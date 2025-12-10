СБУ задержала в Одессе судно якобы «теневого флота» России

СБУ заявила, что в одесском порту задержали иностранный сухогруз, который украинские силовики относят к «теневому флоту» России. Судно пришло под флагом одного из государств Африки за стальными трубами, но, по версии ведомства, раньше оно не раз «светилось» в крымских портах.

В спецслужбе говорят, что владелец судна уже давно числится под украинскими санкциями и менял название, регистрационные данные и юридических «хозяев» корабля с такой частотой, что отследить цепочку почти невозможно. Следствие уверено: минимум семь заходов в Севастополь, перевозка агропродукции из Крыма в страны Северной Африки – все это зафиксировано.



Во время обысков на борту якобы нашли планы рейсов, навигационные карты, лоции и журналы радиосвязи. По версии СБУ, эти документы – прямое подтверждение заходов в порты, которые Киев считает незаконными.

На момент задержания на сухогрузе были капитан и 16 членов экипажа. Почти все моряки из разных стран Ближнего Востока. Судно уже арестовано, идет уголовное производство. В Киеве всерьез обсуждают его конфискацию.

Российская сторона и владельцы судна на обвинения СБУ ничего не отвечают, никаких комментариев не последовало.

Параллельно Украина вместе с западными союзниками расширяет санкционные списки против судов, якобы связанных с российскими перевозками. Радио Свобода пишет, что на следующем заседании ЕС могут добавить в черный список еще 43 судна, отнесенные к «теневому флоту».
  1. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +1
    Сегодня, 15:24
    В спецслужбе говорят, что владелец судна уже давно числится под украинскими санкциями

    «Штирлиц ещё никогда не был так близок к провалу» — фраза из телесериала «Семнадцать мгновений весны»
    laughing
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +4
      Сегодня, 15:46
      Кто еще сомневается, что Одессу с Николаевым нужно отбирать у идиото-свидомых? winked
      1. Алексей Лантух Звание
        Алексей Лантух
        0
        Сегодня, 17:32
        Кто еще сомневается, что Одессу с Николаевым нужно отбирать у идиото-свидомых?

        Конечно это радикальное и правильное решение проблемы, но пока можно обойтись небольшими воздушными (около 5 ктн) тактическими ядерными ударами по акватории портов ближе к местам выгрузки-погрузки.
  2. frruc Звание
    frruc
    +12
    Сегодня, 15:25
    Судно уже арестовано, идет уголовное производство.

    Почему в Одессу еще возможен заход морских судов, это недоработка.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 15:29
      Судно пришло под флагом одного из государств Африки за стальными трубами
      Труба пароходу !
    2. Ростов Папа Звание
      Ростов Папа
      +2
      Сегодня, 15:48
      100500 на корме закрашено "Теневой флот РФ", да и по силуэту посудины любой рагуль сразу определит москальский теневой корабль. Всё, Шах и мат нашим морским перевозкам, экономика на грани провала, в Кремле паника laughing
    3. avi1301 Звание
      avi1301
      -2
      Сегодня, 16:49
      Какая ещё "недоработка"!? Это или чистой воды договорнячок, или "Баба Яга против!"(наш Алигархат).
  3. oldzek Звание
    oldzek
    -1
    Сегодня, 15:34
    если от много взять немножко то это не грабеж,это дележка.
  4. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +7
    Сегодня, 15:36
    Всё правильно - трубы в доход украинского недогосударства (читай - спёрли), шаланду в состав укроВМФ.
    Кто-то ждал чего-то другого, когда они начали ОТКРЫТО пиратствовать, а мы "отвечаем" по трансформаторам?
    Пока у Украины есть выход к морю - даже рыбацкий баркас Украины должен бояться в море выходить... Трамп пусть "проконсультирует" тех у нас, у кого говинды на блокаду не хватает...
    И да, почему Одесский порт до сих пор существует?

    Всё правильно Верховный сказал - отрезать, к чёртовой матери, Украину от моря! Сколько бы сил это не отняло. Геморроя от "морской державы Украины" всё равно больше.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 15:54
      Цитата: Zoldat_A
      Всё правильно Верховный сказал - отрезать, к чёртовой матери, Украину от моря! Сколько бы сил это не отняло. Геморроя от "морской державы Украины" всё равно больше.

