«Котёл» на Заречной улице: о развитии ситуации в Северске
Находит своё подтверждение информация о том, что Вооружённые силы России освободили восточную часть Северска. Это большая часть города, расположенная к востоку от реки Бахмутка, протекающей в городской черте.
Большинство личного состава гарнизона ВСУ, находившаяся в восточной части населённого пункта была уничтожена.
Стремясь не дать российской армии форсировать Бахмутку, противник вынужден выстраивать новую линию обороны уже в западной части города. Основным рубежом обороны к настоящему моменту стала улица Заречная – наиболее протяжённая в указанной части Северска.
Тот случай, когда противник пытается закрепиться там, где в его распоряжении остаётся частная застройка. Отсутствие многоэтажек и крупных предприятий, где традиционно укрывается противник, пытаясь держать оборону, свидетельствует о том, что ситуация для его гарнизона значительно ухудшилась.
Только его надежда на то, что ВС РФ не форсируют Бахмутку в городе, это что-то вроде последней соломинки. Дело в том, что западнее города - в районе Платоновки - российские войска уже вышли на правый берег этой реки и продвигаются в направлении северской улицы Дачная, переходящей в дорогу на Красный Лиман. Контролируют ВС РФ территории на западном берегу Бахмутки и в районе Свято-Покровского.
Поэтому штурмовые группы российской армии могут в конечном итоге выйти в тыл тем подразделениям ВСУ, которые обосновались в районе улицы Заречной. И тогда остаткам гарнизона ВСУ «светит» полномасштабный «котёл».
