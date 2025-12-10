Мерц обещает заставить Россию подписать состряпанный в Лондоне мирный план

Сейчас как раз прорабатываются совместные предложения. Они будут согласованы с американским правительством в ближайшие дни. А потом при необходимости будут переговоры с российской стороной.

Положить конец этой войне может только Россия в течение нескольких часов. Это война ведется не из Украины, а из России в одностороннем порядке с неизменной жестокой жестокостью по отношению к гражданскому населению.