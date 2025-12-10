Мерц обещает заставить Россию подписать состряпанный в Лондоне мирный план

7 177 48
Мерц обещает заставить Россию подписать состряпанный в Лондоне мирный план

Европа поставит Россию перед фактом необходимости подписать предложенный Киевом и Брюсселем мирный план после того, как его одобрят США. С таким заявлением выступил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Европа и Украина составили собственный план мирного урегулирования конфликта, но Москва сможет с ним ознакомиться только после того, как документ покажут Дональду Трампу и он будет согласован с американской стороной. По словам Мерца, Россию поставят перед фактом подписания состряпанного в Лондоне плана, переговоры с ней не планируются. Они могут быть проведены только «при необходимости».



Сейчас как раз прорабатываются совместные предложения. Они будут согласованы с американским правительством в ближайшие дни. А потом при необходимости будут переговоры с российской стороной.


А вообще Россия не имеет права требовать что-то от Украины, потому что она «вторглась» на украинскую территорию и якобы «убивает» мирное население. Видимо, Мерц транслирует воспоминания своего недобитого деда-нациста, приписывая России его преступления. Да и вообще Москва должна сложить оружие для окончания конфликта.

Положить конец этой войне может только Россия в течение нескольких часов. Это война ведется не из Украины, а из России в одностороннем порядке с неизменной жестокой жестокостью по отношению к гражданскому населению.
48 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
  2. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    +7
    Сегодня, 11:44
    Европа поставит Россию перед фактом необходимости подписать
    А мы - что этим планом необходимо подтереться good
    1. eugen_caro Звание
      eugen_caro
      +2
      Сегодня, 12:02
      "......подписать предложенный Киевом и Брюсселем мирный план после того, как его одобрят США."....-для того-ли доня козырь напрягался ,придумывая СВОЙ план (которым он неимоверно гордится) ,чтобы повестись на блудняк брусельских умников,которых он глубоко презмрает и уже не раз вытер о них ноги ?......и второе- интересно как это ,жлобоватый фриц собрался "ЗАСТАВИТЬ" русских подписать его больные фантазии ? laughing
      1. Бывший солдат Звание
        Бывший солдат
        +2
        Сегодня, 12:09
        интересно как это ,жлобоватый фриц собрался "ЗАСТАВИТЬ" русских подписать его больные фантазии ?


        Как -как? Потомок гестаповца видимо собрался пыточными методами заставлять. Гвозди под ногти забивать, на дыбу поднимать. sad belay
        1. eugen_caro Звание
          eugen_caro
          +1
          Сегодня, 12:17
          он не потомок гестаповца. он потомок члена СА в звании обершарфюрера и в НСДАП - что в общем- то сути не меняет...
      2. WBond Звание
        WBond
        0
        Сегодня, 12:12
        ...чудные они там на "Западе"
        1. eugen_caro Звание
          eugen_caro
          +1
          Сегодня, 12:19
          и вы заразились толерастией ? чего это "чудные"...- пишите просто- де билы... не стоит стыдиться называть вещи своими именами.
      3. bayard Звание
        bayard
        +2
        Сегодня, 12:28
        Цитата: eugen_caro
        "......подписать предложенный Киевом и Брюсселем мирный план после того, как его одобрят США.".

        А тем временем в Конгресс США внесён законопроект о выходе США из НАТО . bully
        В США lol уже ответили .
        Ну , а Мерц пусть попробует - заставить .
        1. eugen_caro Звание
          eugen_caro
          +2
          Сегодня, 12:34
          ага...- интересно было-бы посмотреть... laughing
          1. bayard Звание
            bayard
            0
            Сегодня, 13:46
            Посмотрим . Думаю и не такое ещё увидим . bully
            А между тем в России объявлены Сборы Резервистов . Численность привлекаемого на сборы л\с , срок проведения этих сборов и на каких условиях , в указе закрыто (для служебного пользования) , но в свете происходящего и того что "мы готовы хоть прямо сейчас" ... это правильное решение .
            Вот и посмотрим как Мерц со Стармером нас заставлять будут .
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +4
      Сегодня, 12:05
      Цитата: Алексей_12
      Европа поставит Россию перед фактом необходимости подписать
      А мы - что этим планом необходимо подтереться good

      Зачем им подтираться нам?
      Нам этот план вообще без надобности. Украина может его подписать с США и Европой, а мы продолжим бить еврофашистов.
    3. frruc Звание
      frruc
      +4
      Сегодня, 12:05
      Россию поставят перед фактом подписания состряпанного в Лондоне плана..........