      Тут нужно радикально бить наотмашь.
      А, у нас даже поручения Президента идут со скрипом. Еле-еле дело движется о прекращении крестопада с православных храмов, даже на картинках. Подключились все ветви власти и ... пока еще никого не повесили за ... request
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +3
        Сегодня, 16:04
        Цитата: Теренин
        А, у нас даже поручения Президента идут со скрипом. Еле-еле дело движется о прекращении крестопада с православных храмов, даже на картинках. Подключились все ветви власти и ... пока еще никого не повесили за ..
        "Один известный кинорежиссёр" в своей программе показывал хитрости "крестопадников". Указ вышел, с них спросили - так они не кресты вернули, а храмы с картинок убрали.
        Такое УПОРНОЕ нежелание выполнить именно это распоряжение Президента у меня одного навевает мысли о сатанизме тех, кто так упорствует?

        Сам не верующий. Так сложилось... Но в этом вопросе абсолютно солидарен не только с Президентом, но и с главами ВСЕХ основных конфессий, после обсуждения и одобрения которых это решение было принято - если Храм есть - то он должен быть с крестами, если мечеть - то с полумесяцем и так далее.
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +3
          Сегодня, 16:11
          Цитата: Zoldat_A
          у меня одного навевает мысли о сатанизме тех, кто так упорствует

          Судя по минусу, сатанисты тут, как тут am
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +4
            Сегодня, 16:21
            Цитата: Теренин
            Цитата: Zoldat_A
            у меня одного навевает мысли о сатанизме тех, кто так упорствует

            Судя по минусу, сатанисты тут, как тут am
            Я, Геннадий, это заметил пару часов назад, когда получил "минус" за призыв изменить в Ельцин-центре экспозицию и рассказать, наконец-то, не либероидную сказочку о демократии, а ПРАВДУ о тех временах.

            Да пусть с ними... Они так "воюют" за свои "общечеловеческие" ценности, за Украину... Пилювать на них слюнями... drinks
            Вот только интересно было бы почитать, если бы хоть один из них хоть когда-нибудь хоть что-то реально комментарием возразил, а не поставил глупый смешной "минус". laughing
            Как же... Дождёшься от них... Не их стиль общения. Вот пёрнуть и сбежать - это да, это по-либероидному, это по-демократически!
            1. Теренин Звание
              Теренин
              +2
              Сегодня, 16:31
              Цитата: Zoldat_A
              Я, Геннадий, это заметил пару часов назад, когда получил "минус" за призыв изменить в Ельцин-центре экспозицию и рассказать, наконец-то, не либероидную сказочку о демократии, а ПРАВДУ о тех временах.

              Кстати, либероиды после некой растерянности опять осмелели. Вот к чему приводят полумеры.
              Только и остается, как у Михалкова в Бесогоне: "как такое в России возможно??? Как?? Как? ... и нет ответа.
      2. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        0
        Сегодня, 17:14
        Цитата: Теренин
        Цитата: Zoldat_A
        Всё правильно Верховный сказал - отрезать, к чёртовой матери, Украину от моря! Сколько бы сил это не отняло. Геморроя от "морской державы Украины" всё равно больше.

        Тут нужно радикально бить наотмашь.
        А, у нас даже поручения Президента идут со скрипом. Еле-еле дело движется о прекращении крестопада с православных храмов, даже на картинках. Подключились все ветви власти и ... пока еще никого не повесили за ... request

        Президент сам виноват что его поручения ни кто не выполняет, надо хоть иногда наказывать и увольнять за невыполнения указаний начальства.
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -3
    Сегодня, 15:38
    Параллельно Украина вместе с западными союзниками расширяет санкционные списки против судов, якобы связанных с российскими перевозками.

    У России есть флот, чтобы адекватно отвечать западным союзникам Украины? Или для принятия решения нужно нечто большее, чем ...
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 15:55
      Цитата: ROSS 42
      Параллельно Украина вместе с западными союзниками расширяет санкционные списки против судов, якобы связанных с российскими перевозками.

      У России есть флот, чтобы адекватно отвечать западным союзникам Украины? Или для принятия решения нужно нечто большее, чем ...

