Новый мирный план, придуманный Зеленским и его европейскими хозяевами, не предусматривает уступок России. Некоторые подробности документа, с которым европейцы планируют ознакомить Трампа, представила американская пресса. Состоит он из трех частей: непосредственно самого плана из 20 пунктов, гарантий безопасности и послевоенного восстановления Украины.Европа надеется продавить Трампа со своим вариантом плана, не предусматривающим уступок России. Брюссель хочет остановить боевые действия по сегодняшней линии фронта, Вашингтон выступает за полный вывод украинских войск с Донбасса. Однако обе стороны сходятся в том, что граница пройдет по линии боестолкновения «от Донецка до Херсона», возможно, по «корейскому» варианту с созданием демилитаризованной зоны, куда будет запрещено вводить тяжелые вооружения.Запорожская АЭС не должна достаться России, возможно управление атомной станцией американцами. Украинская армия будет ограниченной численности, не превышающей 800 тысяч человек. Но здесь категорически против выступает Зеленский и Европа.Украина вступит в ЕС в 2027 году, США предоставят гарантии, аналогичные статье 5 устава НАТО. Суверенитет Украины будет защищен от права российского вето. Из российских активов будет выделено 100 млрд на восстановление Украины, но против выступает Европа, желающая полностью контролировать эти средства.В общем, очередной бред, который хотят подать в качестве мирного плана. Уже сейчас понятно, что этот «документ» Москва не примет ни при каких обстоятельствах. Россия завершит спецоперацию только при достижении всех поставленных целей мирным или военным путем. В Европе этого еще не поняли, поэтому суетятся со своим ручным клоуном.

