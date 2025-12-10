«Котёл» на Заречной улице: о развитии ситуации в Северске

7 736 9
«Котёл» на Заречной улице: о развитии ситуации в Северске

Находит своё подтверждение информация о том, что Вооружённые силы России освободили восточную часть Северска. Это большая часть города, расположенная к востоку от реки Бахмутка, протекающей в городской черте.

Большинство личного состава гарнизона ВСУ, находившаяся в восточной части населённого пункта была уничтожена.

Стремясь не дать российской армии форсировать Бахмутку, противник вынужден выстраивать новую линию обороны уже в западной части города. Основным рубежом обороны к настоящему моменту стала улица Заречная – наиболее протяжённая в указанной части Северска.





Тот случай, когда противник пытается закрепиться там, где в его распоряжении остаётся частная застройка. Отсутствие многоэтажек и крупных предприятий, где традиционно укрывается противник, пытаясь держать оборону, свидетельствует о том, что ситуация для его гарнизона значительно ухудшилась.

Только его надежда на то, что ВС РФ не форсируют Бахмутку в городе, это что-то вроде последней соломинки. Дело в том, что западнее города - в районе Платоновки - российские войска уже вышли на правый берег этой реки и продвигаются в направлении северской улицы Дачная, переходящей в дорогу на Красный Лиман. Контролируют ВС РФ территории на западном берегу Бахмутки и в районе Свято-Покровского.



Поэтому штурмовые группы российской армии могут в конечном итоге выйти в тыл тем подразделениям ВСУ, которые обосновались в районе улицы Заречной. И тогда остаткам гарнизона ВСУ «светит» полномасштабный «котёл».
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 15:16
    И ведь не сдаются, значит веруют в свою правду,вот вам и насильно мобилизованные ага. Уничтожать другого выхода из этой ситуации нет.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 15:20
      Лохлы любят в котлах вариться. am good
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        +2
        Сегодня, 15:22
        ❝ Лохлы любят в котлах вариться ❞ —
      2. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        0
        Сегодня, 15:26
        Цитата: Бородач
        Лохлы любят в котлах вариться. am good

        тогда остаткам гарнизона ВСУ «светит» полномасштабный «котёл».

        А котел то намечается! И неплохой! good
    2. Salimi from iran Звание
      Salimi from iran
      +2
      Сегодня, 15:36
      They are brainwashed
      Badly
      the russians are inferior and want you so,they are barbar
      You belong to europe, to poland(said an azerbaijani guy in irgc)
      And any SVO will not repair that,
      Its something easy for leftist guys
    3. Комментарий был удален.
  2. frruc Звание
    frruc
    0
    Сегодня, 15:21
    российские войска уже вышли на правый берег этой реки и продвигаются.....

    Очень многообещающий ход событий. А сами то укры в курсе ?
  3. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 15:38
    В Северске «бусифицированные» и брошенные «побратимами» ВСУшники активно сдаются в плен либо (по возможности) сбегают в тыл. Что, несмотря на то, что мы там активного никого не штурмуем, скоро может полностью отдать город в наши руки
    ТГ канал Юрий Подоляка.
  4. dnestr74 Звание
    dnestr74
    0
    Сегодня, 15:48
    Северск , судя по скорости взятия, относительно целый будет.
  5. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 16:26
    Карта выглядит положительно, доблести в ратном деле.