      Наш Черноморский флот "наши братья", при помощи НАТО, закрыли в портах.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 16:12
      Цитата: ROSS 42
      У России есть флот, чтобы адекватно отвечать западным союзникам Украины? Или для принятия решения нужно нечто большее, чем ...
      Дискуссия, Юрий Васильевич (hi!), опять скатывается к обсуждению наличия стали в яйцах...
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 17:31
        Игорь Алексеевич! hi
        Нет тут никакой дискуссии, только простая риторика, а ещё желание посмотреть, как квасные патриоты будут бросать чепчики палки минусов без всяких объяснений...То ли из желания обелить сыновей с тухлыми яйцами и часами, то ли повысить роль ЧФ в бассейне Чёрного моря...
        Честно говоря, там хватит сил не только поставить заслон проходу судов на Украину, но и разнести в хлам портовые сооружения...
        А говорить о внезапно напоровшихся на бродячий риф судах иностранных государств вообще бессмысленно...
  6. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 15:41
    А, вот интересно, если вдруг это "теневое судно" уже арестованное и уже находясь под юрисдикцией Украины, вдруг разлетится со страшным грохотом и разнесет весь порт , кто виноват будет? И, будет ли это считаться диверсией?
    1. ВадимЖивов Звание
      ВадимЖивов
      +3
      Сегодня, 15:51
      А было бы не плохо. Бейрут 2.0. Шикарный план. Только это не наш метод.. А жаль.. hi
      1. Андрей_и_К Звание
        Андрей_и_К
        +1
        Сегодня, 16:16
        к 2-м бедам в правительстве: дураки и дороги добавились ещё 2-е: мыж не такие и братствонародов )))
    2. rosomaha Звание
      rosomaha
      +2
      Сегодня, 15:53
      Россия будет виновата.ибо она агрессор и не соблюдает нормы евродемонкратии..соотв нужны более сурьёзные санкции удушения и борьба с теневым флотом по всему миру..за что свинорылые с помощью бритов примуться...особенно в Чёрном море..Балтике и у Ла Манша. Если на земле мы их давим, то флот наш оч слаб и по сути прибрежен..мы не сможем контролировать акватории и сопровождать все свои суда. А у нато в этих регионах полно баз, да и по совр меркам эти места - лужи. Можно устраивать провокации..и дергать медведя за лапы с разных сторон...при этом подсадные шохи либерасни будут кричать "позор ВВП, армии и флоту, не могут защитится..куда деньги дели" и всё такое. Им война нужна..они ищут разные способы её продолжения и эскалации якобы от лица свинорылых, а по факту за свои интересы и для ослабления России.
    3. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 15:57
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      А, вот интересно, если вдруг это "теневое судно" уже арестованное и уже находясь под юрисдикцией Украины, вдруг разлетится со страшным грохотом и разнесет весь порт , кто виноват будет? И, будет ли это считаться диверсией?

      Сначала пусть страшно грохнет, а уж потом определятся, как это считать. yes
      1. ВадимЖивов Звание
        ВадимЖивов
        +1
        Сегодня, 16:58
        Было бы нквд смерш.. Тогда бы грохнул. А сейчас.... Минус я Вам подправил и полёт Вашей мысли мне нравится. hi
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +1
          Сегодня, 17:05
          Цитата: ВадимЖивов
          Было бы нквд смерш.. Тогда бы грохнул. А сейчас.... Минус я Вам подправил и полёт Вашей мысли мне нравится. hi

          hi
  7. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 15:51
    Радио Свобода пишет, что на следующем заседании ЕС могут добавить в черный список еще 43 судна, отнесенные к «теневому флоту».
    Все морские международные законы и правила ушли в небытие, теперь по всему Мировому Океану действует закон пиратов, мир вернулся в 1414 год, когда Британия утвердила "Закон о каперах, по которому с разрешения верховной власти воюющего государства использовали вооружённое судно (также называемое капером, приватиром или корсаром) с целью захвата других судов . Законодательный запрет каперства стал следствием принятия Парижской декларации о морском праве 1856 года.
    Но сейчас Парижская декларация пoxepeна.
  8. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 15:52
    Надо тама всё похерить , чтобы суда не приходили.
  9. Wratch Звание
    Wratch
    0
    Сегодня, 16:08
    Давно пора завалить входы в порты минными постановками или и это невозможно? И "партнеров" об этлм предупреждать не нужно,сами узнают ...
    1. Андрей_и_К Звание
      Андрей_и_К
      0
      Сегодня, 16:15
      у нас ваван пацифист...не своих родственников хоронит.
  10. Андрей_и_К Звание
    Андрей_и_К
    +1
    Сегодня, 16:14
    взорвите его в акватории порта и пусть валяется)))
  11. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    Сегодня, 16:18
    СБУ заявило....Эта шарага много чего заявлякт и что?всё обсуждать здесь?)))
  12. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 16:22
    Цитата: Wratch
    Давно пора завалить входы в порты минными постановками или и это невозможно?
    Это и есть главная загадка СВО wink
  13. Керенский Звание
    Керенский
    +1
    Сегодня, 16:38
    Выдать нашим олигархам каперские свидетельства. Яхты у них есть, остальное прикупят.
  14. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 16:41
    Вот только кохлы не узрели здесь двоякой ситуации : если арестовали судно,которое ходит и в Севастополь и в Одессу....то какой дурачина (который просто зарабатывает деньги) следующий раз пойдёт в Одессу?...логика у них чётко селюковская...нагадить соседу,ну,и себе заодно.
  15. Слово Звание
    Слово
    +2
    Сегодня, 16:44
    Интерессное судно, в Севастополь заходит и в Одессу наверное аzеры, слишком жадные.