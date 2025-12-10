Предлагаемый Европой мирный план не предполагает уступок России

Новый мирный план, придуманный Зеленским и его европейскими хозяевами, не предусматривает уступок России. Некоторые подробности документа, с которым европейцы планируют ознакомить Трампа, представила американская пресса. Состоит он из трех частей: непосредственно самого плана из 20 пунктов, гарантий безопасности и послевоенного восстановления Украины.

Европа надеется продавить Трампа со своим вариантом плана, не предусматривающим уступок России. Брюссель хочет остановить боевые действия по сегодняшней линии фронта, Вашингтон выступает за полный вывод украинских войск с Донбасса. Однако обе стороны сходятся в том, что граница пройдет по линии боестолкновения «от Донецка до Херсона», возможно, по «корейскому» варианту с созданием демилитаризованной зоны, куда будет запрещено вводить тяжелые вооружения.



Запорожская АЭС не должна достаться России, возможно управление атомной станцией американцами. Украинская армия будет ограниченной численности, не превышающей 800 тысяч человек. Но здесь категорически против выступает Зеленский и Европа.

Украина вступит в ЕС в 2027 году, США предоставят гарантии, аналогичные статье 5 устава НАТО. Суверенитет Украины будет защищен от права российского вето. Из российских активов будет выделено 100 млрд на восстановление Украины, но против выступает Европа, желающая полностью контролировать эти средства.

В общем, очередной бред, который хотят подать в качестве мирного плана. Уже сейчас понятно, что этот «документ» Москва не примет ни при каких обстоятельствах. Россия завершит спецоперацию только при достижении всех поставленных целей мирным или военным путем. В Европе этого еще не поняли, поэтому суетятся со своим ручным клоуном.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +9
    Сегодня, 14:00
    ❝ Предлагаемый Европой мирный план не предполагает уступок России ❞ —

    — Да не нужны нам ваши уступки, оставьте этот план при себе. Наши бойцы работают по своему плану, мы своё возвращаем ...
    (Работайте, братья!)
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +3
      Сегодня, 14:35
      И бойцы работают , храни их Бог и ВКС РФ тоже останавливаться не собираются , остались еще на Украине те ТЭС и ТЭЦ , которые ждут своих "калибров" и "кинжалов" в рамках десоветизации.
      1. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 14:54
        очередной бред, который хотят подать в качестве мирного плана.

        Раз так, пусть сами и тешатся своим пляном. no
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +5
      Сегодня, 14:44
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Предлагаемый Европой мирный план не предполагает уступок России ❞

      Глядя на всю эту возню и суету, постоянно вспоминается застольный тост из известного фильма: " Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями!" laughing
      1. Алексей_12 Звание
        Алексей_12
        -2
        Сегодня, 15:13
        Цитата: Монтесума
        Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями!"
        Ну дык они заднеприводные. Вот мы сейчас всеми возможностями галопом по их желаниям lol
      2. Eug Звание
        Eug
        0
        Сегодня, 15:35
        Пить лучше за то, чтобы наши возможности совпадали с нашими желаниями wink
    3. multicaat Звание
      multicaat
      0
      Сегодня, 15:21
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      мы своё возвращаем

      А где проходит граница этого "своего"?
    4. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      0
      Сегодня, 15:40
      Чем дальше на запад будет идти линия фронта, чем больше будет уничтожаться украинских солдат, тем выше будут расти аппетит Европы.

      Российская империя это проходила во времена побед над турками. Особенно известен Берлинский конгресс, который фактически обнулил Сан-Стефанскую капитуляцию турок в 1878.
    5. Александр Одинцов Звание
      Александр Одинцов
      0
      Сегодня, 16:57
      В общем, очередной бред, который хотят подать в качестве мирного плана. Уже сейчас понятно, что этот «документ» Москва не примет ни при каких обстоятельствах. Россия завершит спецоперацию только при достижении всех поставленных целей мирным или военным путем. В Европе этого еще не поняли, поэтому суетятся со своим ручным клоуном.
      Когда мы получим итоговый документ, уверяю Вас он нас неприятно удивит.
      Украина вступит в ЕС в 2027 году, США предоставят гарантии, аналогичные статье 5 устава НАТО.
      Это пройдет точно. А это по сути главное. Прощай Одесса, Николаев, Харьков и пр. Нашим олигархам надо будет заключить сделку и мы в чем то уступим. Пока сложно сказать в чем, но подвижки с нашей стороны неизбежны.
  2. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +1
    Сегодня, 14:02
    Их мирные планы о том , как самим напиться и что бы укра не пострадала. И нафига это нам. am
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 14:09
      Цитата: Reptiloid
      Их мирные планы о том , как самим напиться и что бы укра не пострадала. И нафига это нам. am

