ЕС нашел способ обойти Венгрию: готовится постоянная блокировка активов РФ

В ЕС продолжается дискуссия вокруг темы замороженных российских активов. Financial Times пишет, что Брюссель обсуждает куда более жесткий вариант их использования, нежели кражу только процентов с их удержания: сделать заморозку постоянной и дать себе право распоряжаться этими деньгами без обязательного согласия всех стран союза. Иными словами – украсть не только у России, но и у части ЕС.

Идея такая: Еврокомиссия хочет задействовать режим чрезвычайных полномочий. Он позволяет принимать решения большинством, а не ждать, пока каждая страна скажет «да». Сейчас именно Венгрия ставит все на паузу – из-за ее вето застопорились и дискуссии по «репарационному кредиту» для Украины, и резервные схемы финансирования.



Если новый механизм заработает, ЕС сможет удерживать замороженными примерно 210 млрд евро – почти весь объем российских активов, который лежит в европейских депозитариях. А дальше, теоретически, появится возможность направлять Украине прибыль с этих средств или даже часть самого украденного капитала.

Евросоюз пытается успеть согласовать этот подход еще до саммита лидеров на следующей неделе. Тема «репарационного кредита» там станет одной из главных, и Брюссель хочет подстраховаться от очередного «нет» со стороны Будапешта.
    Сегодня, 12:31
    Не надоело томагавкать?
    Российские активы в Европе это долги европейских стан России, - как они их украдут? - у себя могут украсть, вынуть из бюджетов и отдать Украине, как проценты отдают, проценты они исправно платят и отдают Украине, это живые деньги.
      Сегодня, 12:34
      Надо за эти стыренные деньги забирать все кроме столицы бандеровцев Львова.
        Сегодня, 12:41
        Цитата: Silver99
        Надо за эти стыренные деньги забирать все

        За стыренные деньги мы заберём их деньги, их денег у нас больше, а Львов идет по другой статье.
          Сегодня, 13:11
          поподробнее- каких это их денег у вас больше ихних ?...и вообще- я слышал- там нет каих-то денег -прямо штабелями вдоль стен...- это в основном ценные бумаги и разные векселя- доходы от них вполне могут быть и в денежном выражении- но опять-же не в бумажном,а в виртуальном- в виде безнала на счёте в банке...-но вот как на векселя и ценные бумаги можно накупить танков- честно говоря - представляю с трудом...- их ,эти бумаги- надо сначала обналичить- т.е. продать... -а кто купит,как скоро ,и по какой цене- тот ещё вопрос... laughing
    Сегодня, 12:36
    Если новый механизм заработает, ЕС сможет удерживать замороженными примерно 210 млрд евро – почти весь объем российских активов, который лежит в европейских депозитариях. А дальше, теоретически, появится возможность направлять Украине прибыль с этих средств или даже часть самого украденного капитала

    А дальше это практически Casus belli
    Сегодня, 12:45
    Странный европейский обком !
    Меняют правила в ходе игры ...
    Если раньше необходима было согласие всех стран на действия , то теперь только большинство ?
    Сдается мне европейцы сделают шаг к роспуску своей конторы .
      Сегодня, 12:48
      Цитата: RoninO
      Сдается мне европейцы сделают шаг к роспуску своей конторы .

      Давно пора! Сами разбегутся в разные стороны.
      Сегодня, 13:14
      тебе разве не говорили- что европа теперь живёт не по международным законам ,утверждённым при образовании ООН,- а по своим новым "правилам" ,которые они могут менять как им удобно...
      Сегодня, 13:20
      Цитата: RoninO
      Странный европейский обком !
      Меняют правила в ходе игры ...
      Если раньше необходима было согласие всех стран на действия , то теперь только большинство ?

      Ведут себя, как карточные шулера - русофобские лидеры хотят заранее обеспечить себе козырную позицию. Придумали голосование "квалифицированным большинством" - то есть, пытаются исключить влияние мнения стран-уклонистов от "линии Брюсселя". Что называется - не мытьём, так катаньем. Посмотрим, что из этого получится.
      БРЮССЕЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Брюссель почти собрал квалифицированное большинство голосов стран ЕС для принятия решения на саммите 18 декабря по экспроприации активов РФ. Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции в Дублине, которую транслировала его пресс-служба.

      "Мы очень близки к решению с использованием квалифицированного большинства голосов по замороженным активам", - сказал Кошта.

