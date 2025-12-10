WP: Украина сможет «скрытно» увеличить силы безопасности сверх лимита ВСУ

The Washington Post пишет, что в проекте будущего соглашения по Украине обсуждается довольно нестандартный ход: Киев может получить право содержать дополнительные силовые структуры сверх «официального» лимита армии.

Формально численность ВСУ будет ограничена, а на деле у страны появится пространство для маневра – например, через Нацгвардию или другие формирования, которые в лимит армии просто не попадут.



Главная точка напряжения остается прежней: США требуют четкого потолка по численности войск, а Украина категорически не хочет вписывать такие ограничения в конституцию. В Киеве считают, что фиксировать ограничение на уровне основного закона – значит добровольно связать себе руки на годы вперед.

Параллельно в переговоры вмешивается Европа со своим видением. Брюссель не хочет ни территориальных уступок, ни ограничения численности украинской армии. В проекте, который уже обсуждали европейские власти, фигурировали цифры: потолок в 800 тысяч военных. США предлагают более жесткую планку – 600 тысяч.

Переговоры идут тяжело, и вопрос численности сил остается одним из самых острых. Лимит в любом виде – это «политическая мина», и каждая сторона продвигает свой вариант, понимая, что от этой цифры зависит реальный баланс сил в Европе после завершения войны.
  1. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 12:41
    Вся эта байда закончится ,рано или поздно. НО, кто встанет к станку на Украине ? Или все по старой привычке - французы бросятся мыть подъезды ,а немцы с итальянцами пойдут на заводы ,работать за древних укров ..................
    1. eugen_caro Звание
      eugen_caro
      +1
      Сегодня, 12:43
      а что- эти дополнительные силовые структуры - БЕССМЕРТНЫЕ что-ли ? laughing
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        0
        Сегодня, 13:40
        Цитата: eugen_caro
        а что- эти дополнительные силовые структуры - БЕССМЕРТНЫЕ что-ли ? laughing

        Вопрос даже не в том, бессмертные они или нет, а в том, за чей счёт они собираются содержать эту военизированную шоблу, если украина уже сейчас живёт в кредит и без финансовой поддержки извне является банкротом. request
        1. eugen_caro Звание
          eugen_caro
          0
          Сегодня, 13:56
          так давно-же обьяснили - за ваш счёт...- те бабки ,что наебулина - гениальная подружаха вашего Владимира Владимировича Путина- как раз незадолго до войны закинула в евроклир - было ваше- стало наше... laughing - так они по крайней мере рассчитывают- как там дристуля фон дер ляйн выдала- невозможно чтобы русские выиграли.
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 12:49
      Когда это все закончится, станков , к которым надо будет становиться уже не будет , соха, плуг и топка хат кизяком , десоветизация она такая .
    3. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 13:09
      Цитата: APASUS
      все по старой привычке - французы бросятся мыть подъезды ,а немцы с итальянцами пойдут на заводы

      Но пока что всю Европу обмывают украинцы и на Украину они не вернутся.
  2. frruc Звание
    frruc
    +4
    Сегодня, 12:42
    появится пространство для маневра – например, через Нацгвардию или другие формирования

    Не удивлюсь, если на украине появятся банды батьки Махно или другие пока неучтенные банды.
    1. kromer Звание
      kromer
      0
      Сегодня, 13:19
      Цитата: frruc
      Не удивлюсь, если на украине появятся банды батьки Махно или другие пока неучтенные банды.


      У меня складывается ощущения, что они там как в 2014 появились, так и не пропадали никуда.
  3. Andobor Звание
    Andobor
    +1
    Сегодня, 12:54
    Если от Украины что то останется, то это будет Руина, где каждый украинец вступит в вооружённые формирования, а кто не вступит тот закончится.
  4. Тополь Звание
    Тополь
    +1
    Сегодня, 13:01
    Любые договоренности с западом в целом и с окраиной в частности могут быть нарушены, и рано или поздно будут нарушены. Кроме одной: территории. Поэтому Россия должна полностью контролировать территории окраины. Некоторые области должны войти в состав России, над остальными должен быть жёсткий контроль. Как это лучше сделать? Рецепта нет. Пока нет. Думаю, именно поэтому в первую очередь и окраина, и гейропа, да и пиндocы так упираются в территориальном вопросе. Ресурсы этих территорий, в т.ч. полезные ископаемые, это уже вторично: всегда можно договориться о каком-то совместном бизнесе.
    1. пылесос Звание
      пылесос
      0
      Сегодня, 13:07
      Как нет. расстояние 100-150 км ни одного военного. все что с оружием больше пистолета
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 13:18
      Давно есть такой рецепт. Амеры с Японией по нему порешали.
      1. Тополь Звание
        Тополь
        0
        Сегодня, 13:31
        Предлагаете для начала бахнуть ядреной бомбой, ну скажем по западенщине? В принципе я - "за". Наших там нет, а остальных не жалко от слова совсем.
  5. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 13:05
    фигурировали цифры: потолок в 800 тысяч военных. США предлагают более жесткую планку – 600 тысяч.
    Ни одна страна в Европе не имеет армию, более 200 000 штыков.
    Армия в 800 000 штыков, это армия для нападения и ведения война, и её содержание будет оплачивать Евросоюз. России такой "сосед" не нужен.
  6. Пионер1984 Звание
    Пионер1984
    0
    Сегодня, 13:05
    У меня такое впечатление что они сами с собой решили договариваться.ВВП,вчера сказал что все поставленные цели СВО будут достигнуты.А эти цели он сам и озвучил когда СВО начиналась.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:05
    Государственность Украины опасна для России .