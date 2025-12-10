Малое гидрографическое судно «Василий Бубнов» проекта 19910 пополнило состав ТОФ

544 1
Малое гидрографическое судно «Василий Бубнов» проекта 19910 пополнило состав ТОФ

Новейшее гидрографическое судно «Василий Бубнов» проекта 19910 вошло в состав Тихоокеанского флота. Торжественная церемония поднятия флага гидрографической службы прошла в пункте базирования ТОФ на Сахалине. Об этом сообщают местные власти.

Второе малое гидрографическое судно «Василий Бубнов» проекта 19910 пополнило состав ТОФ, первым было судно «Александр Рогоцкий», показавшее высокие характеристики и надежность. Приказом главкома ВМФ РФ «Василий Бубнов» включен в состав Тихоокеанского флота. Церемония прошла на Сахалине под командованием контр-адмирала Александра Шварца.



Малое гидрографическое судно «Василий Бубнов» было заложено 27 марта 2020 года, спущено на воду 28 июля 2024 года и в августе того же года отправилось во Владивосток на сдаточную базу. Там судно было достроено и прошло все необходимые испытания. Свое название судно получило в честь инженера, контр-адмирала Василия Бубнова, участника гражданской и Великой Отечественной войн. Бубнов завершил службу в должности начальника 5-го отдела гидрометеорологической службы Главного управления Тихоокеанского флота СССР.

Гидрографические суда проекта 19910 предназначены для обслуживания средств навигационного оборудования, доставки грузов на необорудованное побережье, а также для выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ. Они могут работать не только в условиях глубокого моря, но и на мелководье.

Основные характеристики: водоизмещение 1200 тонн. Длина 59 метров, ширина наибольшая 11,4 метра, высота борта свыше 5 метров, осадка 3,18 метра. Скорость хода 12,5 узла. Дальность плавания около 3500 миль. Автономность плавания свыше 25 суток. Экипаж 22 человека.
1 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. nPuBaTuP Звание
    nPuBaTuP
    0
    Сегодня, 13:37
    7 футов под килем soldier
    Комент короткий