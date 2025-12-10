Окружённые в Мирнограде морпехи ВСУ не согласны с заявлениями Сырского
Пока Сырский рассказывал представителям украинской прессы о том, что никакого окружения Мирнограда якобы нет, находящиеся в городе украинские морпехи дали совсем другую информацию. Как сообщила украинский военкор Диана Буцко, они совершенно не согласны с утверждениями главкома ВСУ.
По информации находящихся в Мирнограде украинских военных, сумевших связаться с Буцко, город полностью окружен, причем уже больше двух недель. Все дороги в Мирноград под контролем российской армии, все попытки выйти пресекаются дронами и российскими штурмовиками, перекрывшими потенциальные выходы.
При этом гарнизон Мирнограда так и не получил приказа на отход с позиций, чтобы попытаться прорваться из города силой, а такая возможность с каждым днем становится все призрачней, сил и средств все меньше. И это информация не от российских ресурсов, а от украинских военных из состава одной из «элитных» бригад ВСУ.
Ранее Сырский на встрече с прессой заявил, что ВСУ якобы контролируют часть Покровска, а Мирноград не окружен, там просто есть проблемы с логистикой. Да и вообще все заявления о якобы потере позиций украинской армией являются «кремлевской пропагандой».
А между тем удерживаемая ВСУ территория в Мирнограде сокращается с каждым днем, в скором времени Сырскому придется объяснять потерю этого города той же прессе. Впрочем, всегда можно заявить, что все это пропаганда Кремля.
