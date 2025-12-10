ЕС нашел способ обойти Венгрию: готовится постоянная блокировка активов РФ

В ЕС продолжается дискуссия вокруг темы замороженных российских активов. Financial Times пишет, что Брюссель обсуждает куда более жесткий вариант их использования, нежели кражу только процентов с их удержания: сделать заморозку постоянной и дать себе право распоряжаться этими деньгами без обязательного согласия всех стран союза. Иными словами – украсть не только у России, но и у части ЕС.Идея такая: Еврокомиссия хочет задействовать режим чрезвычайных полномочий. Он позволяет принимать решения большинством, а не ждать, пока каждая страна скажет «да». Сейчас именно Венгрия ставит все на паузу – из-за ее вето застопорились и дискуссии по «репарационному кредиту» для Украины, и резервные схемы финансирования.Если новый механизм заработает, ЕС сможет удерживать замороженными примерно 210 млрд евро – почти весь объем российских активов, который лежит в европейских депозитариях. А дальше, теоретически, появится возможность направлять Украине прибыль с этих средств или даже часть самого украденного капитала.Евросоюз пытается успеть согласовать этот подход еще до саммита лидеров на следующей неделе. Тема «репарационного кредита» там станет одной из главных, и Брюссель хочет подстраховаться от очередного «нет» со стороны Будапешта.