      И тут Мерца понесло.......................................
      1. Алексей_12 Звание
        Алексей_12
        +4
        Сегодня, 12:06
        Цитата: frruc
        И тут Мерца понесло.......................................

        Пронесло...... и тут план есть.... срочно нужно подтереться laughing
  3. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +6
    Сегодня, 11:45
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    По словам Мерца, Россию поставят перед фактом подписания состряпанного в Лондоне плана, переговоры с ней не планируются.

    вроде бы этот дрищявый нацист не был замешан в употреблении кокаина, однако что то другое он видимо принимает recourse
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 11:49
      ❝ Вроде бы этот дрищявый нацист не был замешан в употреблении кокаина, однако что то другое он, видимо, принимает ❞ —
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +1
        Сегодня, 11:52
        то есть все таки употребляет , о как laughing
      2. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        +5
        Сегодня, 12:24
        да и с хрюшей-пианистом в компании то же замечен
        1. eugen_caro Звание
          eugen_caro
          +1
          Сегодня, 12:37
          это совместное фото яйценюха с клоуномЗе ?...-фоточка из секретного досье ?- по характерной лёгкой расфокусировке видно работу "наружки"... laughing
    2. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      +2
      Сегодня, 11:57
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      однако что то другое он видимо принимает

      Растишку lol
    3. eugen_caro Звание
      eugen_caro
      +2
      Сегодня, 12:21
      как это не замечен ? а кто в том вагоне засветился с макароном и англосаксом?
  4. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +11
    Сегодня, 11:45
    Заставляла ещё не выросла! am Вчера попытался лизнуть Трампу кинув ЕС, сегодня видимо озверина бахнул… дятел долговязый.
    Вообще, немцы неужели вы заслуживаете того, что вами управляет этот канцлер, с пониженной социальной ответственностью, проститутка говоря понятным языком.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +4
      Сегодня, 11:54
      Цитата: Охотовед 2
      сегодня видимо озверина бахнул… дятел долговязый

      Наркоман по всем столицам Европы "кокс" развозит, результат на лицо.
      1. eugen_caro Звание
        eugen_caro
        +2
        Сегодня, 12:23
        вот за это его и ценят... - а берёт- напрямую у колумбийцев- которых потом "в благодарность "утилизуют на лбс- чтоб не было свидетелей... laughing
  5. moreman78 Звание
    moreman78
    +4
    Сегодня, 11:46
    Европа поставит Россию перед фактом необходимости подписать предложенный Киевом и Брюсселем мирный план после того, как его одобрят США.

    Наш ответ Керзону - сам испек, сам и кушай!
  6. rusich Звание
    rusich
    +5
    Сегодня, 11:48
    Видно просроченный поделился отборным с Мерцем, раз такую хрень тот понёс.
  7. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +4
    Сегодня, 11:48
    Злые языки говорят... что в Рейхстаге ещё остались не закрашенными надписи русских солдат с 1945-го...
    Может этого... немца в них носом ткнуть?
    1. kromer Звание
      kromer
      +7
      Сегодня, 11:55
      Цитата: Смею_заметить_
      Злые языки говорят... что в Рейхстаге ещё остались не закрашенными надписи русских солдат с 1945-го...


      Почему злые языки говорят? Там реально часть надписей сохранили для истории. Например эти:
      1. Смею_заметить_ Звание
        Смею_заметить_
        +1
        Сегодня, 12:00
        Класс!...
        Гальченко И.В.... вероятно один из моих дедов...
      2. владимир 290 Звание
        владимир 290
        0
        Сегодня, 13:36
        помню перед входом в Дрезденскую галерею была надпись: "Замок проверен мин нет сержант...". Сейчас наверное уже фашисты недобитые стерли.
    2. михаилл Звание
      михаилл
      +3
      Сегодня, 12:06
      Цитата: Смею_заметить_
      Злые языки говорят... что в Рейхстаге ещё остались не закрашенными надписи русских солдат с 1945-го...
      Может этого... немца в них носом ткнуть?

