Малое гидрографическое судно «Василий Бубнов» проекта 19910 пополнило состав ТОФ
5441
Новейшее гидрографическое судно «Василий Бубнов» проекта 19910 вошло в состав Тихоокеанского флота. Торжественная церемония поднятия флага гидрографической службы прошла в пункте базирования ТОФ на Сахалине. Об этом сообщают местные власти.
Второе малое гидрографическое судно «Василий Бубнов» проекта 19910 пополнило состав ТОФ, первым было судно «Александр Рогоцкий», показавшее высокие характеристики и надежность. Приказом главкома ВМФ РФ «Василий Бубнов» включен в состав Тихоокеанского флота. Церемония прошла на Сахалине под командованием контр-адмирала Александра Шварца.
Малое гидрографическое судно «Василий Бубнов» было заложено 27 марта 2020 года, спущено на воду 28 июля 2024 года и в августе того же года отправилось во Владивосток на сдаточную базу. Там судно было достроено и прошло все необходимые испытания. Свое название судно получило в честь инженера, контр-адмирала Василия Бубнова, участника гражданской и Великой Отечественной войн. Бубнов завершил службу в должности начальника 5-го отдела гидрометеорологической службы Главного управления Тихоокеанского флота СССР.
Гидрографические суда проекта 19910 предназначены для обслуживания средств навигационного оборудования, доставки грузов на необорудованное побережье, а также для выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ. Они могут работать не только в условиях глубокого моря, но и на мелководье.
Основные характеристики: водоизмещение 1200 тонн. Длина 59 метров, ширина наибольшая 11,4 метра, высота борта свыше 5 метров, осадка 3,18 метра. Скорость хода 12,5 узла. Дальность плавания около 3500 миль. Автономность плавания свыше 25 суток. Экипаж 22 человека.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация