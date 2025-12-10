Мерц обещает заставить Россию подписать состряпанный в Лондоне мирный план
Европа поставит Россию перед фактом необходимости подписать предложенный Киевом и Брюсселем мирный план после того, как его одобрят США. С таким заявлением выступил канцлер Германии Фридрих Мерц.
Европа и Украина составили собственный план мирного урегулирования конфликта, но Москва сможет с ним ознакомиться только после того, как документ покажут Дональду Трампу и он будет согласован с американской стороной. По словам Мерца, Россию поставят перед фактом подписания состряпанного в Лондоне плана, переговоры с ней не планируются. Они могут быть проведены только «при необходимости».
Сейчас как раз прорабатываются совместные предложения. Они будут согласованы с американским правительством в ближайшие дни. А потом при необходимости будут переговоры с российской стороной.
А вообще Россия не имеет права требовать что-то от Украины, потому что она «вторглась» на украинскую территорию и якобы «убивает» мирное население. Видимо, Мерц транслирует воспоминания своего недобитого деда-нациста, приписывая России его преступления. Да и вообще Москва должна сложить оружие для окончания конфликта.
Положить конец этой войне может только Россия в течение нескольких часов. Это война ведется не из Украины, а из России в одностороннем порядке с неизменной жестокой жестокостью по отношению к гражданскому населению.