      План у них один: до последнего украинца. am
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +6
        Сегодня, 14:16
        hi ведь хотел что бы было ---- САМИМ НАЖИТЬСЯ, но при отправке вот что.
        Меня что бесит? Предлагают России капитуляции, по факту. Это подтверждает снижение качества всей постсоветском политики России и дипломатии. СССР они боялись, а здесь ---нет
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +3
          Сегодня, 14:44
          Дмитрий, hi!
          Цитата: Reptiloid
          Предлагают России капитуляцию, по факту.
          Конечно, у Верховного положение не позавидуешь... Даже не согласиться, а просто сесть обсуждать европейский план - так на фига всё начинали, за что боролись? Не обсуждать - так визг поднимут: "Россия агрессор, не хочет мира!!!"

          Всё сказанное выше можно принимать во внимание только в том случае, если сразу и коротко не послать их всех по известному адресу и не заявить так, чтобы они услышали и, главное, поняли: "УСЛОВИЕ ДОГОВОРА ОДНО - ВАША КАПИТУЛЯЦИЯ. Других условий не будет."
          Больше говорить не о чем ни с Трампом, ни, тем более, с Европой. Украина тут вобще не рассматривается.
          Единственное, что требуется, чтобы Верховный это сказал...

          Почему-то вспомнились слова японского министра, когда наши, после русско-японской войны, пытались торговаться в Портсмуте
          Вы потерпели поражение, и давайте исходить из сложившейся обстановки.
          Про японцев, конечно, отдельный разговор и эти слова им ещё ау-ау! скажут тем же концом по тому же месту, но фраза, и в самом деле, грандиозная по лаконичности и универсальности применительно к ситуации переговоров, когда одна из сторон эпично обделалась и пытается качать права...
          1. Тополь Звание
            Тополь
            +1
            Сегодня, 14:59
            Конечно, у Верховного положение не позавидуешь... Даже не согласиться, а просто сесть обсуждать европейский план - так на фига всё начинали, за что боролись? Не обсуждать - так визг поднимут: "Россия агрессор, не хочет мира!!!"
            На мой взгляд есть у Верховного другой вариант- немного дополненная фраза японского министра: "Вы потерпели поражение, и давайте исходить из сложившейся обстановки и обсудим российский план".
            И да, согласен с Вами:
            Единственное, что требуется, чтобы Верховный это сказал...
          2. Reptiloid Звание
            Reptiloid
            0
            Сегодня, 15:04
            Приветствую Игорь! hi
            Цитата: Zoldat_A
            ......
            Вы потерпели поражение ,и давайте исходить из сложившейся обстановки.
            Про японцев, конечно, отдельный разговор и эти слова им ещё ау-ау! скажут темже концом по тому же месту, но фраза, и в самом деле, грандиозная по лаконичности и универсальности применительно к ситуации переговоров, когда одна из сторон эпично обделалась и пытается качать права...
            Запад до сих пор считает, что они победили СССР в холодной войек, гордиться этим и на этом основании старается перечеркнуть все достижения и победы России во все времена.
            вошь , которая зарычала
            Похоже эту фразу они забывать не хотят и ведут соответственно.
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              0
              Сегодня, 15:17
              Цитата: Reptiloid
              Запад до сих пор считает, что они победили СССР в холодной войне, гордится этим
              Вот тут, как раз, наша Победа многое расставит по своим местам. И после Победы мы таки расскажем им, кто там и кого победил.

              А начинать нужно с того, что это должно быть написано в школьных учебниках.

              Ну, и Ельцин-центр не сносить, а сделать музеем ИХ позора. Рассказать в нём, в конце-концов, ПРАВДУ о том времени, а не либероидную сказочку про демократию, сляпанную по заказу врагов России. Изменится там экспозиция - сам посмотреть съезжу, не поленюсь. А то видел в интернетах видео с мальчиком-экскурсоводом... ТАКОЕ говорит, что сейчас, скопом, всех - от спонсоров до них, экскурсоводов, в скотовагон и в лагеря за измену Родине.
        2. Geosun Звание
          Geosun
          0
          Сегодня, 16:17
          Цитата: Reptiloid
          СССР они боялись, а здесь ---нет

          Просто тогдашние политики еще помнили вторую мировую войну, а нынешние нет. Эти выросли в сытые времена и сейчас даже вбрасываются мысли, что ядерная война это не так уж и страшно.
        3. ARIONkrsk Звание
          ARIONkrsk
          0
          Сегодня, 17:19
          Цитата: Reptiloid
          hi ведь хотел что бы было ---- САМИМ НАЖИТЬСЯ, но при отправке вот что.
          Меня что бесит? Предлагают России капитуляции, по факту. Это подтверждает снижение качества всей постсоветском политики России и дипломатии. СССР они боялись, а здесь ---нет

          Чтоб боялись, надо бить больно, а не как мы..., как сказал гарант, действуем хирургически.
  3. Десница ока Звание
    Десница ока
    +2
    Сегодня, 14:11
    Предлагаемый Европой мирный план не предполагает уступок России

    Это конец! А где же пистолет?...
    laughing
    1. sub307 Звание
      sub307
      0
      Сегодня, 14:52
      В этом что то есть... winked а вот- что? request
    2. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      0
      Сегодня, 15:15
      ТАк зеле уже емнип 2 подарили. И хортица гдет валяется. Вот идиоты. Патроны не подарили видимо belay
      Цитата: Десница ока
      А где же пистолет?...
  4. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +1
    Сегодня, 14:12
    Расчет просроченного обмудка и европейских куколдов на том и строится, чтобы подсунуть заведомо невыполнимые для Москвы условия и после этого свалить всю на Россию, обвиняя в нежелании заканчивать войну. Собака лает, а караван (в данном случае наша армия) идет вперед
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +2
      Сегодня, 14:32
      Одно непонятно, зачем одну и ту-же комбинацию сто раз пытаться провернуть? Уже не раз такое было, что они обвиняли Россию в отказе от мирного решения конфликта.
  5. carpenter Звание
    carpenter
    +5
    Сегодня, 14:13
    Украина вступит в ЕС в 2027 году

    Украинцы долго доказывали, что «место Украины – в Европе», что «коварная Россия пытается помешать европейскому выбору украинцев». Европа им всячески поддакивала. Но стоило России сказать «Да мы не против включения пункта о членстве Украины в ЕС» – и тут же европейцы завопили: «Это коварная задумка Путина»! И то не прикол, это пишет Die Welt.
    «Путин прекрасно понимает, что вступление Украины в ЕС – это политическая мина замедленного действия, которая может привести к хаосу как в охваченной войной стране, так и в самом ЕС».
    То есть еще немного – и они припишут нам идею об украинской евроинтеграции. Что это всё Путин придумал.
    Вот даже командир ВСУ Дарья Борисенко считает, что украинец должен хотеть умереть. А «не хочу умирать» – это нарратив, навязанный украинцам клятими москалями.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +2
      Сегодня, 14:20
      Так уже они сами сказали, что ЕС не сможет принимать всяких нищих. Их Економика не сможет
    2. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +4
      Сегодня, 14:34
      Цитата: carpenter
      Вот даже командир ВСУ Дарья Борисенко считает, что украинец должен хотеть умереть. А «не хочу умирать» – это нарратив, навязанный украинцам клятими москалями.

      По минусам, вижу что украинцы согласны умирать, тем более, что "паненка" этого хочет.
      1. Товарищ Берия Звание
        Товарищ Берия
        +3
        Сегодня, 14:56
        Цитата: tihonmarine
        По минусам, вижу что украинцы согласны умирать,


        Те, кто ставит минусы, находятся далеко от войны и ТЦК. Поэтому они согласны, что бы умирали другие украинцы, но только не они.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +2
          Сегодня, 15:39
          Цитата: Товарищ Берия
          Поэтому они согласны, что бы умирали другие украинцы, но только не они.

