«Эффект Долиной»: ФНП РФ предлагает неоспоримость заверенной нотариусом сделки

Федеральная нотариальная палата предлагает на уровне закона закрепить правило: если стороны действовали добросовестно, покупатель выполнил все условия договора купли-продажи, удостоверенного нотариусом, то просто так отнять эту недвижимость через суд уже никто у него не сможет.

Так называемый «эффект Долиной» не только всколыхнул российскую общественность, но и вскрыл целый пласт проблем в судебно-правовом поле государства. К обсуждению проблемы и способов ее превентивного решения подключились законодатели, правоведы, риэлторы, множество других заинтересованных акторов.Певица Лариса Долина продала свою квартиру Полине Лурье за 112 миллионов рублей. Однако после этого Долина подала заявление в полицию, утверждая. что стала жертвой мошенников, которые обманным путем принудили ее пойти на продажу имущества и выманили все полученные денежные средства. В конце марта 2025 года певица подала в суд и успешно оспорила сделку в первой инстанции.Во время сделки по купле-продаже московской квартиры народной артистки Полина Лурье не проявила «разумной осмотрительности», следует из иска певицы к покупательнице.В результате квартира осталась за Долиной, при этом добросовестной покупательнице деньги она не вернула. Уплаченную сумму Лурье может получить лишь в случае возврата средств мошенниками, хотя к схеме обмана сама покупательница никакого отношения не имеет. Решение суда было оставлено в силе при кассационном обжаловании покупательницей.Это разбирательство выплеснуло наружу огромный пласт аналогичных судебных решений, когда продавцы имущества, якобы ставшие жертвами мошеннических схем, либо указывающие на некое особое психическое состояние невменяемости в момент купли-продажи, успешно оспаривают в судах данные сделки. Чаще всего «потерпевшими» себя объявляют пожилые люди. В результате они сохраняют в собственности не только жилье, но и другое имущество. В частности, автотранспорт, а добросовестные покупатели, отдав деньги продавцу, остаются у разбитого корыта, многие с ипотечными и иными кредитами.Юридическое сопровождение сделок, медицинское обследование психического состояния продавцов, нотариальное заверение договоров купли-продажи, передача средств продавцу с участием банков и иные меры подстраховки не помогают добросовестным покупателям и дальше оставаться и без имущества, и без уплаченных за него денег.Ситуация усугубляется тем, что в России согласно действующим законам практически невозможно лишить гражданина единственного жилья. Этим пользуются «хитрые пенсионеры», которые продали квартиру или дом, но отказываются их покидать, утверждая, что находились во невменяемом состоянии на момент заключения сделки. Ну а деньги у них обманом выманили некие мошенники, вот и заявление в полицию имеется. Причем некоторые даже признаются журналистам, что вполне понимали, что заведомо идут на обман покупателя.На этом фоне депутаты Госдумы озвучили ряд предложений по увеличению безопасности сделок с жильем, включая, например, введение их обязательной видеофиксации. Однако и это не панацея.Между тем, Долина предложила вернуть деньги Лурье, но в течение нескольких лет без учета дополнительных издержек и инфляции. Покупательница от мирового соглашения на таких условиях отказалась, а ее адвокаты подали иск в Верховный суд России. Заседание по существу, за которым безо всякого преувеличения внимательно наблюдает вся страна, должно пройти 16 декабря. Хотя ВС РФ не может отменить решение суда нижестоящей инстанции, но вправе вернуть дело на пересмотр по формальным признакам соответствия законодательству, а также дать разъяснения, которые впоследствии становятся условно-обязательными в аналогичных процессах.Из последнего стало известно, что в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной в ее отношении была проведена судебная политологическая (деструктологическая) экспертиза. Ее выводы официально не разглашаются, однако известно, что в рамках гражданского процесса Полиной Лурье они оспорены не были.Кроме того, ранее сообщалось, что Долина прошла амбулаторную первичную комплексную психолого-психологическую экспертизу. Об этом говорится в судебных документах по разбирательству дела о купле-продаже квартиры артистки. Заключение, составленное комиссией экспертов больницы № 1 им. Н. А. Алексеева, являются закрытыми, его выводы не известны.В свою очередь, адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила журналистам, что в момент сделки ее доверительница не сомневалась во вменяемости Долиной.Очевидно, что прецедент с «делом Долиной» не может рассматриваться в частном порядке и требует не только судебных решений, но и пересмотра ряда законодательных норм. На это обратили внимание в Федеральной нотариальной палате (ФНП) России, предложив ввести принцип бесспорности нотариальных сделок с жильем.В Общественной палате РФ сегодня обсудили гарантии нотариата для защиты имущественных прав граждан. В ходе дискуссии было отмечено, что существующая в России судебная практика не располагает универсальным рецептом, следуя которому добросовестный приобретатель мог бы обеспечить защиту своих прав. Члены ФНП выступили с предложением:Соответственно, запись в ЕГРН, сделанная на основании нотариальной сделки, станет бесповоротной. Даже в случае судебного оспаривания она не сможет быть аннулирована. Единственное исключение — если при совершении сделки были допущены ошибки самим нотариусом.Кроме того, ФНП предлагает прописать в законодательстве о нотариате отдельный порядок компенсации ущерба при удостоверении сделок с недвижимым имуществом, расширив перечень страховых случаев. Было предложено, что потеря недвижимости сможет произойти только в рамках специальной процедуры обжалования, если нотариус, удостоверивший договор, допустил ошибку. Кроме того, ФНП рекомендует пересмотреть в сторону увеличения нижний порог суммы индивидуального страхования нотариуса. Сейчас он составляет пять миллионов рублей, что очень мало с учетом нынешних экономических реалий и стоимости недвижимости.Между тем, в соцсетях распространяется информация об еще одном «пострадавшем от мошенников» владельце недвижимости. Москвич решил вернуть проданную им квартиру по «схеме Долиной». Он заявил, что не осознавал свои действия и не мог ими руководить, потому что «был в рабстве» у некоей мошенницы, которая обманом выманила у него полученные за недвижимость 8 миллионов рублей.При этом трехкомнатную квартиру мужчина продал 10 лет назад, после чего купил домик в деревне под Владимиром. Услышав о «кейсе Долиной», 38-летний Илья М. вдохновился и подал иск к нынешним владельцам квартиры, что стало для них настоящим шоком. Судебного решения по этому делу пока нет.А «обманутая» Лариса Долина, как выяснили журналисты, еще в 2003 году купила участок в элитном поселке Славино и построила там трехэтажный коттедж на 660 кв. м. Стройка закончилась в 2011-м, но оформлять в собственность дом певица не стала, тем самым все это время не платила налог на недвижимость. На учет особняк встал только после скандала с квартирой. В бюджет за это время не поступило около миллиона рублей. Официально достоверность этой информации не подтверждена.