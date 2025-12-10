Окружённые в Мирнограде морпехи ВСУ не согласны с заявлениями Сырского

Пока Сырский рассказывал представителям украинской прессы о том, что никакого окружения Мирнограда якобы нет, находящиеся в городе украинские морпехи дали совсем другую информацию. Как сообщила украинский военкор Диана Буцко, они совершенно не согласны с утверждениями главкома ВСУ.

По информации находящихся в Мирнограде украинских военных, сумевших связаться с Буцко, город полностью окружен, причем уже больше двух недель. Все дороги в Мирноград под контролем российской армии, все попытки выйти пресекаются дронами и российскими штурмовиками, перекрывшими потенциальные выходы.



При этом гарнизон Мирнограда так и не получил приказа на отход с позиций, чтобы попытаться прорваться из города силой, а такая возможность с каждым днем становится все призрачней, сил и средств все меньше. И это информация не от российских ресурсов, а от украинских военных из состава одной из «элитных» бригад ВСУ.


Ранее Сырский на встрече с прессой заявил, что ВСУ якобы контролируют часть Покровска, а Мирноград не окружен, там просто есть проблемы с логистикой. Да и вообще все заявления о якобы потере позиций украинской армией являются «кремлевской пропагандой».

А между тем удерживаемая ВСУ территория в Мирнограде сокращается с каждым днем, в скором времени Сырскому придется объяснять потерю этого города той же прессе. Впрочем, всегда можно заявить, что все это пропаганда Кремля.
  1. frruc Звание
    frruc
    +4
    Сегодня, 12:11
    морпехи ВСУ не согласны с заявлениями Сырского

    Их мнение никого не интересует, и будут уничтожены, если не пожелают сдаться.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +3
      Сегодня, 12:13
      Цитата: frruc
      и будут уничтожены, если не пожелают сдаться.

      Не будет у Украины моря, не будет и морпехов... request
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        +5
        Сегодня, 12:24
        Не будет у Украины моря, не будет и морпехов...

        Новое выкопают, главное было бы кому копать и где.
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +3
      Сегодня, 12:22
      По информации находящихся в Мирнограде украинских военных, сумевших связаться с Буцко, город полностью окружен,

      Ранее Сырский на встрече с прессой заявил, что ВСУ якобы контролируют часть Покровска, а Мирноград не окружен,

      У них просто разные взгляды на жизнь! laughing
    3. Silver99 Звание
      Silver99
      +3
      Сегодня, 12:36
      Украинский марафон визжит от радости ВСУ вышли из южного котла Мирнограда....... но перешли в северную часть котла, но селюкам логика не надо, им перемогу подавай.
  2. Andobor Звание
    Andobor
    +2
    Сегодня, 12:21
    в скором времени Сырскому придется объяснять потерю этого города той же прессе.
    Да, ничего они не обьясняют, забывают про город и всё, как его и не было, если конечно громкой массовой сдачи в плен не будет как в Мариуполе.
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 12:38
    Морпехи то в курсе ,что нет окружения ? Сырский там докладывает вообще ,что идут вперед
  4. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 12:40
    Окружённые в Мирнограде морпехи ВСУ не согласны с заявлениями Сырского
    Вчера Герасимов дал приказ "Уничтожить!"
    Стесняюсь спросить...
    Это про них... не согласных?..
    1. eugen_caro Звание
      eugen_caro
      -1
      Сегодня, 13:00
      вспомнилось...-читал где-то в сети- в WW2 русские где-то удачно заделетировали большую группу немцев в котле- но звенеть об этом не стали...- полгода русские нкгбэшники поддерживали радиосвязь с германским генштабом на частоте немцев,изображая тех немцев в котле ( в то время ,когда реальные немцы уже в сибири снег убирали),и немецкий ГШ исправно высылал самолётами железо с б\п,жратву, награды героям,и дшг- которые тут-же уничтожались но в германский ГШ шли реляции о их грандиозных успехах... почему- тут тоже нельзя уболтать орков- окруженцев поднять клешни в гору,-и от их имени перетягивать на себя всякое снабжение по воздуху от орков ,которое можно тут-же переправлять своим на лбс ?
  5. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 13:16
    Если в котле ещё что то шевелится, значит приказ "уничтожить" ещё не до конца выполнен. Не за горами доклад "приказ выполнен".
  6. Ринат_Лутфуллин Звание
    Ринат_Лутфуллин
    0
    Сегодня, 13:20
    Что там Сiрский звиздит мне до лампочки. Интересно сколько человек в котле и сколько возьмут в плен? Опять же снег в Сибири.