          Каждый день вижу таких в камуфле и шеврон на рукаве "Украiна або смерть".
          Только они не на Украине живут, а за границей.
          1. Товарищ Берия Звание
            Товарищ Берия
            +1
            Сегодня, 15:42
            Нынче дистанционка в трэнде. smile
    3. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 15:20
      Вот даже командир ВСУ Дарья Борисенко считает, что украинец должен хотеть умереть.

      печаль в другом - вот с такими "лицами", скоро, мы будем сотрудничать...
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 14:15
    Ага и этот план Европа будет выполнять в одностороннем порядке.Начнёт с перемирия и остановки боевых действий .Других вариантов не вижу .Они назначили себя победителями ,не спросив разрешения у нас .
    Мы конечно ,не продемострируем искреннего желания признать этот план - реальным.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 14:38
      Не обращая внимание на "хотелки" обдолбанных зелиных партнеров, просто парой массированных ударов положить всю энергетику Украины в то место, где она и должна быть.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 15:54
      Цитата: tralflot1832
      Они назначили себя победителями ,не спросив разрешения у нас .

      Времена "бешеных европейцев", для них есть только - "мы всегда правы и никто другой".
  7. Livonetc Звание
    Livonetc
    0
    Сегодня, 14:26
    "мирный план".
    Белый порошок плавно переходящий в забористый план взрощенный в Чуйской долине.
    Это их.объединяет.
    Могут встречаться и несколько раз на неделе.
  8. purple Звание
    purple
    0
    Сегодня, 14:29
    такое ощущение что в еуропе все толи накуреные... или еще под какими то веществами... может пора уже жахнуть... заобно нусть 400 лярдов назад вернут
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 15:55
      Цитата: purple
      такое ощущение что в еуропе все толи накуреные... или еще под какими то веществами.

      Да родились они ущербными и это их суть.
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:31
    Цитата: carpenter
    Украинцы долго доказывали, что «место Украины – в Европе»
    Место Украины совсем в другом месте wink
  10. Andobor Звание
    Andobor
    +2
    Сегодня, 14:36
    Предлагаемый Россией план предполагает капитуляцию Европы в виде признания новых российских регионов, для достижения прочного и долгосрочного мира.
    1. Был Мамонт Звание
      Был Мамонт
      -4
      Сегодня, 15:25
      Цитата: Andobor
      Предлагаемый Россией план предполагает капитуляцию Европы в виде признания новых российских регионов, для достижения прочного и долгосрочного мира.

      Нет важного пункта- репарации от ЕС. wink
      План Трампа, план Европы... . Где бы прочитать план Путина? Что то не знаю о нем. А, то, о чем он говорил в декабре 2021 слегка запамятовал.
  11. Рэд Звание
    Рэд
    +1
    Сегодня, 14:36
    Коллеги добрый день. Меня мучает один вопрос, я правильно понимаю что статус городов Запорожья и Херсона не обсуждается? Верховный все время говорит про Донбасс , что украинцы должны вывести войска. Но я не слышал тоже самое про Херсон и Запорожье
    1. purple Звание
      purple
      0
      Сегодня, 14:39
      все уже в конституции же
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 14:43
      Потому что уже на Донбасс нарколыга не соглашается. А Верховный четко и ясно и не раз сказал, что со всех территорий которые конституционно закрепили за Россией, укропня должна свалить.
  12. Denis_999 Звание
    Denis_999
    0
    Сегодня, 14:40
    Недавно прочитал новость. Четыре года назад компания "Amazon Kuiper UK Limited" подавала в Федеральную комиссию по связи США заявку на размещение на орбите дополнительных спутников связи, а в следующем году уже ожидается, что она предоставит свои частоты для ВСУ, для дронов.