      Экскурсии туда даже водят. Но Мерцу некогда.
      1. eugen_caro Звание
        eugen_caro
        +3
        Сегодня, 12:25
        эти граффити так режут дрищавому фрицу глаз,что онг предпочитает посещая здание рейхстага -заходить через задний проход ... laughing
  8. Грица Звание
    Грица
    +4
    Сегодня, 11:49
    О, да Мерц реально крут... Кто ты, воин?
  9. Ella34 Звание
    Ella34
    +2
    Сегодня, 11:50
    Что то раздухарился эта глиста. Как его только немцы терпят?
    1. eugen_caro Звание
      eugen_caro
      +3
      Сегодня, 12:13
      немцы сами дивятся..против него уже хренова туча митингов была,.- но по закону- снять его можно только если выдвинувшая его партия согласится (чего не будет).походу дрищавому фрицу надо-бы непи здина принять - и не таблетку- а всю пачку разом... laughing
  10. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 11:50
    По словам Мерца, Россию поставят перед фактом подписания состряпанного в Лондоне плана
    По словам "маленького гитлера", это не план, а предлагаемый акт капитуляции России.
    Берега и рамсы попутал Мерц и его собратья по "Палате № 6".
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +4
      Сегодня, 12:12
      Цитата: carpenter
      По словам Мерца, Россию поставят перед фактом подписания состряпанного в Лондоне плана
      По словам "маленького гитлера", это не план, а предлагаемый акт капитуляции России.
      Берега и рамсы попутал Мерц и его собратья по "Палате № 6".

      А вдруг там в плане -
      "Евросоюз капитулирует перед Россией и просит принять голову Зеленского (вместе с Украиной)!!" (с)
      Такой план можно и подписать, че нет то??!!!
      lol laughing
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 12:21
        Цитата: свой1970
        Такой план можно и подписать, че нет то??

        В психодиспансере всякое может быть, не удивлюсь.
        1. eugen_caro Звание
          eugen_caro
          +1
          Сегодня, 12:40
          было-бы прикольно ,если-бы в феврале 45 алоизыч с компашкой своих сателлитов выставлял-бы сталину такие-же хотелки ... laughing
  11. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 11:59
    Мерц обещает заставить Россию подписать состряпанный в Лондоне мирный план

    А трижды прокукарекать не забудет?
    На пару с Зеленским...
    * * *
    Мерц и «заставить»?
    Прямо, как в анекдоте, «именем революции, приказываю встать!»
  12. Denis_999 Звание
    Denis_999
    +7
    Сегодня, 12:00
    Помнится, в своё время, ездил к нам такой персонаж, лорд Джадд, если не ошибаюсь, из ПАСЕ. Следил за тем, чтобы мы кавказских головорезов слишком не обижали. Генерал Казанцев его даже с "днюхой" поздравлял на корявом инглише, типа, хэппи_бёздэй_ту_ю, лорд Джаддушка ты наш. Преотвратная картинка была, по своей позорности.

    Так что... НЕ удивляемся наглости фрица. САМИ им платили все эти взносы, САМИ их приучали десятилетиями (!!!), что мы - папуасы, которых даже НЕ спрашивают...

    Ментальность укоренилась, что у них, что у нас. Они нас считают за простаков, которых можно обдурить в два счёта, а мы наивно полагаем, что каааак сейчас помиримся с ними, каааак снова заторгуем-заторгуем....
    1. eugen_caro Звание
      eugen_caro
      +2
      Сегодня, 12:33
      ага...вспомни ещё о хотелках того-же наркоклоуна в начале сво- что он поставит россию на колени ,проведёт парад всу на красной площади,и русские пожизни будут отдавать ДАРОМ оркостану нефть\газ\эл-во, (которым оркостан милостиво будет продавать европе не очень дорого- но немножко дороже,чем продавали русские (украинцы-же не лохи !- их НЕ ПРОВЕДЁШЬ !).а голодающие русские будут приезжать в БОГАТЫЙ оркостан побатрачить.... laughing .... т. е. этот чёрт уже тогда нехило закидывался беленьким го внецом...
      1. Denis_999 Звание
        Denis_999
        +2
        Сегодня, 12:42
        т. е. этот чёрт уже тогда нехило закидывался беленьким го внецом...


