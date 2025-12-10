СБУ задержала в Одессе судно якобы «теневого флота» России
СБУ заявила, что в одесском порту задержали иностранный сухогруз, который украинские силовики относят к «теневому флоту» России. Судно пришло под флагом одного из государств Африки за стальными трубами, но, по версии ведомства, раньше оно не раз «светилось» в крымских портах.
В спецслужбе говорят, что владелец судна уже давно числится под украинскими санкциями и менял название, регистрационные данные и юридических «хозяев» корабля с такой частотой, что отследить цепочку почти невозможно. Следствие уверено: минимум семь заходов в Севастополь, перевозка агропродукции из Крыма в страны Северной Африки – все это зафиксировано.
Во время обысков на борту якобы нашли планы рейсов, навигационные карты, лоции и журналы радиосвязи. По версии СБУ, эти документы – прямое подтверждение заходов в порты, которые Киев считает незаконными.
На момент задержания на сухогрузе были капитан и 16 членов экипажа. Почти все моряки из разных стран Ближнего Востока. Судно уже арестовано, идет уголовное производство. В Киеве всерьез обсуждают его конфискацию.
Российская сторона и владельцы судна на обвинения СБУ ничего не отвечают, никаких комментариев не последовало.
Параллельно Украина вместе с западными союзниками расширяет санкционные списки против судов, якобы связанных с российскими перевозками. Радио Свобода пишет, что на следующем заседании ЕС могут добавить в черный список еще 43 судна, отнесенные к «теневому флоту».