    Так что, какой там "перемир", война продолжается. А все эти встречи на четверых, это всё позёрство ( Макрон особенно это любит, он собой просто любуется ), просто Европа знает, что "молчание - знак согласия", их и так уже припозорили игнорированием, вот они и постоянно напоминают о себе. Ну, как аналогия - "сознательная общественность" встала с плакатами перед дверью подъезда и забаррикадировала проход, как бы ты к ней не относился, проигнорировать её ты уже НЕ сможешь.
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:41
    Не удивляйтесь , их план создан на сводкх от Сырского.Если Сырский скажет ,что киборги до сих пор находятся в Донецком аэропорту и они этому поверят.
  14. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 14:42
    Предлагаемый Европой мирный план не предполагает уступок России

    Вот и пусть со своим планом сами разбираются...
    А лохов ищут в зеркалах, хотя, эти в зеркалах не должны отражаться...
  15. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +2
    Сегодня, 14:45
    Пора бы уже Трампу понять, что Зеля вместе с Европой кладут на него и его планы большой толстый болт. Пора бы обидеться всерьез………
    1. Десница ока Звание
      Десница ока
      +1
      Сегодня, 14:57
      ... и ввести очередные санкции против РФ, или еще надавить на кого возможно посильней, что б отказались от закупок чего либо у нас...
  16. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Сегодня, 14:47
    Ждут
    Ждут 2028 года .Года выборов президента США
    А до этого времени хотят заболтать план Трампа ,конфисковать российские активы и запустить на Украине полную и всеобщую мобилизацию
    Их план -до последнего украинца
  17. BAI Звание
    BAI
    +3
    Сегодня, 15:10
    А мы не ждем милостей от Европы. Добиваемся всего сами
  18. Дедок Звание
    Дедок
    +2
    Сегодня, 15:18
    Предлагаемый Европой мирный план не предполагает уступок России

    а разве нам нужны уступки?
    нам нужно, чтобы интересы России были учтены по каждому из пунктов озвученных в декабре 2021 года...
    нам подачек - не надо!
  19. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +3
    Сегодня, 15:26
    Украине нужно заключить фейковый мирный договор, чтобы затем вновь начать боевые действия. Такой совет дал экс-спецпомощник бывшего президента США Джо Байдена Эрик Грин в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, представившимися украинским чиновником

    Он подчеркнул, что ключевые переговоры по Украине проходят на поле боя, и нынешняя патовая ситуация сложилась после перегруппировки российских войск.

    Грин назвал Минские соглашения успешными для Украины — благодаря им западные партнеры успели поставить Киеву различные виды вооружения и укрепить связь с украинскими спецслужбами.

    Он добавил, что цель нового "фейкового" перемирия — подготовка страны к следующему этапу конфронтации.

    "Это предполагает, что будет ещё одна война, потому что способ предотвратить конфликт — это подготовиться к нему. Не важно, как закончатся боевые действия, Украине нужны возможности вооружиться и иметь много друзей, которые могут ей помочь с точки зрения безопасности"


    Что и требовалось доказать.
  20. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 15:40
    Нужно на переговоры по мирному договору по Украине с нашей стороны послать участников Великой Отечественной Войны 1941-1945 г.г.Пусть внуки европейских фашистов посмотрят в глаза победителям их фашистских дедов. . . soldier
  21. Eug Звание
    Eug
    0
    Сегодня, 15:41
    Зеленский взбодрил ТрампЭнко своими обещаниями провести выборы через 90-100 дней после заключения перемирия.
  22. лесничий Звание
    лесничий
    0
    Сегодня, 15:59
    В Киев привезли свежий план, сейчас зеля и ко его раскуривают и распробывают.
  23. Обычный Звание
    Обычный
    0
    Сегодня, 16:12
    ДолбЯщаяся четверка. Даже не читаю.
  24. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 16:14
    Раздел по корейскому сценарию захотели,
    наивные.
  25. Велизарий Звание
    Велизарий
    0
    Сегодня, 16:20
    Скажем мягко,статья вводит читателей в заблуждение. Это вовсе не "европейский план", это и есть тот самый благостный американский план из 20 пунктов, который план Дмитриева- Уиткоффа из 28 пунктов доработанный американцами и который они привезли в Москву. Это тот самый план на который не согласен Зеленский из-за чего его сейчас давят американцы.
    Европейский план пока не опубликован вообще.
  26. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 16:32
    "Предлагаемый Европой мирный план не предполагает уступок России" - Было бы удивительно бы непобеждённый противник учитывал просьбы врага.