        Не думаю. Мы же сразу же Стамбул им предложили. Они нам кастрированных пленных, мы им - Стамбул. Типа, мир-мир, давайте мириться, признаём Вашу силу.

        Все это увидели. Эге, да Михайло Потапыч, походу, сдрейфил! Тут и финны сразу же осмелели, в НАТО захотели. Типа, чего бояться, медведь-то картонный.

        КАК ТЫ СЕБЯ СТАВИШЬ - ТАК К ТЕБЕ И ОТНОСЯТСЯ. Непреложная истина, к сожалению, забываемая.
        1. eugen_caro Звание
          eugen_caro
          0
          Сегодня, 12:49
          это точно .. у Бай-Дзи (или Цзи ?) это звучало как -" каждый имеет то,чего заслуживает"...вобщем - если тебя не устраивает ситуация - поменяй её... если ты этого не делаешь- значит или тебя это устраивает (тогда сиди и не рыпайся )- или ты по жизни терпила...
  13. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +3
    Сегодня, 12:11
    Европа поставит Россию перед фактом необходимости подписать предложенный Киевом и Брюсселем мирный план после того, как его одобрят США. С таким заявлением выступил канцлер Германии Фридрих Мерц.


    Вообще то Россия уже три раза ставила Берлин раком. Напомните мне, когда подобное смогла сделать Германия по отношению к Москве? И даже прошлой столице России - Ленинграду (СПБ).?
  14. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +4
    Сегодня, 12:24
    это та обиженка..которая настрочила 5.000 заявлений в полицию на своих граждан..за то что те подшучивают над ним?)
  15. Десница ока Звание
    Десница ока
    +1
    Сегодня, 12:29
    Цитата: _12
    Мерц обещает заставить Россию подписать состряпанный в Лондоне мирный план

    Россия ни под планом европейцев, ни под планом сша, конечно же не подпишется. Они не приемлемы для нас. И это точно знают и в сша и в Европе. Ибо мир на наших условиях им не нужен, им вообще не нужно завершение данной войны на истощение, которую они ведут руками украинцев. Война при которой можно разносить инфраструктуру, экономику РФ, уничтожать ее людей, безнаказанно для себя и своих территорий, - это их настоящая цель, и в том числе Трампа, который вот уже год водя за нос наши верха и народ, рассказывая о том как непомерно стремится к миру и делает все для этого - по факту не сделал ничего для этого, а наоборот. Новые антироссийские санкции, введены при нем, члены нато увеличили военные бюджеты в 2.5 раза, под его давлением, отказались от наших ресурсов и тп. И это он еще Индию и Китай не смог принудить к тому же, чтобы добить нас. А ведь старался и старается очень. Такое воинственное антироссийское поведение, уверена, только идиот может не замечать, но с упованием и по полной, быть уверенным в том что Трамп, реально хочет мира, посредник всего лишь, вот вот бросит укру и своих европейских вассалов и тп., основываясь всего навсего, на его голословных словах об этом...
  16. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:43
    Опять немецкие танки на Курской земле ,но война идет из России - альтернативная история по Мерцу !
  17. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 12:58
    план после того, как его одобрят США

    После того, как план будет одобрен США и переговоры будут вестись с США.
  18. Сибирский цирюльник Звание
    Сибирский цирюльник
    +1
    Сегодня, 13:06
    Положить конец этой войне может только Россия в течение нескольких часов. Это война ведется не из Украины, а из России в одностороннем порядке с неизменной жестокой жестокостью по отношению к гражданскому населению.

    ...жестокая жестокость...
    Я хохотался))