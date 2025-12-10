Очередная передряга: танк ВСУ раздавил роботизированную платформу с минами

Очередная передряга: танк ВСУ раздавил роботизированную платформу с минами

Во вражеских пабликах размещено видео, снятое в неназванном месте украинскими боевиками. На нем группа военнослужащих ВСУ с интересом рассматривает роботизированную самоходную платформу на гусеничном ходу, вернее, то, что от нее осталось, на одной из дорог.

Из комментария одного из укровояк, перемешанного нецензурными выражениями, выясняется, что платформу ненароком раздавил гусеницами собственный танк. Экипаж бронемашины умудрился не заметить посреди дороги тележку, проехался по ней и как ни в чем не бывало отправился дальше. То, что осталось от платформы, уже присыпало снегом.



Главное, что роботизированная платформа перевозила. Украинские боевики с интересом рассматривают противотанковые американские мины Anti-tank mine M19 и советские ТМ-62М, обсуждая, что из них уцелело и может быть использовано по назначению. На счастье экипажа украинского танка, и к нашему сожалению, мины не были взведены. Такой запас взрывчатки оставил бы от танка и экипажа одни воспоминания.

Но более всего примечательно, как украинцы назвали этот ролик. С определенной долей самокритики и даже юмора видео подписано фразой «чергова халепа» с двумя «улыбочками». В переводе с мовного это означает буквально: «очередная (дежурная) передряга». Выходит, подобные ситуации далеко не редкость для ВСУ.



  Nexcom
    Nexcom
    +7
    Сегодня, 13:04
    ...очень жаль что мины были не взведены, очень жаль...
    Uncle Lee
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 13:12
      На счастье экипажа украинского танка, и к нашему сожалению, мины не были взведены.
      Reptiloid
        Reptiloid
        +1
        Сегодня, 13:56
        Цитата: Uncle Lee
        На счастье экипажа украинского танка, и к нашему сожалению, мины не были взведены.
        А как могло быть красиво fellow
  Reptiloid
    Reptiloid
    0
    Сегодня, 13:54
    Душить, давить гадов ползучих Жаль ---- не взорвались. request !