      Голосование по принципу квалифицированного большинства предполагает, что за решение в Евросовете должны проголосовать 60% стран ЕС, в которых живут 55% населения сообщества.

      Таким образом Еврокомиссия намерена преодолеть вето Бельгии и Венгрии, если не сумеет убедить их поддержать экспроприацию активов.
    Сегодня, 12:46
    В ЕС продолжается дискуссия вокруг темы замороженных российских активов
    Вот они вцепились-то в эти активы. Как говорится: такую бы настойчивость да в мирных целях.
      Сегодня, 12:56
      Это актив. Но не ликвидный.
      Чтоб его стырить надо найти лоха, который его обменяет на свой более ликвидный актив. yes
        Сегодня, 13:05
        Да, я тоже писал об этом ранее и не раз. Может уже нашли лоха, поэтому так и торопятся?
      Сегодня, 13:20
      а что делать ,коли бабок на любимый квест( а украинская война ,походу верхушкой ЕС сейчас воспринимается как компьютерная игра) не хватает, папочка тоже отказался давать- а игру закончить хочется в свою пользу, разумеется...вот и приходят идеи какой нибудь аферы...как дети ей богу-им тоже невозможно втолковать,что за косяки придётся ответить... laughing .
    Сегодня, 12:48
    Есть идея... Может, глупая и наивная, пусть экономисты бросят в меня, если что, тапкой... А не лучший ли это выход для нас, если пресловутые активы цивилизованные белые люди у нас сопрут? Это даст нам законный повод в ответ изъять европейские деньги в нашей "зоне ответственности". Авторитетные люди сообщают, что сумма выйдет меньше, чем потерянная, но все равно солидная. Активы мы так и так назад не получим (по крайней мере , без общеевропейской войны, в которой еще победить надо). Даже если наши деньги не истратят в открытую - их будут удерживать, ими будут шантажировать. Т.е. де-факто этих средств все равно что нет . А национализация иностранных капиталов - получение реальных денег, которые нам нужны здесь и сейчас.
      Сегодня, 13:24
      Доля здравого смысла тут есть, мы забираем европейское и себе, а они наши и в 404, по сути они забирают деньги своих компаний... но думаю наши подготовились к этому.
      Сегодня, 13:33
      эта идея обсуждалась ещё в 23м году- и путин тогда так и сказал-и на время вроде поутихло... но сейчас тему опять подняли- потому как - у нас в рейхе реально бабки кончаются(хотя ,конечно - у кого как- семейка Тиссенов (и им подобных) скажем не голодает- но поучаствовать в помощи оркостану как-то не замечены- но это святое- приватная собственность )- поэтому поднимаются ставки налогов,придумываются новые,и касается это большей частью простых бюргеров...- немцы -народ дисциплинированный(веками дрессировали)- пока что с дрекольём на улицу не выходят- хотя в кнайпах ворчат...-а напечатать нового бабла сверх лимита-повысится инфляция...- вот и ищут - где-бы так затырить,чтобы за это ничего-бы не было... но так не бывает. ставка на то,что русские проиграют- и заплатят контрибуцию . всем.- и оркам ,и европе,и пен досам.....
    Сегодня, 13:11
    Вопрос не только и не столько в ответной заморозке активов в РФ, в первую очередь ставится под вопрос китайские 3 триллиона долларов. Буквально на днях макрон начал угрожать Китаю пошлинами, а Китай объявил об триллионом профиците торгового баланса, не стоит думать что китайские уж намного умнее наших банкиров -они тоже отправляют избыточную валютную массу в Европу. Кроме этого есть еще арабские сотни миллиардов, как у Аравии, ну и еще долги стран Глобального Юга перед странами ЕС и европейские инвестиции туда. Как со всем этим разобраться в случае конфискаций никто не может сказать. Ну а нашим банкирам, распорядителям и главам фондов вперед наука, вряд ли вообще можно объяснить нахрена было накапливать в зарубежной юрисдикции объем валюты на 2 года импорта, если достаточный уровень 3 месяца. При этом в 2019-2021 практически весь объем добытого золота вывозился в британию, о чем было несколько публикаций
    Сегодня, 13:13
    Так они и сейчас удерживают эти активы и прибыль с них отдают окраине. Что поменялось-то? Мастера эти кренделя давать новые названия тем-же самым процессам laughing