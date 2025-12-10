Госдума обязала граждан приносить присягу гражданина РФ с 14 лет
1 33411
Госдума приняла законопроект, который переписывает одно из ключевых правил получения гражданства: присягу гражданина РФ теперь будут приносить не с 18 лет, а уже с 14. Голосование прошло сразу во втором и третьем чтениях, инициаторами выступил Леонид Калашников вместе с коллегами из комитета.
Раньше подростки просто миновали этот этап – он был нужен только совершеннолетним. Теперь новый гражданин, которому исполнилось 14, обязан озвучить текст присяги. Идея авторов проста: подросток должен понимать, что гражданство – это не только запись в паспорте, но и ответственность.
Заодно переписали и порядок признания решения о гражданстве недействительным. Теперь оно считается действующим только после того, как человек реально произнес присягу.
Промедлил на год – решение перестает работать. Сказал заранее, что к присяге подходить не собирается – история с гражданством закрыта. И есть еще один нюанс: если человек умер до процедуры, решение тоже считается утраченным.
Как только закон подпишет президент, он вступит в силу через десять дней. После этого вся система будет работать по новым правилам, где присяга с 14 лет станет обязательной частью получения гражданства.
