
            Найдите. Послушайте доводы... перспективы...
            А потом я Вас очень внимательно прочитаю. То, что Вы думаете о её мнении. yes
            1. multicaat Звание
              multicaat
              +1
              Сегодня, 12:49
              это не моё мнение. Посмотрите на поведение ЕС. Они вообще перестали притворяться, что общаются с РФ как с объектом, а не субъектом. Я лишь как чукча пою о том, что вижу.
              1. Смею_заметить_ Звание
                Смею_заметить_
                +1
                Сегодня, 12:50
                Зачем смотреть на ничтожество? Это - лишь рынок.
                Кстати... по её проекту Европа - наша. bully
                Нас - партнёров, поделивших планету и по согласию присматривающих за ней - родимой будут разделять океаны. Всё. yes
                1. multicaat Звание
                  multicaat
                  0
                  Сегодня, 13:06
                  Цитата: Смею_заметить_
                  будут разделять океаны. Всё.

                  типичная ошибка человека, который рассуждает в русле логики сухопутного государства
                  обратите внимание на то, что для наций вроде Англии или Японии или Голландии вода ровно наоборот соединяет. Китай сейчас ну наверное 70% внешне политических усилий тратит на влияние на судоходство.
  2. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 11:46
    Не успеет Трамп сделать Америку великой, отпрыски Байдена не дадут.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +2
      Сегодня, 12:31
      Большой плюс Трампу, что он вышел из МОМ и ВОЗ.А наши ведь стесняются. Только приоствнавливают некоторые пункты