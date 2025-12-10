Госдума обязала граждан приносить присягу гражданина РФ с 14 лет

Госдума приняла законопроект, который переписывает одно из ключевых правил получения гражданства: присягу гражданина РФ теперь будут приносить не с 18 лет, а уже с 14. Голосование прошло сразу во втором и третьем чтениях, инициаторами выступил Леонид Калашников вместе с коллегами из комитета.

Раньше подростки просто миновали этот этап – он был нужен только совершеннолетним. Теперь новый гражданин, которому исполнилось 14, обязан озвучить текст присяги. Идея авторов проста: подросток должен понимать, что гражданство – это не только запись в паспорте, но и ответственность.



Заодно переписали и порядок признания решения о гражданстве недействительным. Теперь оно считается действующим только после того, как человек реально произнес присягу.

Промедлил на год – решение перестает работать. Сказал заранее, что к присяге подходить не собирается – история с гражданством закрыта. И есть еще один нюанс: если человек умер до процедуры, решение тоже считается утраченным.

Как только закон подпишет президент, он вступит в силу через десять дней. После этого вся система будет работать по новым правилам, где присяга с 14 лет станет обязательной частью получения гражданства.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    0
    Сегодня, 13:13
    Идея авторов проста: подросток должен понимать, что гражданство – это не только запись в паспорте, но и ответственность.

    Ну так нужно эту ответственность определить, чётко обозначить наказание на нарушение присяги.
    1. красноярск Звание
      красноярск
      +1
      Сегодня, 13:42
      Цитата: Охотовед 2
      Идея авторов проста: подросток должен понимать, что гражданство – это не только запись в паспорте, но и ответственность.

      Ну так нужно эту ответственность определить, чётко обозначить наказание на нарушение присяги.

      И я о там же. Дума сказала А, так сразу надо сказать и Б. Если за нарушение присяги не предусмотрено никакого наказания, то тогда это не присяга, а фикция. Для новых граждан, у которых есть историческая Родина за пределами РФ, нарушение присяги карается лишением гражданства.
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        0
        Сегодня, 13:54
        Госдума приняла законопроект, который переписывает одно из ключевых правил получения гражданства: присягу гражданина РФ теперь будут приносить не с 18 лет, а уже с 14.

        Общем слов нет - одни эмоции, и при том матерные!
        Ну и еще .... Чем бы дитя не тешилось...
        А нужные законы для общества мурыжат годами!
    2. JcVai Звание
      JcVai
      0
      Сегодня, 13:47
      Нельзя. Ибо если эту ответственность применять - депутатов и чиновников может не остаться
    3. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      0
      Сегодня, 13:54
      Я родился в СССР. И присягу никакую не приносил))) что мне делать?)))
  2. multicaat Звание
    multicaat
    +2
    Сегодня, 13:16
    очередная формальная ерунда. мигранты "гяурам" могут говорить что угодно, им без разницы. Ровно как и обычные уголовники плюют на законы общества и само общество.
    Да и отметку факта принятия присяги наверняка сделают формальным настолько, что смысл будет утерян напрочь.
  3. kromer Звание
    kromer
    +1
    Сегодня, 13:22
    Очередная формальность как и знание русского языка. Двух слов по-русски связать не могут, но паспорт РФ в кармане.
  4. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 13:28
    Уже вижу, как орды мигрантов тут же станут до неприличия сознательными прям в тот самый момент, когда перо президента коснется сего документа 😐
  5. двп Звание
    двп
    +1
    Сегодня, 13:30
    Ну всё! Таперичи дела у нас попрут! Видать только этого закону нам и не хватало для полного щасья! Даже кот мой согласен,тот что сейчас лежит на диване и свои гениталии лижет. Кого-то он мне напоминает.
  6. born007 Звание
    born007
    0
    Сегодня, 13:41
    В смысле? Паспорт - это услуга, гражданство РФ - тоже услуга.
    По конституции по мимо гражданина есть понятие "человек", который проявляет свою власть непосредственно с рождения на той территории где родился.
  7. Аскольд65 Звание
    Аскольд65
    0
    Сегодня, 13:51
    А у меня вопрос: а принятие гражданства по рождению это обязательная процедура? Может оно мне и не нужно.....Свидетельство о рождении, удостоверение личности и хватит.